Кунгурская пещера - одна из главных достопримечательностей Пермского края.
На экскурсии вы пройдёте полтора километра подземных лабиринтов, увидите 19 ледяных гротов, сталактиты и сталагмиты, а также подземные озёра и шахты. Узнаете
На экскурсии вы пройдёте полтора километра подземных лабиринтов, увидите 19 ледяных гротов, сталактиты и сталагмиты, а также подземные озёра и шахты. Узнаете
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Чудо Урала
Вы пройдёте полтора километра подземных лабиринтов по петляющим тропинкам, увидите 19 ледяных гротов. Полюбуетесь причудливыми сталактитами и сталагмитами, подземными прозрачными озёрами и шахтами. Познакомитесь с историей образования пещеры и её обитателями.
А ещё
- Заглянем в Деревню Ермака — в музее крестьянского быта под открытым небом вы оцените деревянные постройки и резные фигуры. И узнаете о русских традициях, быте, укладе жизни и ремёслах 16 века
- Немного прогуляемся по уютному центру Кунгура. Вы увидите старинную купеческую застройку, Тихвинский храм, памятник Никитке-летуну, загадаете желание у «Пупа земли»
Примерный тайминг
10:00 Старт из Перми
12:00–14:00 Осмотр Деревни Ермака, посещение Кунгурской пещеры и обед
14:00–14:30 Внешний осмотр центральной части Кунгура
16:00 Возвращение в Пермь
Организационные детали
- Обратите внимание: это поездка без экскурсионного сопровождения. По Деревне Ермака вы гуляете самостоятельно, экскурсию по Кунгурской пещере проводит местный сотрудник
- Экскурсию для вас проведёт один из членов нашей команды гидов и водителей
Дополнительные расходы
- Входные билеты в Кунгурскую пещеру — 1100–1500 руб. /взрослые и 800–1000 руб. /дети 5–14 лет. Стоимость зависит от выбранного маршрута и дня недели, есть льготы
- Вход в деревню Ермака бесплатный, но на территории есть музеи, посещение которых (по желанию) оплачивается дополнительно — 100–200 руб. /чел.
- Обед — по меню
- Возьмите с собой тёплые вещи, в пещере прохладно даже летом
ежедневно в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный при бронировании за 1-го чел (Обязательная цена)
|6 750 ₽
|за 2,3,4-го чел в группе (для группы 2-4 чел)
|2 363 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника «Пермяк-Солёные уши»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 111 туристов
Здравствуйте! Я родился в Перми — и много лет работаю в туризме. Последнее время часто сталкиваюсь с отменами поездок от крупных туроператоров в связи с недобором группы. Именно с этойЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
6 окт 2024
Больше спасибо Евгению за интересную экскурсию, как по Перми так и по всем местам где проезжали. Очень понравилось в Кунгуре, удивительно красивый город с большой историей и конечно сами пещеры тоже произвели впечатление!
Арина
22 сен 2024
Благодарю Евгения за интересный рассказ о достопримечательностях Перми. Кунгурская пещера произвела колоссальное впечатление. Очень довольна.
А
Александр
11 сен 2024
Доехали до места быстро и комфортно. Успели приобрести билеты на ближайшую экскурсию. Сама экскурсия произвела сильное впечатление: оченькрасиво и завораживает. На холоде экскурсия (1.5 часа) прошла очень быстро. Спасибо организаторам!
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии из Перми
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермский квартет: монастырь, пещера, Кунгур и скала Ермак
Погрузитесь в удивительный мир Уральских легенд и природных чудес, исследуя культурное наследие Пермского края
Начало: По договоренности
Завтра в 06:30
9 ноя в 06:30
18 900₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Из Перми - в Кунгурскую пещеру: подземные лабиринты и древние льды
Откройте тайны Урала в индивидуальной экскурсии по Кунгурской пещере и Деревне Ермака. Загляните в прошлое и насладитесь красотой природы
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 10:00
9 ноя в 10:00
от 8 021₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Кунгур и Белогорский монастырь за 1 день
Путешествие на автомобиле по Перми: Белогорский монастырь с его реликвиями, чайная история Кунгура и удивительные подземные озёра Кунгурской ледяной пещеры
11 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
13 000₽ за всё до 3 чел.