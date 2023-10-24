Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой

Индивидуальный тур из Перми: Джип-тур к Усьвинским столбам с регистрацией в МЧС

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Встречаем вас и по лесным дорогам, просекам и болотам на комфортных внедорожниках (Гелендваген, Ниссан Патрол) довозим до уникальной природной локации «Усьвинские столбы» — место съёмок таких знаменитых фильмов, как «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», «Одна» и др. В отличие от других туров — мы довозим почти до самой смотровой площадки, нужно подняться в гору пешком только около 300 м. Пока вы осматриваете панораму реки Косьва, шпиль Чёртов Палец и другие достопримечательности Столбов — для вас готовится горячий обед (еда на огне). Фото и видео с квадрокоптера в подарок!
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
Ближайшие даты:
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
31
окт
1
ноя
2
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даты

Что вас ожидает:

  • Усьвинские столбы
  • Шпиль Чертов палец
  • Река Усьва
  • Каменный город или Карстовая воронка (на выбор)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Усьвинские столбы: кинолокации и природное изобилие.
  • Вас ждет удивительное место съемок знаменитых фильмов. Мы довезем вас практически до самой смотровой площадки, и лишь небольшая пешая прогулка в 300 метрах будет отделять вас от удивительной панорамы, открывающей взору реку Косьву, шпиль Чёртов Палец и другие примечательности Столбов.
  • Во время вашего знакомства с панорамой, мы приготовим горячий обед на открытом огне. Вам также подарим фото и видео с квадрокоптера, чтобы сохранить незабываемые моменты этого путешествия. После экскурсии нас ждет разбитие походного лагеря, прогулки по берегу реки Усьва. Если погода позволяет, вы сможете освежиться в воде. Рыбалка также станет доступной.
  • Вечером нас ожидает вкусный ужин и приятное время у костра. Ночевка в теплой и уютной палатке позволит вам окунуться в атмосферу настоящего приключения. После завтрака, выберите между посещением Каменного Города или Карстовой Воронки — природные чудеса, которые не оставят вас равнодушными. С утренними впечатлениями мы отправляемся обратно, чтобы вернуть вас к месту начала вашего увлекательного путешествия.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Понедельник - пятница с 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Джипинг по лесным дорогам на комфортных внедорожниках
  • Обзорная экскурсия на смотровую площадку
  • Горячее 3-разовое питание (еда на огне)
  • Проживание в палатках
  • Туристический сбор за посещение ООПТ «Природный парк Пермский»
  • Регистрация тура в МЧС
  • Фото\видео с квадрокоптера
Что не входит
  • Походная баня (+ 3600 руб.)
Место начала и завершения?
Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник - пятница с 15:00
Экскурсия длится около 1 дня 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 240 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Встречаем вас в г. Губаха (или п. Нагорнский) Пермский край. Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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