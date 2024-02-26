1 день

Прибытие в Пермь. Усьвинские столбы, камни Омутной, Стрельный, Большое бревно. Каменный город

Самостоятельное прибытие в Пермь.

Утром мы отправимся в поселок Усьва на комфортном транспорте (184 км), там нас уже будут ждать моторные лодки, чтобы отправиться к 4 самым красивым камням на р. Усьва – Усьвинские столбы, Омутной, Стрельный, Большое бревно.

“Погрузимся” на дно Пермского моря и, если повезет, найдем ископаемые останки Пермского периода.

После мы вернемся в глэмпинг, где нас будет ждать горячий обед.

После обеда отправимся исследовать улочки Каменного города.

Там мы с вами познакомимся с причудливыми скалами-останцами, прорезанными многочисленными трещинами. Благодаря этому по своим очертаниям скалы и трещины в них очень напоминают дома и улицы старого, заброшенного города.

Возвращение в глэмпинг.

Баня, ужин и посиделки у костра.