Переславль-Залесский – город-защитник Золотого Кольца России. Его месторасположение выбрано Юрием Долгоруким неслучайно, и время сформировало здесь одну из самых больших фортификационных систем средневековья. Его крепости полностью отобразили всю историю 📖 России – начиная со Святого Князя Бориса Владимировича до сегодняшнего времени.

Экскурсия удивит вас не только полнотой и слаженностью рассказа, но и новой технологией маршрута.

Что вас ожидает

Первая крепость: Переславский кремль.

Мы посетим Красную площадь и вспомним настоящую историю строительства городов Москвы и Переславля-Залесского Юрием Долгоруким. Узнаем загадки стен Спасо-Преображенского собора и проверим высоту земляной крепости. Мы познакомимся с актуальными историческими вопросами возвышения Москвы на раннем этапе. Я познакомлю вас с местной аристократией, покажу выдающейся по красоте учебные заведения Переславля, а так же первую фабрику кинопленки в СССР. Мы так же побываем на берегу Плещеева озера, где поговорим о его исторической уникальности, как о колыбели Русского военно-морского флота и удивительной рыбке с царского стола – ряпушке.

Вторая крепость:Никитский монастырь.

Мы так же посетим один из ранних православных монастырей Киевской Руси посвященный Никите Готскому. Этот монастырь переплел в себе истории чудотворения и исцеления с важнейшими политическими реформами Ивана Грозного. Во всех моментах его истории присутствовали загадки, которые мы сегодня пытаемся объяснить как бы находясь на большом расстоянии. Тем не менее, его храмы, стены готовые в любой момент к обороне и удивительная атмосфера наполняют дух светом.

Третья крепость: Горицкий монастырь.

Мы познакомимся с совершенно удивительным по красоте архитектуры и месторасположения монастырем-крепостью 18 века, некогда являвшегося центром Переславской Епархии. Увидим великолепный Успенский собор, поговорим о выдающихся людях Переславля-Залесского и ответим на главный исторический вопрос современности.