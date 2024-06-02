Групповые экскурсии Переславля-Залесского

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Переславле-Залесском, цены от 601 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
215 отзывов
Групповая экскурсия по историческому Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Садовая
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
601 за человека
Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте о жизни Ивана Грозного и посетите древние монастыри и соборы. Откройте для себя тайны прошлого
Начало: В районе автовокзала
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
3 900 за человека
Прогулка по старинному Переславлю. Сборная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
67 отзывов
Сборная экскурсия по Переславлю-Залесскому: путешествие по Золотому кольцу
Путешествие по Переславлю-Залесскому - это уникальная возможность узнать историю города, основанного Юрием Долгоруким в 1152 году
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
Расписание: По субботам в 14:30, в праздничные дни – каждый день
22 июня в 14:30
6 июля в 14:30
650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Групповая экскурсия по старинному Переславлю
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  3. Прогулка по старинному Переславлю. Сборная экскурсия
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Синь-камень
  5. Река Трубеж
  6. Свято-Никольский женский монастырь
  7. Красная площадь
  8. Никитский мужской монастырь
  9. Александрова гора
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в июне 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 601 до 3 900. Туристы уже оставили гидам 283 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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