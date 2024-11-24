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1.5 часа

Приглашаю на увлекательную прогулку по Перми, где вы узнаете об истории города, его знаменитых жителях и увидите главные достопримечательности

Начало: У памятника Попову А. С

«Я проведу для вас квест по её главным достопримечательностям»