  1. Россия
  2. Экскурсии

Переславль-Залесский: система трёх крепостей

5
2 отзыва
Александр К.
Александр К. – Гид из Переславля-Залесского
Переславль-Залесский: система трёх крепостей
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 999 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Переславль-Залесский: система трёх крепостей
Переславль-Залесский: система трёх крепостей

Что вы увидите

  • Переславский Кремль
  • Спасо-Преображенский собор
  • Храм Петра Митрополита
  • Храм Александра Невского
  • первая фабрика кинопленки в СССР (СИМП)
  • Храм Сорока Мучеников Севастийских
  • Никитский монастырь
  • Успенский монастырь
  • Успенский собор.
Переславль-Залесский – город-защитник Золотого Кольца России. Его месторасположение выбрано Юрием Долгоруким неслучайно, и время сформировало здесь одну из самых больших фортификационных систем средневековья. Его крепости полностью отобразили всю историю 📖 России – начиная со Святого Князя Бориса Владимировича до сегодняшнего времени.
Экскурсия удивит вас не только полнотой и слаженностью рассказа, но и новой технологией маршрута.
Что вас ожидает
Первая крепость: Переславский кремль.
Мы посетим Красную площадь и вспомним настоящую историю строительства городов Москвы и Переславля-Залесского Юрием Долгоруким. Узнаем загадки стен Спасо-Преображенского собора и проверим высоту земляной крепости. Мы познакомимся с актуальными историческими вопросами возвышения Москвы на раннем этапе. Я познакомлю вас с местной аристократией, покажу выдающейся по красоте учебные заведения Переславля, а так же первую фабрику кинопленки в СССР. Мы так же побываем на берегу Плещеева озера, где поговорим о его исторической уникальности, как о колыбели Русского военно-морского флота и удивительной рыбке с царского стола – ряпушке.
Вторая крепость:Никитский монастырь.
Мы так же посетим один из ранних православных монастырей Киевской Руси посвященный Никите Готскому. Этот монастырь переплел в себе истории чудотворения и исцеления с важнейшими политическими реформами Ивана Грозного. Во всех моментах его истории присутствовали загадки, которые мы сегодня пытаемся объяснить как бы находясь на большом расстоянии. Тем не менее, его храмы, стены готовые в любой момент к обороне и удивительная атмосфера наполняют дух светом.
Третья крепость: Горицкий монастырь.
Мы познакомимся с совершенно удивительным по красоте архитектуры и месторасположения монастырем-крепостью 18 века, некогда являвшегося центром Переславской Епархии. Увидим великолепный Успенский собор, поговорим о выдающихся людях Переславля-Залесского и ответим на главный исторический вопрос современности.
Что входит
  • В стоимость входят только услуги гида
Что не входит
  • В стоимость экскурсии не входят билеты на территорию музея-заповедника (50 руб. /чел. )
Начало
🚩 Ул. Советская, д. 8. Кафе "Вкусный Пересвилль".
Место завершения
🏁 Музейный пер., 4
Переславль-Залесский: система трёх крепостей
Переславль-Залесский: система трёх крепостей
Переславль-Залесский: система трёх крепостей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр К.
Александр К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Переславле-Залесском

По следам Петра I в Переславле: предания и факты
3 250
3 часа
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
109 отзывов
Сравнить реальные и выдуманные истории о деятельности молодого царя в Переславле-Залесском
Добро пожаловать в Переславль-Залесский!
3 250
3 часа
Добро пожаловать в Переславль-Залесский!
55 отзывов
Увидеть Красную площадь, походить по воде Плещеева озера и отыскать уютные уголки древнего города
Легенды Плещеева озера
1 789
1 час
Легенды Плещеева озера
28 отзывов
Насладиться великолепными панорамами таинственного водоема и услышать народные предания
Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
1 300
1 час
Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
26 отзывов
Главные достопримечательности исторического сердца города на обзорной экскурсии
Исчезнувшие церкви Залесского города
3 250
3 часа
Исчезнувшие церкви Залесского города
25 отзывов
Прикоснуться к богатой духовной истории Переславля-Залесского в местах его утраченных святынь
Переславль-Залесский: воин и рыбак
340
1.5 часа
Переславль-Залесский: воин и рыбак
23 отзыва
Кремль, храмы, «потешная» флотилия, усадьбы и особняки под рассказы о городе и его тайнах