95 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. По следам Петра I в Переславле: предания и факты

Сравнить реальные и выдуманные истории о деятельности молодого царя в Переславле-Залесском

Наталья
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Наталья – представитель гидов
Переславль-Залесский называют колыбелью русского военно-морского флота.

Именно на берегах Плещеева озера Петр I в юном возрасте построил первый русский флот, вошедший в историю под несколько необычным названием «потешный».

Но с тех времен осталось немало домыслов и загадок, связанных с деятельностью молодого царя в нашем городе.

На экскурсии вы узнаете правдивые версии исторических событий и сможете сравнить их с народными преданиями.
3150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 8 друзей
Продолжительность 3 часа
До 9 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии95 отзывов
5
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты

Что вас ожидает

Верна ли официальная версия причины самых первых приездов Петра I в Переславль? Что скрывала матушка юного царя Наталья Кирилловна, упрятавшая в переславский Федоровский монастырь одну из девушек-боярышень? И как оказалась связана с этим монастырем супруга прокурора сената при Петре Анна Ягужинская? Кем в действительности являлся Андрей Петров сын Взимков, захороненный у стен Федоровского собора переславского женского монастыря? И как выглядел самый первый дворец, построенный по указу царя Петра I?

Прошли столетия, а историки все ищут ответы на эти вопросы. А ответы на них косвенно заключены в старинных документах, в надписях на надгробных плитах, находившихся прежде на монастырской территории; в богатейших вкладах в Федоровскую обитель того времени; в стенах древних келий и храмов, помнящих насельниц обители; в народной молве ХVIIХVIII столетий.

Попробуем и мы во всем этом разобраться, а заодно совершим путешествие по следам юного Петра Первого:

  • посетим «царскую обитель» — переславский Феодоровский женский монастырь;
  • увидим в Переславле то, на что еще царь Петр смотрел как на древности;
  • доберемся до южного берега заповедного Плещеева озера, где триста с лишним лет назад были построены и спущены на воду первые русские корабли;
  • увидим остатки «Делового двора» Петра I и единственное уцелевшее судно от петровской потешной флотилии — бот «Фортуна», или «Ботик» — так ласково его называют переславцы.

У вас также будет возможность прикоснуться к монастырской святыне — чудотворной Андрониковской иконе Божией матери, а я расскажу о православном чуде, свидетелем которого я стала.

Организационные детали

  • Эта экскурсия — автомобильная. Если у вас нет транспорта, можно воспользоваться услугами частных водителей: легковой автомобиль — около 500 руб./час (при группе не более 3-х человек), миниавтобус — от 1000 руб/час (для групп от 3-4 человек, но не более 18).
  • Я могу помочь с организацией трансфера от вашего города до Переславля-Залесского и обратно
  • Дополнительно на месте оплачиваются входные билеты на территорию и в «Ботный дом» музея-усадьбы «Ботик Петра I» (110 руб./чел.)
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
По следам Петра I в Переславле: предания и факты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Коренная переславна, в туризме более 15 лет. Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников. Чтобы представить доподлинно историю города Переславля-Залесского, изучала материалы в архивах, работала и с устными источниками. Как однажды отметил известный русский писатель Михаил Пришвин, любивший край Залесья, «изучая памятники истории и архитектуры Переславля-Залесского, шаг за шагом можно представить почти всю историю русскую». У каждого есть возможность в этом убедиться, и, кроме того, почувствовать очарование древней переславской земли на наших экскурсиях.
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95 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Экскурсия прошла интересно для всех, отмечу что нас было 6 взрослых и 4 детей до 7 лет, Наталья очень хорошо подстроилась под нашу компанию) погода была холодная, много времени на улице, поэтому одевайтесь по погоде!
16 февраля 2020
Вчера Наталья провела для нас потрясающую экскурсию. Нас было четверо и она смогла заинтересовать каждого! Три часа экскурсии пролетели на одном дыхании! Мы очень рады были, что смогли познакомится с таким прекрасным экскурсоводом, который смог познакомить нас с историей города! Рекомендуем и ещё раз спасибо Наталья! Вы мастер своего дела!
9 февраля 2020
Прекрасная экскурсия, несмотря на сильный холодный ветер. Тема экскурсии раскрыта полностью, понятным языком. Наталья любит свой город и дело, которому служит. Настоящий профессионал.
Ольга
14 января 2020
Это было шикарно!!!!! Наталья увидев нашу компанию скорректировать программу, все было чётко, интересно, информативно!!;)))
Узнали множество интересных фактов, даже дети которые казалось не слушали, вечером предсказывали экскурсию тем кто с нами не поехал!!!! Все время с момента бронирования до окончания экскурсии Наталья была на связи и помогала во всех вопросах! Переславль отличный город, приедем обязательно летом!
Наталья, еще раз спасибо!!!!!
29 декабря 2019
Спасибо Наталье за очень познавательную и насыщенную экскурсию.
Leonid
26 ноября 2019
Елена - очень интересный рассказчик, хорошо владеющий материалом. Елена учла все наши пожелания, экскурсия прошла на ура! Рекомендую!
28 октября 2019
Это был наш второй день в Переславле. Благодаря экскурсии старинный город засиял новыми яркими красками. Рассказ гида очень живой и увлекательный. С удовольствием познакомились с богатой и драматической историей города , событиями из жизни молодого Петра , его свершениями для развития флота. Увидели красивейшее место слияния Плещеева озера и реки Трубеж. Наталья смогла заразить любовью к своему городу. Большое спасибо.
21 августа 2019
На экскурсии были 2 взрослых и 2 ребёнка : 11 и 12 лет.
Наталья- прекрасный экскурсовод, знающий историю и любящий свой город.
3 часа прошли незаметно за интересным рассказом.
Всем кто ищет грамотного экскурсовода , рекомендую обратиться к Наталье.
18 августа 2019
я организовывала экскурсию не для себя, а для родителей, и тем более было важно, чтобы им понравилось. и они мне позвонили и сказали, что В ВОСТОРГЕ! Спасибо, Наталья! надеюсь, и сама однажды буду Вас слушать, раскрыв рот!
17 августа 2019
Рекомендую смело!
Ещё 85 отзывов

Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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