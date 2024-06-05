Пешие экскурсии-прогулки в Переславле-Залесском с экскурсоводом

Найдено 15 экскурсий в категории «Пешеходные» в Переславле-Залесском, цены от 601 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
282 отзыва
Переславль-Залесский: уникальное путешествие по древнему центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый камень хранит истории великих событий и знаменитых людей
Начало: У ресторана Тройка
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 867 за всё до 10 чел.
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
137 отзывов
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского города, где каждый камень дышит историей. Переславль-Залесский ждет вас
Начало: На улице Садовая
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
3 600 за всё до 8 чел.
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
215 отзывов
Групповая экскурсия по историческому Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Садовая
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
601 за человека
Переславль-Залесский: земля русской святости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Переславль-Залесский: земля русской святости
О подвижниках веры, старинных обителях, петровских флотилиях и языческих местах поклонения
Завтра в 10:00
10 июня в 08:30
от 5 500 за всё до 8 чел.
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Двухчасовая экскурсия по Переславлю-Залесскому: пешая прогулка по Кремлю и водная часть на моторной лодке с видами на древние храмы и монастыри
Начало: На Красной площади
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
5 850 за всё до 6 чел.
Легенды Плещеева озера
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
51 отзыв
Легенды Плещеева озера: индивидуальная экскурсия в Переславле-Залесском
Погрузитесь в атмосферу старинного Переславля-Залесского, узнайте тайны Плещеева озера и прикоснитесь к мистическому синему камню
Начало: возле Александровой горы
13 июля в 09:00
14 июля в 09:00
2 770 за всё до 4 чел.
Прогулка по старинному Переславлю. Сборная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
67 отзывов
Сборная экскурсия по Переславлю-Залесскому: путешествие по Золотому кольцу
Путешествие по Переславлю-Залесскому - это уникальная возможность узнать историю города, основанного Юрием Долгоруким в 1152 году
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
Расписание: По субботам в 14:30, в праздничные дни – каждый день
22 июня в 14:30
6 июля в 14:30
650 за человека
Славный город Переславль-Залесский
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
37 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по историческому Переславлю-Залесскому: от Долгорукова до керамики
Познайте дух Великой Руси, прогуливаясь по улочкам Переславля-Залесского с экспертом по истории города
Начало: Улица Садовая,10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому: история и архитектура
Переславль-Залесский приглашает вас на увлекательную обзорную экскурсию. Прогуляйтесь по историческому центру и насладитесь великолепными видами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
«Залесский город на перекрестке истории»: самостоятельная квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
«Залесский город на перекрестке истории»: самостоятельная квест-экскурсия
Переславль-Залесский: самостоятельная квест-экскурсия по историческим местам. Откройте для себя архитектурные памятники и узнайте интересные факты о городе
Начало: Красная площадь, 1А, Переславль-Залесский
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Переславская Венеция. Пешая экскурсия и водная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Переславская Венеция. Пешая экскурсия и водная прогулка
Откройте для себя уникальный Переславль-Залесский с воды и суши! Прогулка по древним валам и водная экскурсия по реке Трубеж и Плещееву озеру
Начало: Садовая улица, 4, Переславль-Залесский
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
3 600 за всё до 6 чел.
Прогулка по старинному городу Переславлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Прогулка по историческому Переславлю-Залесскому: от соборов до монастырей
Погрузитесь в историю древнего Переславля: от величественного Спасо-Преображенского собора до живописных берегов Трубежа
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 250 за всё до 6 чел.
Град Переславль
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Град Переславль: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, узнайте о его значимости в истории Руси и насладитесь видами старинных храмов и памятников
Начало: Переславль-Залесский, улица Садовая, 10
Расписание: Ежедневно, с 9:00-17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600 за всё до 6 чел.
Город, «перенявший славу»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Пешеходная экскурсия по историческому центру Переславля-Залесского
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, гуляя по Красной площади и вдоль стен XII века
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
22 июня в 19:00
23 июня в 09:00
от 1 500 за всё до 9 чел.
Экскурсия-квиз «От кремля до Торгового посада»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия-квиз по Переславлю-Залесскому: кремль и Торговый посад
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, разгадывая загадки и выполняя задания. Откройте тайны древнего города, посетив его ключевые достопримечательности
Начало: На парковке около церкви Александра Невского
21 июня в 09:00
23 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
    В конце мая наша компания из трех человек посетила Переславль-Залесский. Заранее была согласована морская прогулка, но так как мы немного
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    задержались в Сергиевом Посаде, я позвонила Елене и сообщила о задержке. Экскурсия была перенесена на более позднее время без каких-либо нареканий и сокращения времени прогулки, за что наша группа очень благодарна организатору Елене. Экскурсия и прогулка прошли замечательно. Прошлись по центру, услышали историю становления города и людей, оставивших заметный след в его истории, посмотрели красивые места и достопримечательности. Елену рекомендую!

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Прекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионал.
    Прекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионалПрекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионал
  • Д
    Динара
    30 мая 2024
    Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
    Елена-прекрасный гид!!! Интереснейший рассказ о Переславле,его появлении,становлении и существовании. С удовольствием провели время в пешей прогулке и прогулке по бесподобно сегодня красивому Плещеевому озеру.
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
    Были на экскурсии 18 мая. Очень душевно, как прогулка с другом. Погода была отличная, вид на город со стороны Плещеева озера изумителен. Рекомендуем.
  • Д
    Денис
    27 мая 2024
    Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
    Отличная небольшая экскурсия, видно что экскурсовод любит своё дело
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
    Нашим экскурсоводом была Марина. У нее забавная, аутентичная подача материала: будто слушаешь старорусскую сказку. Возможно, это не всем зайдет, но
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    мы все были в восторге: и взрослые, и пятеро детей 12 лет. Просто заслушались, погружаясь в старинную историю. Марина явно владеет материалом, отвечала на любые вопросы, влюблена в свой город и нас успешно заставила в него влюбиться. Часовой экскурсии нам явно показалось недостаточным, хотим вернуться через пару месяцев и послушать продолжение.

  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Град Переславль
    Прекрасный экскурсовод! Было здорово провести этот час с Еленой. Чувствуется, что Елена настоящий педагог - увлекается сама и увлекает окружающих)
  • A
    Alexander
    26 мая 2024
    Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
    Это был замечательный день! Экскурсовод Ольга Евгеньевна нас влюбила в город и его многовековую историю. Мы с большим удовольствием гуляли по городу и рассматривали здания, великолепные места и узнали много интересного. Обязательно вернемся) ❤️
  • Д
    Дмитрий
    25 мая 2024
    Прогулка по старинному Переславлю. Сборная экскурсия
    Спасибо большое! Очень понравилась экскурсия от душевного экскурсовода Натальи! 25.05.2024 в 15-30
  • Н
    Наталия
    23 мая 2024
    Прогулка по старинному городу Переславлю
    Экскурсия очень понравилась, экскурсовод Елена рассказывала все очень содержательно и интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Пешеходные»

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  1. Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
  2. Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
  3. Групповая экскурсия по старинному Переславлю
  4. Переславль-Залесский: земля русской святости
  5. Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Синь-камень
  5. Река Трубеж
  6. Свято-Никольский женский монастырь
  7. Красная площадь
  8. Никитский мужской монастырь
  9. Александрова гора
  10. Набережная
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