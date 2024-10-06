Из Перми - в Кунгурскую пещеру (в группе)

Кунгурская пещера - одно из самых удивительных мест Пермского края. Вас ждут подземные лабиринты, ледяные гроты и уникальные природные образования
Кунгурская пещера - одна из главных достопримечательностей Пермского края.

На экскурсии вы пройдёте полтора километра подземных лабиринтов, увидите 19 ледяных гротов, сталактиты и сталагмиты, а также подземные озёра и шахты. Узнаете
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историю образования пещеры и её обитателей.

В дополнение посетите Деревню Ермака с её деревянными постройками и резными фигурами, а также прогуляетесь по уютному центру Кунгура, увидите старинную купеческую застройку и Тихвинский храм

4.67
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные подземные лабиринты
  • ❄️ Ледяные гроты и сталактиты
  • 🏡 Деревня Ермака и русские традиции
  • 🏛️ Исторический центр Кунгура
  • 🕰️ Погружение в историю Урала
    • Из Перми - в Кунгурскую пещеру (в группе)
    Из Перми - в Кунгурскую пещеру (в группе)
    Из Перми - в Кунгурскую пещеру (в группе)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00

    Что можно увидеть

  • Кунгурская пещера
  • Деревня Ермака
  • Тихвинский храм
  • Памятник Никитке-летуну
  • Пуп земли

    • Описание экскурсии

    Чудо Урала

    Вы пройдёте полтора километра подземных лабиринтов по петляющим тропинкам, увидите 19 ледяных гротов. Полюбуетесь причудливыми сталактитами и сталагмитами, подземными прозрачными озёрами и шахтами. Познакомитесь с историей образования пещеры и её обитателями.

    А ещё

    • Заглянем в Деревню Ермака — в музее крестьянского быта под открытым небом вы оцените деревянные постройки и резные фигуры. И узнаете о русских традициях, быте, укладе жизни и ремёслах 16 века
    • Немного прогуляемся по уютному центру Кунгура. Вы увидите старинную купеческую застройку, Тихвинский храм, памятник Никитке-летуну, загадаете желание у «Пупа земли»

    Примерный тайминг

    10:00 Старт из Перми
    12:00–14:00 Осмотр Деревни Ермака, посещение Кунгурской пещеры и обед
    14:00–14:30 Внешний осмотр центральной части Кунгура
    16:00 Возвращение в Пермь

    Организационные детали

    • Обратите внимание: это поездка без экскурсионного сопровождения. По Деревне Ермака вы гуляете самостоятельно, экскурсию по Кунгурской пещере проводит местный сотрудник
    • Экскурсию для вас проведёт один из членов нашей команды гидов и водителей

    Дополнительные расходы

    • Входные билеты в Кунгурскую пещеру — 1100–1500 руб. /взрослые и 800–1000 руб. /дети 5–14 лет. Стоимость зависит от выбранного маршрута и дня недели, есть льготы
    • Вход в деревню Ермака бесплатный, но на территории есть музеи, посещение которых (по желанию) оплачивается дополнительно — 100–200 руб. /чел.
    • Обед — по меню
    • Возьмите с собой тёплые вещи, в пещере прохладно даже летом

    ежедневно в 10:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный при бронировании за 1-го чел (Обязательная цена)6 750 ₽
    за 2,3,4-го чел в группе (для группы 2-4 чел)2 363 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У памятника «Пермяк-Солёные уши»
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 10:00
    Экскурсия длится около 6 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.7
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    2
    4
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    3
    2
    1
    Светлана
    6 окт 2024
    Больше спасибо Евгению за интересную экскурсию, как по Перми так и по всем местам где проезжали. Очень понравилось в Кунгуре, удивительно красивый город с большой историей и конечно сами пещеры тоже произвели впечатление!
    Больше спасибо Евгению за интересную экскурсию, как по Перми так и по всем местам где проезжали.Больше спасибо Евгению за интересную экскурсию, как по Перми так и по всем местам где проезжали.Больше спасибо Евгению за интересную экскурсию, как по Перми так и по всем местам где проезжали.Больше спасибо Евгению за интересную экскурсию, как по Перми так и по всем местам где проезжали.Больше спасибо Евгению за интересную экскурсию, как по Перми так и по всем местам где проезжали.Больше спасибо Евгению за интересную экскурсию, как по Перми так и по всем местам где проезжали.Больше спасибо Евгению за интересную экскурсию, как по Перми так и по всем местам где проезжали.
    Арина
    22 сен 2024
    Благодарю Евгения за интересный рассказ о достопримечательностях Перми. Кунгурская пещера произвела колоссальное впечатление. Очень довольна.
    А
    11 сен 2024
    Доехали до места быстро и комфортно. Успели приобрести билеты на ближайшую экскурсию. Сама экскурсия произвела сильное впечатление: оченькрасиво и завораживает. На холоде экскурсия (1.5 часа) прошла очень быстро. Спасибо организаторам!

    Входит в следующие категории Перми

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