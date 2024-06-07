Н Надежда Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто) Однозначно рекомендую! Понравилось и нам, двум взрослым, и ребенку 9 лет. очень увлекательно!

Е Екатерина Тайны Переславля-Залесского (на вашем автомобиле) Провели интересную экскурсию, динамичную, попали в дождь, но адаптировались к погодным условиям и посмотрели все из машины, где получилось прошлись Елена может часами рассказывать о городе 👍🏻

О Ольга Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто) читать дальше любовались древними храмами, штурмовали валы древней крепости, переносились на машине времени в 12 век, искали древние граффити на Спасо- Преображенском соборе, играли. Спасибо огромное Олегу за любовь к своему городу и умению увлечь и старых и малых! Сегодня с внуками были на удивительной экскурсии по древнему Переславлю- Залесскому с Олегом. Мы совершили путешествие на лодке по Трубежу,

О Ольга Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке читать дальше задержались в Сергиевом Посаде, я позвонила Елене и сообщила о задержке. Экскурсия была перенесена на более позднее время без каких-либо нареканий и сокращения времени прогулки, за что наша группа очень благодарна организатору Елене. Экскурсия и прогулка прошли замечательно. Прошлись по центру, услышали историю становления города и людей, оставивших заметный след в его истории, посмотрели красивые места и достопримечательности. Елену рекомендую! В конце мая наша компания из трех человек посетила Переславль-Залесский. Заранее была согласована морская прогулка, но так как мы немного

Е Елена Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский читать дальше экскурсию с Юрием своим знакомым и друзьям как одну из самых запоминающихся. Очень оригинальная подача материала, при том, что материал очень глубокий. На экскурсии, на мой взгляд, мы узнали самые интересные и значимые факты о Переславле-Залесском, никакой воды, весь рассказ мы слушали не отрываясь - на столько было увлекательно. Путешествуем очень много, нам есть с чем сравнить. Юрию желаем успехов и всего самого доброго! С Уважением, Елена и Николай, г. Москва Юрий - потрясающий гид. От экскурсии мы получили огромное удовольствие, а реальность превзошла наши ожидания! Со 100% уверенностью будем рекомендовать

О Ольга Добро пожаловать в Переславль-Залесский! (на вашем автомобиле) читать дальше большой любовью рассказала нам о своём городе и его жителях. Показала все самые интересные достопримечательности и духовные святыни, по ее совету попробовали ряпушку и медовуху. Время пролетело незаметно! Благодарим ее от всей души🥰 Добрый день! Мы прогулялись по Переславлю и окрестностям вместе с замечательным экскурсоводом Ольгой Евгеньевной!!! Это потрясающая душевная весёлая женщина с

С Светлана Групповая экскурсия по старинному Переславлю Прекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионал.

Т Татьяна Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский Великолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём месте.

А Алиса Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто Большое спасибо!!! Нам всё понравилось! Очень интересно, время пролетает незаметно! Рекомендуем всем!