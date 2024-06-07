🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 282 отзыва Переславль-Залесский: уникальное путешествие по древнему центру Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый камень хранит истории великих событий и знаменитых людей Начало: У ресторана Тройка 1 867 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 45 отзывов Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский: путешествие в историю Откройте для себя духовное и историческое наследие Переславля-Залесского в увлекательной индивидуальной экскурсии «Вы познакомитесь с историей исчезнувшего древнерусского города, вероятного предшественника Переславля-Залесского» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3 часа 274 отзыва Переславль-Залесский: историческое путешествие на авто с гидом Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его легенды и реальность в увлекательной экскурсии по Переславлю-Залесскому Начало: Садовая 6 4800 4 320 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 215 отзывов Групповая экскурсия по историческому Переславлю-Залесскому Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю Начало: На улице Садовая «В группе до 20 человек вы познакомитесь с летописью города, где хоть сейчас снимай исторические фильмы, и оцените его значение для всей Руси, услышите о знаменитых горожанах и раскроете любопытные легенды» 601 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 35 отзывов Переславль-Залесский: земля русской святости О подвижниках веры, старинных обителях, петровских флотилиях и языческих местах поклонения «Одна из главных достопримечательностей города — чистейшее Плещеево озеро» от 5 500 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 3 часа 51 отзыв Переславль-Залесский: путешествие сквозь века для всей семьи Погрузитесь в богатую историю Переславля-Залесского, открывая его тайны в компании близких. Идеальное приключение для любознательных Начало: На Красной площади «Вы увидите главные достопримечательности города, погрузитесь в его богатую историю и услышите о нем множество увлекательных фактов» 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 46 отзывов Путешествие в прошлое: обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому Переславль-Залесский: город Золотого кольца. Прогулка по старинным улочкам и знакомство с культурными памятниками Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00 4 750 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 67 отзывов Сборная экскурсия по Переславлю-Залесскому: путешествие по Золотому кольцу Путешествие по Переславлю-Залесскому - это уникальная возможность узнать историю города, основанного Юрием Долгоруким в 1152 году Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский «В процессе этой пешеходной экскурсии вы познакомитесь с фрагментами города давно минувших эпох» Расписание: По субботам в 14:30, в праздничные дни – каждый день 650 ₽ за человека

Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Сказ о граде Переславле: индивидуальная экскурсия по историческим местам Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, исследуя его исторические и природные достопримечательности с профессиональным гидом Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский «А возможно, вы захотите побывать на обзорной экскурсии по городу с посещением двух древних переславских монастырей» Расписание: Ежедневно, в светлое время суток, по договоренности 3 600 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 14 отзывов Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому: от Синего камня до древних храмов Погрузитесь в уникальную атмосферу Переславля-Залесского, его историю и культурное наследие вместе с нашей экскурсией Начало: Народная площадь, 11, Переславль-Залесский Расписание: По договоренности от 6 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 41 отзыв Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому: история и архитектура Переславль-Залесский приглашает вас на увлекательную обзорную экскурсию. Прогуляйтесь по историческому центру и насладитесь великолепными видами Начало: По согласованию с гидом «Знакомство с Переславлем начинается с Красной площади, на которой находится самый древний городской храм – Спасо-Преображенский собор» Расписание: Ежедневно, в любое время 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Уникальная экскурсия по Переславлю-Залесскому: от центра до озера Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, города с богатым прошлым и уникальными памятниками Начало: По согласованию с гидом «С нами вы отправитесь на прогулку по историческому центру и познакомитесь с историей Переславля-Залесского» Расписание: Ежедневно, в любое время 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 2 отзыва «Залесский город на перекрестке истории»: самостоятельная квест-экскурсия Переславль-Залесский: самостоятельная квест-экскурсия по историческим местам. Откройте для себя архитектурные памятники и узнайте интересные факты о городе Начало: Красная площадь, 1А, Переславль-Залесский «Это несомненно один из древнейших и колоритных городов России, с которым вы познакомитесь в ходе этой экскурсии» Расписание: В любое время, в любой день 990 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1 час 23 отзыва Переславль-Залесский - эмоции на века: история, природа, архитектура Приглашаем на увлекательное путешествие по Переславлю-Залесскому, где каждый камень дышит историей Начало: По договоренности «Ознакомитесь с главными достопримечательностями города, увидите много монастырей и храмов с богатой историей и выразительной архитектурой обителей» Расписание: По договоренности 1 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 11 отзывов История, святыни и чудеса древних переславских монастырей Узнайте историю и чудеса переславских монастырей. Прогулка по древнему центру города, знакомство с архитектурой и преданиями разных эпох Начало: По договоренности «Подробнее Вас ждет знакомство с историей, архитектурой, старинными преданиями, чудесами и святынями переславских монастырей» Расписание: По договоренности 4 990 ₽ за всё до 8 чел.