Проведите день, погружаясь в историю и красоты Пермского края, от Кунгурской пещеры до Белогорского монастыря
Начнем с Кунгура, города с богатым купеческим прошлым, где торговля играла ключевую роль в развитии региона.
Затем вы посетите Кунгурскую ледяную пещеру - одно из самых величественных природных чудес Урала, где подземные гроты и озера создают неповторимую атмосферу. Завершится ваш маршрут в Белогорском монастыре, который поражает своей красотой и духовной силой.
Вас ожидает насыщенная программа с комфортабельным трансфером, профессиональным экскурсоводом и возможностью углубиться в уникальные традиции Урала
фев
фев
фев
фев
фев
мар
мар
даты
Описание
Что вас ожидает
Небольшой город с большой историей
Кунгур — интересное для Предуралья место. Его появление и развитие во многом обязано не заводу, как повсеместно на Урале, а торговле. Здесь жизнь всегда строилась на том, что даст купец — именно купцы задавали тон всей городской жизни. Я расскажу, почему Кунгур никогда не был городом-заводом, а являлся «продовольственной базой» горнозаводской цивилизации. Вы узнаете, почему в России пошла мода пить чай и как на Урале ещё в 19 веке стали делать водонепроницаемые сапоги.
Природное чудо России
Кунгурская пещера — природный памятник, который считается одним из самых эффектных и поистине красивых на территории Урала и Сибири. Вы пройдёте среди гротов, подземных озёр и «органных труб», раскроете принципы оледенения пещеры и суть геологических процессов. Прогулка по пещере не потребует специальной экипировки и физических нагрузок: внутри установлены специальные дорожки, своды-укрепления, присутствует освещение и вентиляционная система.
Чудеса и легенды Белогорья
Белогорский монастырь часто называют Уральским Афоном. Это одна из главных православных достопримечательностей Пермского края и Урала. Перед вами предстанет величественное здание, которое словно парит в воздухе над окружающим ландшафтом. Я открою для вас драматичные страницы истории обители, в которых ярко прослеживается путь к обретению истинной веры, пройденный нашим Отечеством.
Организационные детали
- В стоимость входит: экскурсионное сопровождение и трансфер по программе на комфортабельном автомобиле
- Дополнительно оплачиваются: входной билет в пещеру (1000-1200 руб. с человека в будние дни, возможны льготы; 1200-1400 руб. в выходные дни), обед (от 500 руб. с человека)
Дополнительные возможности
- Организация индивидуальной экскурсии по пещере (самый протяжённый маршрут, 2500 руб. с человека)
- Мастер-класс по изготовлению печатного пряника, от которого в восторге и взрослые, и дети (1000 руб. с человека)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Место проживания в городе Перми
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.