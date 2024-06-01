Т Татьяна Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак Великолепная экскурсия, очень интересные объекты, Дина - профессионал высочайшего класса и очень приятный собеседник. Я получила огромное удовольствие от экскурсии и от общения.

Б Бикуновы Олег и Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак Прекрасная экскурсия. Дина очень внимательна к своим подопечным экскурсантам, владеет огромным запасом информации по теме экскурсии. На скале Ермак угощала нас травяным чаем с пермскими конфетами! Рекомендуем!

N NINA 4 в 1: Кунгурская пещера, Кунгур, Белогорский монастырь и скала Ермак Экскурсии были интересные и разнообразные. Не мешала даже плохая погода. Не понравились Кунгурские пещеры. На мой взгляд скучные и не интересные сами по себе. Но понравился город Кунгур, скала Ермака и Белогорский монастырь, а также природа Пермского края.

Я Яковлева Экскурсия в Кунгур с посещением Ледяной пещеры Благодарны Сергею за поездку в Кунгурскую пещеру и экскурсию по Кунгуру. Отдельная благодарность за подъем на звонницу Тихвинского храма и колокольный перезвон! Всем добра и здоровья! 👍🤗

А Анастасия Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак Отличная подача информации, комфортная поездка, индивидульный подход. Спасибо!

м марина Экскурсия в Кунгур с посещением Ледяной пещеры Благодаря Татьяне влюбились в Пермский край, появились мысли и желания продолжить свою знакомство с Уралом! Безмерно благодарны, очень рады,что познакомились с таким приятным человеком,влюбленным в дело,которое делает! Татьяна,спасибо!!

Д Дмитрий 4 в 1: Кунгурская пещера, Кунгур, Белогорский монастырь и скала Ермак Хорошая экскурсия, интересный рассказ, описанию полностью соответствует, понравилось.

М Мария 4 в 1: Кунгурская пещера, Кунгур, Белогорский монастырь и скала Ермак Все было прекрасно.

Е Елена Экскурсия в Кунгур с посещением Ледяной пещеры Прекрасно все было, очень умная и тактичная экскурсовод, огромная благодарность!