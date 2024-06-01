1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Пермский квартет: монастырь, пещера, Кунгур и скала Ермак
Погрузитесь в удивительный мир Уральских легенд и природных чудес, исследуя культурное наследие Пермского края
Начало: По договоренности
Завтра в 06:30
17 июня в 06:30
18 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
Погрузитесь в мир ледяных гротов и подземных озер Кунгурской пещеры, наслаждаясь историей и природой Пермского края
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
13 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кунгурская пещера и скала Ермак: путешествие в сердце Урала
Погрузитесь в мир древнего льда и легенд, посетив Кунгурскую пещеру и восхитительную скалу Ермак в компании опытного гида
20 июня в 08:00
26 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Перми в Кунгур и Белогорье: уральские тайны и красоты
Проведите день, погружаясь в историю и красоты Пермского края, от Кунгурской пещеры до Белогорского монастыря
Начало: По месту проживания в городе Перми
1 авг в 08:00
15 авг в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
В тренде
Экскурсия в Кунгур: Ледяная пещера и купеческие традиции
Погрузитесь в атмосферу купеческого Кунгура и величие Ледяной пещеры в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Кунгур и Белогорский монастырь за 1 день
Посетить знаменитую ледяную пещеру и главный храм Пермского края на автопешеходной экскурсии
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Великолепная экскурсия, очень интересные объекты, Дина - профессионал высочайшего класса и очень приятный собеседник. Я получила огромное удовольствие от экскурсии и от общения.
- ББикуновы Олег и13 мая 2024Прекрасная экскурсия. Дина очень внимательна к своим подопечным экскурсантам, владеет огромным запасом информации по теме экскурсии. На скале Ермак угощала нас травяным чаем с пермскими конфетами! Рекомендуем!
- NNINA11 мая 2024Экскурсии были интересные и разнообразные. Не мешала даже плохая погода. Не понравились Кунгурские пещеры. На мой взгляд скучные и не интересные сами по себе. Но понравился город Кунгур, скала Ермака и Белогорский монастырь, а также природа Пермского края.
- ЯЯковлева7 мая 2024Благодарны Сергею за поездку в Кунгурскую пещеру и экскурсию по Кунгуру. Отдельная благодарность за подъем на звонницу Тихвинского храма и колокольный перезвон! Всем добра и здоровья! 👍🤗
- ААнастасия4 мая 2024Отличная подача информации, комфортная поездка, индивидульный подход. Спасибо!
- ммарина3 мая 2024Благодаря Татьяне влюбились в Пермский край, появились мысли и желания продолжить свою знакомство с Уралом! Безмерно благодарны, очень рады,что познакомились с таким приятным человеком,влюбленным в дело,которое делает! Татьяна,спасибо!!
- ДДмитрий2 мая 2024Хорошая экскурсия, интересный рассказ, описанию полностью соответствует, понравилось.
- ММария30 апреля 2024Все было прекрасно.
- ЕЕлена11 апреля 2024Прекрасно все было, очень умная и тактичная экскурсовод, огромная благодарность!
- ССтепанова1 апреля 2024Александр хороший рассказчик, много знает об истории Пермского края. Путешествие было интересным и комфортным, понравилось и взрослым и детям.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Кунгурская пещера»
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