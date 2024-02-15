Вас ждет путешествие по живописным местам Пермского края, где каждый уголок хранит свои уникальные истории. Начнем с Кунгура, города с богатым купеческим прошлым, где торговля играла ключевую роль в развитии региона. Затем вы посетите Кунгурскую ледяную пещеру - одно из самых величественных природных чудес Урала, где подземные гроты и озера создают неповторимую атмосферу. Завершится ваш маршрут в Белогорском монастыре, который поражает своей красотой и духовной силой. Вас ожидает насыщенная программа с комфортабельным трансфером, профессиональным экскурсоводом и возможностью углубиться в уникальные традиции Урала

Описание

Что вас ожидает

Небольшой город с большой историей

Кунгур — интересное для Предуралья место. Его появление и развитие во многом обязано не заводу, как повсеместно на Урале, а торговле. Здесь жизнь всегда строилась на том, что даст купец — именно купцы задавали тон всей городской жизни. Я расскажу, почему Кунгур никогда не был городом-заводом, а являлся «продовольственной базой» горнозаводской цивилизации. Вы узнаете, почему в России пошла мода пить чай и как на Урале ещё в 19 веке стали делать водонепроницаемые сапоги.

Природное чудо России

Кунгурская пещера — природный памятник, который считается одним из самых эффектных и поистине красивых на территории Урала и Сибири. Вы пройдёте среди гротов, подземных озёр и «органных труб», раскроете принципы оледенения пещеры и суть геологических процессов. Прогулка по пещере не потребует специальной экипировки и физических нагрузок: внутри установлены специальные дорожки, своды-укрепления, присутствует освещение и вентиляционная система.

Чудеса и легенды Белогорья

Белогорский монастырь часто называют Уральским Афоном. Это одна из главных православных достопримечательностей Пермского края и Урала. Перед вами предстанет величественное здание, которое словно парит в воздухе над окружающим ландшафтом. Я открою для вас драматичные страницы истории обители, в которых ярко прослеживается путь к обретению истинной веры, пройденный нашим Отечеством.

Организационные детали

В стоимость входит: экскурсионное сопровождение и трансфер по программе на комфортабельном автомобиле

Дополнительно оплачиваются: входной билет в пещеру (1000-1200 руб. с человека в будние дни, возможны льготы; 1200-1400 руб. в выходные дни), обед (от 500 руб. с человека)

Дополнительные возможности