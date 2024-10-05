Погуляете по древним улочкам и послушаете легенды, осмотрите святыни и достопримечательности, возраст которых исчисляется столетиями, прокатитесь на ручной дрезине по настоящей узкоколейной дороге.
Также посетите музеи, действующую кузницу и гончарную мастерскую старинного Мышкина и отведаете вкусные угощения, производимые на сыроварне.
Описание тура
Организационные детали
С собой в поездку необходимо взять: небольшой рюкзак, одежду для купания, удобную обувь и одежду.
Проживание. Двухместное размещение в отеле «Волжская ривьера» (Углич), одноместное — за доплату. *Фото гостиницы взяты с сайта ostrovok.ru.
Питание. В стоимость тура включены: завтрак во второй день, два обеда в первый и второй дни, ужин в первый день, дегустация сыра.
Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.
Транспорт. Не входит в стоимость.
Программа тура по дням
Знакомство с Переславлем-Залесским, отдых в отеле
Встретимся в городе Золотого кольца России, Переславле-Залесском, и начнём день с чашечки ароматного кофе в пекарне, открытой французским кондитером Фредериком Андриё. Затем пойдём гулять по улочкам древнего русского города. Вы познакомитесь с его историей и легендами, осмотрите купола многовековых церквей и монастырей, побываете в Рыбной слободе на берегу Плещеева озера.
Пообедав, посетим Музей паровозов, расположенный на станции бывшей узкоколейной дороги. Осмотрим железнодорожную технику конца 19 – середины 20 веков и прокатимся на ручной дрезине.
Во второй половине дня прибудем в Углич. Будем ночевать на берегу Волги в отеле, стилизованном под дворянскую усадьбу 19 века. В стоимость проживания включено пользование бассейном, финской сауной, джакузи. Вечером вы также можете самостоятельно прогуляться по городу.
Экскурсии по Угличу и Мышкину, посещение сыроварни с дегустацией
После завтрака освободим номера и устроим променад по Угличу, который тоже входит в число городов Золотого кольца России. Погуляем по старому центру, где сохранилась традиционная русская архитектура, осмотрим кремль, древние монастыри и церкви.
Далее — экскурсия по Музею гидроэнергетики при одной из старейших в России гидроэлектростанций. Затем отправимся в город Мышкин, с которым связана интересная легенда, и пообедаем в ресторане с видом на Волгу.
Подкрепившись, заглянем в музеи, посвящённые мышам, валенкам и льну. Посетим действующую кузницу и гончарную мастерскую. Будет время для самостоятельных прогулок по набережной Волги и приобретения вкусных сувениров, например, копчёной рыбы.
Вечером вернёмся в Углич и заедем на сыроварню. После экскурсии по производству запланирована дегустация нескольких сортов сыра. Также рекомендуем попробовать необычный напиток — сырный кофе. На этом наше путешествие завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|11 400 ₽
|С трансфером от организатора
|14 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
- Все входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Питание вне программы
- Обратите внимание: стоимость тура указана при перемещении по всему маршруту на собственном автомобиле (парковки бесплатно). Стоимость тура с трансфером от/до Москвы на минивэне (8 мест) организатора составляет 14 400₽. В этом случае начало тура запланировано у станции метро «ВДНХ» в 08:00