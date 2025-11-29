Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание квеста Какими смелыми и отважными были богатыри, настоящие герои! Хотите ли вы узнать секреты их невероятной силы? Практически все богатыри исчезли с лица земли Пермской, но оставшиеся из них хотят, чтоб род богатырский возрастал. Меч-кладенец выбрал вас, и теперь вы обладаете фантастическими силами предков-богатырей! Но, чтобы вы могли ими пользоваться, нужно разгадать их и развить, а поможет вам в этом волшебный клубок. Путь предстоит совсем непростой, но, дойдя до конца, вы откроете новые грани себя! Вы уже почувствовали переход магической силы? Тогда вперед, в путешествие! На пути вас ждут интересные загадки, проверка на наблюдательность и отвагу. Вы посетите один из старейших районов Перми, увидите места, где помнят и гордятся своими богатырями. И придется проверить свою выносливость в подъёме на высоту (больше 300 ступеней). Квест можно пройти со среды по воскресенье с 10.00 до 18.00. На пути пройдете монастырь, поэтому, если планируете его посетить, то возьмите платок (для женщин). И будет замечательно, если вы поймете, что одно из преимуществ в путешествиях - компания. Зовите верных друзей и близких! Вам уже не терпится проверить свои способности в героических подвигах? Тогда не будем терять время - оплачивайте по кнопке и вперед к победе!

