1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Переславль-Залесский: уникальное путешествие по древнему центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый камень хранит истории великих событий и знаменитых людей
Начало: У ресторана Тройка
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 867₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский: путешествие в историю
Откройте для себя духовное и историческое наследие Переславля-Залесского в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Вы познакомитесь с историей исчезнувшего древнерусского города, вероятного предшественника Переславля-Залесского»
Сегодня в 17:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Переславль-Залесский: историческое путешествие на авто с гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его легенды и реальность в увлекательной экскурсии по Переславлю-Залесскому
Начало: Садовая 6
14 июня в 10:00
16 июня в 10:00
48004 320₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия по историческому Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Садовая
«В группе до 20 человек вы познакомитесь с летописью города, где хоть сейчас снимай исторические фильмы, и оцените его значение для всей Руси, услышите о знаменитых горожанах и раскроете любопытные легенды»
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
601₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Переславль-Залесский: земля русской святости
О подвижниках веры, старинных обителях, петровских флотилиях и языческих местах поклонения
«Одна из главных достопримечательностей города — чистейшее Плещеево озеро»
Завтра в 10:00
10 июня в 08:30
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Переславль-Залесский: путешествие сквозь века для всей семьи
Погрузитесь в богатую историю Переславля-Залесского, открывая его тайны в компании близких. Идеальное приключение для любознательных
Начало: На Красной площади
«Вы увидите главные достопримечательности города, погрузитесь в его богатую историю и услышите о нем множество увлекательных фактов»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в прошлое: обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Переславль-Залесский: город Золотого кольца. Прогулка по старинным улочкам и знакомство с культурными памятниками
Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
10 июня в 09:00
11 июня в 14:00
4 750₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Сборная экскурсия по Переславлю-Залесскому: путешествие по Золотому кольцу
Путешествие по Переславлю-Залесскому - это уникальная возможность узнать историю города, основанного Юрием Долгоруким в 1152 году
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
«В процессе этой пешеходной экскурсии вы познакомитесь с фрагментами города давно минувших эпох»
Расписание: По субботам в 14:30, в праздничные дни – каждый день
22 июня в 14:30
6 июля в 14:30
650₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Сказ о граде Переславле: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, исследуя его исторические и природные достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский
«А возможно, вы захотите побывать на обзорной экскурсии по городу с посещением двух древних переславских монастырей»
Расписание: Ежедневно, в светлое время суток, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому: от Синего камня до древних храмов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Переславля-Залесского, его историю и культурное наследие вместе с нашей экскурсией
Начало: Народная площадь, 11, Переславль-Залесский
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому: история и архитектура
Переславль-Залесский приглашает вас на увлекательную обзорную экскурсию. Прогуляйтесь по историческому центру и насладитесь великолепными видами
Начало: По согласованию с гидом
«Знакомство с Переславлем начинается с Красной площади, на которой находится самый древний городской храм – Спасо-Преображенский собор»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Уникальная экскурсия по Переславлю-Залесскому: от центра до озера
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, города с богатым прошлым и уникальными памятниками
Начало: По согласованию с гидом
«С нами вы отправитесь на прогулку по историческому центру и познакомитесь с историей Переславля-Залесского»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
«Залесский город на перекрестке истории»: самостоятельная квест-экскурсия
Переславль-Залесский: самостоятельная квест-экскурсия по историческим местам. Откройте для себя архитектурные памятники и узнайте интересные факты о городе
Начало: Красная площадь, 1А, Переславль-Залесский
«Это несомненно один из древнейших и колоритных городов России, с которым вы познакомитесь в ходе этой экскурсии»
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Переславль-Залесский - эмоции на века: история, природа, архитектура
Приглашаем на увлекательное путешествие по Переславлю-Залесскому, где каждый камень дышит историей
Начало: По договоренности
«Ознакомитесь с главными достопримечательностями города, увидите много монастырей и храмов с богатой историей и выразительной архитектурой обителей»
Расписание: По договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
1 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
История, святыни и чудеса древних переславских монастырей
Узнайте историю и чудеса переславских монастырей. Прогулка по древнему центру города, знакомство с архитектурой и преданиями разных эпох
Начало: По договоренности
«Подробнее Вас ждет знакомство с историей, архитектурой, старинными преданиями, чудесами и святынями переславских монастырей»
Расписание: По договоренности
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
4 990₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по историческому Переславлю-Залесскому: от соборов до монастырей
Погрузитесь в историю древнего Переславля: от величественного Спасо-Преображенского собора до живописных берегов Трубежа
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
«Подробнее Знакомство с Переславлем немыслимо без посещения одного из древнейших белокаменных храмов Северо-Восточной Руси, возвышающегося над Красной площадью и обнесенного земляным валом»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 250₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда7 июня 2024Однозначно рекомендую! Понравилось и нам, двум взрослым, и ребенку 9 лет. очень увлекательно!
- ООльга5 июня 2024Сегодня с внуками были на удивительной экскурсии по древнему Переславлю- Залесскому с Олегом. Мы совершили путешествие на лодке по Трубежу,
- ЕЕлена4 июня 2024Юрий - потрясающий гид. От экскурсии мы получили огромное удовольствие, а реальность превзошла наши ожидания! Со 100% уверенностью будем рекомендовать
- ССветлана2 июня 2024Прекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионал.
- ТТатьяна2 июня 2024Великолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём месте.
- ААлиса2 июня 2024Большое спасибо!!! Нам всё понравилось! Очень интересно, время пролетает незаметно! Рекомендуем всем!
- еекатерина31 мая 2024Спасибо за шикарный, увлекательный, интересный день. Очень интересно было узнать много нового. Желаем вам удачи
- ДДенис27 мая 2024Отличная небольшая экскурсия, видно что экскурсовод любит своё дело
- ЮЮлия27 мая 2024Нашим экскурсоводом была Марина. У нее забавная, аутентичная подача материала: будто слушаешь старорусскую сказку. Возможно, это не всем зайдет, но
- ЕЕлена26 мая 2024Огромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотного экскурсовода
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Обзорные»
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