1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия по историческому Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Садовая
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
601₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте о жизни Ивана Грозного и посетите древние монастыри и соборы. Откройте для себя тайны прошлого
Начало: В районе автовокзала
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
3 900₽ за человека
Групповая
2 часа
Сборная экскурсия по Переславлю-Залесскому: путешествие по Золотому кольцу
Путешествие по Переславлю-Залесскому - это уникальная возможность узнать историю города, основанного Юрием Долгоруким в 1152 году
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
Расписание: По субботам в 14:30, в праздничные дни – каждый день
22 июня в 14:30
6 июля в 14:30
650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 июня 2024Прекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионал.
- ДДмитрий25 мая 2024Спасибо большое! Очень понравилась экскурсия от душевного экскурсовода Натальи! 25.05.2024 в 15-30
- ЕЕлена21 мая 2024Нам не хватило глубины подачи материла, на наш взгляд много было религиозной информации, на фоне скудной исторической.
- ППолина19 мая 2024Большое спасибо гиду Наталье, которая провела для нашей небольшой группы очень интересную обзорную экскурсию по Переславлю. Человек влюблен в свое
- ООльга19 мая 2024Замечательную экскурсию провела нам Наталья по центру Переславля Залесского. Очень интеесно и душевно. Спасибо!
- ЕЕлена16 мая 2024Отличная экскурсия с задорным экскурсоводом. Не заскучаете, мой 15 подросток остался доволен 😊
- ММарина16 октября 2023Экскурсия понравилась. Елена владеет материалом, рассказывает интересно, не скучно.
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в июне 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 601 до 3 900. Туристы уже оставили гидам 283 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Переславле-Залесском из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Переславля-Залесского по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август