И Иван Сплав по Усьве от поселка Усьва до поселка Мыс в Пермском крае Отличный сплав. Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина. В общем, рекомендую.

Е Евгений Сплав по Усьве от поселка Усьва до поселка Мыс в Пермском крае Сплав прошёл отлично, места очень живописные, организаторы молодцы. Всё было на уровне. Питание разнообразное. Спасибо отдельно инструктору Владимиру и повару Веронике.

А Антон Сплав по Усьве от поселка Усьва до поселка Мыс в Пермском крае читать дальше солнцем и тучками, а мы же знаем, что не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, так вот оно всегда держалось на максимальной планке!!! Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось, даже погода побаловала и

А Алексей Путешествие по снежному Пермскому краю Спасибо за организацию такого замечательного тура

Т Татьяна Путешествие по снежному Пермскому краю Всё было замечательно. Уже не первая поездка с Большой Страной! И поеду обязательно ещё!

А Александр Путешествие по снежному Пермскому краю Все замечательно

С Светлана Пермская сказка. Красоты зимнего Урала Виктор, спасибо большое вам за прекрасные выходные. Побывать в сказке, я думаю, желание возникало у каждого. А я в ней провела выходные. Это было просто великолепно!!!!

С Сергей Пермская сказка. Красоты зимнего Урала Потрясающий тур,ездил первый раз. Буря эмоций,просто ВАУУУ,ни на секунду не пожалел,что съездил. это действительно СКАЗОЧНАЯ КРАСОТА,как в старых добрых сказках. спасибо огромное за всё.