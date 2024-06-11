Как говорится, богат Урал не вершинами, а богат глубинами. За глубинными сокровищами мы и отправимся на восток Пермского края, в горы Среднего Урала. По пути увидим две границы между Европой и Азией — рукотворную и природную. Обсудим, как сегодня проходит в горах добыча ископаемых. Заедем в краеведческий музей и полюбуемся уральскими алмазами.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Колпаки — природная граница между Европой и Азией из гряды гор, напоминающих шапки-колпаки. Граница невысокая, но очень живописная
- Рукотворная граница Европа-Азия — таких на Уральском хребте несколько, но мы увидим только одну
- Краеведческий музей Горнозаводска, в котором собрана уникальная коллекция минералов со всего мира. Но особенно завораживает экспозиция уральских алмазов
Во время поездки поговорим о первых алмазах и первой нефти, найденной в Пермской земле. Обсудим сегодняшнюю добычу полезных ископаемых, сравним с другими регионами и сделаем выводы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в автопешеходном формате. Транспорт — Lada Vesta
- В поездке очень важна удобная треккинговая обувь
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Перми
Меня зовут Любовь. Я аттестованный гид по Перми и Пермскому краю. Владею грамотным русским языком и с большим удовольствием делюсь своими знаниями. Ставлю интересы гостей на первое место и всегда прилагаю максимум усилий, чтобы экскурсия понравилась каждому участнику.Задать вопрос
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