Экскурсии в Кунгурскую пещеру из Перми

Найдено 6 экскурсий в категории «Кунгурская пещера» в Перми, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
4 в 1: Кунгурская пещера, Кунгур, Белогорский монастырь и скала Ермак
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
41 отзыв
Пермский квартет: монастырь, пещера, Кунгур и скала Ермак
Погрузитесь в удивительный мир Уральских легенд и природных чудес, исследуя культурное наследие Пермского края
Начало: По договоренности
Завтра в 06:30
17 июня в 06:30
18 900 за всё до 3 чел.
Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
71 отзыв
Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
Погрузитесь в мир ледяных гротов и подземных озер Кунгурской пещеры, наслаждаясь историей и природой Пермского края
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
13 900 за всё до 3 чел.
Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Кунгурская пещера и скала Ермак: путешествие в сердце Урала
Погрузитесь в мир древнего льда и легенд, посетив Кунгурскую пещеру и восхитительную скалу Ермак в компании опытного гида
20 июня в 08:00
26 июня в 08:00
12 900 за всё до 4 чел.
Из Перми - в Кунгур и Белогорье
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Перми в Кунгур и Белогорье: уральские тайны и красоты
Проведите день, погружаясь в историю и красоты Пермского края, от Кунгурской пещеры до Белогорского монастыря
Начало: По месту проживания в городе Перми
1 авг в 08:00
15 авг в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Кунгур с посещением Ледяной пещеры
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
В тренде
Экскурсия в Кунгур: Ледяная пещера и купеческие традиции
Погрузитесь в атмосферу купеческого Кунгура и величие Ледяной пещеры в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 750 за всё до 4 чел.
Кунгур и Белогорский монастырь за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Кунгур и Белогорский монастырь за 1 день
Посетить знаменитую ледяную пещеру и главный храм Пермского края на автопешеходной экскурсии
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
13 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Кунгурская пещера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. 4 в 1: Кунгурская пещера, Кунгур, Белогорский монастырь и скала Ермак
  2. Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
  3. Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
  4. Из Перми - в Кунгур и Белогорье
  5. Экскурсия в Кунгур с посещением Ледяной пещеры
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
  9. Помяненный камень
  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Кунгурская пещера" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 12 500 до 18 900. Туристы уже оставили гидам 142 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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