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внутрь себя. Потрясающий Переславль и немыслимая переславна Наташа - это полное погружение в эпоху, атмосферу тысячелетней давности. Факты, события, легенды, цитирование отрывков из летописей, научных трудов, сказаний - чудесный Наташин рассказ можно слушать бесконечно! Скорее собирайтесь к ней на экскурсию и вы обязательно увидите то, что, возможно, никто никогда не увидит, под журчание ручья на берегу красивейшего Плещеева озера загадаете самое сокровенное желание, проникнетесь духом самобытности и фольклора под рассказы о похождениях царя Берендея и почти упадете в обморок, отведав непревзойденной ряпушки прямо из коптильни. Совсем не потерять сознание и сохранять равновесие и благодатное состояние на родине Александра Невского помогут только обилие уникальных храмов и монастырей. И Наташа, у которой готов для вас уже следующий захватывающий рассказ…