Описание квестаКакими смелыми и отважными были богатыри, настоящие герои! Хотите ли вы узнать секреты их невероятной силы? Практически все богатыри исчезли с лица земли Пермской, но оставшиеся из них хотят, чтоб род богатырский возрастал. Меч-кладенец выбрал вас, и теперь вы обладаете фантастическими силами предков-богатырей! Но, чтобы вы могли ими пользоваться, нужно разгадать их и развить, а поможет вам в этом волшебный клубок. Путь предстоит совсем непростой, но, дойдя до конца, вы откроете новые грани себя! Вы уже почувствовали переход магической силы? Тогда вперед, в путешествие! На пути вас ждут интересные загадки, проверка на наблюдательность и отвагу. Вы посетите один из старейших районов Перми, увидите места, где помнят и гордятся своими богатырями. И придется проверить свою выносливость в подъёме на высоту (больше 300 ступеней). Квест можно пройти со среды по воскресенье с 10.00 до 18.00. На пути пройдете монастырь, поэтому, если планируете его посетить, то возьмите платок (для женщин). И будет замечательно, если вы поймете, что одно из преимуществ в путешествиях - компания. Зовите верных друзей и близких! Вам уже не терпится проверить свои способности в героических подвигах? Тогда не будем терять время - оплачивайте по кнопке и вперед к победе!
В любое свободное время
Ответы на вопросы
Что включено
- Прохождение квест-экскурсии через приложение
Место начала и завершения?
Улица Красная Площадь
Когда и сколько длится?
Когда: В любое свободное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
