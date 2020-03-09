8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Красная площадь, Плещеево озеро и другие знаковые места древнего города с профессиональным гидом

Наталья
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Наталья – представитель гидов
За восемь с половиной веков Переславль-Залесский не раз испытывал как головокружительную славу, так и горечь падений и утрат.

Я расскажу, как складывалась история этого удивительного места, какие знаменитые люди оставили в ней свой след, чем живет город сегодня и в чем секрет его особенного очарования.
3150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча на улице Садовая
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У этой экскурсии8 отзывов
4.88
Добро пожаловать в Переславль-Залесский!
Добро пожаловать в Переславль-Залесский!

Что вас ожидает

Переславль-Залесский изнутри
Вы побываете в «сердце древнего города» — на Красной площади, пройдете по земляным стенам XII столетия и рассмотрите один из старейших храмов северо-восточной Руси — Спасо-Преображенский собор. Кроме того, погуляете по живописному берегу Плещеева озера и посетите один из древних переславских монастырей.

История и легенды Переславля
Переславль-Залесский — место, связанное с множеством волнующих загадок и таинственных легенд. Я расскажу, какую роль сыграли в судьбе города такие легендарные личности, как Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Александр Невский и Петр I. А также назову некоторые имена скромных святых нашей земли, повлиявших на историю православной церкви всей страны.

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильно-пешеходная. Мы можем провести ее на вашем транспорте или организовать трансфер: легковой автомобиль — 500 рублей в час, микроавтобус — 1000 рублей в час. (для групп от 3-4 человек, но не более 18).
  • Я могу помочь с организацией трансфера от вашего города до Переславля-Залесского и обратно
  • По желанию можем дополнительно включить в маршрут Синий камень или Ботик Петра I. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Добро пожаловать в Переславль-Залесский!
Добро пожаловать в Переславль-Залесский!
Добро пожаловать в Переславль-Залесский!
Добро пожаловать в Переславль-Залесский!
Добро пожаловать в Переславль-Залесский!
Добро пожаловать в Переславль-Залесский!
Добро пожаловать в Переславль-Залесский!
Добро пожаловать в Переславль-Залесский!
Добро пожаловать в Переславль-Залесский!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на улице Садовая.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Коренная переславна, в туризме более 15 лет. Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников. Чтобы представить доподлинно историю города Переславля-Залесского, изучала материалы в архивах, работала и с устными источниками. Как однажды отметил известный русский писатель Михаил Пришвин, любивший край Залесья, «изучая памятники истории и архитектуры Переславля-Залесского, шаг за шагом можно представить почти всю историю русскую». У каждого есть возможность в этом убедиться, и, кроме того, почувствовать очарование древней переславской земли на наших экскурсиях.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Большое спасибо Наталье за прекрасную экскурсию! Она интересный рассказчик, знающий гид. Она искренне любит свой родной город, знает его историю и помогла нам узнать о Переславле-Залесском много интересного и познавательного. Огромное спасибо! Мы рады, что не ошиблись в своём выборе!!!
27 февраля 2020
Экскурсия прошла душевно и комфортно. Проводила ее Наталья — человек знающий и чуткий. Понравилось очень.
23 февраля 2020
Экскурсовод Ольга Евгеньевна, ответила на все наши вопросы, рассказала про город, про храмы, про ряпушку), посоветовала музеи для посещения. Время пролетело незаметно.
15 января 2020
Интересная и познавательная экскурсия для взрослых и детей. Было бы лето, было бы теплее и можно было бы даже увеличить время экскурсии, включив ботик Петра.
4 января 2020
Очень интересную экскурсию провела для нас Тамара Васильевна! Глубокие знания темы и отличная подача материала. Спасибо большое!
16 декабря 2019
Брали экскурсию на 5 человек во время поездки в Переславль. Экскурсия на своих машинах по Переславлю и окрестностям. Весь маршрут был с нами согласован заранее.
Экскурсия прошла на "одном дыхании". Время пролетело незаметно, поскольку знания экскурсовода поистине энциклопедические, а стиль изложения легкий и понятный.
16 декабря 2019
Экскурсию провела Ольга Евгеньевна. Все прошло очень хорошо. Ольга Евгеньевна прекрасный гид, который не только великолепно владеет историческим, культурологическим материалом, но и очень любит и отлично знает свой город. Знакомишься с городом - словно приобретаешь нового верного, сердечного друга! У всех участников возникло желание приехать сюда вновь, чтобы узнать и увидеть то, что не успели, познакомиться с городом ещё ближе.
9 декабря 2019
Добрый день! Экскурсию проводила Марина. оценка 5 с плюсом! Очень интересно. Без сухих цифр. Все довольны. Приезжайте в Переславль, заказывайте экскурсии. И не забудьте автобус заказать. Ирина доставит Вас в удобное для Вас место.

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