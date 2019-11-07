26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие в купеческий город Кунгур и спуск в ледяные лабиринты

Петр
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Петр – ваш гид
Путешествие по Западному Уралу просто невозможно представить без посещения легендарной Кунгурской пещеры, которая станет главной целью нашего маршрута.

Вы спуститесь в ледяные лабиринты с огромным гротами и подземными озерами.

Прогуляетесь по атмосферными улицам купеческого Кунгура и насладитесь потрясающими уральскими панорамами с вершины скалы Ермак.
10900 ₽
9810 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии26 отзывов
4.96
Кунгурская пещера – ледяное подземное царство
Кунгурская пещера – ледяное подземное царство

Что вас ожидает

Купеческий Кунгур
Наше путешествие начнется с Кунгура – одного из красивейших городов Пермского края, который знаменит не только дивной природой, но и секретами, которые хранят его старинные улицы. Вы с головой окунетесь в историю купеческого города, рассмотрите красивые храмы и церкви, увидите Пуп земли и даже сможете потрогать его. Я расскажу, почему в Кунгуре есть сквер воздухоплавателей и кто такой Никитка-летун. А еще мы проедем по Сылвенскому мосту – оригинальной конструкции, которая не имеет аналогов на Урале.

Спуск в Кунгурскую пещеру
Мы обязательно посетим Кунгурскую ледяную пещеру – самую посещаемую достопримечательность Пермского края, куда каждый год приезжают тысячи путешественников со всего мира. Протяженность подземных лабиринтов Кунгурской пещеры составляет более 5 км, что делает её седьмой по величине природной гипсовой пещерой в мире! Вы пройдете по оборудованной тропе через огромные ледяные гроты, украшенные подсвеченными сталактитами и сталагмитами, подземными озерами и «органными трубами» – узкими шахтами, доходящими до самой поверхности земли.

История и природа Пермской земли
В дороге вы узнаете много интересных историй о загадочной Пермской земле и полюбуетесь природными красотами Западного Урала. Увидите прекрасную панораму со скалы, названной в честь покорителя Сибири. Вас ждет рассказ о легендарном Ермаке Тимофеевиче и его дружине, а также несколько примечательных фактов о Транссибирской железнодорожной магистрали, вдоль которой будет проходить наш маршрут.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билет в Кунгурскую пещеру: по будням 600 руб./взрослый и 400 руб./ребенок, выходные и праздничные дни – 700 руб./взрослый и 500 руб./ребенок.
  • Для спуска в пещеру обязательно возьмите с собой теплую одежду: в первых гротах пещеры холодно ( -3 градуса мороза).
  • Если проголодаетесь, мы можем перекусить в кафе «Сталагмит» при пещере: примерно 200-400 руб. с человека.
  • Экскурсия не может быть проведена для путешественников в состоянии алкогольного опьянения (связано с посещением Православных святынь).
  • Экскурсию также возможно провести на английском языке.
Кунгурская пещера – ледяное подземное царство
Кунгурская пещера – ледяное подземное царство
Кунгурская пещера – ледяное подземное царство
Кунгурская пещера – ледяное подземное царство
Кунгурская пещера – ледяное подземное царство
Кунгурская пещера – ледяное подземное царство
Кунгурская пещера – ледяное подземное царство
Кунгурская пещера – ледяное подземное царство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Петр
Петр
Мне 36 лет. Географ по образованию. Обучаюсь в магистратуре на кафедре Сервис и туризм Пермского университета. Профессионально провожу экскурсии по Пермскому краю (людям нравится). Имею большой опыт работы инструктором по сплавам и пешим походам, преподавал краеведение и туризм в средней школе (детям нравится). Много раз бывал, иногда даже жил в тех местах, о которых рассказываю. Провожу экскурсии потому что хочу поделиться с людьми красотой и историей пермского края. Все мои экскурсии также возможно провести на английском языке.
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 ноября 2019
Отличная интересная полная впечатлений экскурсия, во многом благодаря гиду. Пётр просто профессионал и энтузиаст своего дела. Обширные знания истории не только своего края, но и истории в целом, географии, культуры сделали наш день более насыщенным. Мы остались очень довольны, в следующий раз придумаем ещё одну поездку и только с Петром!!! Рекомендуем😊👍
1 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась, в том числе были учтены все мои пожелания, включая раннее начало. Море положительных эмоций, интересной информации. Благодарность гиду Петру за то, что открыл для меня такой уголок Урала, как Кунгурская пещера. Настоящий краевед, отлично знает историю своего края и интересно об этом рассказывает. Дал рекомендации о том, что интересного и уникального можно посмотреть в Перми и ее окрестностях. Замечательные впечатления от посещения вашего прекрасного города Пермь.
29 октября 2019
Прекрасная поездка, масса позитивных впечатлений! Пётр - эрудированный гид, приятный собеседник и очень легкий в общении человек! Рекомендую всем гостям Перми )
19 сентября 2019
Получила массу приятных впечатлений от экскурсии. Отдельно хотела отметить профессионализм гида Петра. Интересный рассказчик, прекрасно владеет разнообразным материалом о Пермском крае. Рекомендую.
1 сентября 2019
Всё очень понравилось. интересно и познавательно. Узнали много нового и об истории края и города, а также о природе, геологии, и о др. интересных вещах. Будем рекомендовать всем
29 августа 2019
Спасибо!
27 августа 2019
Отличная экскурсия. Нам очень понравилось, приедем ещё! Огромная благодарность нашему гиду Петру, а также команде Tripster! Высококачественный сервис!
14 августа 2019
Экскурсия "двойная" - Кунгурская ледяная пещера и собственно г. Кунгур. Очень удобно, что можно договориться с гидом о месте встречи. Общее впечатление очень положительное. Экскурсия по Кунгурской пещере обзорная, 19 гротов, все обустроено,огорожено, подсвечено. Единственно, не смотря на лето - в пещере все таки холодно. Температура от минус двух до плюс пяти. Поэтому кроме теплой куртки рекомендую брать перчатки и что-то на голову, либо куртку иметь с капюшоном. Обзорная экскурсия по городу тоже понравилась, хотя из-за погоды в основном пришлось "наблюдать" из машины. Очень познавательно и интересно. Чувствуется, что Петр - гид ответственный и увлеченный, хорошо владеет материалом.
29 июля 2019
Красивые виды, интересный рассказ. Рекомендую Петра как гида для экскурсий по Пермскому краю!
1 июля 2019
Всё очень понравилось, спасибо Петру!!
Ещё 16 отзывов

Петр проводит ещё 2 экскурсии

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