Наталья проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Духовная история древнего и живописного русского города

Вы узнаете, как уже в первые десятилетия своего существования город обзавелся несколькими монастырями и как впоследствии богатая история православного Переславля оказалась тесно связана с важными моментами в судьбе России и жизни Русской Православной Церкви. Я расскажу о прославивших город видных церковных деятелях и подвижниках, многие из которых вошли в число общерусских святых. О паломнических поездках великих царей и князей. И, конечно, о древних монастырских архитектурных сооружениях, которые будут «отправлять» вас в разные эпохи, начиная с 12 столетия.

Переславские монастыри

История каждого переславского памятника — это переплетение преданий и фактов, событий и человеческих судеб, поступков знатных и простых людей. И даже при образном знакомстве с обстоятельствами возникновения и жизнью многочисленных святынь Переславля вам приоткроются основные вехи истории города. Вы посетите все его действующие монастыри: мужские Никитский и Троице-Данилов, женские Федоровский и Свято-Никольский. Также в программе можно будет заменить посещение той или иной обители поездкой на святой Никитский источник или прогулкой по переславскому кремлю — Красной площади, где среди других старинных церковных сооружений вы осмотрите Спасо-Преображенский собор 12 века, один из древнейших и хорошо сохранившихся храмов Северо-Восточной Руси.