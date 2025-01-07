Сплав по Вишере от Вишерогорска до Красновишерска. Тур в Пермский край

Сплав по Вишере от Вишерогорска до Красновишерска
На севере Пермского края находится красивейшая уральская река — Вишера. По ее берегам возвышаются сотни живописных скал. Сплав по Вишере с ее неспешным течением подарит Вам самые приятные эмоции.

За три
читать дальше

дня Вы пройдете немало километров на катамаранах, а еще взойдете на Полюд и Ветлан, о которых слышало не только большинство местных жителей, но и достаточно большое количество людей по всей нашей стране, благодаря фильму Леонида Парфенова "Хребет России".

4.67
3 отзыва
Сплав по Вишере от Вишерогорска до Красновишерска. Тур в Пермский край
Сплав по Вишере от Вишерогорска до Красновишерска. Тур в Пермский край
Сплав по Вишере от Вишерогорска до Красновишерска. Тур в Пермский край
Ближайшие даты:
6
июн13
июн20
июн27
июн4
июл11
июл18
июл
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Ночной переезд, начало сплава, камень Говорливый

00:05 Отправление группы из Перми от Театр-Театр, со стороны ул. Петропавловская (за остановкой ул. Крисанова, 12Г).

07:00 Прибытие в п. Вишерогорск.

07:00-10:00 Завтрак. Сбор катамаранов.

10:00-19:00 Сплав по Вишере.

Экскурсия на камень Говорливый и развалины церкви XIX века.

В течение дня обед.

19:00 Разбивка лагеря у камня Ветлан.

Ужин. Ночевка в палатках.

Протяженность сплава: 22 км.

Ночной переезд, начало сплава, камень ГоворливыйНочной переезд, начало сплава, камень ГоворливыйНочной переезд, начало сплава, камень ГоворливыйНочной переезд, начало сплава, камень Говорливый
2 день

Дневка, Ветлан

09:00 Подъем.

09:00-10:00 Завтрак.

11:00-14:00 Экскурсия на Малый и Большой Ветлан.

14:00-15:00 Обед.

С 15:00 отдых, классическая туристическая баня (парилка) на речных камнях (по возможности).

Ужин. Сон в палатках.

Дневка, ВетланДневка, ВетланДневка, ВетланДневка, Ветлан
3 день

Полюд, окончание сплава

07:00 Подъем.

08:00 Завтрак, сбор лагеря, укладка снаряжения на катамараны.

10:00 Начало сплава. Идем до д. Бахари.

11:00-16:00 Экскурсия на камень Полюд.

16:00 Обед. Сдача инвентаря.

17:00 Ориентировочное время отправления группы в Пермь.

23:50 Ориентировочное время прибытия группы в г. Пермь

Полюд, окончание сплаваПолюд, окончание сплаваПолюд, окончание сплаваПолюд, окончание сплава

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатке (место в палатке).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста и даты заезда, руб:

Возраст туриста/Даты заездов6-8 июня, 13-15 июня, 20-22 июня, 27-29 июня, 4-6 июля, 1-3 августа, 8-10 августа, 15-17 августа, 22-24 августа, 29-31 августа11-13 июля, 18-20 июля, 25-27 июля
Взрослый16 31016 810
Пенсионер (при наличии пенсионного удостоверения)16 11016 610
Дети (от 12 до 16)15 89016 390
Дети (от 8 до 11 лет)15 68016 180
Дети (от 3 до 7 лет)15 26015 760
За дополнительную плату возможно заказать отдельную палатку на себя или свою пару/семью:
  • двухместная палатка на одного человека – 500 руб. /чел.;
  • трехместная палатка на двоих (за 1 место) – 300 руб. /чел.;
  • четырехместная палатка на троих (за 1 место) – 250 руб. /чел.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

2 ночи

Вам предоставят: туристический коврик, cпальник с подголовником t.ext-5°С и доп. спальник на палатку, организация классической туристической бани (парилка) на речных камнях (по возможности), минимальное освещение на стоянке (один или несколько прожекторов), походный туалет (один или несколько).

Под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, мы занимаемся общественными делами, например: разбивкой лагеря, заготовкой дров, приготовлением питания, сбором\разбором катамаранов и т. д.

Вам предстоит поставить предоставленные палатки, уложить в них предоставленные коврики и спальники. После ночлега спальники, коврики, палатки аккуратно складываются и сдаются в общий инвентарь.

Если Вы не умеете пользоваться данным снаряжением, Вам обязательно помогут инструкторы и их помощники!

Палаточный лагерь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер (комфортабельный автобус)
  • Четырехразовое питание: завтрак, сухой паек на ходовой день, обед, ужин
  • Услуги инструктора по туризму (помощников инструктора и поваров в зависимости от группы)
  • Экскурсии по программе
  • Страхование во время автобусной перевозки
  • Аренда снаряжения общего пользования (катамараны, бензопила, тенты, костровое и т. д.)
  • Аренда личного снаряжения (место в палатке, туристический коврик, cпальник с подголовником t. ext-5°С, страховочный жилет)
  • Организация классической туристической бани (парилка) на речных камнях (по возможности)
  • Минимальное освещение на стоянке (один или несколько прожекторов)
  • Походный туалет (один или несколько)
  • Входные билеты в ПП «Пермский»
  • Входные билеты на камень «Полюд»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
  • Страхование туриста на случаи получения травм во время реализации туристического продукта на сумму максимальной выплаты 300 000 (триста тысяч) рублей. - 390 руб. /чел
  • Двухместная палатка на одного человека - 500 руб. /чел
  • Трехместная палатка на двоих (за 1 место) - 300 руб. /чел
  • Четырехместная палатка на троих (за 1 место) - 250 руб. /чел
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (можно копии или фотографии): паспорт – тот, на который куплен билет, полис ОМС – обязательно;
  • герметичная упаковка для документов – можно купить, а можно взять плотный п/э пакет на застёжке, по размеру паспорта.
  • туалетные и банные принадлежности (на сплаве бани походные, туристические);
  • К,Л,М,Н (кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах);
  • обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем), обувь для восхождений и легкую быстросохнущую обувь (можно пластиковые шлепанцы);
  • штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка ("штормовка") и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой; имеет 6-8 наружных и внутр. карманов с застёжками "молния", чтобы в них не попадал песок или снег (если "молний" нет, желательно их вшить).
  • сменку одежды, белья, носков, обуви.
  • от солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию);
  • защита от дождя (как вариант П/Э накидка - китайский дождевик);
  • репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу рефтамида "Таежный");
  • иголку, нитку, 2-3 пуговицы, спички в непромокаемой упаковке, индивидуальные для каждого медикаменты;
  • рюкзак, гермомешок (в дождливую погоду);
  • перчатки с пупырышками 2-3 пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности;
  • налобный фонарь с запасными батарейками;
  • бутылку 1,5л с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос;
  • хоба (сидушка на резинке), для возможности комфортно сидеть на любой поверхности (в том числе сырой и холодной);
  • паурбанк для зарядки своих гаджетов;
  • для сна в спальниках - нательное белье. Если Вы знаете, что часто мерзнете, то лучше взять с собой комплект термобелья для сна и теплые носки, без тугой резинки;
  • личные медикаменты, если у вас есть определенные заболевания или предпочтения по препаратам. Групповая аптечка носит общий характер.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Чем отличается спасательный жилет от страховочного?

Основное отличие жилетов состоит в том, что страховочные жилеты созданы для того, чтобы помочь человеку плыть, если его лодка (или другое маленькое судно) перевернулась, а спасательные жилеты удерживают на плаву без необходимости самостоятельно плыть, с удержанием в том числе человека без сознания.

Спасательные жилеты препятствуют нормальному плаванию и поэтому не подходят для сплавов по местным небольшим рекам. Например, если судно перевернётся во время прохождения порога, или же Вы будете просто плавать в жаркие дни в спасательном жилете, спасательный жилет будет мешать вашему возвращению на судно, а вот страховочный жилет поможет вам плыть, т. к. не будет ограничивать ваши движения.

Какие меры безопасности на маршруте?
  • Минимум один сотрудник на маршруте с навыками оказания первой помощи, прошедший обучение в «Пермской краевой школе медицины катастроф» по программе «Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших в ЧС»;
  • Расширенная групповая аптечка первой помощи (в том числе со средствами для СЛР, спас. одеялами и косынками и т. д.);
  • Наличие раций (у инструкторов);
  • Регистрация группы в МЧС.
Как организовано питание?

Четырехразовое питание: завтрак, сухой паек на ходовой день, обед, ужин (используются: мясо в первые дни (например: свинина, говядина, баранина, курица), тушенка в последние дни, овощи, фрукты, натуральный кофе и т. д.).

Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, то сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Г
7 янв 2025
Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте! Единственный самый большой минус-это автобус, так как в нем ты проводишь 10 часов от
читать дальше

всей экскурсии. Последний ряд настолько тесный, что тяжело дышать, не то что сидеть. А когда ты в зимней одежде и с сумкой становится невыносимо. Я бы посоветовала не сажать по 4 человека на 6 ряд в автобусе.

Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!
И
31 июл 2024
Отличный сплав.
Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина.
В общем, рекомендую.
Е
18 июл 2024
Сплав прошёл отлично, места очень живописные, организаторы молодцы. Всё было на уровне. Питание разнообразное. Спасибо отдельно инструктору Владимиру и повару Веронике.

Похожие туры из Перми

Сплав по реке Вишера и камень Писаный
5 дней
3 отзыва
Сплав по реке Вишера и камень Писаный
Начало: Пермь
11 июн в 10:00
25 июн в 10:00
от 19 710 ₽ за человека
Тур на Усьву. Путешествие в Пермский край летом и осенью
Пешая
2 дня
3 отзыва
Тур на Усьву. Путешествие в Пермский край летом и осенью
Начало: Пермь
19 сен в 10:00
28 900 ₽ за человека
Мультитур на 2 дня: экскурсия по местам съемок в Пермском крае и сплав по Чусовой
Пешая
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Мультитур на 2 дня: экскурсия по местам съемок в Пермском крае и сплав по Чусовой
Начало: Пермь
28 июн в 10:00
1 июл в 10:00
13 740 ₽ за человека