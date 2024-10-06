🌟 Уникальные подземные лабиринты ❄️ Ледяные гроты и сталактиты 🏡 Деревня Ермака и русские традиции 🏛️ Исторический центр Кунгура 🕰️ Погружение в историю Урала

Кунгурская пещера - одна из главных достопримечательностей Пермского края.На экскурсии вы пройдёте полтора километра подземных лабиринтов, увидите 19 ледяных гротов, сталактиты и сталагмиты, а также подземные озёра и шахты. Узнаете

историю образования пещеры и её обитателей. В дополнение посетите Деревню Ермака с её деревянными постройками и резными фигурами, а также прогуляетесь по уютному центру Кунгура, увидите старинную купеческую застройку и Тихвинский храм

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ваш представитель в Перми

Евгений Ваш представитель в Перми

Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Чудо Урала

Вы пройдёте полтора километра подземных лабиринтов по петляющим тропинкам, увидите 19 ледяных гротов. Полюбуетесь причудливыми сталактитами и сталагмитами, подземными прозрачными озёрами и шахтами. Познакомитесь с историей образования пещеры и её обитателями.

А ещё

Заглянем в Деревню Ермака — в музее крестьянского быта под открытым небом вы оцените деревянные постройки и резные фигуры. И узнаете о русских традициях, быте, укладе жизни и ремёслах 16 века

Немного прогуляемся по уютному центру Кунгура. Вы увидите старинную купеческую застройку, Тихвинский храм, памятник Никитке-летуну, загадаете желание у «Пупа земли»

Примерный тайминг

10:00 Старт из Перми

12:00–14:00 Осмотр Деревни Ермака, посещение Кунгурской пещеры и обед

14:00–14:30 Внешний осмотр центральной части Кунгура

16:00 Возвращение в Пермь

Организационные детали

Обратите внимание: это поездка без экскурсионного сопровождения. По Деревне Ермака вы гуляете самостоятельно, экскурсию по Кунгурской пещере проводит местный сотрудник

Экскурсию для вас проведёт один из членов нашей команды гидов и водителей

Дополнительные расходы