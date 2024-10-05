Уютная старина: тур выходного дня по Переславлю-Залесскому, Угличу и Мышкину с дегустацией

Покататься на ручной дрезине, попробовать сырный кофе и сходить в гости к кузнецу и гончару
Отправляемся на выходные в города с богатым историческим наследием. Вы побываете в Переславле-Залесском и Угличе, которые входят в маршрут Золотого кольца России.

Погуляете по древним улочкам и послушаете легенды, осмотрите святыни и достопримечательности, возраст которых исчисляется столетиями, прокатитесь на ручной дрезине по настоящей узкоколейной дороге.

Также посетите музеи, действующую кузницу и гончарную мастерскую старинного Мышкина и отведаете вкусные угощения, производимые на сыроварне.
Уютная старина: тур выходного дня по Переславлю-Залесскому, Угличу и Мышкину с дегустацией
Уютная старина: тур выходного дня по Переславлю-Залесскому, Угличу и Мышкину с дегустацией
Уютная старина: тур выходного дня по Переславлю-Залесскому, Угличу и Мышкину с дегустацией
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:30

Описание тура

Организационные детали

С собой в поездку необходимо взять: небольшой рюкзак, одежду для купания, удобную обувь и одежду.

Проживание. Двухместное размещение в отеле «Волжская ривьера» (Углич), одноместное — за доплату. *Фото гостиницы взяты с сайта ostrovok.ru.

Питание. В стоимость тура включены: завтрак во второй день, два обеда в первый и второй дни, ужин в первый день, дегустация сыра.

Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.

Транспорт. Не входит в стоимость.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Переславлем-Залесским, отдых в отеле

Встретимся в городе Золотого кольца России, Переславле-Залесском, и начнём день с чашечки ароматного кофе в пекарне, открытой французским кондитером Фредериком Андриё. Затем пойдём гулять по улочкам древнего русского города. Вы познакомитесь с его историей и легендами, осмотрите купола многовековых церквей и монастырей, побываете в Рыбной слободе на берегу Плещеева озера.

Пообедав, посетим Музей паровозов, расположенный на станции бывшей узкоколейной дороги. Осмотрим железнодорожную технику конца 19 – середины 20 веков и прокатимся на ручной дрезине.

Во второй половине дня прибудем в Углич. Будем ночевать на берегу Волги в отеле, стилизованном под дворянскую усадьбу 19 века. В стоимость проживания включено пользование бассейном, финской сауной, джакузи. Вечером вы также можете самостоятельно прогуляться по городу.

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2 день

Экскурсии по Угличу и Мышкину, посещение сыроварни с дегустацией

После завтрака освободим номера и устроим променад по Угличу, который тоже входит в число городов Золотого кольца России. Погуляем по старому центру, где сохранилась традиционная русская архитектура, осмотрим кремль, древние монастыри и церкви.

Далее — экскурсия по Музею гидроэнергетики при одной из старейших в России гидроэлектростанций. Затем отправимся в город Мышкин, с которым связана интересная легенда, и пообедаем в ресторане с видом на Волгу.

Подкрепившись, заглянем в музеи, посвящённые мышам, валенкам и льну. Посетим действующую кузницу и гончарную мастерскую. Будет время для самостоятельных прогулок по набережной Волги и приобретения вкусных сувениров, например, копчёной рыбы.

Вечером вернёмся в Углич и заедем на сыроварню. После экскурсии по производству запланирована дегустация нескольких сортов сыра. Также рекомендуем попробовать необычный напиток — сырный кофе. На этом наше путешествие завершено.

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Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет11 400 ₽
С трансфером от организатора14 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
  • Все входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Питание вне программы
  • Обратите внимание: стоимость тура указана при перемещении по всему маршруту на собственном автомобиле (парковки бесплатно). Стоимость тура с трансфером от/до Москвы на минивэне (8 мест) организатора составляет 14 400₽. В этом случае начало тура запланировано у станции метро «ВДНХ» в 08:00
Где начинаем и завершаем?
Начало: Переславль-Залесский, 09:30
Завершение: Углич, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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