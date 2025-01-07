Вам предоставят: туристический коврик, cпальник с подголовником t.ext-5°С и доп. спальник на палатку, организация классической туристической бани (парилка) на речных камнях (по возможности), минимальное освещение на стоянке (один или несколько прожекторов), походный туалет (один или несколько).

Под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, мы занимаемся общественными делами, например: разбивкой лагеря, заготовкой дров, приготовлением питания, сбором\разбором катамаранов и т. д.

Вам предстоит поставить предоставленные палатки, уложить в них предоставленные коврики и спальники. После ночлега спальники, коврики, палатки аккуратно складываются и сдаются в общий инвентарь.

Если Вы не умеете пользоваться данным снаряжением, Вам обязательно помогут инструкторы и их помощники!