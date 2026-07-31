8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Добро пожаловать в Переславль-Залесский! (на вашем автомобиле)
Переславль-Залесский: история, легенды и живописные виды. Погружение в прошлое и настоящее древнего города с профессиональным гидом
За восемь с половиной веков Переславль-Залесский пережил множество событий. Экскурсия включает посещение Красной площади, земляных стен XII века и Спасо-Преображенского собора. Прогулка по берегу Плещеева озера и посещение древнего монастыря дополнят впечатления. Узнайте о Юрии Долгоруком, Александре Невском и Петре I. Экскурсия подходит для взрослых и школьников 11+ лет
Лучшие месяцы для посещения Переславля-Залесского - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться комфортной погодой и живописными видами города и его окрестностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Красная площадь
Спасо-Преображенский собор
Плещеево озеро
Древний монастырь
Описание экскурсии
Переславль-Залесский изнутри
Вы побываете в «сердце древнего города» — на Красной площади, пройдете по земляным стенам XII столетия и рассмотрите один из старейших храмов северо-восточной Руси — Спасо-Преображенский собор. Кроме того, погуляете по живописному берегу Плещеева озера и посетите один из древних переславских монастырей.
История и легенды Переславля
Переславль-Залесский — место, связанное с множеством волнующих загадок и таинственных легенд. Я расскажу, какую роль сыграли в судьбе города такие легендарные личности, как Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Александр Невский и Петр I. А также назову некоторые имена скромных святых нашей земли, повлиявших на историю православной церкви всей страны.
Организационные детали
Это историческая экскурсия, которая не ориентирована на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Она подходит для взрослых со школьниками 11+ лет. Но если у вас есть маленькие дети, которые смогут вести себя спокойно на протяжении экскурсии, то можно взять их с собой.
Экскурсия авто-пешеходная. Проходит на вашем транспорте с местом для гида
По желанию можем дополнительно включить в маршрут Синий камень (300 руб. /взрослые, школьники бесплатно) или Ботик Петра I (цена по запросу)
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Садовая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 21476 туристов
Коренная переславна, аккредитованный гид. Победитель международного конкурса экскурсоводов «Проводники смыслов» 2025 года. Автор текстов путеводителей по Переславлю.
Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников —активно популяризируем историю и культуру своего края, вкладывая читать дальшеуменьшить
в наши экскурсии любовь к городу и частицу души.
Как однажды отметил русский писатель Михаил Пришвин, любивший край Залесья, изучая памятники истории и архитектуры Переславля-Залесского, шаг за шагом можно представить почти всю русскую историю.
Каждый может в этом убедиться и почувствовать очарование древней переславской земли на наших экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 239 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Еленп
экскурсия очень понравилась! все участники остались довольны. прекрасно провели время и обогатились новыми знаниями! Рекомендую! Огромное спасибо гиду!
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Татьяна
В конце мая были на экскурсии в Переславль-Залесском. Отличная экскурсия, интересная и познавательная. 3 часа пролетели незаметно. Тамара Степановна- чудесный экскурсовод, которая очень любит своё дело и свой город. Большое Вам спасибо!!
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И
Илья
Материала было рассказано много, но подача была, как на экзамене - экскурсовод рассказывал механически. При вопросах "в сторону" часто терялась, не зная, что ответить. Экскурсовод Любовь - пожилая женщина, мне показалось, что читать дальшеуменьшить
ей уже тяжело вести такие долгие экскурсии с большим количеством перемещений. Не хватило фотоматериалов, которые уже часто используются другими экскурсоводами. 4 поставил потому, что человек пожилой и было видно, что старалась. Объективно экскурсия на "троечку"
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М
Максим
У нас была гид Галина Ивановна, пожилая женщина, много знающая про свой город, но экскурсия началась с вопроса экскурсовода "Что вы хотите посмотреть?" и у нас не было четкого плана куда ехать. В результате мы в середине экскурсии поменяли маршрут и увидели то что хотели. Галине Ивановне спасибо, а организатору надо договориться со своими гидами о более четкой программе.
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Ирина
Отличная экскурсия, интересная, живая, 3 часа пролетели незаметно. С нами была гид Любовь. Ей отдельное спасибо, что согласилась для нас провести эту экскурсию ❤️, отдельное спасибо организатору Наталье, тк случился форс мажор и наша гид заболела, но Наталья смогла все для нас организовать. Очень милый, душевный городок и шикарные чиды и исторические достопримечательности, обязательно ещё сюда приедем.
+2
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Инна
Экскурсию провела Ольга Евгеньевна, великолепный рассказчик, интересный и обаятельный человек, влюбленный в свой город. Мы остались просто очарованы ею. Как же нам повезло! Погода была ужасной-арктическое вторжение, но это не испортило нашу экскурсию. 4 часа пролетели незаметно. Посетили монастыри, природные объекты, попробовали рыбку. Огромное спасибо!
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