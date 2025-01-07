За три
Программа тура по дням
Ночной переезд, начало сплава, камень Говорливый
00:05 Отправление группы из Перми от Театр-Театр, со стороны ул. Петропавловская (за остановкой ул. Крисанова, 12Г).
07:00 Прибытие в п. Вишерогорск.
07:00-10:00 Завтрак. Сбор катамаранов.
10:00-19:00 Сплав по Вишере.
Экскурсия на камень Говорливый и развалины церкви XIX века.
В течение дня обед.
19:00 Разбивка лагеря у камня Ветлан.
Ужин. Ночевка в палатках.
Протяженность сплава: 22 км.
Дневка, Ветлан
09:00 Подъем.
09:00-10:00 Завтрак.
11:00-14:00 Экскурсия на Малый и Большой Ветлан.
14:00-15:00 Обед.
С 15:00 отдых, классическая туристическая баня (парилка) на речных камнях (по возможности).
Ужин. Сон в палатках.
Полюд, окончание сплава
07:00 Подъем.
08:00 Завтрак, сбор лагеря, укладка снаряжения на катамараны.
10:00 Начало сплава. Идем до д. Бахари.
11:00-16:00 Экскурсия на камень Полюд.
16:00 Обед. Сдача инвентаря.
17:00 Ориентировочное время отправления группы в Пермь.
23:50 Ориентировочное время прибытия группы в г. Пермь
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке (место в палатке).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста и даты заезда, руб:
|Возраст туриста/Даты заездов
|6-8 июня, 13-15 июня, 20-22 июня, 27-29 июня, 4-6 июля, 1-3 августа, 8-10 августа, 15-17 августа, 22-24 августа, 29-31 августа
|11-13 июля, 18-20 июля, 25-27 июля
|Взрослый
|16 310
|16 810
|Пенсионер (при наличии пенсионного удостоверения)
|16 110
|16 610
|Дети (от 12 до 16)
|15 890
|16 390
|Дети (от 8 до 11 лет)
|15 680
|16 180
|Дети (от 3 до 7 лет)
|15 260
|15 760
- двухместная палатка на одного человека – 500 руб. /чел.;
- трехместная палатка на двоих (за 1 место) – 300 руб. /чел.;
- четырехместная палатка на троих (за 1 место) – 250 руб. /чел.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Вам предоставят: туристический коврик, cпальник с подголовником t.ext-5°С и доп. спальник на палатку, организация классической туристической бани (парилка) на речных камнях (по возможности), минимальное освещение на стоянке (один или несколько прожекторов), походный туалет (один или несколько).
Под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, мы занимаемся общественными делами, например: разбивкой лагеря, заготовкой дров, приготовлением питания, сбором\разбором катамаранов и т. д.
Вам предстоит поставить предоставленные палатки, уложить в них предоставленные коврики и спальники. После ночлега спальники, коврики, палатки аккуратно складываются и сдаются в общий инвентарь.
Если Вы не умеете пользоваться данным снаряжением, Вам обязательно помогут инструкторы и их помощники!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер (комфортабельный автобус)
- Четырехразовое питание: завтрак, сухой паек на ходовой день, обед, ужин
- Услуги инструктора по туризму (помощников инструктора и поваров в зависимости от группы)
- Экскурсии по программе
- Страхование во время автобусной перевозки
- Аренда снаряжения общего пользования (катамараны, бензопила, тенты, костровое и т. д.)
- Аренда личного снаряжения (место в палатке, туристический коврик, cпальник с подголовником t. ext-5°С, страховочный жилет)
- Организация классической туристической бани (парилка) на речных камнях (по возможности)
- Минимальное освещение на стоянке (один или несколько прожекторов)
- Походный туалет (один или несколько)
- Входные билеты в ПП «Пермский»
- Входные билеты на камень «Полюд»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Страхование туриста на случаи получения травм во время реализации туристического продукта на сумму максимальной выплаты 300 000 (триста тысяч) рублей. - 390 руб. /чел
- Двухместная палатка на одного человека - 500 руб. /чел
- Трехместная палатка на двоих (за 1 место) - 300 руб. /чел
- Четырехместная палатка на троих (за 1 место) - 250 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (можно копии или фотографии): паспорт – тот, на который куплен билет, полис ОМС – обязательно;
- герметичная упаковка для документов – можно купить, а можно взять плотный п/э пакет на застёжке, по размеру паспорта.
- туалетные и банные принадлежности (на сплаве бани походные, туристические);
- К,Л,М,Н (кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах);
- обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем), обувь для восхождений и легкую быстросохнущую обувь (можно пластиковые шлепанцы);
- штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка ("штормовка") и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой; имеет 6-8 наружных и внутр. карманов с застёжками "молния", чтобы в них не попадал песок или снег (если "молний" нет, желательно их вшить).
- сменку одежды, белья, носков, обуви.
- от солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию);
- защита от дождя (как вариант П/Э накидка - китайский дождевик);
- репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу рефтамида "Таежный");
- иголку, нитку, 2-3 пуговицы, спички в непромокаемой упаковке, индивидуальные для каждого медикаменты;
- рюкзак, гермомешок (в дождливую погоду);
- перчатки с пупырышками 2-3 пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности;
- налобный фонарь с запасными батарейками;
- бутылку 1,5л с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос;
- хоба (сидушка на резинке), для возможности комфортно сидеть на любой поверхности (в том числе сырой и холодной);
- паурбанк для зарядки своих гаджетов;
- для сна в спальниках - нательное белье. Если Вы знаете, что часто мерзнете, то лучше взять с собой комплект термобелья для сна и теплые носки, без тугой резинки;
- личные медикаменты, если у вас есть определенные заболевания или предпочтения по препаратам. Групповая аптечка носит общий характер.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Чем отличается спасательный жилет от страховочного?
Основное отличие жилетов состоит в том, что страховочные жилеты созданы для того, чтобы помочь человеку плыть, если его лодка (или другое маленькое судно) перевернулась, а спасательные жилеты удерживают на плаву без необходимости самостоятельно плыть, с удержанием в том числе человека без сознания.
Спасательные жилеты препятствуют нормальному плаванию и поэтому не подходят для сплавов по местным небольшим рекам. Например, если судно перевернётся во время прохождения порога, или же Вы будете просто плавать в жаркие дни в спасательном жилете, спасательный жилет будет мешать вашему возвращению на судно, а вот страховочный жилет поможет вам плыть, т. к. не будет ограничивать ваши движения.
Какие меры безопасности на маршруте?
- Минимум один сотрудник на маршруте с навыками оказания первой помощи, прошедший обучение в «Пермской краевой школе медицины катастроф» по программе «Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших в ЧС»;
- Расширенная групповая аптечка первой помощи (в том числе со средствами для СЛР, спас. одеялами и косынками и т. д.);
- Наличие раций (у инструкторов);
- Регистрация группы в МЧС.
Как организовано питание?
Четырехразовое питание: завтрак, сухой паек на ходовой день, обед, ужин (используются: мясо в первые дни (например: свинина, говядина, баранина, курица), тушенка в последние дни, овощи, фрукты, натуральный кофе и т. д.).
Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, то сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура!
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина.
В общем, рекомендую.