Приглашаю в насыщенное путешествие, объединяющее 2 визитные карточки Пермского края: старинный Белогорский монастырь и Кунгурскую ледяную пещеру. Вы осмотрите Уральский Афон и прикоснётесь к подземным богатствам пермских земель. А также погуляете по историческому центру Кунгура: полюбуетесь деревянными домами и подниметесь на колокольню.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Белогорский монастырь. Вы услышите историю архиепископа Андроника и увидите реликвию, чудом попавшую в обитель. А также насладитесь живописными видами с Белой горы, на которой расположен монастырь. По желанию совершите омовение в купели и наберёте святой воды.

Старинный центр Кунгура. Вы прогуляетесь по Чайному скверу и раскроете, какой вклад Кунгур внёс в чайную историю страны. Рассмотрите усадьбы и особняки местных жителей, в том числе крестьянские дома. Подниметесь на колокольню Тихвинского храма и увидите панораму города с высоты 70 м.

Кунгурская ледяная пещера. Ровесница пермского периода удивит вас подземными озёрами, причудливыми сталактитами и сталагмитами. Я расскажу, как образовалась пещера и кто в ней обитает.

Организационные детали