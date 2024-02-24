1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Вкусные истории у Плещеева озера: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте мифы о Синем камне и насладитесь дегустацией местных продуктов
Начало: В центре Переславля-Залесского
«И все эти рассказы будет сопровождать гастрономический экскурс в историю яств, которыми издавна славился город, с дегустациями вкусных и натуральных продуктов, произведенных в Переславле»
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 977₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Переславль-Залесский: путешествие через историю и вкусы на вашем авто
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с гастрономическими остановками
Начало: На Красной площади
«Начнём гастрономическое путешествие с кофе бамбл хот на апельсиновом фреше и плотного завтрака из сырных блюд»
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гастро-тур по Переславлю-Залесскому: погружение в вкусы и историю
Откройте для себя вкусы Переславля-Залесского в уникальном гастро-туре. Исторические блюда, дегустации и познавательные прогулки ждут вас
Начало: Улица Советская, 8, Переславль-Залесский
«Предлагаю вам начать наше гастрономическое путешествие с дегустации сыра местной сыроварни Марии Коваль, а также выпить Бамбл Хот (кофе на свежевыжатом апельсиновом соке)»
Расписание: Ежедневно по запросу
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария24 февраля 2024прекрасная экскурсия! огромное спасибо Ольге Евгеньевне - чувствуется, что человек очень любит то, что делает! Понравилось всем - независимо от возраста:))) приедем летом!
- аалександр15 февраля 2024Переславль! Это место не только знаковое, в котором переплетена история России,где она и вершилась, но и место, в которое приезжают
- ООксана15 апреля 2022Наталья и ее экскурсия - это то, что трудно описать словами… Это надо видеть, слышать, прикоснуться руками, ощущать и пускать
- ААида6 января 2022Невероятная Ольга Евгеньевна провела для нас экскурсию. Тонкая, интеллигентная женщина любящая свой город, знающая историю, владеющая фактами. Очень увлекательно, узнали много нового. Рекомендую заказать транспорт, пешком всего не обойти
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в июне 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 5 900 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Переславля-Залесского, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024