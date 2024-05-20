Алексей — ваш гид в Перми

Провёл экскурсии для 9 туристов

Меня зовут Алексей, я ваш бородатый гид! Уже более 10 лет создаю туристические и рыболовные маршруты по уникальным местам, рекам и горам Пермского края. Ещё ни один мой гость не уехал домой разочарованным. С радостью помогу вам узнать и полюбить наш живописный край.