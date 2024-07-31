Мультитур на 2 дня: экскурсия по местам съемок в Пермском крае и сплав по Чусовой

Пермский край – излюбленное место для работы различных съемочных групп.

И мы их понимаем! Наши местные красоты неповторимы: нескончаемые леса, причудливые скалы и быстрые реки. Предлагаем Вам отправиться в путешествие по
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местам съемок сериала «Территория» и фильма «Чук и Гек».

Мы с Вами погрузимся в атмосферу фильмов, прогуляемся по живописнейшим местам и сплавимся по знаменитой Чусовой.

За эти два дня Вы точно поймете, почему так часто для съемок выбирают наш регион, и чем всех, кто оказывается здесь, притягивает уральский колорит.

5
3 отзыва
Мультитур на 2 дня: экскурсия по местам съемок в Пермском крае и сплав по Чусовой
Мультитур на 2 дня: экскурсия по местам съемок в Пермском крае и сплав по Чусовой
Мультитур на 2 дня: экскурсия по местам съемок в Пермском крае и сплав по Чусовой
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по местам съемок, поселок Кусье-Александровский и треккинг до необычных скал

07:00 Выезд группы из Перми от «Театр-Театр», со стороны ул. Петропавловская (за остановкой ул. Крисанова, 12Г). Остановка в кафе «Ермак» для самостоятельного завтрака.

10:00 Прибытие группы в поселок Кусье-Александровский.

10:00-12:00 Прогулка по местам съемок сериала «Территория», вдоль реки Койва, по которой несло Егора и Надю вниз по течению реки.

Доходим до причудливого камня «Стрельный» (6 км туда и обратно), до которого специально для съемок был перекинут ненадежный мостик (его сейчас нет).

Возвращаемся в поселок.

12:00-13:30 Автобусно-пешеходная прогулка по поселку Кусье-Александровский, где мы доедем до того самого дома из съемок сериала, сделаем фотостоп у кусьинского водопада и прогуляемся по висячему мосту через реку Койва.

Перекус сухим пайком (с собой необходимо взять термосы с любимыми напитками).

13:30-14:30 Переезд до глэмпинга в поселке Усть-Койва.

14:30-16:00 Заселение в дома. Обед. Отдых.

16:00-19:00 Прогулка до камня «Дыроватые ребра», карстовой арки «Царские ворота» и «грота влюбленных» (6 км туда и обратно).

Здесь мы вспомним кадры из сериала «Территория» и фильма «Чук и Гек», которые снимались и в этой локации.

С 19:00 Отдых. Ужин. Баня.

Прогулки по берегу Чусовой.

Осмотр камня Филин, находящегося на противоположном берегу от глэмпинга.

Прогулка по местам съемок, поселок Кусье-Александровский и треккинг до необычных скалПрогулка по местам съемок, поселок Кусье-Александровский и треккинг до необычных скалПрогулка по местам съемок, поселок Кусье-Александровский и треккинг до необычных скалПрогулка по местам съемок, поселок Кусье-Александровский и треккинг до необычных скал
2 день

Сплав, экскурсия в пещеру и Голубое озеро

07:30-08:00 Завтрак.

08:00-09:00 Сбор вещей.

Погрузка на катамараны.

09:00-9:30 Сплав на веслах до камня «Красный».

09:30-10:30 Экскурсия на камень «Красный».

Высота скалы 40 метров и это гарантия отличных фотографий с высоты птичьего полета!

10:30-12:00 Сплав по Чусовой на моторе (делаем связку из катамаранов, центральный катамаран идет под мотором) до камня «Печка».

По пути осмотр камней «Шаков» и «Поныш».

12:00-13:00 Экскурсия в пещеру с речкой в камне Печка. Осмотр развалин бывшей зоны политических заключенных «Створ». Костровой обед.

13:00-16:00 Продолжение сплава под мотором до «Голубого озера». По пути осмотр камней: «Плакун», «Алебастрова», «Шайтан», «Гладкая Лещадь», «Медвежка», «Большие и малый Глухие».

Экскурсия на «Голубое озеро», глубина которого составляет до 75 метров, а ширина от 15 до 20 метров. Название оно получило за голубой цвет воды, который получается в спокойную солнечную погоду

16:00-18:00 Продолжение сплава под мотором до города Чусовой.

По пути осмотр камня «Гребешок».

Перекус сухим пайком (с собой необходимо взять термоса с любимыми напитками).

18:00-18:30 Собираем личные вещи.

18:30 Отправление группы в Пермь.

22:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.

Сплав, экскурсия в пещеру и Голубое озероСплав, экскурсия в пещеру и Голубое озероСплав, экскурсия в пещеру и Голубое озероСплав, экскурсия в пещеру и Голубое озеро

Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинге «Филин» в поселке Усть-Койва (3-4-местное размещение).

Стоимость тура на 1 человека – 10 070 рублей.

Стоимость тура со скидкой:

  • для пенсионера при наличии пенсионного удостоверения – 9530 руб. /чел.;
  • для детей от 12 до 16 лет – 9530 руб. /чел.;
  • для детей от 8 до 11 лет – 9170 руб. /чел.;
  • для детей от 3 до 7 лет – 8440 руб. /чел.
Фото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Глэмпинг «Филин»

1 ночь

База отдыха на берегу реки Чусовая в поселке Усть-Койва, находится в 200 км от города.

Славится живописными видами, красивейшими и древнейшими памятниками природы!

На территории 2 дома. Каждый дом рассчитан на 10 мест для размещения.

В каждом доме свой с/у (душевая кабина и туалет), в котором есть гель для душа, шампунь и гель-мыло для рук.

В номерах двухъярусные кровати со шторками на каждом спальном месте (всего 3 номера на 10 человек в каждом доме).

Каждому туристу будут предоставлены полотенца (большое и маленькое).

В каждом доме есть кухня, которая оборудована холодильником, плитой, микроволновой печью и всеми посудными принадлежностями.

Глэмпинг «Филин»Глэмпинг «Филин»Глэмпинг «Филин»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер (комфортабельный автобус)
  • Четырехразовое питание: завтрак, сухой паек на ходовой день, обед, ужин
  • Услуги инструктора по туризму (помощников инструктора и поваров в зависимости от группы)
  • Экскурсии по программе
  • Страхование во время автобусной перевозки
  • Аренда снаряжения общего пользования (катамараны, бензопила, тенты, костровое и т. д.)
  • Аренда личного снаряжения (страховочный жилет)
  • Баня
  • Входные билеты в ПП «Пермский»
  • Проживание в глэмпинге «Филин» в общих номерах по 4 места
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
  • Страхование на случаи получения травм во время реализации туристического продукта на сумму максимальной выплаты 300 000 (триста тысяч) рублей - 260 руб. /чел
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы (можно копии и фотографии):

  1. Паспорт – тот, на который куплен билет.
  2. Полис ОМС – обязательно.
  3. Герметичная упаковка для документов – можно купить, а можно взять плотный п/э пакет на застёжке, по размеру паспорта.

Необходимо взять с собой:

  1. Туалетные и банные принадлежности (на сплаве бани походные, туристические).
  2. К,Л,М,Н (кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах).
  3. Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем), обувь для восхождений и легкую быстросохнущую обувь (можно пластиковые шлепанцы).
  4. Штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка ("штормовка") и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой; имеет 6-8 наружных и внутр. карманов с застёжками "молния", чтобы в них не попадал песок или снег (если "молний" нет, желательно их вшить).
  5. Сменку одежды, белья, носков, обуви.
  6. От солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию).
  7. Защита от дождя (как вариант П/Э накидка - китайский дождевик).
  8. Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу рефтамида "Таежный").
  9. Иголку, нитку, 2-3 пуговицы, спички в непромокаемой упаковке, индивидуальные для каждого медикаменты.
  10. Рюкзак, гермомешок (в дождливую погоду).
  11. Перчатки с пупырышками 2-3 пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности.
  12. Налобный фонарь с запасными батарейками.
  13. Бутылку 1,5 л с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос.
  14. Хоба (сидушка на резинке), для возможности комфортно сидеть на любой поверхности (в том числе сырой и холодной).
  15. Повербанк для зарядки своих гаджетов.
  16. Личные медикаменты, если у вас есть определенные заболевания или предпочтения по препаратам. Групповая аптечка носит общий характер.
  17. В глэмпинг: личные вещи для пребывания в домах, личные средства гигиены и медикаменты.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организованы питание и общественные дела в туре?

Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами, например: заготовкой дров, приготовлением питания, сбором/разбором катамаранов и т. д.

Для питания используются мясо (например: свинина, говядина, баранина, курица), тушенка, овощи, фрукты, натуральный кофе и т. д.

Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, то сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура!

Особенности проживания в глэмпинге
  1. Заселение с собакой (или любым другим животным) невозможно, так как в сборной группе все туристы индивидуальны и моменты по здоровью тоже.
  2. В доме 3 номера, но в каком Вы будете проживать будет понятно только перед выездом. Бронирование конкретного номера в доме невозможно. Будьте готовы к тому, что Вы будете жить в четырехместном номере с другими туристами.
  3. Режим тишины в домах начинается с 23:00, так как на утро группу ждут экскурсии (будет активный день).
  4. Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, то сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура!
Есть ли мобильная связь на маршруте?

Будьте готовы к тому, что в Усть-Койве нет сети ни у одного оператора связи. Экстренные вызовы можно будет сделать у администрации глэмпинга.

Есть ли скидки на тур?

Стоимость тура со скидкой:

  • для пенсионера при наличии пенсионного удостоверения – 9530 руб. /чел.;
  • для детей от 12 до 16 лет – 9530 руб. /чел.;
  • для детей от 8 до 11 лет – 9170 руб. /чел.;
  • для детей от 3 до 7 лет – 8440 руб. /чел.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
31 июл 2024
Отличный сплав.
Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина.
В общем, рекомендую.
Е
18 июл 2024
Сплав прошёл отлично, места очень живописные, организаторы молодцы. Всё было на уровне. Питание разнообразное. Спасибо отдельно инструктору Владимиру и повару Веронике.
А
17 июл 2024
Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось, даже погода побаловала и солнцем и тучками, а мы же знаем, что не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, так вот оно всегда держалось на максимальной планке!!!
Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось,Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось,Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось,Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось,

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