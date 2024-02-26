Летний тур на Усьву. Путешествие в Пермский край

Приглашаем Вас отправиться в увлекательное приключение по знаковым местам Пермского края! Вас ждут ключевые достопримечательности Пермского края: Усьвинские столбы и Каменный город, бескрайние просторы Пармы, а также несколько секретных мест.

В
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этом туре не будет изнуряющих пеших переходов или безумной гонки, чтобы увидеть максимум за ограниченное время.

Наоборот, мы специально разделили программу и добавили в него ночевку в глэмпинге на Усьве, чтобы комфортно отдохнуть от шумного города и впитать эмоции от прошедшего дня и насладиться отдыхом.

5
3 отзыва
Летний тур на Усьву. Путешествие в Пермский край
Летний тур на Усьву. Путешествие в Пермский край
Летний тур на Усьву. Путешествие в Пермский край
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Пермь. Усьвинские столбы, камни Омутной, Стрельный, Большое бревно. Каменный город

Самостоятельное прибытие в Пермь.

Утром мы отправимся в поселок Усьва на комфортном транспорте (184 км), там нас уже будут ждать моторные лодки, чтобы отправиться к 4 самым красивым камням на р. Усьва – Усьвинские столбы, Омутной, Стрельный, Большое бревно.

“Погрузимся” на дно Пермского моря и, если повезет, найдем ископаемые останки Пермского периода.

После мы вернемся в глэмпинг, где нас будет ждать горячий обед.

После обеда отправимся исследовать улочки Каменного города.

Там мы с вами познакомимся с причудливыми скалами-останцами, прорезанными многочисленными трещинами. Благодаря этому по своим очертаниям скалы и трещины в них очень напоминают дома и улицы старого, заброшенного города.

Возвращение в глэмпинг.

Баня, ужин и посиделки у костра.

Прибытие в Пермь. Усьвинские столбы, камни Омутной, Стрельный, Большое бревно. Каменный городПрибытие в Пермь. Усьвинские столбы, камни Омутной, Стрельный, Большое бревно. Каменный городПрибытие в Пермь. Усьвинские столбы, камни Омутной, Стрельный, Большое бревно. Каменный городПрибытие в Пермь. Усьвинские столбы, камни Омутной, Стрельный, Большое бревно. Каменный город
2 день

Секретное место на Усьве. Поселок Шумихинский

Утром после завтрака нас ждет небольшой переезд до секретного места на Усьве.

Место с мощной энергетикой, место из сказки про лесных жителей.

Место, где за поворотом случайно можно встретить лешего, а под ногами расстилаются заросли черники и брусники. Оно вас точно не оставит равнодушным!

После переезд до пос. Шумихинский, когда-то крупного шахтерского центра на Урале.

Прогуляемся до Шумихинских скал и вернемся в глэмпинг на обед.

Затем счастливые и отдохнувшие вернемся в Пермь!

Секретное место на Усьве. Поселок ШумихинскийСекретное место на Усьве. Поселок ШумихинскийСекретное место на Усьве. Поселок ШумихинскийСекретное место на Усьве. Поселок Шумихинский

Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинге в трех-, четырехместных домиках.

Проживание совместное, отдельное размещение возможно за доп. плату.

Стоимость тура на 1 чел. – 28 900 руб.

Варианты проживания

Глэмпинг «Горы Реки»

1 ночь

Находится в поселке Усьва на берегу реки. Вблизи находятся Усьвинские столбы и Каменный город.

Домики находятся на первой линии от реки, откуда открывается потрясающий вид на горы, леса и реку Усьву. В домиках есть все, что нужно для комфортного пребывания: две двухъярусные кровати, теплые полы, собственный санузел с душем, обеденный уголок с чайником и микроволновкой, посуда, полотенца, одноразовые тапочки и индивидуальные шампуни и гели для душа.

На территории глэмпинга есть баня и две мангальные зоны, а также административный корпус с общей кухней, доступной для всех гостей. Wi-Fi работает на всей территории.

Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Перми и обратно
  • Питание
  • Проживание в глэмпинге
  • Сопровождение гида
  • Прогулка на моторных лодках
  • Баня
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда (в зависимости от погоды):

  • легкая не скользкая обувь (треккинговые ботинки, кроссовки);
  • сандали (шлепанцы/кроксы) или гидротапки для теплой погоды и выхода в воду;
  • штормовка (ветровка) непромокаемая и непродуваемая (лучше мембрана);
  • одежда по погоде;
  • штаны легкие/шорты;
  • головной убор;
  • запасной сменный комплект одежды.

Дополнительно:

  • спрей от насекомых;
  • крем от солнца;
  • солнцезащитные очки;
  • бутылочка с водой;
  • любимые снеки.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где начинается и заканчивается маршрут?

Мы начнем и закончим наше путешествие в г. Пермь на ул. Екатерининская, 30. Сбор группы в 8:00, возвращаемся около 18:00.

Есть ли ограничения по возрасту в данном туре?

Максимального возраста нет, минимальный – 7-8 лет, в сопровождении родителей и с запиской о том, что родитель несет ответственность за ребенка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
26 фев 2024
Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
М
26 фев 2024
До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных машинах доставили до места. Заселили в домике, где было все
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необходимое: фен, тапочки, полотенца, чай, кофе, микроволновка, чайник, обогреватель, комнаты теплые, вода теплая всегда в доступе, хорошо и очень вкусно кормили, в первый день был очень вкусный гриль вечером. Входила баня вечером первого дня в стоимость тура. Даже выдавали в туре дополнительные утепленные плащи, поверх своей одежды, чтобы не замерзнуть на снегоходах и пледы. Гиды были энтузиастами, очень интересно рассказывали, всегда были вовлечены в разговор, с ними было очень приятно общаться. Гиды так же производили фото съемку желающих в туре. Буду всем советовать этих организаторов.

О
14 фев 2024
Все было отлично организовано.
Все было отлично организовано.Все было отлично организовано.Все было отлично организовано.Все было отлично организовано.

Тур входит в следующие категории Перми

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