Наталья проводит ещё 4 экскурсии

Лучшее время для посещения Переславля-Залесского - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень и цветы создают особую атмосферу. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, город также привлекателен: меньше туристов, но возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может ограничить комфорт передвижения.

К чудесам монастырей Переславля-Залесского ездили испокон веков и простые люди, и великие цари.На экскурсии по действующим обителям попробуем разобраться, что скрывается за древними стенами памятников, почему именно с этим городом

связаны знаменитые христианские подвижники, какие события видели древнейшие храмы Северо-Восточной Руси и какую роль Переславль сыграл в жизни Русской Православной Церкви. Вы посетите мужские Никитский и Троице-Данилов монастыри, женские Федоровский и Свято-Никольский монастыри. Также в программе можно заменить посещение обители поездкой на святой Никитский источник или прогулкой по переславскому кремлю - Красной площади, где среди других старинных церковных сооружений вы осмотрите Спасо-Преображенский собор 12 века

Описание экскурсии

Духовная история древнего и живописного русского города

Вы узнаете, как уже в первые десятилетия своего существования город обзавелся несколькими монастырями и как впоследствии богатая история православного Переславля оказалась тесно связана с важными моментами в судьбе России и жизни Русской Православной Церкви. Я расскажу о прославивших город видных церковных деятелях и подвижниках, многие из которых вошли в число общерусских святых. О паломнических поездках великих царей и князей. И, конечно, о древних монастырских архитектурных сооружениях, которые будут «отправлять» вас в разные эпохи, начиная с 12 столетия.

Переславские монастыри

История каждого переславского памятника — это переплетение преданий и фактов, событий и человеческих судеб, поступков знатных и простых людей. И даже при образном знакомстве с обстоятельствами возникновения и жизнью многочисленных святынь Переславля вам приоткроются основные вехи истории города. Вы посетите все его действующие монастыри: мужские Никитский и Троице-Данилов, женские Федоровский и Свято-Никольский. Также в программе можно будет заменить посещение той или иной обители поездкой на святой Никитский источник или прогулкой по переславскому кремлю — Красной площади, где среди других старинных церковных сооружений вы осмотрите Спасо-Преображенский собор 12 века, один из древнейших и хорошо сохранившихся храмов Северо-Восточной Руси.

Организационные детали