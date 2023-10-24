Индивидуальный тур из Перми: Джип-тур к Усьвинским столбам с регистрацией в МЧС
Встречаем вас и по лесным дорогам, просекам и болотам на комфортных внедорожниках (Гелендваген, Ниссан Патрол) довозим до уникальной природной локации «Усьвинские столбы» — место съёмок таких знаменитых фильмов, как «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», «Одна» и др. В отличие от других туров — мы довозим почти до самой смотровой площадки, нужно подняться в гору пешком только около 300 м. Пока вы осматриваете панораму реки Косьва, шпиль Чёртов Палец и другие достопримечательности Столбов — для вас готовится горячий обед (еда на огне). Фото и видео с квадрокоптера в подарок!
Ближайшие даты:
24
окт
окт
25
окт
окт
26
окт
окт
27
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Усьвинские столбы
- Шпиль Чертов палец
- Река Усьва
- Каменный город или Карстовая воронка (на выбор)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Усьвинские столбы: кинолокации и природное изобилие.
- Вас ждет удивительное место съемок знаменитых фильмов. Мы довезем вас практически до самой смотровой площадки, и лишь небольшая пешая прогулка в 300 метрах будет отделять вас от удивительной панорамы, открывающей взору реку Косьву, шпиль Чёртов Палец и другие примечательности Столбов.
- Во время вашего знакомства с панорамой, мы приготовим горячий обед на открытом огне. Вам также подарим фото и видео с квадрокоптера, чтобы сохранить незабываемые моменты этого путешествия. После экскурсии нас ждет разбитие походного лагеря, прогулки по берегу реки Усьва. Если погода позволяет, вы сможете освежиться в воде. Рыбалка также станет доступной.
- Вечером нас ожидает вкусный ужин и приятное время у костра. Ночевка в теплой и уютной палатке позволит вам окунуться в атмосферу настоящего приключения. После завтрака, выберите между посещением Каменного Города или Карстовой Воронки — природные чудеса, которые не оставят вас равнодушными. С утренними впечатлениями мы отправляемся обратно, чтобы вернуть вас к месту начала вашего увлекательного путешествия.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Понедельник - пятница с 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Джипинг по лесным дорогам на комфортных внедорожниках
- Обзорная экскурсия на смотровую площадку
- Горячее 3-разовое питание (еда на огне)
- Проживание в палатках
- Туристический сбор за посещение ООПТ «Природный парк Пермский»
- Регистрация тура в МЧС
- Фото\видео с квадрокоптера
- Что не входит
- Походная баня (+ 3600 руб.)
- Место начала и завершения?
- Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник - пятница с 15:00Экскурсия длится около 1 дня 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 240 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Встречаем вас в г. Губаха (или п. Нагорнский) Пермский край. Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Перми
Индивидуальные
Можно с детьми
Выездные
По уралу
Многодневные туры
Усьвинские столбы
Популярные места
Природа и пейзажи
Похожие туры из Перми
Авторский тур
5 дней
Джип-тур на Перевал Дятлова из Перми
Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
22 окт
23 окт
24 окт
25 окт
от 78 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Путешествие по снежному Пермскому краю
Россия, Пермь
4 мар
21 572₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
Россия, Пермь
6 дек
10 янв
21 фев
6 мар
от 29 000₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии