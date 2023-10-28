Холодный сплав. Усьва и Каменный город

Холодный сплав

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Ответы на вопросы
В этом туре мы проведем два невероятнейших дня, в котором будут и каяки в снегу и места силы Пермского края – Усьвинские столбы и Каменный город. Вас ждет максимальный комфорт во время тура. Уникальная возможность побывать на зимнем сплаве и не замерзнуть. Включено все от трансфера и проживания в уютном глэмпинге до питания и сопровождения опытным гидом.

Все необходимое снаряжение будет предоставлено, а также у вас останется на память классный контент, какой вы видели только в Pinterest.
Холодный сплав. Усьва и Каменный город
Холодный сплав. Усьва и Каменный город
Холодный сплав. Усьва и Каменный город
Холодный сплав. Усьва и Каменный город
Холодный сплав. Усьва и Каменный город
Холодный сплав. Усьва и Каменный город
Холодный сплав. Усьва и Каменный город
Холодный сплав. Усьва и Каменный город
Холодный сплав. Усьва и Каменный город
Холодный сплав. Усьва и Каменный город
Холодный сплав. Усьва и Каменный город
Холодный сплав. Усьва и Каменный город
Ближайшие даты:
28
окт

Что вас ожидает:

Из осени в зиму на каяках
Из осени в зиму на каяках
Запечатлеем угасающую красоту завершающейся осени и начинающейся зимы с самого интересного ракурса - с воды
Уютный глэмпинг
Уютный глэмпинг
Нас ждет комфортное и современное размещение посреди леса и горячая банька
Место силы
Место силы
Исследуем Каменный город, причудливые улочки которого построила сама природа

Программа тура по дням

1 день

Пермь - Усть-Койва

Ранним субботним утром мы отправимся в поселок Усть-Койва (200 км) на комфортном микроавтобусе.

06:00-09:00 Трансфер Пермь – Усть-Койва (200 км).

09:00-10:00 В Усть-Койве мы немного передохнем, плотно позавтракаем и пройдем инструктаж.

10:00-18:00 Сплав по заснеженной реке Чусовая среди выступающих горных пород и застывшей тишины природы, приготовившейся к наступлению зимы.

Во время сплава нас ждут потрясающие виды, которые можно созерцать лишь раз в году.

Величественные камни, припорошенные снегом, изумрудная вода и морозный воздух.

Днем совершим небольшую остановку на обед, а после пройдем до города Чусового, финальной точки нашего сплава.

18:00-19:00 Затем уставшие, но довольные отправимся в Усьву (50 км).

19:00-19:30 Заселимся в глэмпинг “Горы Реки”.

19:30-20:00 Нас будет ждать ужин.

20:00-23:00 Баня, отдых, посиделки у костра.

Пермь - Усть-КойваПермь - Усть-КойваПермь - Усть-КойваПермь - Усть-КойваПермь - Усть-Койва
2 день

Усьвинские столбы и каменный город

08:00-08:30 Подъем.

08:30-09:00 Завтрак.

09:00-11:00 Прогулка на моторных лодках к подножию Усьвинских столбов, подьем и экскурсия.

"Погрузимся” на дно Пермского моря и, если повезет найдем ископаемые останки Пермского периода.

11:00-11:20 Трансфер Усьва – Каменный город.

11:20-14:00 Отправимся исследовать Каменный город.

В Каменном городе мы с вами познакомимся с причудливыми скалами-останцами, прорезанными многочисленными трещинами.

Благодаря этому по своим очертаниям скалы и трещины в них очень напоминают дома и улицы старого, заброшенного города.

14:00-14:20 Трансфер Каменный город – Усьва.

14:20-15:00 Обед в глэмпинге “Горы Реки”.

15:00-18:00 Трансфер Усьва – Пермь.

Усьвинские столбы и каменный городУсьвинские столбы и каменный городУсьвинские столбы и каменный городУсьвинские столбы и каменный городУсьвинские столбы и каменный город

Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинге (трехместные, четырехместные домики).

Варианты проживания

Глэмпинг «Горы Реки»

1 ночь
Глэмпинг “Горы Реки” находится в п. Усьва.
Близкая доступность от достопримечательностей - 5 км Усьвинские толбы, 7 км Каменный город.
5 домиков:
  • 2 трехместных
  • 3 четырехместных
Удобства: теплый туалет, душ, wi-fi, баня.
Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
  • Снаряжение
  • Питание
  • Проживание
  • Моторные лодки до Усьвинских столбов
  • Фото и видео контент
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Пермь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие особенности тура?

Это увлекательное путешествие имеет некоторые риски.

Основной это внезапное похолодание и замерзание реки.

Такое случилось с нами в 2021 году, когда, ночью не смотря на благоприятный прогноз ударил мороз -17 и реку сковало льдом.

В этом случае сплав провести будет невозможно.

Безопасность является главным приоритетом наших туров, по этому мы должны будем его отменить, но….

Как альтернативу мы сможем провести вам тур на Усьвинские столбы и Каменный город с ночевкой в глэмпинге Горы реки без доплаты.

Мы увидим осенне-зимнюю красоту урала, пройдем по замерзшим тропам, полюбуемся природой, готовящейся ко сну.

Так же стоит помнить, что на сплаве мы будем находиться на воде и поэтому всегда есть риск в ней оказаться по разным причинам.

Вам обязательно нужно иметь с собой комплект сменной одежды (по возможности два) и большое полотенце.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Сплавы и рафтинг
Водные развлечения

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