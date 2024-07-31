Усьвинские столбы – туры в Перми

Найдено 3 тура в категории «Усьвинские столбы» в Перми, цены от 8 940 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сплав по Усьве от поселка Усьва до поселка Мыс в Пермском крае
Пешая
3 отзыва
3 дня
Сплав по Усьве от поселка Усьва до поселка Мыс в Пермском крае
Начало: Пермь
13 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 8 940 за человека
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
Джиппинг
1 день 1 час
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
Начало: Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
Расписание: Понедельник - пятница с 15:00
23 авг в 15:00
26 авг в 15:00
от 44 900 за всё до 4 чел.
На выходные в Пермский край: Усьвинские столбы и другие топовые локации
На снегоходах
2 дня
На выходные в Пермский край: Природные чудеса и культурное наследие
Проведите незабываемые выходные в Пермском крае, где природные красоты сочетаются с увлекательными приключениями
Начало: Пермь, любое удобное вам место (аэропорт, вокзал, ...
21 сен в 04:00
27 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Иван
    31 июля 2024
    Сплав по Усьве от поселка Усьва до поселка Мыс в Пермском крае
    Отличный сплав. Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина. В общем, рекомендую.
  • Е
    Евгений
    18 июля 2024
    Сплав по Усьве от поселка Усьва до поселка Мыс в Пермском крае
    Сплав прошёл отлично, места очень живописные, организаторы молодцы. Всё было на уровне. Питание разнообразное. Спасибо отдельно инструктору Владимиру и повару Веронике.
  • А
    Антон
    17 июля 2024
    Сплав по Усьве от поселка Усьва до поселка Мыс в Пермском крае
    Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось, даже погода побаловала и
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    солнцем и тучками, а мы же знаем, что не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, так вот оно всегда держалось на максимальной планке!!!

    Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилосьВсе было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилосьВсе было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилосьВсе было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось
  • А
    Алексей
    8 ноября 2023
    Путешествие по снежному Пермскому краю
    Спасибо за организацию такого замечательного тура
    Спасибо за организацию такого замечательного тураСпасибо за организацию такого замечательного тураСпасибо за организацию такого замечательного тураСпасибо за организацию такого замечательного тураСпасибо за организацию такого замечательного тураСпасибо за организацию такого замечательного тураСпасибо за организацию такого замечательного тура
  • Т
    Татьяна
    9 сентября 2023
    Путешествие по снежному Пермскому краю
    Всё было замечательно. Уже не первая поездка с Большой Страной! И поеду обязательно ещё!
  • А
    Александр
    29 августа 2023
    Путешествие по снежному Пермскому краю
    Все замечательно
  • С
    Светлана
    10 января 2023
    Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
    Виктор, спасибо большое вам за прекрасные выходные. Побывать в сказке, я думаю, желание возникало у каждого. А я в ней провела выходные. Это было просто великолепно!!!!
  • С
    Сергей
    10 января 2023
    Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
    Потрясающий тур,ездил первый раз. Буря эмоций,просто ВАУУУ,ни на секунду не пожалел,что съездил. это действительно СКАЗОЧНАЯ КРАСОТА,как в старых добрых сказках. спасибо огромное за всё.
  • А
    Анна
    10 января 2023
    Пермская сказка. Красоты зимнего Урала
    Все очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Усьвинские столбы»

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  1. Сплав по Усьве от поселка Усьва до поселка Мыс в Пермском крае
  2. Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
  3. На выходные в Пермский край: Усьвинские столбы и другие топовые локации
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Сколько стоит тур в Перми в августе 2024
Сейчас в Перми в категории "Усьвинские столбы" можно забронировать 3 тура от 8 940 до 44 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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