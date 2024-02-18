Представьте себе три дня, наполненные удивительными приключениями в самом сердце Пермского края.Этот индивидуальный тур откроет вам двери в мир захватывающих пейзажей, где каждый уголок хранит свою уникальную историю.Вас ожидают встречи

с величественными Усьвинскими столбами, таинственными карстовыми пещерами и бескрайними видами на горы и скалы. Летом исследование местности будет осуществляться на лодках и внедорожниках, а зимой - на снегоходах, что добавит остроты ощущений. Проживание в комфортабельных отелях, дегустация блюд местной кухни и прогулки среди чарующих пейзажей сделают ваш отдых незабываемым. Организационные детали тура продуманы до мелочей: предоставляются дождевики, треккинговые палки, тёплые бахилы и налобные фонарики для вашего удобства в зависимости от сезона. Рекомендации по одежде и необходимым вещам помогут вам максимально комфортно провести время в путешествии. Этот тур - идеальный выбор для тех, кто желает погрузиться в атмосферу Пермского края и насладиться его красотой

Описание тура

Организационные детали

МЫ ВЫДАЕМ:

Летом и межсезонье — дождевики на случай непогоды, треккинговые палки (по желанию).

Зимой — тёплые бахилы, которые надеваются поверх ботинок, и налобные фонарики для прогулок по ночному лесу.

КАК ОДЕТЬСЯ?

Лето — спортивные кроссовки с твёрдой подошвой, толстовка.

Межсезонье — любые ботинки для туризма с «цепкой» подошвой, тёплые носки, толстовка, мембранная куртка или лёгкий пуховик, перчатки, шапка, бандана.

Зима:

Обувь — зимние высокие ботинки или дутики с «цепкой» подошвой. Не подойдёт обувь из кожи и сапоги ЭВА. Чтобы защитить ноги от попадания снега, обувь должна быть высокой, а штаны — натягиваться сверху. Идеально подходят горнолыжные штаны со снежной юбкой.

Куртка — длинная непродуваемая куртка или пуховик, парка, горнолыжный костюм. Не подойдёт одежда из кожи, шуба.

Утепляющий слой — термобельё для средней или высокой активности без высокого содержания шерсти или водолазка со штанами.

Штаны — горнолыжные или брюки с утепляющим слоем

Дополнительно:

— непродуваемая шапка или куртка с капюшоном

— толстовка

— не продуваемые варежки и перчатки

— бандана (бафф — защищает горло, нос и уши от ветра и холода) или шарф

— возьмите дополнительную футболку и лёгкие штаны, чтобы переодеться в отеле

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?

Рюкзак (объёмом 10-20 литров), куда поместится 1 литровая бутылка с любимым напитком или термос с чаем

Сменную одежду для отеля

Power bank c проводами

Полотенце, одноразовые тапочки, средства личной гигиены, гель для душа

Репеленты, средство от клещей (май — август)

Деньги (везде работают карты, есть перевод)