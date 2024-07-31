Вас ждут рассказы о приключениях разбойников, и места, столь любимые писателями и кинематографистами.
На данном маршруте практически не
Программа тура по дням
Начало сплава
7:00 Выезд из Перми, ул. Ленина, 53 (Театр-Театр) со стороны ул. Петропавловская.
10:30-13:00 Дорога из п. Кусье-Александровский до ур. Старая Бедька на вахтовке.
13:00-15:00 Обед. Сбор катамаранов.
15:00-17:00 Сплав по Чусовой до камня Разбойник.
По пути осмотр: камни Кумышские, камень Горчак, камень Молоков и камень Кликунчик.
17:00-18:00 Разбиваем лагерь.
18:00-19:00 Экскурсия на камень Разбойник (во времена сплавов барок этот камень был самым опасным на реке Чусовая).
С 19:00 отдых. Ужин. Сон в палатках.
Протяженность сплава: 8 км.
Сплав до камня Воронки
08:00 Подъем.
8:00-9:00 Завтрак.
9:00-10:00 Сбор лагеря. Погрузка вещей на катамараны.
10:00-11:00 Сплав до камня «Четыре брата».
11:00-12:00 Экскурсия на камень «Четыре брата» (где по роману Алексея Иванова «Золото бунта» и был закопан клад).
12:00-13:30 Сплав до камня «Отметыш».
Осмотр камня «Развальной».
13:30-15:00 Экскурсия на камень «Отметыш» - лучшую смотровую площадку этого маршрута!
Обед.
15:00-18:00 Сплав до камня Воронки.
По пути осмотр: камень «Коровий»; камень «Коврижка»; камень «Щит». Проплываем сероводородный источник, о чем поймем по характерному запаху.
Перекус сухим пайком (с собой необходимо взять термосы с любимыми напитками).
С 18:00 разбиваем лагерь, классическая туристическая баня (парилка) на речных камнях (по возможности), ужин, сон в палатках.
Встреча рассвета на скалах, сплав по Чусовой, места съемок
6:00-6:30 Ранний чай/кофе. Перекус.
6:30-8:00 Встречаем утро ранней экскурсией на камень Воронки со встречей рассвета. Вершина камня походит на перья птицы.
8:00-9:00 Завтрак.
9:00-10:00 Сбор лагеря. Погрузка вещей на катамараны.
10:00-12:00 Сплав по Чусовой до камня Гусельный. По пути осмотр: места бывшей деревни Рассольная; камень «Гнутый», камень «Башня» и камень «Гусельный».
13:00-15:00 Экскурсия на камни Гусельный (самый живописный камень маршрута) и Башня.
Обед.
15:00-17:00 Сплав по Чусовой.
Осмотр камней «Кобыльи ребра» и камня «Сосун».
Экскурсия на камень Дыроватый, карстовая арка Царские ворота и «Грот влюбленных».
Здесь не так давно снимали фрагменты сериала «Территория» и фильма «Чук и Гек».
Перекус сухим пайком (с собой необходимо взять термоса с любимыми напитками).
17:00-18:00 Разбор снаряжения. Погрузка вещей в автобус.
18:00 Отправление группы в Пермь.
23:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь. По пути остановка в кафе.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке.
Стоимость на 1 человека в зависимости от даты заезда и возраста, руб:
|Возраст/Даты
|9-11 августа
|23-25 августа
|Взрослый
|11400
|10900
|Пенсионер
|10860
|10360
|Дети от 12 до 16 лет
|10860
|10360
|Дети от 8 до 11 лет
|10500
|10000
|Дети от 3 до 7 лет
|9770
|9270
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания, сбором/разбором катамаранов и т. д.
Туристы самостоятельно ставят предоставленные палатки, укладывают в них предоставленные коврики и спальники. После ночлега спальники, коврики, палатки аккуратно складываются и сдаются в общий инвентарь. Если Вы не умеете пользоваться данным снаряжением, Вам обязательно помогут инструктора и их помощники!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер (комфортабельный автобус)
- Четырехразовое питание: завтрак, сухой паек на ходовой день, обед, ужин
- Услуги инструктора по туризму (помощников инструктора и поваров в зависимости от группы)
- Экскурсии по программе
- Страхование во время автобусной перевозки
- Аренда снаряжения общего пользования (катамараны, бензопила, тенты, костровое и т. д.)
- Аренда личного снаряжения (место в палатке, туристический коврик, cпальник с подголовником t. ext-5°С, страховочный жилет)
- Организация классической туристической бани (парилка) на речных камнях (по возможности)
- Минимальное освещение на стоянке (один или несколько прожекторов)
- Походный туалет (один или несколько)
- Входные билеты в ПП «Пермский»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Туристическая страховка на 3 дня - 390 руб. /чел. (см. «Важно знать»)
- Двухместная палатка на одного человека - 500 руб. /чел
- Трехместная палатка на двоих (за 1 место) - 300 руб. /чел
- Четырехместная палатка на троих (за 1 место) - 250 руб/чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт – тот, на который куплен билет.
- Полис ОМС – обязательно!
- Герметичная упаковка для документов – можно купить, а можно взять плотный п/э пакет на застёжке, по размеру паспорта.
- Туалетные и банные принадлежности (на сплаве бани походные, туристические).
- К, Л, М, Н (кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах).
- Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем), обувь для восхождений и легкая быстросохнущая обувь (можно пластиковые шлепанцы).
- Штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка («штормовка») и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой; имеет наружные и внутренние карманы с застёжками «молния», чтобы в них не попадал песок или снег (если «молний» нет, желательно их вшить).
- Сменку одежды, белья, носков, обуви.
- От солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию).
- Защита от дождя (как вариант — п/э накидка — китайский дождевик).
- Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу «Рефтамида», «Таежный»).
- Иголку, нитку, пуговицы, спички в непромокаемой упаковке, индивидуальные для каждого медикаменты.
- Рюкзак, гермомешок (в дождливую погоду).
- Перчатки с пупырышками — пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности.
- Налобный фонарь с запасными батарейками.
- Бутылку с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос.
- Хоба (сидушка на резинке) для возможности комфортно сидеть на любой поверхности (в том числе сырой и холодной).
- Powerbank для зарядки своих гаджетов.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
- Минимум один сотрудник на маршруте с навыками оказания первой помощи, прошедший обучение в «Пермской краевой школе медицины катастроф» по программе «Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших в ЧС».
- Расширенная групповая аптечка первой помощи (в том числе со средствами для СЛР, спас. одеялами и косынками и т. д.).
- Наличие раций (у инструкторов).
- Регистрация группы в МЧС.
Почему предоставляется страховочный жилет, а не спасательный?
Основное отличие жилетов состоит в том, что страховочные жилеты созданы для того, чтобы помочь человеку плыть, если его лодка (или другое маленькое судно) перевернулась, а спасательные жилеты удерживают на плаву без необходимости самостоятельно плыть, с удержанием в том числе человека без сознания.
Спасательные жилеты препятствуют нормальному плаванию и поэтому не подходят для сплавов по местным небольшим рекам.
Например, если судно перевернётся во время прохождения порога или же Вы будете просто плавать в жаркие дни в спасательном жилете, спасательный жилет будет мешать вашему возвращению на судно, а вот страховочный жилет поможет вам плыть, т. к. не будет ограничивать ваши движения.
Какое будет питание на маршруте?
Используются: мясо в первые дни (например: свинина, говядина, баранина, курица), тушенка в последние дни, овощи, фрукты, натуральный кофе и т. д.
Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, то сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура!
Какую страховку можно приобрести дополнительно?
Страхование туриста на случаи получения травм во время реализации туристического продукта на сумму максимальной выплаты 300 000 (триста тысяч) рублей.
Стоимость – 390 руб. /чел.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина.
В общем, рекомендую.