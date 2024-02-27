Откройте для себя первое в России производство роботов! На нашей экскурсии вы пройдете через весь увлекательный цикл сборки роботов, начиная от механической обработки деталей и заканчивая аппаратной сборкой.
Узнаете, как изготавливают роботов двойников, прикоснетесь к силиконовой коже и даже попробуете «вживить» волосы.
Узнаете, как изготавливают роботов двойников, прикоснетесь к силиконовой коже и даже попробуете «вживить» волосы.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Человекоподобных роботов
- Сервисных роботов
- Производственные цеха
Описание
Что вас ожидает: В мире роботов Приглашаем вас на первое в России производство роботов. Компания популяризирует образование в области робототехники и экспортирует роботов по всему миру. В рамках экскурсии вы сможете проследить весь цикл сборки роботов. От механической обработки деталей до аппаратной сборки. Узнаете как изготавливают роботов двойников и прикоснетесь к силиконовой коже, а так же попробуете «вживить» волосы. Каждый сможет пообщаться с роботом V4 и человекоподобных роботом Алексом. Будущее уже наступило!
Ждем Вас на экскурсии в четверг в 19:00 и в воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 111А, подъезд 6
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ждем Вас на экскурсии в четверг в 19:00 и в воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерий
27 фев 2024
А
Анна
26 фев 2024
Супер экскурсия! Даже не знали, что у нас в России есть такой бренд - Промобот. Даже не по себе, как быстро идет завоевание роботами планеты. Приходите и увидите сами!
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