И мы их понимаем! Наши местные красоты неповторимы: нескончаемые леса, причудливые скалы и быстрые реки. Предлагаем Вам отправиться в путешествие по
Программа тура по дням
Прогулка по местам съемок, поселок Кусье-Александровский и треккинг до необычных скал
07:00 Выезд группы из Перми от «Театр-Театр», со стороны ул. Петропавловская (за остановкой ул. Крисанова, 12Г). Остановка в кафе «Ермак» для самостоятельного завтрака.
10:00 Прибытие группы в поселок Кусье-Александровский.
10:00-12:00 Прогулка по местам съемок сериала «Территория», вдоль реки Койва, по которой несло Егора и Надю вниз по течению реки.
Доходим до причудливого камня «Стрельный» (6 км туда и обратно), до которого специально для съемок был перекинут ненадежный мостик (его сейчас нет).
Возвращаемся в поселок.
12:00-13:30 Автобусно-пешеходная прогулка по поселку Кусье-Александровский, где мы доедем до того самого дома из съемок сериала, сделаем фотостоп у кусьинского водопада и прогуляемся по висячему мосту через реку Койва.
Перекус сухим пайком (с собой необходимо взять термосы с любимыми напитками).
13:30-14:30 Переезд до глэмпинга в поселке Усть-Койва.
14:30-16:00 Заселение в дома. Обед. Отдых.
16:00-19:00 Прогулка до камня «Дыроватые ребра», карстовой арки «Царские ворота» и «грота влюбленных» (6 км туда и обратно).
Здесь мы вспомним кадры из сериала «Территория» и фильма «Чук и Гек», которые снимались и в этой локации.
С 19:00 Отдых. Ужин. Баня.
Прогулки по берегу Чусовой.
Осмотр камня Филин, находящегося на противоположном берегу от глэмпинга.
Сплав, экскурсия в пещеру и Голубое озеро
07:30-08:00 Завтрак.
08:00-09:00 Сбор вещей.
Погрузка на катамараны.
09:00-9:30 Сплав на веслах до камня «Красный».
09:30-10:30 Экскурсия на камень «Красный».
Высота скалы 40 метров и это гарантия отличных фотографий с высоты птичьего полета!
10:30-12:00 Сплав по Чусовой на моторе (делаем связку из катамаранов, центральный катамаран идет под мотором) до камня «Печка».
По пути осмотр камней «Шаков» и «Поныш».
12:00-13:00 Экскурсия в пещеру с речкой в камне Печка. Осмотр развалин бывшей зоны политических заключенных «Створ». Костровой обед.
13:00-16:00 Продолжение сплава под мотором до «Голубого озера». По пути осмотр камней: «Плакун», «Алебастрова», «Шайтан», «Гладкая Лещадь», «Медвежка», «Большие и малый Глухие».
Экскурсия на «Голубое озеро», глубина которого составляет до 75 метров, а ширина от 15 до 20 метров. Название оно получило за голубой цвет воды, который получается в спокойную солнечную погоду
16:00-18:00 Продолжение сплава под мотором до города Чусовой.
По пути осмотр камня «Гребешок».
Перекус сухим пайком (с собой необходимо взять термоса с любимыми напитками).
18:00-18:30 Собираем личные вещи.
18:30 Отправление группы в Пермь.
22:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в глэмпинге «Филин» в поселке Усть-Койва (3-4-местное размещение).
Стоимость тура на 1 человека – 10 070 рублей.
Стоимость тура со скидкой:
- для пенсионера при наличии пенсионного удостоверения – 9530 руб. /чел.;
- для детей от 12 до 16 лет – 9530 руб. /чел.;
- для детей от 8 до 11 лет – 9170 руб. /чел.;
- для детей от 3 до 7 лет – 8440 руб. /чел.
Варианты проживания
Глэмпинг «Филин»
База отдыха на берегу реки Чусовая в поселке Усть-Койва, находится в 200 км от города.
Славится живописными видами, красивейшими и древнейшими памятниками природы!
На территории 2 дома. Каждый дом рассчитан на 10 мест для размещения.
В каждом доме свой с/у (душевая кабина и туалет), в котором есть гель для душа, шампунь и гель-мыло для рук.
В номерах двухъярусные кровати со шторками на каждом спальном месте (всего 3 номера на 10 человек в каждом доме).
Каждому туристу будут предоставлены полотенца (большое и маленькое).
В каждом доме есть кухня, которая оборудована холодильником, плитой, микроволновой печью и всеми посудными принадлежностями.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер (комфортабельный автобус)
- Четырехразовое питание: завтрак, сухой паек на ходовой день, обед, ужин
- Услуги инструктора по туризму (помощников инструктора и поваров в зависимости от группы)
- Экскурсии по программе
- Страхование во время автобусной перевозки
- Аренда снаряжения общего пользования (катамараны, бензопила, тенты, костровое и т. д.)
- Аренда личного снаряжения (страховочный жилет)
- Баня
- Входные билеты в ПП «Пермский»
- Проживание в глэмпинге «Филин» в общих номерах по 4 места
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Страхование на случаи получения травм во время реализации туристического продукта на сумму максимальной выплаты 300 000 (триста тысяч) рублей - 260 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы (можно копии и фотографии):
- Паспорт – тот, на который куплен билет.
- Полис ОМС – обязательно.
- Герметичная упаковка для документов – можно купить, а можно взять плотный п/э пакет на застёжке, по размеру паспорта.
Необходимо взять с собой:
- Туалетные и банные принадлежности (на сплаве бани походные, туристические).
- К,Л,М,Н (кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах).
- Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем), обувь для восхождений и легкую быстросохнущую обувь (можно пластиковые шлепанцы).
- Штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка ("штормовка") и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой; имеет 6-8 наружных и внутр. карманов с застёжками "молния", чтобы в них не попадал песок или снег (если "молний" нет, желательно их вшить).
- Сменку одежды, белья, носков, обуви.
- От солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию).
- Защита от дождя (как вариант П/Э накидка - китайский дождевик).
- Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу рефтамида "Таежный").
- Иголку, нитку, 2-3 пуговицы, спички в непромокаемой упаковке, индивидуальные для каждого медикаменты.
- Рюкзак, гермомешок (в дождливую погоду).
- Перчатки с пупырышками 2-3 пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности.
- Налобный фонарь с запасными батарейками.
- Бутылку 1,5 л с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос.
- Хоба (сидушка на резинке), для возможности комфортно сидеть на любой поверхности (в том числе сырой и холодной).
- Повербанк для зарядки своих гаджетов.
- Личные медикаменты, если у вас есть определенные заболевания или предпочтения по препаратам. Групповая аптечка носит общий характер.
- В глэмпинг: личные вещи для пребывания в домах, личные средства гигиены и медикаменты.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организованы питание и общественные дела в туре?
Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами, например: заготовкой дров, приготовлением питания, сбором/разбором катамаранов и т. д.
Для питания используются мясо (например: свинина, говядина, баранина, курица), тушенка, овощи, фрукты, натуральный кофе и т. д.
Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, то сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура!
Особенности проживания в глэмпинге
- Заселение с собакой (или любым другим животным) невозможно, так как в сборной группе все туристы индивидуальны и моменты по здоровью тоже.
- В доме 3 номера, но в каком Вы будете проживать будет понятно только перед выездом. Бронирование конкретного номера в доме невозможно. Будьте готовы к тому, что Вы будете жить в четырехместном номере с другими туристами.
- Режим тишины в домах начинается с 23:00, так как на утро группу ждут экскурсии (будет активный день).
- Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, то сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура!
Есть ли мобильная связь на маршруте?
Будьте готовы к тому, что в Усть-Койве нет сети ни у одного оператора связи. Экстренные вызовы можно будет сделать у администрации глэмпинга.
Есть ли скидки на тур?
Стоимость тура со скидкой:
- для пенсионера при наличии пенсионного удостоверения – 9530 руб. /чел.;
- для детей от 12 до 16 лет – 9530 руб. /чел.;
- для детей от 8 до 11 лет – 9170 руб. /чел.;
- для детей от 3 до 7 лет – 8440 руб. /чел.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина.
В общем, рекомендую.