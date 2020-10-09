17 отзывов оставили туристы

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Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто!

Насыщенная обзорная экскурсия по одному из самых колоритных древнерусских городов

5
17 отзывов
Юрий
Юрий – Гид из Переславля-Залесского
Переславль — место невероятной силы и красоты! Вы оцените старинную Красную площадь, проедете по уютным улочкам Рыбацкой слободы и посетите величественные старинные монастыри.

А также рассмотрите загадочный Синий камень и узнаете, откуда начинался город 🏙️ и как складывалась его история 📖.
Задать вопросОбычно отвечает за 41 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 100 ₽ за экскурсию

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Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто!
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто!

Что вас ожидает

Старинные монастыри, языческий идол и Александрова гора
Вы увидите таинственный Синий камень и Клещин град, ставший предшественником Переславля-Залесского. Следом услышите историю 📖 Александровой горы ⛰️, на вершине которой, по легенде, стоял терем Александра Невского. А также посетите Свято-Никольский, Фёдоровский, Даниловский и Никитский монастыри и узнаете, как последний связан с Иваном Грозным, Никитой Византийским и Никитой Столпником.

Красная площадь, Рыбацкая слобода и Плещеево озеро
На Красной площади, в сердце Переславля-Залесского, вы увидите древнейший храм Северо-Восточной Руси — Спасо-Преображенский собор начала XII века. Далее проедете по тихим улочкам идиллической Рыбацкой слободы, живописно расположенной на берегу реки Трубеж. Я покажу место ее впадения в знаменитое Плещеево озеро и расскажу историю создания Петром I потешной флотилии, ставшей прообразом русского флота.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость экскурсии 🧭.

Начало и место завершения
🚩 на Красной площади
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто!
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто!
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто!
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто!
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто!
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юрий
Юрий
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Юрий. Я живу в Переславле-Залесском более 30 лет, очень люблю родной город и каждый день стараюсь узнавать о нем что-то новое. Гидом работаю с 2015 года, имею аккредитацию Департамента культуры Переславля. С радостью покажу вам все главные достопримечательности исторического центра и живописные места за его пределами и расскажу о них самое интересное!
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17 отзывов оставили туристы

9 октября 2020
Интересная обзорная экскурсия. Юрий хорошо знает историю своего города. Очень понравилась Рыбацкая Слобода. Благодаря этой экскурсии и рекомендации экскурсовода мы ещё день замечательно провели в Переславль-Залесском. Но этого времени совсем мало, обязательно приедем ещё. Спасибо большое.
5 октября 2020
Большое спасибо Юрию! Такое впечатление, что ему знакома история каждого дома и места в Переславле-Залесском. Узнали и увидели много интересного и нового для себя.
29 сентября 2020
Были в Переславле-Залесском в середине сентября. Город очень понравился, и это во многом благодаря автомобильной экскурсии, совершенной с гидом Юрием. Вообще, для этого города автоэкскурсия с гидом является наиболее оптимальном вариантом, т. к с одной стороны, основные достопримечательности находятся далеко друг от друга (в рамках пешеходной прогулки всех их не посмотришь), а с другой, город имеет долгую и интересную историю, связанную с общероссийскими событиями, жизнеописаниями православных святых и т. п. - без хорошего рассказчика можно пропустить много интересных и увлекательных деталей. Гид Юрий, как оказалось, очень хороший гид и рассказчик - знает историю своего города, хорошо разбирается в религиозной теме (история и быт города связаны с православием) и может интересно преподнести информацию. Кроме того, нам очень понравился темп экскурсии - не слишком быстрый (город совершенно не распологает к суете), но и не слишком медленный, чтобы заскучать.
28 сентября 2020
Хотели поблагодарить Юрия за интересную и познавательную экскурсию по городу и его окрестностям. Очень понравился рассказ о Плещеевом озере и истории монастырей.
20 сентября 2020
Спасибо большое Юрию! Очень хорошая экскурсия!
16 сентября 2020
Великолепная экскурсия! Спасибо Юрий! Интересно, не напряжно. Время пролетело очень быстро. Познакомились с городом, проехали по самым знаковым местам. Юрий забрал нас от гостиницы и привез по нашей просьбе в нужное место. Рекомендуем!
2 сентября 2020
Сегодня, благодаря Юрию, мы узнали много нового и интересного о замечательном городе Переславле Залесском. Юрий на своем автомобиле, провез нас по многочисленным историческим местам, экскурсия была очень интересная и познавательная. 3 экскурсионных 3 часа пролетели незаметно. Спасибо!
29 августа 2020
Спасибо за гибкий подход, оперативные ответы и добротную интересную экскурсию. Рекомендую всем, кто не осилит многокилометровые пешие переходы и приехал без машины.
27 августа 2020
Отлично проведенная обзорная экскурсия, без излишних дат, в степенном изложении человека, по-настоящему любящего Переславль. Огромное спасибо!
25 августа 2020
23 августа я с 11-летней дочерью побывала на обзорной автомобильной экскурсии в Переславль-Залесском.. Получили массу удовольствие от всего увиденного и рассказанного нам. Огромное спасибо Юрию за интересный и познавательный рассказ, очень тактичное отношение к нам. 3 часа пропитанные духом истории и удивительными видами оставили в душе очень светлые ощущения. Дочь сказала, что мы должны обязательно сюда вернуться еще.
23 августа 2020
Экскурсия понравилась. Спасибо!
21 августа 2020
Юрий, очень интересный рассказчик. Он много знает о городе, его истории и окрестностях. Были в Переславле первый раз, после экскурсии осталось желание посетить еще. Немаловажно ещё и то что с нами были двое детей 12 и 7 лет им экскурсия тоже очень понравилась (разумеется в тех моментах, которые были им интересны, но Юрий и для них нашёл такие места и рассказы). Единодушное мнение наше семьи, что это была очень хорошая экскурсия благодаря Юрию.
16 августа 2020
Нас очень порадовал этот день! Спасибо Переславль, погода, а главное-наш гид! Путешествуем с дочкой, ей 11 лет. Сложно многих детей этого возраста заинтересовать историей-им бы ещё порезвиться! Юрий своим интересным рассказом, спокойным темпераментом, приятным тембром голоса и кладезью знаний заинтересовал и меня и ребёнка. Очень компактно, дозированно, без лишних незапоминающихся дат описывал нам историю города, событий, достопримечательностей. Очень благодарны, что забрал нас прямо из гостиницы и вернул на место😁. А дочка без ума рада подарку от дяди Юры-иконка Александра Невского на память🙏. Очень приятный человек, профессионал своего дела! Сердечно благодарим💗!
13 августа 2020
Спасибо огромное за такую замечательную экскурсию! Мы были с ребенком, поэтому формат индивидуальной автомобильной экскурсии подходил нам больше всего. Три часа пролетели как одно мгновение, и мы совершенно не устали. Экскурсия с местным жителем, который очень много знает об истории края и так любит свой город, позволяет соединить воедино те знания, которые у нас уже были, получить много новой информации и проникнуться духом этого замечательного места. За три часа Юрий нам показал и рассказал о всех главных достопримечательностях Переславля-Залесского и его окрестностей. Мы побывали внутри многих храмов и монастырей, увидели природные красоты. Все время нашего путешествия сопровождал рассказ об обыкновенных людях и святых, об историчечких фактах и легендах, связанных с этими местами. Благодаря Юрию мы всем сердцем полюбили Переславль-Залесский и ещё не раз сюда вернёмся.
13 августа 2020
Произошло первое знакомство с замечательным древнерусским городом, с его историей и самымт интересными достопримечательностями. Спасибо экскурсоводу Юрию.
Ещё 2 отзыва

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