Дмитров - Переславль-Залесский

02:30 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире.

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Переезд в Дмитров (~ 80 км). Путевая информация.

09:30 Экскурсия по старинному Дмитровскому кремлю – бывшей древнерусской крепости XII века и резиденции удельных князей, где до наших дней сохранились остатки могучего крепостного вала и рва, Успенский собор нач. XVI века, ряд зданий XIX-XX века, Елизаветинская церковь кон. XIX века в псевдорусском стиле.

Посещение экспозиции «История, быт и художественная жизнь края» с программой «Бенефис одного экспоната. Ломберный стол».

История появления игральных карт, отношение к карточным играм на различных этапах российской истории, попытки властей ограничить и упорядочить «карточную эпидемию», приводившую к всплескам безумных страстей и семейных драм – обо всём этом Вам предстоит узнать.

Азарт командных конкурсов и карточных игр, угощение в обстановке дворянской усадьбы, а также неожиданная весточка из прошлого позволят каждому погрузиться в атмосферу «золотого века» русского дворянства.

12:30 Переезд в Переславль-Залесский.

14:30 Обед в кафе города.

15:30 Обзорная экскурсия «Переславль-Залесский – вглубь веков». Гуляя по этому овеянному легендами городу, мы отправимся в эпохи Владимира Святославича, Александра Невского и Петра I – время славы и расцвета Переяславля, основанного на месте победы над печенегами.

В программе показа исторический центр, Красная площадь, земляные валы 12 века, Спасо-Преображенский собор, панорама таинственного Плещеева озера.

Экскурсия в экспозиции «В начале славных дел» в здании Белого дворца, где нам поведают об истории усадьбы «Ботик Петра I» с конца XVII века, когда она была «резиденцией» потешного двора царя до визита сюда последнего российского императора Николая II в 1913 году.

Здесь представлены подлинные вещи конца XVII века, связанные со строительством первых русских судов на берегах Плещеева озера: плотницкие инструменты петровских корабелов, детали судов, их вооружение и снаряжение, корабельные украшения, а также предметы мебели и портреты царской семьи.

Самостоятельный осмотр главной переславской «достопамятности» – петровского бота «Фортуна».

Посещение музея «Царство ряпушки».

В ходе экскурсии вы узнаете почему эта рыбка уникальна и за что была удостоена чести быть увековеченной на гербе города, почему ряпушка названа «царской сельдью», а также каким способом добывали её, как солили и заготавливали впрок.

Вы услышите много удивительных, а порой даже нереальных фактов о красивейшем и загадочном озере Плещеево. В завершении программы радушные хозяева предложат гостям отведать рыбки в сопровождении крафтового пива.

19:00 Размещение в отеле «Переславль» 3* (резервные отели: Виктория Плаза, Лесная сказка).

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

