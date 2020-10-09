17 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Старинные монастыри, языческий идол и Александрова гора

Вы увидите таинственный Синий камень и Клещин град, ставший предшественником Переславля-Залесского. Следом услышите историю 📖 Александровой горы ⛰️, на вершине которой, по легенде, стоял терем Александра Невского. А также посетите Свято-Никольский, Фёдоровский, Даниловский и Никитский монастыри и узнаете, как последний связан с Иваном Грозным, Никитой Византийским и Никитой Столпником.

Красная площадь, Рыбацкая слобода и Плещеево озеро

На Красной площади, в сердце Переславля-Залесского, вы увидите древнейший храм Северо-Восточной Руси — Спасо-Преображенский собор начала XII века. Далее проедете по тихим улочкам идиллической Рыбацкой слободы, живописно расположенной на берегу реки Трубеж. Я покажу место ее впадения в знаменитое Плещеево озеро и расскажу историю создания Петром I потешной флотилии, ставшей прообразом русского флота.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость экскурсии 🧭.