8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Переславль-Залесский изнутри

Вы побываете в «сердце древнего города» — на Красной площади, пройдете по земляным стенам XII столетия и рассмотрите один из старейших храмов северо-восточной Руси — Спасо-Преображенский собор. Кроме того, погуляете по живописному берегу Плещеева озера и посетите один из древних переславских монастырей.

История и легенды Переславля

Переславль-Залесский — место, связанное с множеством волнующих загадок и таинственных легенд. Я расскажу, какую роль сыграли в судьбе города такие легендарные личности, как Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Александр Невский и Петр I. А также назову некоторые имена скромных святых нашей земли, повлиявших на историю православной церкви всей страны.