читать дальше дело. Все исторические факты дополняются какими-то интересными историями из жизни. Узнали много интересных фактов, которые никогда не прочтешь в учебнике или путеводителе. Получили много полезных советов, как провести свободное время после экскурсии.

Большое спасибо гиду Наталье, которая провела для нашей небольшой группы очень интересную обзорную экскурсию по Переславлю. Человек влюблен в свое