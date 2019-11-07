26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Купеческий Кунгур

Наше путешествие начнется с Кунгура – одного из красивейших городов Пермского края, который знаменит не только дивной природой, но и секретами, которые хранят его старинные улицы. Вы с головой окунетесь в историю купеческого города, рассмотрите красивые храмы и церкви, увидите Пуп земли и даже сможете потрогать его. Я расскажу, почему в Кунгуре есть сквер воздухоплавателей и кто такой Никитка-летун. А еще мы проедем по Сылвенскому мосту – оригинальной конструкции, которая не имеет аналогов на Урале.

Спуск в Кунгурскую пещеру

Мы обязательно посетим Кунгурскую ледяную пещеру – самую посещаемую достопримечательность Пермского края, куда каждый год приезжают тысячи путешественников со всего мира. Протяженность подземных лабиринтов Кунгурской пещеры составляет более 5 км, что делает её седьмой по величине природной гипсовой пещерой в мире! Вы пройдете по оборудованной тропе через огромные ледяные гроты, украшенные подсвеченными сталактитами и сталагмитами, подземными озерами и «органными трубами» – узкими шахтами, доходящими до самой поверхности земли.

История и природа Пермской земли

В дороге вы узнаете много интересных историй о загадочной Пермской земле и полюбуетесь природными красотами Западного Урала. Увидите прекрасную панораму со скалы, названной в честь покорителя Сибири. Вас ждет рассказ о легендарном Ермаке Тимофеевиче и его дружине, а также несколько примечательных фактов о Транссибирской железнодорожной магистрали, вдоль которой будет проходить наш маршрут.