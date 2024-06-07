Интересные экскурсии для школьного возраста в Переславле-Залесском

Найдено 15 экскурсий в категории «Для школьников» в Переславле-Залесском, цены от 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
282 отзыва
Переславль-Залесский: уникальное путешествие по древнему центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый камень хранит истории великих событий и знаменитых людей
Начало: У ресторана Тройка
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 867 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
45 отзывов
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский: путешествие в историю
Откройте для себя духовное и историческое наследие Переславля-Залесского в увлекательной индивидуальной экскурсии
Сегодня в 17:00
10 июня в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Переславль-Залесский! (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
204 отзыва
Добро пожаловать в Переславль-Залесский: индивидуальная экскурсия
Переславль-Залесский: история, легенды и живописные виды. Погружение в прошлое и настоящее древнего города с профессиональным гидом
Начало: На улице Садовая
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
4 940 за всё до 8 чел.
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
274 отзыва
Переславль-Залесский: историческое путешествие на авто с гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его легенды и реальность в увлекательной экскурсии по Переславлю-Залесскому
Начало: Садовая 6
14 июня в 10:00
16 июня в 10:00
48004 320 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
215 отзывов
Групповая экскурсия по историческому Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Садовая
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
601 за человека
Переславль-Залесский: земля русской святости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Переславль-Залесский: земля русской святости
О подвижниках веры, старинных обителях, петровских флотилиях и языческих местах поклонения
Завтра в 10:00
10 июня в 08:30
от 5 500 за всё до 8 чел.
Исчезнувшие церкви Залесского города (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Исчезнувшие церкви Залесского города: индивидуальная экскурсия
Узнайте о судьбе утраченных святынь Переславля-Залесского, посетите живописные места и погрузитесь в богатую духовную историю города
10 июня в 09:30
16 июня в 09:00
4 800 за всё до 6 чел.
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
134 отзыва
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
Переславль-Залесский - колыбель русского флота. Узнайте правдивые версии событий и сравните их с народными преданиями
18 июня в 10:30
20 июня в 10:00
6 935 за всё до 4 чел.
Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Переславль-Залесский: путешествие сквозь века для всей семьи
Погрузитесь в богатую историю Переславля-Залесского, открывая его тайны в компании близких. Идеальное приключение для любознательных
Начало: На Красной площади
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
4 500 за всё до 4 чел.
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия
Приглашаем в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с захватывающими панорамами и легендами
Начало: В райне автовокзала
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
4 000 за всё до 4 чел.
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Двухчасовая экскурсия по Переславлю-Залесскому: пешая прогулка по Кремлю и водная часть на моторной лодке с видами на древние храмы и монастыри
Начало: На Красной площади
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
5 850 за всё до 6 чел.
Тайны Переславля-Залесского (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Тайны Переславля-Залесского: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в удивительный мир истории Переславля-Залесского, исследуя его сокровенные уголки на собственном автомобиле
Начало: На Красной площади
10 июня в 10:30
17 июня в 10:00
4 490 за всё до 4 чел.
В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
Погрузитесь в мир северных собак, узнайте об их особенностях и насладитесь живым общением. Забронируйте индивидуальную экскурсию уже сегодня
Начало: В селе Алексино, Переславский район
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
400 за человека
Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте о жизни Ивана Грозного и посетите древние монастыри и соборы. Откройте для себя тайны прошлого
Начало: В районе автовокзала
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
3 900 за человека
Экскурсия-квиз «От кремля до Торгового посада»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия-квиз по Переславлю-Залесскому: кремль и Торговый посад
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, разгадывая загадки и выполняя задания. Откройте тайны древнего города, посетив его ключевые достопримечательности
Начало: На парковке около церкви Александра Невского
21 июня в 09:00
23 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    7 июня 2024
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Однозначно рекомендую! Понравилось и нам, двум взрослым, и ребенку 9 лет. очень увлекательно!
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Тайны Переславля-Залесского (на вашем автомобиле)
    Провели интересную экскурсию, динамичную, попали в дождь, но адаптировались к погодным условиям и посмотрели все из машины, где получилось прошлись Елена может часами рассказывать о городе 👍🏻
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Сегодня с внуками были на удивительной экскурсии по древнему Переславлю- Залесскому с Олегом. Мы совершили путешествие на лодке по Трубежу,
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    любовались древними храмами, штурмовали валы древней крепости, переносились на машине времени в 12 век, искали древние граффити на Спасо- Преображенском соборе, играли. Спасибо огромное Олегу за любовь к своему городу и умению увлечь и старых и малых!

    Сегодня с внуками были на удивительной экскурсии по древнему Переславлю- Залесскому с Олегом. Мы совершили путешествие
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
    В конце мая наша компания из трех человек посетила Переславль-Залесский. Заранее была согласована морская прогулка, но так как мы немного
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    задержались в Сергиевом Посаде, я позвонила Елене и сообщила о задержке. Экскурсия была перенесена на более позднее время без каких-либо нареканий и сокращения времени прогулки, за что наша группа очень благодарна организатору Елене. Экскурсия и прогулка прошли замечательно. Прошлись по центру, услышали историю становления города и людей, оставивших заметный след в его истории, посмотрели красивые места и достопримечательности. Елену рекомендую!

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
    Юрий - потрясающий гид. От экскурсии мы получили огромное удовольствие, а реальность превзошла наши ожидания! Со 100% уверенностью будем рекомендовать
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    экскурсию с Юрием своим знакомым и друзьям как одну из самых запоминающихся. Очень оригинальная подача материала, при том, что материал очень глубокий. На экскурсии, на мой взгляд, мы узнали самые интересные и значимые факты о Переславле-Залесском, никакой воды, весь рассказ мы слушали не отрываясь - на столько было увлекательно. Путешествуем очень много, нам есть с чем сравнить. Юрию желаем успехов и всего самого доброго! С Уважением, Елена и Николай, г. Москва

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Добро пожаловать в Переславль-Залесский! (на вашем автомобиле)
    Добрый день! Мы прогулялись по Переславлю и окрестностям вместе с замечательным экскурсоводом Ольгой Евгеньевной!!! Это потрясающая душевная весёлая женщина с
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    большой любовью рассказала нам о своём городе и его жителях. Показала все самые интересные достопримечательности и духовные святыни, по ее совету попробовали ряпушку и медовуху. Время пролетело незаметно! Благодарим ее от всей души🥰

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Прекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионал.
    Прекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионалПрекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионал
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
    Великолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём месте.
    Великолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём местеВеликолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём местеВеликолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём месте
  • А
    Алиса
    2 июня 2024
    Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
    Большое спасибо!!! Нам всё понравилось! Очень интересно, время пролетает незаметно! Рекомендуем всем!
  • е
    екатерина
    31 мая 2024
    Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
    Спасибо за шикарный, увлекательный, интересный день. Очень интересно было узнать много нового. Желаем вам удачи

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Для школьников»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
  2. Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
  3. Добро пожаловать в Переславль-Залесский! (на вашем автомобиле)
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  5. Групповая экскурсия по старинному Переславлю
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Синь-камень
  5. Река Трубеж
  6. Свято-Никольский женский монастырь
  7. Красная площадь
  8. Никитский мужской монастырь
  9. Александрова гора
  10. Набережная
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