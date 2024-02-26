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Программа тура по дням
Прибытие в Пермь. Усьвинские столбы, камни Омутной, Стрельный, Большое бревно. Каменный город
Самостоятельное прибытие в Пермь.
Утром мы отправимся в поселок Усьва на комфортном транспорте (184 км), там нас уже будут ждать моторные лодки, чтобы отправиться к 4 самым красивым камням на р. Усьва – Усьвинские столбы, Омутной, Стрельный, Большое бревно.
“Погрузимся” на дно Пермского моря и, если повезет, найдем ископаемые останки Пермского периода.
После мы вернемся в глэмпинг, где нас будет ждать горячий обед.
После обеда отправимся исследовать улочки Каменного города.
Там мы с вами познакомимся с причудливыми скалами-останцами, прорезанными многочисленными трещинами. Благодаря этому по своим очертаниям скалы и трещины в них очень напоминают дома и улицы старого, заброшенного города.
Возвращение в глэмпинг.
Баня, ужин и посиделки у костра.
Секретное место на Усьве. Поселок Шумихинский
Утром после завтрака нас ждет небольшой переезд до секретного места на Усьве.
Место с мощной энергетикой, место из сказки про лесных жителей.
Место, где за поворотом случайно можно встретить лешего, а под ногами расстилаются заросли черники и брусники. Оно вас точно не оставит равнодушным!
После переезд до пос. Шумихинский, когда-то крупного шахтерского центра на Урале.
Прогуляемся до Шумихинских скал и вернемся в глэмпинг на обед.
Затем счастливые и отдохнувшие вернемся в Пермь!
Проживание
Тур предусматривает проживание в глэмпинге в трех-, четырехместных домиках.
Проживание совместное, отдельное размещение возможно за доп. плату.
Стоимость тура на 1 чел. – 28 900 руб.
Варианты проживания
Глэмпинг «Горы Реки»
Находится в поселке Усьва на берегу реки. Вблизи находятся Усьвинские столбы и Каменный город.
Домики находятся на первой линии от реки, откуда открывается потрясающий вид на горы, леса и реку Усьву. В домиках есть все, что нужно для комфортного пребывания: две двухъярусные кровати, теплые полы, собственный санузел с душем, обеденный уголок с чайником и микроволновкой, посуда, полотенца, одноразовые тапочки и индивидуальные шампуни и гели для душа.
На территории глэмпинга есть баня и две мангальные зоны, а также административный корпус с общей кухней, доступной для всех гостей. Wi-Fi работает на всей территории.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Перми и обратно
- Питание
- Проживание в глэмпинге
- Сопровождение гида
- Прогулка на моторных лодках
- Баня
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда (в зависимости от погоды):
- легкая не скользкая обувь (треккинговые ботинки, кроссовки);
- сандали (шлепанцы/кроксы) или гидротапки для теплой погоды и выхода в воду;
- штормовка (ветровка) непромокаемая и непродуваемая (лучше мембрана);
- одежда по погоде;
- штаны легкие/шорты;
- головной убор;
- запасной сменный комплект одежды.
Дополнительно:
- спрей от насекомых;
- крем от солнца;
- солнцезащитные очки;
- бутылочка с водой;
- любимые снеки.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинается и заканчивается маршрут?
Мы начнем и закончим наше путешествие в г. Пермь на ул. Екатерининская, 30. Сбор группы в 8:00, возвращаемся около 18:00.
Есть ли ограничения по возрасту в данном туре?
Максимального возраста нет, минимальный – 7-8 лет, в сопровождении родителей и с запиской о том, что родитель несет ответственность за ребенка.