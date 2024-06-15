Приглашаю в насыщенное путешествие, объединяющее 2 визитные карточки Пермского края: старинный Белогорский монастырь и Кунгурскую ледяную пещеру. Вы осмотрите Уральский Афон и прикоснётесь к подземным богатствам пермских земель.
А также погуляете по историческому центру Кунгура: полюбуетесь деревянными домами и подниметесь на колокольню.
А также погуляете по историческому центру Кунгура: полюбуетесь деревянными домами и подниметесь на колокольню.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Белогорский монастырь. Вы услышите историю архиепископа Андроника и увидите реликвию, чудом попавшую в обитель. А также насладитесь живописными видами с Белой горы, на которой расположен монастырь. По желанию совершите омовение в купели и наберёте святой воды.
Старинный центр Кунгура. Вы прогуляетесь по Чайному скверу и раскроете, какой вклад Кунгур внёс в чайную историю страны. Рассмотрите усадьбы и особняки местных жителей, в том числе крестьянские дома. Подниметесь на колокольню Тихвинского храма и увидите панораму города с высоты 70 м.
Кунгурская ледяная пещера. Ровесница пермского периода удивит вас подземными озёрами, причудливыми сталактитами и сталагмитами. Я расскажу, как образовалась пещера и кто в ней обитает.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Lada Vesta 2020 г. в.
- Билеты в Кунгурскую ледяную пещеру не включены в стоимость — 800 руб. с человека
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Завтракаем мы обычно в трапезной монастыря, обедаем в кафе в Кунгуре.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 852 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я провожу экскурсии по замечательному Пермскому краю. Я не родился в Перми. Но приехав сюда на учёбу более 25 лет назад, полюбил ее всем сердцем и решил остаться. Наш город преображается на глазах — с радостью расскажу вам о его прошлом, настоящем и планах на будущее.Задать вопрос
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