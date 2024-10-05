Встретимся в городе Золотого кольца России, Переславле-Залесском, и начнём день с чашечки ароматного кофе в пекарне, открытой французским кондитером Фредериком Андриё. Затем пойдём гулять по улочкам древнего русского города. Вы познакомитесь с его историей и легендами, осмотрите купола многовековых церквей и монастырей, побываете в Рыбной слободе на берегу Плещеева озера.

Пообедав, посетим Музей паровозов, расположенный на станции бывшей узкоколейной дороги. Осмотрим железнодорожную технику конца 19 – середины 20 веков и прокатимся на ручной дрезине.

Во второй половине дня прибудем в Углич. Будем ночевать на берегу Волги в отеле, стилизованном под дворянскую усадьбу 19 века. В стоимость проживания включено пользование бассейном, финской сауной, джакузи. Вечером вы также можете самостоятельно прогуляться по городу.