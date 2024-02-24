Гастрономические экскурсии Переславля-Залесского

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Переславле-Залесском, цены от 5 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вкусные истории у Плещеева озера (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3.5 часа
24 отзыва
Вкусные истории у Плещеева озера: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте мифы о Синем камне и насладитесь дегустацией местных продуктов
Начало: В центре Переславля-Залесского
«И все эти рассказы будет сопровождать гастрономический экскурс в историю яств, которыми издавна славился город, с дегустациями вкусных и натуральных продуктов, произведенных в Переславле»
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 977 за всё до 8 чел.
Переславль исторический - и гастрономический (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Переславль-Залесский: путешествие через историю и вкусы на вашем авто
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с гастрономическими остановками
Начало: На Красной площади
«Начнём гастрономическое путешествие с кофе бамбл хот на апельсиновом фреше и плотного завтрака из сырных блюд»
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5 900 за всё до 4 чел.
Гастро-тур по Переславлю-Залесскому
Индивидуальная
4 часа
Гастро-тур по Переславлю-Залесскому: погружение в вкусы и историю
Откройте для себя вкусы Переславля-Залесского в уникальном гастро-туре. Исторические блюда, дегустации и познавательные прогулки ждут вас
Начало: Улица Советская, 8, Переславль-Залесский
«Предлагаю вам начать наше гастрономическое путешествие с дегустации сыра местной сыроварни Марии Коваль, а также выпить Бамбл Хот (кофе на свежевыжатом апельсиновом соке)»
Расписание: Ежедневно по запросу
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    24 февраля 2024
    Вкусные истории у Плещеева озера (на вашем автомобиле)
    прекрасная экскурсия! огромное спасибо Ольге Евгеньевне - чувствуется, что человек очень любит то, что делает! Понравилось всем - независимо от возраста:))) приедем летом!
  • а
    александр
    15 февраля 2024
    Переславль исторический - и гастрономический (на вашем автомобиле)
    Переславль! Это место не только знаковое, в котором переплетена история России,где она и вершилась, но и место, в которое приезжают
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    удивительные и потрясающие люди, влюбленные в свое дело! Елена-именно такой человек. Вся наша встречв была организованна на высшем уровне: и ипргулка по прекрасному Переславлю и вкусная еда в колоритном месте! С удовольствием еще приедем и будем стремиться именно с Еленой! Отдельное спасибо девчатам из Вкусного Пересвиля и Татьяне за интересный рассказ о самоварах.

  • О
    Оксана
    15 апреля 2022
    Вкусные истории у Плещеева озера (на вашем автомобиле)
    Наталья и ее экскурсия - это то, что трудно описать словами… Это надо видеть, слышать, прикоснуться руками, ощущать и пускать
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    внутрь себя. Потрясающий Переславль и немыслимая переславна Наташа - это полное погружение в эпоху, атмосферу тысячелетней давности. Факты, события, легенды, цитирование отрывков из летописей, научных трудов, сказаний - чудесный Наташин рассказ можно слушать бесконечно! Скорее собирайтесь к ней на экскурсию и вы обязательно увидите то, что, возможно, никто никогда не увидит, под журчание ручья на берегу красивейшего Плещеева озера загадаете самое сокровенное желание, проникнетесь духом самобытности и фольклора под рассказы о похождениях царя Берендея и почти упадете в обморок, отведав непревзойденной ряпушки прямо из коптильни. Совсем не потерять сознание и сохранять равновесие и благодатное состояние на родине Александра Невского помогут только обилие уникальных храмов и монастырей. И Наташа, у которой готов для вас уже следующий захватывающий рассказ…

  • А
    Аида
    6 января 2022
    Вкусные истории у Плещеева озера (на вашем автомобиле)
    Невероятная Ольга Евгеньевна провела для нас экскурсию. Тонкая, интеллигентная женщина любящая свой город, знающая историю, владеющая фактами. Очень увлекательно, узнали много нового. Рекомендую заказать транспорт, пешком всего не обойти

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вкусные истории у Плещеева озера (на вашем автомобиле)
  2. Переславль исторический - и гастрономический (на вашем автомобиле)
  3. Гастро-тур по Переславлю-Залесскому
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Синь-камень
  5. Река Трубеж
  6. Свято-Никольский женский монастырь
  7. Красная площадь
  8. Никитский мужской монастырь
  9. Александрова гора
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в июне 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 5 900 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Переславля-Залесского, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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