Прогуляетесь по Дмитровскому кремлю, познакомитесь с гусарским обычаем «Сабраж» и продегустируете ряпушку с крафтовым пивом.
Программа тура по дням
Дмитров - Переславль-Залесский
02:30 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы (пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире).
07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Переезд в Дмитров (~ 80 км). Путевая информация.
09:30 Экскурсия по старинному Дмитровскому кремлю – бывшей древнерусской крепости XII века и резиденции удельных князей, где до наших дней сохранились остатки могучего крепостного вала и рва, Успенский собор нач. XVI века, ряд зданий XIX-XX века, Елизаветинская церковь кон. XIX века в псевдорусском стиле.
Посещение экспозиции «История, быт и художественная жизнь края» с программой «Бенефис одного экспоната. Ломберный стол».
История появления игральных карт, отношение к карточным играм на различных этапах российской истории, попытки властей ограничить и упорядочить «карточную эпидемию», приводившую к всплескам безумных страстей и семейных драм – обо всём этом Вам предстоит узнать.
Азарт командных конкурсов и карточных игр, угощение в обстановке дворянской усадьбы, а также неожиданная весточка из прошлого позволят каждому погрузиться в атмосферу «золотого века» русского дворянства.
12:30 Переезд в Переславль-Залесский.
14:30 Обед в кафе города.
15:30 Обзорная экскурсия «Переславль-Залесский – вглубь веков». Гуляя по этому овеянному легендами городу, мы отправимся в эпохи Владимира Святославича, Александра Невского и Петра I – время славы и расцвета Переяславля, основанного на месте победы над печенегами.
В программе показа исторический центр, Красная площадь, земляные валы 12 века, Спасо-Преображенский собор, панорама таинственного Плещеева озера.
Экскурсия в экспозиции «В начале славных дел» в здании Белого дворца, где нам поведают об истории усадьбы «Ботик Петра I» с конца XVII века, когда она была «резиденцией» потешного двора царя до визита сюда последнего российского императора Николая II в 1913 году.
Здесь представлены подлинные вещи конца XVII века, связанные со строительством первых русских судов на берегах Плещеева озера: плотницкие инструменты петровских корабелов, детали судов, их вооружение и снаряжение, корабельные украшения, а также предметы мебели и портреты царской семьи.
Самостоятельный осмотр главной переславской «достопамятности» – петровского бота «Фортуна».
Посещение музея «Царство ряпушки».
В ходе экскурсии вы узнаете почему эта рыбка уникальна и за что была удостоена чести быть увековеченной на гербе города, почему ряпушка названа «царской сельдью», а также каким способом добывали её, как солили и заготавливали впрок.
Вы услышите много удивительных, а порой даже нереальных фактов о красивейшем и загадочном озере Плещеево. В завершении программы радушные хозяева предложат гостям отведать рыбки в сопровождении крафтового пива.
19:00 Размещение в отеле «Переславль» 3* (резервные отели: Виктория Плаза, Лесная сказка).
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Гаврилов Посад - Юрьев-Польский - Александров
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
08:30 Переезд в Гаврилов Посад. Путевая информация.
10:00 Небольшой старинный городок Гаврилов Посад расположился по берегам реки Ирмес и среди живописных полей Ополья.
Его почти 600-летняя история хранит немало занимательных фактов, некоторые из которых связаны с Иваном Грозным, а также с царственными особами дома Романовых.
Наше путешествие ведёт нас в бывший Дворцовый конезавод, где в настоящее время гостеприимно распахнул свои двери музей Российских национальных напитков.
Вначале дорогих гостей встретят в традициях бравых гусар – с шампанским. Прежде чем угостить всех игристым, бутылку нужно торжественно открыть. Но гусары не были бы гусарами, если бы сделали это тривиально.
Вас удивят лихим гусарским обычаем «Сабраж» – являя свою удаль уберут пробку всего одним искусным ударом сабли! А самые храбрые смогут под руководством мастера этот трюк повторить. После чего все вместе поднимем тосты во славу отечества!
Затем хранитель музея проведёт нас по необычной экспозиции, которая познакомит с историей алкогольных и безалкогольных напитков на Руси, старинными способами их приготовления, посудой, предназначенной для хранения и другой атрибутикой, так или иначе связанной с этими напитками, а также расскажет о постое здесь 10-го гусарского Ингерманландского полка и истории выведения новой породы – Владимирского тяжеловоза.
Свободное время для сувениров.
Или дополнительно (по желанию):
Познавательная программа «Хмельное знакомство» – дегустация пяти традиционных русских алкогольных напитков (мёд ставленый, настойка, наливка, ратафия, дистиллят) в сопровождении не менее оригинальных закусок, меню которых меняется в зависимости от сезона (огурчики с медком, хлебцы домашние, яблоки моченые, чипсы гречишные, фермерский паштет из утки).
Бронирование и оплата при покупке тура (минимальное количество желающих 5 чел.). Возможно приобрести у гида на маршруте при наличии свободных мест.
Переезд в Юрьев-Польский.
Нас встречает столица Владимирского Ополья – ещё один колоритный древнерусский город, хранящий память о своём основателе Юрии Долгоруком, междоусобных битвах удельных князей, о нашествии орд Батыя, национальном герое П. И. Багратионе, и в том числе съёмках кинофильма «Золотой телёнок».
Экскурсия по территории историко-архитектурного музея с осмотром памятников архитектуры Михайло-Архангельского монастыря.
Жемчужиной комплекса является древний белокаменный храм домонгольской эпохи – Георгиевский собор XIII века, фасады которого украшены уникальной резьбой. Попробуйте без подсказок отыскать на его стенах слона, и по местным поверьям заветное желание сбудется!
14:00 По пути обед с дегустацией местного старинного десерта – юрьевской тоболки.
15:00 Переезд в Александров.
16:00 Экскурсионная программа по музею-заповеднику «Александровская слобода» с осмотром архитектурного ансамбля и знакомством с уникальной историей царского кремля Ивана Грозного, посещением экспозиции «Государев двор в Александровской слободе», средневековых подвалов Успенской церкви и экспозиции в Распятской церкви-колокольни («Александровская слобода XVI в. Легенды и были», «Александровская слобода XVII-XVIII вв. Дворцовая вотчина Романовых»), интерактивной программой «На Сытном дворе Ивана Грозного».
17:30 Отправление в Москву.
20:00 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. метро «ВДНХ».
23:30 Ориентировочное прибытие во Владимир (пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете высадку во Владимире).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:
|Размещение в отелях: «Переславль» 3* г. Переславль-Залесский
|Стоимость на базе питания
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|15 900
|17 400
Доплата за одноместное размещение – 3900 рублей.
Скидка для взрослого / ребенка до 13 лет на дополнительном месте – 700 / 1000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
«Переславль» 3* г. Переславль-Залесский
«Переславль» – это самая большая гостиница в городе. Ей присвоен статус три звезды. К Вашим услугам здесь работает сувенирный магазин.
В номерном фонде гостиницы насчитывается 104 просторных и уютных номера, поделенных на несколько категорий. Все они обустроены современной мебелью и техникой. Наличие собственной ванной комнаты сделает ваш отдых более комфортным и приятным. С балконов, которые есть во всех номерах, приятно любоваться красотами города.
В стоимость вашего проживания входят аппетитные и сытные завтраки. В здании гостиницы открыто 2 кафе, в которых подаются только вкусные блюда, приготовленные из свежих продуктов.
В окрестностях «Переславля» Вы найдете практически все основные достопримечательности города. Сотрудники экскурсионного бюро с радостью помогут Вам в организации экскурсий по местным монастырям, церквям и музеям. Расстояние до центра города составляет примерно 1 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по выбранному тарифу
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно
- Программа «Хмельное знакомство» (минимальное количество 5 чел.) - 900 руб
- Выбор места в автобусе - 800 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще важно знать?
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.