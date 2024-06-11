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Как говорится, богат Урал не вершинами, а богат глубинами. За глубинными сокровищами мы и отправимся на восток Пермского края, в горы Среднего Урала. По пути увидим две границы между Европой и Азией — рукотворную и природную. Обсудим, как сегодня проходит в горах добыча ископаемых. Заедем в краеведческий музей и полюбуемся уральскими алмазами.