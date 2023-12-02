Описание

Что вас ожидает: Мы встречаемся в самом центре древнего города. Прямо на Красной площади, напротив бывшего Богородицкого Новодевичьего Сретенского монастыря, расположено кафе «Вкусный Пересвилль». Предлагаю вам начать наше гастрономическое путешествие с дегустации сыра местной сыроварни Марии Коваль, а также выпить Бамбл Хот (кофе на свежевыжатом апельсиновом соке). Можно устроить себе целый сырный обед: заказать салат из свеклы с малиной и камамбером, сырный суп и блинчики с грибным жульеном и сыром, и, конечно, сырный раф на десерт. После дискуссии о сырах, как следует подкрепившись, мы разгадаем древние граффити на Спасо-Преображенском соборе, заложенном Юрием Долгоруким, и узнаем о современном детективном расследовании убийства Андрея Боголюбского. Поговорим о подвигах и роли Александра Невского в истории государства российского. Вспомним, какой след оставил Иван Грозный и его эпоха на архитектурном облике Переславля. Далее мы прогуляемся по валам и выпьем чаю с медом и сладостями на выставке истории самоваров из разных стран мира. Проедем по слободе Рыбаки вдоль реки Трубеж до устья. Во время краткой остановки насладимся видом Сорокосвятской церкви и просторов Плещеева озера. Узнаем про теории возникновения озера и появлении рыбки эндемика — ряпушки в наших водах. Поговорим об экологии в 17 веке. Затем доедем до Никольского монастыря, основанного в 14 веке преподобным Дмитрием Прилуцким. Завершим наше гастро-путешествие дегустацией ряпушки в одном из городских кафе.