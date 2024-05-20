Путешествие в «каменное сердце» Пермского края

Приглашаю вас в удивительное путешествие по Пермскому краю, где вас ждут Каменный город, пещеры Сухого лога, гора Крестовая и река Косьва
Пермский край откроет перед вами свои природные сокровища: Каменный город с его причудливыми скалами, пещеры Сухого лога, гору Крестовая и живописный берег реки Косьва.

Вы сможете почувствовать энергетику этих мест, узнать
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о традициях народов Прикамья и пройтись по локациям, где снимались знаменитые фильмы.

Экскурсия на автомобиле Hyundai Creta (или аналог) включает небольшие пешие прогулки и доступна для всех возрастов. Дополнительно можно пообедать в кафе. Это уникальная возможность увидеть самые живописные уголки Пермского края и узнать их историю

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 🎬 Места съёмок известных фильмов
  • 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🍽 Возможность обеда в кафе
    • Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
    Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
    Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

    Что можно увидеть

  • Каменный город
  • Пещеры Сухого лога
  • Гора Крестовая
  • Рудянский спой
  • Берег реки Косьва
  • Старая Губаха

    • Описание экскурсии

    Каменный город — ландшафтный памятник в посёлке Усьва.

    Пещеры Сухого лога — мы прогуляемся вдоль каменных отрогов южной оконечности Рудянского споя и заглянем в недра земли пермской.

    Гора Крестовая — одна из самых живописных вершин Западного Урала.

    Рудянский спой — место съёмок фильмов «Последний богатырь» и «Сердце пармы».

    Берег реки Косьва — ещё одна кинематографическая локация, где вы увидите сохранившиеся после съёмок декорации.

    Старая Губаха — вы посетите заброшенный город и полюбуетесь шикарными пейзажами: скалами Ладейными и живописными горами.

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Creta (или аналог классом выше), есть бустер для ребенка
    • Предполагаются небольшие пешие прогулки, максимальная дистанция на одной локации — около 2 км
    • Экскурсия доступна для путешественников любого возраста и подготовки
    • Дополнительно оплачивается обед в кафе (по желанию)

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 9 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
    3
    2
    1
    А
    20 мая 2024
    Ездили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места на севере края, но и гибко переработал маршрут под нас. Было потрясающе интересно! Расстались как родные.
    Ездили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места наЕздили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места наЕздили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места наЕздили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места на
    Е
    5 мая 2024
    Замечательная поездка получилась

    Входит в следующие категории Перми

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