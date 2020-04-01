Наталья проводит ещё 4 экскурсии

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Сакральная история города в переплетении старинных преданий, событий, человеческих судеб и поступков

Наталья
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Наталья – представитель гидов
К чудесам местных монастырей ездили испокон веков и простые люди, и великие цари.

На экскурсии по действующим обителям попробуем разобраться, что скрывается за древними стенами памятников, почему именно с этим городом связаны знаменитые христианские подвижники, какие события видели древнейшие храмы Северо-Восточной Руси и какую роль Переславль сыграл в жизни Русской Православной Церкви.
4000 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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Святыни Переславля-Залесского
Святыни Переславля-Залесского

Что вас ожидает

Духовная история древнего и живописного русского города
Вы узнаете, как уже в первые десятилетия своего существования город обзавелся несколькими монастырями и как впоследствии богатая история православного Переславля оказалась тесно связана с важными моментами в судьбе России и жизни Русской Православной Церкви. Я расскажу о прославивших город видных церковных деятелях и подвижниках, многие из которых вошли в число общерусских святых. О паломнических поездках великих царей и князей. И, конечно, о древних монастырских архитектурных сооружениях, которые будут «отправлять» вас в разные эпохи, начиная с 12 столетия.

Переславские монастыри
История каждого переславского памятника — это переплетение преданий и фактов, событий и человеческих судеб, поступков знатных и простых людей. И даже при образном знакомстве с обстоятельствами возникновения и жизнью многочисленных святынь Переславля вам приоткроются основные вехи истории города. Вы посетите все его действующие монастыри: мужские Никитский и Троице-Данилов, женские Федоровский и Свято-Никольский. Также в программе можно будет заменить посещение той или иной обители поездкой на святой Никитский источник или прогулкой по переславскому кремлю — Красной площади, где среди других старинных церковных сооружений вы осмотрите Спасо-Преображенский собор 12 века, один из древнейших и хорошо сохранившихся храмов Северо-Восточной Руси.

Организационные детали

  • Если вы не на своем транспорте, за дополнительную плату мы организуем трансфер по городу: легковой автомобиль — 500 рублей/час, микроавтобус — от 1000 рублей/час (для групп от 3-4 человек до 17). Также мы можем помочь с организацией трансфера от вашего города до Переславля-Залесского и обратно.
  • Экскурсия возможна и для больших организованных групп, в том числе, для паломников — стоимость уточняется у гида по запросу
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Святыни Переславля-Залесского
Святыни Переславля-Залесского
Святыни Переславля-Залесского
Святыни Переславля-Залесского
Святыни Переславля-Залесского
Святыни Переславля-Залесского
Святыни Переславля-Залесского
Святыни Переславля-Залесского
Святыни Переславля-Залесского
Святыни Переславля-Залесского
Святыни Переславля-Залесского
Святыни Переславля-Залесского
Святыни Переславля-Залесского

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Коренная переславна, в туризме более 15 лет. Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников. Чтобы представить доподлинно историю города Переславля-Залесского, изучала материалы в архивах, работала и с устными источниками. Как однажды отметил известный русский писатель Михаил Пришвин, любивший край Залесья, «изучая памятники истории и архитектуры Переславля-Залесского, шаг за шагом можно представить почти всю историю русскую». У каждого есть возможность в этом убедиться, и, кроме того, почувствовать очарование древней переславской земли на наших экскурсиях.
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Наталья проводит ещё 4 экскурсии

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