Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Залесский город на перекрестке истории»
Начало: Красная площадь, 1А, Переславль-Залесский
Расписание: В любое время, в любой день
1490 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
В гости к хаски, якутским лайкам и камерунским козам
Начало: С. Алексино. ул. Большая, д14
400 ₽ за человека
Квест
до 8 чел.
Квест-экскурсия: Исследователи Переславля
Начало: Переславль-Залесский, улица Садовая, д. 10
Расписание: В любой день с 9:00 до 17:00
3500 ₽ за всё до 8 чел.
