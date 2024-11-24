скидка
5%
1.5 часа
Квест
Пермь - любовь с первого взгляда
Приглашаю на увлекательную прогулку по Перми, где вы узнаете об истории города, его знаменитых жителях и увидите главные достопримечательности
Начало: У памятника Попову А. С
«Я проведу для вас квест по её главным достопримечательностям»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 40003800₽ за человека
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест «Предсказание Пушкина»
Станьте героем Перми! Пройдите мобильный квест и спасите город от заклятия Злой Королевы, решая загадки на улицах и в скверах
Начало: В сквере «Сказки Пушкина»
«Вы пройдёте по улицам и скверу «Сказки Пушкина», следуя за заданиями квеста»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
800₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Квест
до 6 чел.
Квест-тур по барам Перми
Начало: Старокирпичный переулок
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра24 ноября 2024Квест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохождения - делают квест по-настоящему
- ММарина4 ноября 2024Задумка хорошая! Соответствует стоимости, но немного не актуальный квест в некоторых местах из-за отсутствия тех или иных атрибутов, например, отсутствовал памятник в локации, который играл ключевую роль. А в целом, ребята молодцы, задумка хорошая! Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Квесты»
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