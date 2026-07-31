8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для посещения Переславля-Залесского - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться комфортной погодой и живописными видами города и его окрестностей.

За восемь с половиной веков Переславль-Залесский пережил множество событий. Экскурсия включает посещение Красной площади, земляных стен XII века и Спасо-Преображенского собора. Прогулка по берегу Плещеева озера и посещение древнего монастыря дополнят впечатления. Узнайте о Юрии Долгоруком, Александре Невском и Петре I. Экскурсия подходит для взрослых и школьников 11+ лет

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Переславль-Залесский изнутри

Вы побываете в «сердце древнего города» — на Красной площади, пройдете по земляным стенам XII столетия и рассмотрите один из старейших храмов северо-восточной Руси — Спасо-Преображенский собор. Кроме того, погуляете по живописному берегу Плещеева озера и посетите один из древних переславских монастырей.

История и легенды Переславля

Переславль-Залесский — место, связанное с множеством волнующих загадок и таинственных легенд. Я расскажу, какую роль сыграли в судьбе города такие легендарные личности, как Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Александр Невский и Петр I. А также назову некоторые имена скромных святых нашей земли, повлиявших на историю православной церкви всей страны.

Организационные детали

Это историческая экскурсия, которая не ориентирована на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Она подходит для взрослых со школьниками 11+ лет. Но если у вас есть маленькие дети, которые смогут вести себя спокойно на протяжении экскурсии, то можно взять их с собой.