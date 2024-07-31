3 дня
13 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 8 940₽ за человека
1 день 1 час
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
Начало: Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
Расписание: Понедельник - пятница с 15:00
23 авг в 15:00
26 авг в 15:00
от 44 900₽ за всё до 4 чел.
2 дня
На выходные в Пермский край: Природные чудеса и культурное наследие
Проведите незабываемые выходные в Пермском крае, где природные красоты сочетаются с увлекательными приключениями
Начало: Пермь, любое удобное вам место (аэропорт, вокзал, ...
21 сен в 04:00
27 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИван31 июля 2024Отличный сплав. Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина. В общем, рекомендую.
- ЕЕвгений18 июля 2024Сплав прошёл отлично, места очень живописные, организаторы молодцы. Всё было на уровне. Питание разнообразное. Спасибо отдельно инструктору Владимиру и повару Веронике.
- ААнтон17 июля 2024Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось, даже погода побаловала и
- ААлексей8 ноября 2023Путешествие по снежному Пермскому краюСпасибо за организацию такого замечательного тура
- ТТатьяна9 сентября 2023Путешествие по снежному Пермскому краюВсё было замечательно. Уже не первая поездка с Большой Страной! И поеду обязательно ещё!
- ААлександр29 августа 2023Путешествие по снежному Пермскому краюВсе замечательно
- ССветлана10 января 2023Пермская сказка. Красоты зимнего УралаВиктор, спасибо большое вам за прекрасные выходные. Побывать в сказке, я думаю, желание возникало у каждого. А я в ней провела выходные. Это было просто великолепно!!!!
- ССергей10 января 2023Пермская сказка. Красоты зимнего УралаПотрясающий тур,ездил первый раз. Буря эмоций,просто ВАУУУ,ни на секунду не пожалел,что съездил. это действительно СКАЗОЧНАЯ КРАСОТА,как в старых добрых сказках. спасибо огромное за всё.
- ААнна10 января 2023Пермская сказка. Красоты зимнего УралаВсе очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Усьвинские столбы»
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