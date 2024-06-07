Обзорные и познавательные экскурсии Переславля-Залесского

Найдено 16 экскурсий в категории «Обзорные» в Переславле-Залесском, цены от 601 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
282 отзыва
Переславль-Залесский: уникальное путешествие по древнему центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый камень хранит истории великих событий и знаменитых людей
Начало: У ресторана Тройка
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 867 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
45 отзывов
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский: путешествие в историю
Откройте для себя духовное и историческое наследие Переславля-Залесского в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Вы познакомитесь с историей исчезнувшего древнерусского города, вероятного предшественника Переславля-Залесского»
Сегодня в 17:00
10 июня в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
274 отзыва
Переславль-Залесский: историческое путешествие на авто с гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его легенды и реальность в увлекательной экскурсии по Переславлю-Залесскому
Начало: Садовая 6
14 июня в 10:00
16 июня в 10:00
48004 320 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
215 отзывов
Групповая экскурсия по историческому Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Садовая
«В группе до 20 человек вы познакомитесь с летописью города, где хоть сейчас снимай исторические фильмы, и оцените его значение для всей Руси, услышите о знаменитых горожанах и раскроете любопытные легенды»
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
601 за человека
Переславль-Залесский: земля русской святости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Переславль-Залесский: земля русской святости
О подвижниках веры, старинных обителях, петровских флотилиях и языческих местах поклонения
«Одна из главных достопримечательностей города — чистейшее Плещеево озеро»
Завтра в 10:00
10 июня в 08:30
от 5 500 за всё до 8 чел.
Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Переславль-Залесский: путешествие сквозь века для всей семьи
Погрузитесь в богатую историю Переславля-Залесского, открывая его тайны в компании близких. Идеальное приключение для любознательных
Начало: На Красной площади
«Вы увидите главные достопримечательности города, погрузитесь в его богатую историю и услышите о нем множество увлекательных фактов»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
4 500 за всё до 4 чел.
Путешествие в прошлое: обзорная экскурсия по Переславлю
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Путешествие в прошлое: обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Переславль-Залесский: город Золотого кольца. Прогулка по старинным улочкам и знакомство с культурными памятниками
Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
10 июня в 09:00
11 июня в 14:00
4 750 за всё до 6 чел.
Прогулка по старинному Переславлю. Сборная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
67 отзывов
Сборная экскурсия по Переславлю-Залесскому: путешествие по Золотому кольцу
Путешествие по Переславлю-Залесскому - это уникальная возможность узнать историю города, основанного Юрием Долгоруким в 1152 году
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
«В процессе этой пешеходной экскурсии вы познакомитесь с фрагментами города давно минувших эпох»
Расписание: По субботам в 14:30, в праздничные дни – каждый день
22 июня в 14:30
6 июля в 14:30
650 за человека
Сказ о граде Переславле
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Сказ о граде Переславле: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, исследуя его исторические и природные достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский
«А возможно, вы захотите побывать на обзорной экскурсии по городу с посещением двух древних переславских монастырей»
Расписание: Ежедневно, в светлое время суток, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 600 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому: от Синего камня до древних храмов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Переславля-Залесского, его историю и культурное наследие вместе с нашей экскурсией
Начало: Народная площадь, 11, Переславль-Залесский
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 300 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому: история и архитектура
Переславль-Залесский приглашает вас на увлекательную обзорную экскурсию. Прогуляйтесь по историческому центру и насладитесь великолепными видами
Начало: По согласованию с гидом
«Знакомство с Переславлем начинается с Красной площади, на которой находится самый древний городской храм – Спасо-Преображенский собор»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Уникальная экскурсия по Переславлю-Залесскому: от центра до озера
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, города с богатым прошлым и уникальными памятниками
Начало: По согласованию с гидом
«С нами вы отправитесь на прогулку по историческому центру и познакомитесь с историей Переславля-Залесского»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 5 чел.
«Залесский город на перекрестке истории»: самостоятельная квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
«Залесский город на перекрестке истории»: самостоятельная квест-экскурсия
Переславль-Залесский: самостоятельная квест-экскурсия по историческим местам. Откройте для себя архитектурные памятники и узнайте интересные факты о городе
Начало: Красная площадь, 1А, Переславль-Залесский
«Это несомненно один из древнейших и колоритных городов России, с которым вы познакомитесь в ходе этой экскурсии»
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Переславль-Залесский - эмоции на века
Индивидуальная
1 час
23 отзыва
Переславль-Залесский - эмоции на века: история, природа, архитектура
Приглашаем на увлекательное путешествие по Переславлю-Залесскому, где каждый камень дышит историей
Начало: По договоренности
«Ознакомитесь с главными достопримечательностями города, увидите много монастырей и храмов с богатой историей и выразительной архитектурой обителей»
Расписание: По договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
1 500 за всё до 4 чел.
История, святыни и чудеса древних переславских монастырей
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
История, святыни и чудеса древних переславских монастырей
Узнайте историю и чудеса переславских монастырей. Прогулка по древнему центру города, знакомство с архитектурой и преданиями разных эпох
Начало: По договоренности
«Подробнее Вас ждет знакомство с историей, архитектурой, старинными преданиями, чудесами и святынями переславских монастырей»
Расписание: По договоренности
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
4 990 за всё до 8 чел.
Прогулка по старинному городу Переславлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Прогулка по историческому Переславлю-Залесскому: от соборов до монастырей
Погрузитесь в историю древнего Переславля: от величественного Спасо-Преображенского собора до живописных берегов Трубежа
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
«Подробнее Знакомство с Переславлем немыслимо без посещения одного из древнейших белокаменных храмов Северо-Восточной Руси, возвышающегося над Красной площадью и обнесенного земляным валом»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 250 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    7 июня 2024
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Однозначно рекомендую! Понравилось и нам, двум взрослым, и ребенку 9 лет. очень увлекательно!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Сегодня с внуками были на удивительной экскурсии по древнему Переславлю- Залесскому с Олегом. Мы совершили путешествие на лодке по Трубежу,
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    любовались древними храмами, штурмовали валы древней крепости, переносились на машине времени в 12 век, искали древние граффити на Спасо- Преображенском соборе, играли. Спасибо огромное Олегу за любовь к своему городу и умению увлечь и старых и малых!

    Сегодня с внуками были на удивительной экскурсии по древнему Переславлю- Залесскому с Олегом. Мы совершили путешествие
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
    Юрий - потрясающий гид. От экскурсии мы получили огромное удовольствие, а реальность превзошла наши ожидания! Со 100% уверенностью будем рекомендовать
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    экскурсию с Юрием своим знакомым и друзьям как одну из самых запоминающихся. Очень оригинальная подача материала, при том, что материал очень глубокий. На экскурсии, на мой взгляд, мы узнали самые интересные и значимые факты о Переславле-Залесском, никакой воды, весь рассказ мы слушали не отрываясь - на столько было увлекательно. Путешествуем очень много, нам есть с чем сравнить. Юрию желаем успехов и всего самого доброго! С Уважением, Елена и Николай, г. Москва

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Прекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионал.
    Прекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионалПрекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионал
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
    Великолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём месте.
    Великолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём местеВеликолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём местеВеликолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём месте
  • А
    Алиса
    2 июня 2024
    Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
    Большое спасибо!!! Нам всё понравилось! Очень интересно, время пролетает незаметно! Рекомендуем всем!
  • е
    екатерина
    31 мая 2024
    Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
    Спасибо за шикарный, увлекательный, интересный день. Очень интересно было узнать много нового. Желаем вам удачи
  • Д
    Денис
    27 мая 2024
    Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
    Отличная небольшая экскурсия, видно что экскурсовод любит своё дело
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
    Нашим экскурсоводом была Марина. У нее забавная, аутентичная подача материала: будто слушаешь старорусскую сказку. Возможно, это не всем зайдет, но
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    мы все были в восторге: и взрослые, и пятеро детей 12 лет. Просто заслушались, погружаясь в старинную историю. Марина явно владеет материалом, отвечала на любые вопросы, влюблена в свой город и нас успешно заставила в него влюбиться. Часовой экскурсии нам явно показалось недостаточным, хотим вернуться через пару месяцев и послушать продолжение.

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
    Огромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотного экскурсовода
    Огромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотного

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
  2. Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
  3. Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
  4. Групповая экскурсия по старинному Переславлю
  5. Переславль-Залесский: земля русской святости
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Синь-камень
  5. Река Трубеж
  6. Свято-Никольский женский монастырь
  7. Красная площадь
  8. Никитский мужской монастырь
  9. Александрова гора
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в июне 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Обзорные" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 601 до 6 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1158 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Изучение достопримечательностей города Переславля-Залесского нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Переславле-Залесском много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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