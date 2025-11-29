Описание квестаВсё, что вы знали о Гарри Поттере, — выдумка! Это лишь книги и фильмы. Настоящие будущие волшебники — это вы. Вам пришло письмо из Академии чародейства и волшебства о зачислении. У вас уже есть все необходимое: остроконечная шляпа, оловянный котел и волшебная палочка. Повторится ли с вами история о Гарри Поттере во время обучения в Академии? Сходство уже есть: когда вы были младенцами, защитное заклинание ваших родителей отразило удар Тёмного Мага, и он погиб. Воскреснет ли Тёмный Маг, чтобы отомстить вам? Кто поможет ему это сделать? Если вы любите фэнтези, магию и волшебство; вы отважны и храбры; вас тянет на подвиги и приключения — этот квест для вас! Вы станете главными героями настоящей истории про волшебников. Вам откроются места в центре Перми, пропитанные волшебством и магией. Вам предстоит сразиться со злом, так как именно вам предначертана такая участь. На квест можно отправиться с друзьями, либо показать свою храбрость и мужество на свидании с девушкой. Прохождение квеста доступно с 12:00 до 22:00 ежедневно. Станьте настоящими волшебниками! Победите зло! Осталось только оплатить квест и вперёд!
