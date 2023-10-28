Холодный сплав
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пермь - Усть-Койва
Ранним субботним утром мы отправимся в поселок Усть-Койва (200 км) на комфортном микроавтобусе.
06:00-09:00 Трансфер Пермь – Усть-Койва (200 км).
09:00-10:00 В Усть-Койве мы немного передохнем, плотно позавтракаем и пройдем инструктаж.
10:00-18:00 Сплав по заснеженной реке Чусовая среди выступающих горных пород и застывшей тишины природы, приготовившейся к наступлению зимы.
Во время сплава нас ждут потрясающие виды, которые можно созерцать лишь раз в году.
Величественные камни, припорошенные снегом, изумрудная вода и морозный воздух.
Днем совершим небольшую остановку на обед, а после пройдем до города Чусового, финальной точки нашего сплава.
18:00-19:00 Затем уставшие, но довольные отправимся в Усьву (50 км).
19:00-19:30 Заселимся в глэмпинг “Горы Реки”.
19:30-20:00 Нас будет ждать ужин.
20:00-23:00 Баня, отдых, посиделки у костра.
Усьвинские столбы и каменный город
08:00-08:30 Подъем.
08:30-09:00 Завтрак.
09:00-11:00 Прогулка на моторных лодках к подножию Усьвинских столбов, подьем и экскурсия.
"Погрузимся” на дно Пермского моря и, если повезет найдем ископаемые останки Пермского периода.
11:00-11:20 Трансфер Усьва – Каменный город.
11:20-14:00 Отправимся исследовать Каменный город.
В Каменном городе мы с вами познакомимся с причудливыми скалами-останцами, прорезанными многочисленными трещинами.
Благодаря этому по своим очертаниям скалы и трещины в них очень напоминают дома и улицы старого, заброшенного города.
14:00-14:20 Трансфер Каменный город – Усьва.
14:20-15:00 Обед в глэмпинге “Горы Реки”.
15:00-18:00 Трансфер Усьва – Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в глэмпинге (трехместные, четырехместные домики).
Варианты проживания
Глэмпинг «Горы Реки»
- 2 трехместных
- 3 четырехместных
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Снаряжение
- Питание
- Проживание
- Моторные лодки до Усьвинских столбов
- Фото и видео контент
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Пермь
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какие особенности тура?
Это увлекательное путешествие имеет некоторые риски.
Основной это внезапное похолодание и замерзание реки.
Такое случилось с нами в 2021 году, когда, ночью не смотря на благоприятный прогноз ударил мороз -17 и реку сковало льдом.
В этом случае сплав провести будет невозможно.
Безопасность является главным приоритетом наших туров, по этому мы должны будем его отменить, но….
Как альтернативу мы сможем провести вам тур на Усьвинские столбы и Каменный город с ночевкой в глэмпинге Горы реки без доплаты.
Мы увидим осенне-зимнюю красоту урала, пройдем по замерзшим тропам, полюбуемся природой, готовящейся ко сну.
Так же стоит помнить, что на сплаве мы будем находиться на воде и поэтому всегда есть риск в ней оказаться по разным причинам.
Вам обязательно нужно иметь с собой комплект сменной одежды (по возможности два) и большое полотенце.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.