1 день

Пермь - Усть-Койва

Ранним субботним утром мы отправимся в поселок Усть-Койва (200 км) на комфортном микроавтобусе.

06:00-09:00 Трансфер Пермь – Усть-Койва (200 км).

09:00-10:00 В Усть-Койве мы немного передохнем, плотно позавтракаем и пройдем инструктаж.

10:00-18:00 Сплав по заснеженной реке Чусовая среди выступающих горных пород и застывшей тишины природы, приготовившейся к наступлению зимы.

Во время сплава нас ждут потрясающие виды, которые можно созерцать лишь раз в году.

Величественные камни, припорошенные снегом, изумрудная вода и морозный воздух.

Днем совершим небольшую остановку на обед, а после пройдем до города Чусового, финальной точки нашего сплава.

18:00-19:00 Затем уставшие, но довольные отправимся в Усьву (50 км).

19:00-19:30 Заселимся в глэмпинг “Горы Реки”.

19:30-20:00 Нас будет ждать ужин.

20:00-23:00 Баня, отдых, посиделки у костра.