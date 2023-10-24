Встречаем вас и по лесным дорогам, просекам и болотам на комфортных внедорожниках (Гелендваген, Ниссан Патрол) довозим до уникальной природной локации «Усьвинские столбы» — место съёмок таких знаменитых фильмов, как «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», «Одна» и др. В отличие от других туров — мы довозим почти до самой смотровой площадки, нужно подняться в гору пешком только около 300 м. Пока вы осматриваете панораму реки Косьва, шпиль Чёртов Палец и другие достопримечательности Столбов — для вас готовится горячий обед (еда на огне). Фото и видео с квадрокоптера в подарок!