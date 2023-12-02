Вы попробуете уникальные блюда залесской кухни и познакомитесь с 800-летней историей города. От исторической ряпушки и продукции местных фермеров, до чая из настоящего самовара. А также прогуляетесь по центру древнего города и по слободе «Рыбаки». Ваше сердце останется в Переславле навсегда!
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Что вас ожидает:
- Спасо-Преображенский собор
- Храм Александра Невского
- Владимирский собор
- Храм Петра Митрополита
- Знаменская церковь
- Сорокосвятская церковь
- Никольский монастырь
Описание
Что вас ожидает: Мы встречаемся в самом центре древнего города. Прямо на Красной площади, напротив бывшего Богородицкого Новодевичьего Сретенского монастыря, расположено кафе «Вкусный Пересвилль». Предлагаю вам начать наше гастрономическое путешествие с дегустации сыра местной сыроварни Марии Коваль, а также выпить Бамбл Хот (кофе на свежевыжатом апельсиновом соке). Можно устроить себе целый сырный обед: заказать салат из свеклы с малиной и камамбером, сырный суп и блинчики с грибным жульеном и сыром, и, конечно, сырный раф на десерт. После дискуссии о сырах, как следует подкрепившись, мы разгадаем древние граффити на Спасо-Преображенском соборе, заложенном Юрием Долгоруким, и узнаем о современном детективном расследовании убийства Андрея Боголюбского. Поговорим о подвигах и роли Александра Невского в истории государства российского. Вспомним, какой след оставил Иван Грозный и его эпоха на архитектурном облике Переславля. Далее мы прогуляемся по валам и выпьем чаю с медом и сладостями на выставке истории самоваров из разных стран мира. Проедем по слободе Рыбаки вдоль реки Трубеж до устья. Во время краткой остановки насладимся видом Сорокосвятской церкви и просторов Плещеева озера. Узнаем про теории возникновения озера и появлении рыбки эндемика — ряпушки в наших водах. Поговорим об экологии в 17 веке. Затем доедем до Никольского монастыря, основанного в 14 веке преподобным Дмитрием Прилуцким. Завершим наше гастро-путешествие дегустацией ряпушки в одном из городских кафе.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Стоимость путешествия на автомобиле гида — 500 руб. /час
- Дегустация сыра — 500 руб. /чел.
- Экскурсия в музее Ряпушки — 200 руб. /чел.
- Дегустация ряпушки — от 200 до 600 руб. /чел. (в зависимости от кафе и способа приготовления)
- Мороженое из сельди — 190 руб. \чел.
- Экскурсия по выставке самоваров — 300 руб. /чел.
- Дегустация чая с медом — 200 руб. /чел.
- Питание в ресторанах и кафе
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Советская, 8Завершение: ул. Садовая, 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по запросуЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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