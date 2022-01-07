95 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Верна ли официальная версия причины самых первых приездов Петра I в Переславль? Что скрывала матушка юного царя Наталья Кирилловна, упрятавшая в переславский Федоровский монастырь одну из девушек-боярышень? И как оказалась связана с этим монастырем супруга прокурора сената при Петре Анна Ягужинская? Кем в действительности являлся Андрей Петров сын Взимков, захороненный у стен Федоровского собора переславского женского монастыря? И как выглядел самый первый дворец, построенный по указу царя Петра I?
Прошли столетия, а историки все ищут ответы на эти вопросы. А ответы на них косвенно заключены в старинных документах, в надписях на надгробных плитах, находившихся прежде на монастырской территории; в богатейших вкладах в Федоровскую обитель того времени; в стенах древних келий и храмов, помнящих насельниц обители; в народной молве ХVII – ХVIII столетий.
Попробуем и мы во всем этом разобраться, а заодно совершим путешествие по следам юного Петра Первого:
увидим в Переславле то, на что еще царь Петр смотрел как на древности;
доберемся до южного берега заповедного Плещеева озера, где триста с лишним лет назад были построены и спущены на воду первые русские корабли;
увидим остатки «Делового двора» Петра I и единственное уцелевшее судно от петровской потешной флотилии — бот «Фортуна», или «Ботик» — так ласково его называют переславцы.
У вас также будет возможность прикоснуться к монастырской святыне — чудотворной Андрониковской иконе Божией матери, а я расскажу о православном чуде, свидетелем которого я стала.
Организационные детали
Экскурсия включает стоимость транспорта
Дополнительно оплачивается посещение территории и «Ботного дома» музея-усадьбы «Ботик Петра I» с экскурсионным обслуживанием (в соответствии с правилами музея). Стоимость предоставляется по запросу
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 21573 туристов
Коренная переславна, аккредитованный гид. Победитель международного конкурса экскурсоводов «Проводники смыслов» 2025 года. Автор текстов путеводителей по Переславлю.
Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников —активно популяризируем историю и культуру своего края, вкладывая читать дальшеуменьшить
в наши экскурсии любовь к городу и частицу души.
Как однажды отметил русский писатель Михаил Пришвин, любивший край Залесья, изучая памятники истории и архитектуры Переславля-Залесского, шаг за шагом можно представить почти всю русскую историю.
Каждый может в этом убедиться и почувствовать очарование древней переславской земли на наших экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 137 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Константин
Наталья - очень увлеченный и знающий человек, прекрасный рассказчик и настоящий энтузиаст Переславля. Нашей компании (от 12 до 74 лет) всё понравилось, рекомендуем!!!
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Алексей
Наталья - экскурсовод, любящий своё дело, знающий много исторических фактов. Прекрасная подача материала, это захватывает с первых минут и погружает в историю города. Узнали много интересного. Однозначно будем рекомендовать Наталью всем знакомым, планирующими посетить Переславль -Залесский. И самим хочется ещё раз приехать в этот замечательный город.
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Сергей
Это была наша вторая экскурсия в Переславле (хотели дополнить картину города сведениями о Петре), и Наталья перестроила (адаптировала) свою экскурсию под уже имеющиеся у нас знания. Поскольку экскурсия была с читать дальшеуменьшить
и во многом для ребенка, я отдельно порадовался тому, что рассказ не был сложным и скучным. Круто, что Наталья как житель Переславля рассказывает всё с любовью к своей земле и выдаёт что-то личное (какими были деревья в её детстве на территории монастыря, где заканчивались границы озера 25 лет назад, какие фамилии носят жители сила). Это здорово, так как наша история преломляется через наши судьбы. Спасибо!
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И
Ирина
Большое спасибо Ольге Евгеньевне за экскурсию! Спасибо за то, что было познавательно, душевно и тепло. Спасибо, что встретила нас (мы умудрились приехать на час раньше). В городе мы были впервые, читать дальшеуменьшить
поэтому нам интересно было все: и храмы, и монастыри, и озеро, и вкусности. Несмотря на то, что музеи и парк "Плещеево озеро" были закрыты, информации и впечатлений нам всем (папа, мама, две девочки 21 и 10 лет) хватило. Конечно, одного дня мало, надо обязательно приехать еще. Для тех, кто с детьми, учитывайте, что экскурсия занимает 3 часа, а в нашем случае чуть дольше, включает в себя и посещение монастырей. Нужна подготовка и физическая, и духовная.
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Галина
Экскурсия замечательная! Наталья увлечена историей своего родного края, знает множество интересных фактов о его достопримечательностях и жителях. При этом она великолепный рассказчик, очень доброжелательный и жизнерадостный человек! Экскурсия с Натальей позволила нам: 1. читать дальшеуменьшить
прикоснуться к тайнам древней Руси; 2. стать свидетелями зарождения российского флота при Петре I; 3. узнать какие тайны хранят монастыри; 4. увидеть истинный Переславль-Залесский; 5. получить заряд положительной энергии; 6. познакомиться с настоящими переславскими сувенирами, которые заслуживают отдельного рассказа. Огромное спасибо Наталье и водителю Сергею за ЭКСКУРСИЮ!
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Г
Галина
Тот самый случай, когда гид полностью оправдал все ожидания! Мы остались ОЧЕНЬ довольны прогулкой с Натальей. Она помогла по-новому взглянуть на Переславль, дала очень много новой информации, и интереснейших невероятных читать дальшеуменьшить
фактов, о которых мы не подозревали (хотя путешествуем давно и со знанием дела). Это прекрасный и очень эрудированный экскурсовод, ее рассказ - непринужденный, информативный, но при этом живой и интереснейший, а общение очень тактичное и приятное. К тому же это увлеченный и знающий человек, любящий свой город всей душой и знающий его досконально. То есть профессионализм, знание и при этом живость и увлеченность. Такое не часто встретишь. Получили огромное удовольствие! Маршрут был тоже очень продуманным, и даже знакомые и ранее уже посещенные самостоятельно места в городе заиграли совершенно по-новому и очень заинтересовали. Мы очень благодарны Наталье, которая помогла "раскопать" в этом провинциальном российском городке столько неожиданно интересного, обаятельного, живого, и еще больше полюбить эти места, за что мы очень ей благодарны. Особенно понравилась способность гида не ограничиваться изложением фактов, а сопоставлять и анализировать, находить взаимосвязь прошлого и настоящего, органично вплетать повседневное в историю, очень уместно цитировать, а также очень благодарны ей за советы и рекомендации по изучению истории этих мест и ее жителей. Встреча с Натальей на Переславской земле была настоящим подарком. Желаем ей удачи и с удовольствием приедем в эти места опять. Галина, Сергей
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