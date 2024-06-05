1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Переславль-Залесский: уникальное путешествие по древнему центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый камень хранит истории великих событий и знаменитых людей
Начало: У ресторана Тройка
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 867₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского города, где каждый камень дышит историей. Переславль-Залесский ждет вас
Начало: На улице Садовая
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
3 600₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия по историческому Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Садовая
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
601₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Переславль-Залесский: земля русской святости
О подвижниках веры, старинных обителях, петровских флотилиях и языческих местах поклонения
Завтра в 10:00
10 июня в 08:30
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Двухчасовая экскурсия по Переславлю-Залесскому: пешая прогулка по Кремлю и водная часть на моторной лодке с видами на древние храмы и монастыри
Начало: На Красной площади
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
5 850₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Легенды Плещеева озера: индивидуальная экскурсия в Переславле-Залесском
Погрузитесь в атмосферу старинного Переславля-Залесского, узнайте тайны Плещеева озера и прикоснитесь к мистическому синему камню
Начало: возле Александровой горы
13 июля в 09:00
14 июля в 09:00
2 770₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Сборная экскурсия по Переславлю-Залесскому: путешествие по Золотому кольцу
Путешествие по Переславлю-Залесскому - это уникальная возможность узнать историю города, основанного Юрием Долгоруким в 1152 году
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
Расписание: По субботам в 14:30, в праздничные дни – каждый день
22 июня в 14:30
6 июля в 14:30
650₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Путешествие по историческому Переславлю-Залесскому: от Долгорукова до керамики
Познайте дух Великой Руси, прогуливаясь по улочкам Переславля-Залесского с экспертом по истории города
Начало: Улица Садовая,10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому: история и архитектура
Переславль-Залесский приглашает вас на увлекательную обзорную экскурсию. Прогуляйтесь по историческому центру и насладитесь великолепными видами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
«Залесский город на перекрестке истории»: самостоятельная квест-экскурсия
Переславль-Залесский: самостоятельная квест-экскурсия по историческим местам. Откройте для себя архитектурные памятники и узнайте интересные факты о городе
Начало: Красная площадь, 1А, Переславль-Залесский
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Переславская Венеция. Пешая экскурсия и водная прогулка
Откройте для себя уникальный Переславль-Залесский с воды и суши! Прогулка по древним валам и водная экскурсия по реке Трубеж и Плещееву озеру
Начало: Садовая улица, 4, Переславль-Залесский
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по историческому Переславлю-Залесскому: от соборов до монастырей
Погрузитесь в историю древнего Переславля: от величественного Спасо-Преображенского собора до живописных берегов Трубежа
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 250₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Град Переславль: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, узнайте о его значимости в истории Руси и насладитесь видами старинных храмов и памятников
Начало: Переславль-Залесский, улица Садовая, 10
Расписание: Ежедневно, с 9:00-17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Пешеходная экскурсия по историческому центру Переславля-Залесского
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, гуляя по Красной площади и вдоль стен XII века
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
22 июня в 19:00
23 июня в 09:00
от 1 500₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия-квиз по Переславлю-Залесскому: кремль и Торговый посад
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, разгадывая загадки и выполняя задания. Откройте тайны древнего города, посетив его ключевые достопримечательности
Начало: На парковке около церкви Александра Невского
21 июня в 09:00
23 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024В конце мая наша компания из трех человек посетила Переславль-Залесский. Заранее была согласована морская прогулка, но так как мы немного
- ССветлана2 июня 2024Прекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионал.
- ДДинара30 мая 2024Елена-прекрасный гид!!! Интереснейший рассказ о Переславле,его появлении,становлении и существовании. С удовольствием провели время в пешей прогулке и прогулке по бесподобно сегодня красивому Плещеевому озеру.
- ООльга27 мая 2024Были на экскурсии 18 мая. Очень душевно, как прогулка с другом. Погода была отличная, вид на город со стороны Плещеева озера изумителен. Рекомендуем.
- ДДенис27 мая 2024Отличная небольшая экскурсия, видно что экскурсовод любит своё дело
- ЮЮлия27 мая 2024Нашим экскурсоводом была Марина. У нее забавная, аутентичная подача материала: будто слушаешь старорусскую сказку. Возможно, это не всем зайдет, но
- ТТатьяна27 мая 2024Прекрасный экскурсовод! Было здорово провести этот час с Еленой. Чувствуется, что Елена настоящий педагог - увлекается сама и увлекает окружающих)
- AAlexander26 мая 2024Это был замечательный день! Экскурсовод Ольга Евгеньевна нас влюбила в город и его многовековую историю. Мы с большим удовольствием гуляли по городу и рассматривали здания, великолепные места и узнали много интересного. Обязательно вернемся) ❤️
- ДДмитрий25 мая 2024Спасибо большое! Очень понравилась экскурсия от душевного экскурсовода Натальи! 25.05.2024 в 15-30
- ННаталия23 мая 2024Экскурсия очень понравилась, экскурсовод Елена рассказывала все очень содержательно и интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Пешеходные»
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