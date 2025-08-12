Мои заказы

Грозный царь, потешный флот и гусар лихих оплот! Автобусный тур по Золотому кольцу

Отправляйтесь на выходные по городам Золотого кольца! По маршруту вы посетите Дмитров, Переславль-Залесский, Юрьев-Польский, Гаврилов Посад и Александров. Вы увидите древние памятники архитектуры, окунетесь в богатую историю и величие русского зодчества.

Прогуляетесь по Дмитровскому кремлю, познакомитесь с гусарским обычаем «Сабраж» и продегустируете ряпушку с крафтовым пивом.
5
3 отзыва
Ближайшие даты:
8
мар11
апр1
мая10
мая12
июн4
июл25
июл

Программа тура по дням

1 день

Дмитров - Переславль-Залесский

02:30 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы (пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире).

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Переезд в Дмитров (~ 80 км). Путевая информация.

09:30 Экскурсия по старинному Дмитровскому кремлю – бывшей древнерусской крепости XII века и резиденции удельных князей, где до наших дней сохранились остатки могучего крепостного вала и рва, Успенский собор нач. XVI века, ряд зданий XIX-XX века, Елизаветинская церковь кон. XIX века в псевдорусском стиле.

Посещение экспозиции «История, быт и художественная жизнь края» с программой «Бенефис одного экспоната. Ломберный стол».

История появления игральных карт, отношение к карточным играм на различных этапах российской истории, попытки властей ограничить и упорядочить «карточную эпидемию», приводившую к всплескам безумных страстей и семейных драм – обо всём этом Вам предстоит узнать.

Азарт командных конкурсов и карточных игр, угощение в обстановке дворянской усадьбы, а также неожиданная весточка из прошлого позволят каждому погрузиться в атмосферу «золотого века» русского дворянства.

12:30 Переезд в Переславль-Залесский.

14:30 Обед в кафе города.

15:30 Обзорная экскурсия «Переславль-Залесский – вглубь веков». Гуляя по этому овеянному легендами городу, мы отправимся в эпохи Владимира Святославича, Александра Невского и Петра I – время славы и расцвета Переяславля, основанного на месте победы над печенегами.

В программе показа исторический центр, Красная площадь, земляные валы 12 века, Спасо-Преображенский собор, панорама таинственного Плещеева озера.

Экскурсия в экспозиции «В начале славных дел» в здании Белого дворца, где нам поведают об истории усадьбы «Ботик Петра I» с конца XVII века, когда она была «резиденцией» потешного двора царя до визита сюда последнего российского императора Николая II в 1913 году.

Здесь представлены подлинные вещи конца XVII века, связанные со строительством первых русских судов на берегах Плещеева озера: плотницкие инструменты петровских корабелов, детали судов, их вооружение и снаряжение, корабельные украшения, а также предметы мебели и портреты царской семьи.

Самостоятельный осмотр главной переславской «достопамятности» – петровского бота «Фортуна».

Посещение музея «Царство ряпушки».

В ходе экскурсии вы узнаете почему эта рыбка уникальна и за что была удостоена чести быть увековеченной на гербе города, почему ряпушка названа «царской сельдью», а также каким способом добывали её, как солили и заготавливали впрок.

Вы услышите много удивительных, а порой даже нереальных фактов о красивейшем и загадочном озере Плещеево. В завершении программы радушные хозяева предложат гостям отведать рыбки в сопровождении крафтового пива.

19:00 Размещение в отеле «Переславль» 3* (резервные отели: Виктория Плаза, Лесная сказка).

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

2 день

Гаврилов Посад - Юрьев-Польский - Александров

07:00 Завтрак в ресторане отеля.

08:30 Переезд в Гаврилов Посад. Путевая информация.

10:00 Небольшой старинный городок Гаврилов Посад расположился по берегам реки Ирмес и среди живописных полей Ополья.

Его почти 600-летняя история хранит немало занимательных фактов, некоторые из которых связаны с Иваном Грозным, а также с царственными особами дома Романовых.

Наше путешествие ведёт нас в бывший Дворцовый конезавод, где в настоящее время гостеприимно распахнул свои двери музей Российских национальных напитков.

Вначале дорогих гостей встретят в традициях бравых гусар – с шампанским. Прежде чем угостить всех игристым, бутылку нужно торжественно открыть. Но гусары не были бы гусарами, если бы сделали это тривиально.

Вас удивят лихим гусарским обычаем «Сабраж» – являя свою удаль уберут пробку всего одним искусным ударом сабли! А самые храбрые смогут под руководством мастера этот трюк повторить. После чего все вместе поднимем тосты во славу отечества!

Затем хранитель музея проведёт нас по необычной экспозиции, которая познакомит с историей алкогольных и безалкогольных напитков на Руси, старинными способами их приготовления, посудой, предназначенной для хранения и другой атрибутикой, так или иначе связанной с этими напитками, а также расскажет о постое здесь 10-го гусарского Ингерманландского полка и истории выведения новой породы – Владимирского тяжеловоза.

Свободное время для сувениров.

Или дополнительно (по желанию):

Познавательная программа «Хмельное знакомство» – дегустация пяти традиционных русских алкогольных напитков (мёд ставленый, настойка, наливка, ратафия, дистиллят) в сопровождении не менее оригинальных закусок, меню которых меняется в зависимости от сезона (огурчики с медком, хлебцы домашние, яблоки моченые, чипсы гречишные, фермерский паштет из утки).

Бронирование и оплата при покупке тура (минимальное количество желающих 5 чел.). Возможно приобрести у гида на маршруте при наличии свободных мест.

Переезд в Юрьев-Польский.

Нас встречает столица Владимирского Ополья – ещё один колоритный древнерусский город, хранящий память о своём основателе Юрии Долгоруком, междоусобных битвах удельных князей, о нашествии орд Батыя, национальном герое П. И. Багратионе, и в том числе съёмках кинофильма «Золотой телёнок».

Экскурсия по территории историко-архитектурного музея с осмотром памятников архитектуры Михайло-Архангельского монастыря.

Жемчужиной комплекса является древний белокаменный храм домонгольской эпохи – Георгиевский собор XIII века, фасады которого украшены уникальной резьбой. Попробуйте без подсказок отыскать на его стенах слона, и по местным поверьям заветное желание сбудется!

14:00 По пути обед с дегустацией местного старинного десерта – юрьевской тоболки.

15:00 Переезд в Александров.

16:00 Экскурсионная программа по музею-заповеднику «Александровская слобода» с осмотром архитектурного ансамбля и знакомством с уникальной историей царского кремля Ивана Грозного, посещением экспозиции «Государев двор в Александровской слободе», средневековых подвалов Успенской церкви и экспозиции в Распятской церкви-колокольни («Александровская слобода XVI в. Легенды и были», «Александровская слобода XVII-XVIII вв. Дворцовая вотчина Романовых»), интерактивной программой «На Сытном дворе Ивана Грозного».

17:30 Отправление в Москву.

20:00 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. метро «ВДНХ».

23:30 Ориентировочное прибытие во Владимир (пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете высадку во Владимире).

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:

Размещение в отелях: «Переславль» 3* г. Переславль-ЗалесскийСтоимость на базе питания
HB – завтрак, обедFB – завтрак, обед, ужин
15 90017 400

Доплата за одноместное размещение – 3900 рублей.

Скидка для взрослого / ребенка до 13 лет на дополнительном месте – 700 / 1000 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

«Переславль» 3* г. Переславль-Залесский

1 ночь

«Переславль» – это самая большая гостиница в городе. Ей присвоен статус три звезды. К Вашим услугам здесь работает сувенирный магазин.

В номерном фонде гостиницы насчитывается 104 просторных и уютных номера, поделенных на несколько категорий. Все они обустроены современной мебелью и техникой. Наличие собственной ванной комнаты сделает ваш отдых более комфортным и приятным. С балконов, которые есть во всех номерах, приятно любоваться красотами города.

В стоимость вашего проживания входят аппетитные и сытные завтраки. В здании гостиницы открыто 2 кафе, в которых подаются только вкусные блюда, приготовленные из свежих продуктов.

В окрестностях «Переславля» Вы найдете практически все основные достопримечательности города. Сотрудники экскурсионного бюро с радостью помогут Вам в организации экскурсий по местным монастырям, церквям и музеям. Расстояние до центра города составляет примерно 1 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание по выбранному тарифу
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно
  • Программа «Хмельное знакомство» (минимальное количество 5 чел.) - 900 руб
  • Выбор места в автобусе - 800 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что еще важно знать?
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
  • для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Елена
12 авг 2025
Тур прошёл отлично. Разнообразные мастер-классы, дегустации, угощения, интересные экскурсоводы и полезная информация. Было очень насыщенно и познавательно! Спасибо всем, кто был с нами и сделал эту поездку запоминающейся. Всем рекомендую 👍
П
Петри
17 июн 2025
Ездила в праздничные дни 12-13 июня 2025 года по туру "Грозный царь.. и т. д." Очень повезло с погодой. Хоть 13 июня в Москве целый день лил дождь, а у
читать дальше

нас дождь лил когда мы ехали на микроавтобусе из Переславля-Залесского до Дмитрова. Очень хорошо и интересно организован тур. В Дмитрове, в музее нам даже "Пиковую даму" показывали. . Понравился "Гаврилов Посад". Наконец, здесь увидела, как гусары открывали шампанское! Очень красивая и старинная церковь в Юрьев-Польском. И конечно же. . Александров! Где жил Иван Грозный! На фото Ботик Петра I.

Ездила в праздничные дни 12-13 июня 2025 года по туру "Грозный царь.. и т. д." Очень
И
Ирина
8 апр 2025
Добрый день. Спасибо, всё хорошо

