95 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Переславль-Залесский называют колыбелью русского военно-морского флота. Именно на берегах Плещеева озера Петр I в юном возрасте построил первый русский флот, вошедший в историю под несколько необычным названием «потешный». Но с тех времен осталось немало домыслов и загадок, связанных с деятельностью молодого царя в нашем городе. На экскурсии вы узнаете правдивые версии исторических событий и сможете сравнить их с народными преданиями.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Верна ли официальная версия причины самых первых приездов Петра I в Переславль? Что скрывала матушка юного царя Наталья Кирилловна, упрятавшая в переславский Федоровский монастырь одну из девушек-боярышень? И как оказалась связана с этим монастырем супруга прокурора сената при Петре Анна Ягужинская? Кем в действительности являлся Андрей Петров сын Взимков, захороненный у стен Федоровского собора переславского женского монастыря? И как выглядел самый первый дворец, построенный по указу царя Петра I?

Прошли столетия, а историки все ищут ответы на эти вопросы. А ответы на них косвенно заключены в старинных документах, в надписях на надгробных плитах, находившихся прежде на монастырской территории; в богатейших вкладах в Федоровскую обитель того времени; в стенах древних келий и храмов, помнящих насельниц обители; в народной молве ХVII – ХVIII столетий.

Попробуем и мы во всем этом разобраться, а заодно совершим путешествие по следам юного Петра Первого:

посетим «царскую обитель» — переславский Феодоровский женский монастырь;

увидим в Переславле то, на что еще царь Петр смотрел как на древности;

доберемся до южного берега заповедного Плещеева озера, где триста с лишним лет назад были построены и спущены на воду первые русские корабли;

увидим остатки «Делового двора» Петра I и единственное уцелевшее судно от петровской потешной флотилии — бот «Фортуна», или «Ботик» — так ласково его называют переславцы.

У вас также будет возможность прикоснуться к монастырской святыне — чудотворной Андрониковской иконе Божией матери, а я расскажу о православном чуде, свидетелем которого я стала.

Организационные детали