🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 282 отзыва Переславль-Залесский: уникальное путешествие по древнему центру Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый камень хранит истории великих событий и знаменитых людей Начало: У ресторана Тройка 1 867 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 137 отзывов Переславль-Залесский: город, где заблудилось время Погрузитесь в атмосферу древнего Русского города, где каждый камень дышит историей. Переславль-Залесский ждет вас Начало: На улице Садовая 3 600 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 215 отзывов Групповая экскурсия по историческому Переславлю-Залесскому Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю Начало: На улице Садовая 601 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 35 отзывов Переславль-Залесский: земля русской святости О подвижниках веры, старинных обителях, петровских флотилиях и языческих местах поклонения от 5 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке Двухчасовая экскурсия по Переславлю-Залесскому: пешая прогулка по Кремлю и водная часть на моторной лодке с видами на древние храмы и монастыри Начало: На Красной площади 5 850 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 51 отзыв Легенды Плещеева озера: индивидуальная экскурсия в Переславле-Залесском Погрузитесь в атмосферу старинного Переславля-Залесского, узнайте тайны Плещеева озера и прикоснитесь к мистическому синему камню Начало: возле Александровой горы 2 770 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 67 отзывов Сборная экскурсия по Переславлю-Залесскому: путешествие по Золотому кольцу Путешествие по Переславлю-Залесскому - это уникальная возможность узнать историю города, основанного Юрием Долгоруким в 1152 году Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский Расписание: По субботам в 14:30, в праздничные дни – каждый день 650 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 37 отзывов Популярное предложение Путешествие по историческому Переславлю-Залесскому: от Долгорукова до керамики Познайте дух Великой Руси, прогуливаясь по улочкам Переславля-Залесского с экспертом по истории города Начало: Улица Садовая,10, Переславль-Залесский Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00 2 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 41 отзыв Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому: история и архитектура Переславль-Залесский приглашает вас на увлекательную обзорную экскурсию. Прогуляйтесь по историческому центру и насладитесь великолепными видами Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 2 отзыва «Залесский город на перекрестке истории»: самостоятельная квест-экскурсия Переславль-Залесский: самостоятельная квест-экскурсия по историческим местам. Откройте для себя архитектурные памятники и узнайте интересные факты о городе Начало: Красная площадь, 1А, Переславль-Залесский Расписание: В любое время, в любой день 990 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Переславская Венеция. Пешая экскурсия и водная прогулка Откройте для себя уникальный Переславль-Залесский с воды и суши! Прогулка по древним валам и водная экскурсия по реке Трубеж и Плещееву озеру Начало: Садовая улица, 4, Переславль-Залесский Расписание: По договоренности 3 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Прогулка по историческому Переславлю-Залесскому: от соборов до монастырей Погрузитесь в историю древнего Переславля: от величественного Спасо-Преображенского собора до живописных берегов Трубежа Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00 3 250 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 10 отзывов Град Переславль: индивидуальная экскурсия по историческим местам Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, узнайте о его значимости в истории Руси и насладитесь видами старинных храмов и памятников Начало: Переславль-Залесский, улица Садовая, 10 Расписание: Ежедневно, с 9:00-17:00 1 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 7 отзывов Пешеходная экскурсия по историческому центру Переславля-Залесского Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, гуляя по Красной площади и вдоль стен XII века Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от 1 500 ₽ за всё до 9 чел.