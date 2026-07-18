Наталья проводит ещё 4 экскурсии

Святыни Переславля-Залесского (на вашем автомобиле)
Погружение в духовную атмосферу Переславля-Залесского. Узнайте об обителях и святынях древнего города
К чудесам монастырей Переславля-Залесского ездили испокон веков и простые люди, и великие цари.
На экскурсии по действующим обителям попробуем разобраться, что скрывается за древними стенами памятников, почему именно с этим городом читать дальшеуменьшить
связаны знаменитые христианские подвижники, какие события видели древнейшие храмы Северо-Восточной Руси и какую роль Переславль сыграл в жизни Русской Православной Церкви.
Вы посетите мужские Никитский и Троице-Данилов монастыри, женские Федоровский и Свято-Никольский монастыри.
Также в программе можно заменить посещение обители поездкой на святой Никитский источник или прогулкой по переславскому кремлю - Красной площади, где среди других старинных церковных сооружений вы осмотрите Спасо-Преображенский собор 12 века
Лучшее время для посещения Переславля-Залесского - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень и цветы создают особую атмосферу. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, город также привлекателен: меньше туристов, но возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может ограничить комфорт передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Никитский монастырь
Троице-Данилов монастырь
Федоровский монастырь
Свято-Никольский монастырь
Спасо-Преображенский собор
Никитский источник
Красная площадь
Описание экскурсии
Духовная история древнего и живописного русского города
Вы узнаете, как уже в первые десятилетия своего существования город обзавелся несколькими монастырями и как впоследствии богатая история православного Переславля оказалась тесно связана с важными моментами в судьбе России и жизни Русской Православной Церкви. Я расскажу о прославивших город видных церковных деятелях и подвижниках, многие из которых вошли в число общерусских святых. О паломнических поездках великих царей и князей. И, конечно, о древних монастырских архитектурных сооружениях, которые будут «отправлять» вас в разные эпохи, начиная с 12 столетия.
Переславские монастыри
История каждого переславского памятника — это переплетение преданий и фактов, событий и человеческих судеб, поступков знатных и простых людей. И даже при образном знакомстве с обстоятельствами возникновения и жизнью многочисленных святынь Переславля вам приоткроются основные вехи истории города. Вы посетите все его действующие монастыри: мужские Никитский и Троице-Данилов, женские Федоровский и Свято-Никольский. Также в программе можно будет заменить посещение той или иной обители поездкой на святой Никитский источник или прогулкой по переславскому кремлю — Красной площади, где среди других старинных церковных сооружений вы осмотрите Спасо-Преображенский собор 12 века, один из древнейших и хорошо сохранившихся храмов Северо-Восточной Руси.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем транспорте
Экскурсия возможна и для больших организованных групп, в том числе, для паломников — стоимость уточняется у гида по запросу
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 21476 туристов
Коренная переславна, аккредитованный гид. Победитель международного конкурса экскурсоводов «Проводники смыслов» 2025 года. Автор текстов путеводителей по Переславлю.
Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников —активно популяризируем историю и культуру своего края, вкладывая читать дальшеуменьшить
в наши экскурсии любовь к городу и частицу души.
Как однажды отметил русский писатель Михаил Пришвин, любивший край Залесья, изучая памятники истории и архитектуры Переславля-Залесского, шаг за шагом можно представить почти всю русскую историю.
Каждый может в этом убедиться и почувствовать очарование древней переславской земли на наших экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
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3
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2
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Ольга
Спасибо Тамаре за чудесную экскурсию по святым местам Переславля-Залесского!!! 4 часа пролетели незаметно! Глубокое знание истории, любовь к родному городу, незабываемые рассказы о семейных преданиях запомнятся надолго!
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Е
Елена
Экскурсия очень насыщенная, за 4 часа узнали почти всю историю Переславля-Залесского и сохранившиеся святыни. Наш экскурсовод Галина очень интересно рассказывала, спасибо ей за содержательную экскурсию.
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О
Олег
Экскурсия впечатляющая. Большое спасибо Ольге Евгеньевне за интересный, познавательный рассказ о замечательном древнем городе Переславле-Залесском, о его истории, истории России, тесно связанной с православием.
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Толстых
Мы второй раз побывали в Переславле Залесском. Первый раз были зимой. И тогда нам очень понравилось. Поэтому было запланировано посещение города на другое время года. Переславль это город-музей: храмы, монастыри, читать дальшеуменьшить
Плещеево озеро! Встреча с историей на каждом шагу! Экскурсию мы заказали четырехчасовую, чтобы во второй день нашего пребывания можно было уже самостоятельно прогуляться по старому городу. Данная экскурсия предназначена скорее для взрослых. Хотя есть музеи, которые могут быть интересны для детей: музей утюга, швейной машинки, паровозов и другие. Удивительно что в городе достаточно много очень приятных кафе! Но вообще обидно за этот необыкновенный город: дороги, тротуары больной вопрос для населения!
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О
Ольга
Эта экскурсия подойдёт всем кто интересуется историей нашего государства! Интереснейшая! Спасибо Ольге Евгеньевне за полученные знания, советы и приятно проведённое время.
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Сергей
Спасибо Наталье Евгеньевне за экскурсию! Теперь и о роли/месте этого города знаем в истории становления России. Опять же все ключевые фигуры российские так или иначе здесь отметились. И с селедкой нежданно-негаданно соприкоснулись))
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