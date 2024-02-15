Из Перми - в Кунгур и Белогорье
Индивидуальная экскурсия в Перми

Проведите день, погружаясь в историю и красоты Пермского края, от Кунгурской пещеры до Белогорского монастыря

Вас ждет путешествие по живописным местам Пермского края, где каждый уголок хранит свои уникальные истории.

Начнем с Кунгура, города с богатым купеческим прошлым, где торговля играла ключевую роль в развитии региона.

Затем вы посетите Кунгурскую ледяную пещеру - одно из самых величественных природных чудес Урала, где подземные гроты и озера создают неповторимую атмосферу. Завершится ваш маршрут в Белогорском монастыре, который поражает своей красотой и духовной силой.

Вас ожидает насыщенная программа с комфортабельным трансфером, профессиональным экскурсоводом и возможностью углубиться в уникальные традиции Урала
Из Перми - в Кунгур и Белогорье
Из Перми - в Кунгур и Белогорье
Из Перми - в Кунгур и Белогорье
Ближайшие даты:
15
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20
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22
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Описание

Что вас ожидает

Небольшой город с большой историей

Кунгур — интересное для Предуралья место. Его появление и развитие во многом обязано не заводу, как повсеместно на Урале, а торговле. Здесь жизнь всегда строилась на том, что даст купец — именно купцы задавали тон всей городской жизни. Я расскажу, почему Кунгур никогда не был городом-заводом, а являлся «продовольственной базой» горнозаводской цивилизации. Вы узнаете, почему в России пошла мода пить чай и как на Урале ещё в 19 веке стали делать водонепроницаемые сапоги.

Природное чудо России

Кунгурская пещера — природный памятник, который считается одним из самых эффектных и поистине красивых на территории Урала и Сибири. Вы пройдёте среди гротов, подземных озёр и «органных труб», раскроете принципы оледенения пещеры и суть геологических процессов. Прогулка по пещере не потребует специальной экипировки и физических нагрузок: внутри установлены специальные дорожки, своды-укрепления, присутствует освещение и вентиляционная система.

Чудеса и легенды Белогорья

Белогорский монастырь часто называют Уральским Афоном. Это одна из главных православных достопримечательностей Пермского края и Урала. Перед вами предстанет величественное здание, которое словно парит в воздухе над окружающим ландшафтом. Я открою для вас драматичные страницы истории обители, в которых ярко прослеживается путь к обретению истинной веры, пройденный нашим Отечеством.

Организационные детали

  • В стоимость входит: экскурсионное сопровождение и трансфер по программе на комфортабельном автомобиле
  • Дополнительно оплачиваются: входной билет в пещеру (1000-1200 руб. с человека в будние дни, возможны льготы; 1200-1400 руб. в выходные дни), обед (от 500 руб. с человека)

Дополнительные возможности

  • Организация индивидуальной экскурсии по пещере (самый протяжённый маршрут, 2500 руб. с человека)
  • Мастер-класс по изготовлению печатного пряника, от которого в восторге и взрослые, и дети (1000 руб. с человека)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Место проживания в городе Перми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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