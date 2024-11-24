Экскурсии с элементами квеста в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» в Перми, цены от 800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Квест «Пермь - любовь с первого взгляда»
Пешая
скидка
5%
5 отзывов
1.5 часа
Квест
Пермь - любовь с первого взгляда
Приглашаю на увлекательную прогулку по Перми, где вы узнаете об истории города, его знаменитых жителях и увидите главные достопримечательности
Начало: У памятника Попову А. С
«Я проведу для вас квест по её главным достопримечательностям»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 40003800 за человека
Мобильный квест в Перми «Предсказание Пушкина: заклятие Злой Королевы»
Пешая
2 отзыва
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест «Предсказание Пушкина»
Станьте героем Перми! Пройдите мобильный квест и спасите город от заклятия Злой Королевы, решая загадки на улицах и в скверах
Начало: В сквере «Сказки Пушкина»
«Вы пройдёте по улицам и скверу «Сказки Пушкина», следуя за заданиями квеста»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
800 за всё до 6 чел.
Квест-тур по барам Перми
Пешая
3 часа
Квест
до 6 чел.
Квест-тур по барам Перми
Начало: Старокирпичный переулок
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    24 ноября 2024
    Мобильный квест в Перми «Предсказание Пушкина: заклятие Злой Королевы»
    Квест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохождения - делают квест по-настоящему
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    затягивающим, но не превращают его в цейтнотно-напряжную гонку за результатом (которых у большинства из нас и на работе хватает). Маршрут очень толково спланирован, направления на локации даны чётко и внятно, заблудиться или пропустить даже самый небольшой по размерам объект практически невозможно, даже пользуясь только текстовым описанием, но в приложении доступна и карта. Пожалуй, от мобильного приложения хотелось бы большего интерактива. К примеру, чтобы каждый новый вопрос открывался при физическом присутствии в локации. А собранные артефакты появлялись в виде изображений соответствующих предметов, и позволяли производить с ними действия, описываемые в легенде квеста (соединять, смешивать, рассеивать и др.)

    Квест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохожденияКвест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохожденияКвест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохожденияКвест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохожденияКвест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохожденияКвест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохожденияКвест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохожденияКвест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохожденияКвест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохождения
  • М
    Марина
    4 ноября 2024
    Мобильный квест в Перми «Предсказание Пушкина: заклятие Злой Королевы»
    Задумка хорошая! Соответствует стоимости, но немного не актуальный квест в некоторых местах из-за отсутствия тех или иных атрибутов, например, отсутствовал памятник в локации, который играл ключевую роль. А в целом, ребята молодцы, задумка хорошая! Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Квесты»

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Сколько стоит экскурсия по Перми в январе 2025
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