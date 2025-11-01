Путешествие по Уралу предлагает уникальную возможность познакомиться с природными достопримечательностями Пермского края.
Прогулка по Каменному городу и Усьвинским столбам позволит вам насладиться великолепными видами и узнать интересные факты о регионе.
Этот маршрут подходит для людей с минимальной физической подготовкой и станет отличным выбором для семейного отдыха. Погрузитесь в атмосферу сказки и откройте для себя удивительные уголки России
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные Усьвинские столбы
- 🏞️ Каменный город и его тайны
- 🚗 Комфортное путешествие на Toyota RAV4
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📚 Интересные факты о регионе
Что можно увидеть
- Каменный город
- Усьвинские столбы
Описание экскурсии
7:30–8:00 — встреча в Перми и начало путешествия. По пути остановимся на завтрак в кафе. А если погода позволит, то сделаем ещё одну остановку — на Белом камне, с которого открывается шикарный вид на Главный Уральский хребет.
11:00–13:30 — поход в Каменный город (треккинг туда и обратно 3 км). Вы познакомитесь со знаменитым памятником природы Пермского края. Другое название этих скал — Чёртово Городище или Черепахи.
14:00–19:00 — поход на Усьвинские столбы (треккинг туда и обратно 11 км). Вы увидите величавый каменный массив на берегу реки Усьва и по желанию зайдёте в Первомайскую пещеру.
22:00 — примерное время возвращения в Пермь.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota RAV4
- Треккинг подойдёт взрослым и детям от 14 лет
- Отдельно оплачивается: вход в Пермский природный парк — 150 ₽ за чел., перекусы в кафе — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала Пермь-2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 36 туристов
Я знаток-любитель. Специализируюсь на пеших похода по достопримечательностям Пермского края. Имею большой опыт организации пеших походов и речных сплавов по Уралу. Составлю индивидуальный маршрут похода в соответствии с вашими пожеланиями. Хорошо знаком с географией и историей родного края. От каждого похода получаю огромное удовольствие.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Захарова
1 ноя 2025
Очень рады, что познакомились с Пермским краем с поездки в Каменный город и Усьвинские столбы, а так же со знакомства с Виктором. Виктор прекрасный гид, у него хороший автомобиль, он
Н
Надежда
8 окт 2025
Ездили с Виктором в каменный город и Усьвинские столбы. Узнала много чего интересного, виды завораживают😍
Виктора очень советую как гида, показал лучшие места, все прошло безопасно. Впечатлений масса)
О
Оксана
26 сен 2025
Отлично провели время, узнали много нового, влюбились в природу Пермского края. Отдельная благодарность за индивидуальный подход и терпение!
Т
Татьяна
27 авг 2025
17.08.2025 брали экскурсию с сестрой у Виктора! В полном восторге! Виктор- опытный гид, показал самые красивые и интересные места, но самое главное рассказал и исторические сводки пермского края, и мифы с сказками, жизненные истории! День пролетел как миг! Хочется еще вернуться и увидеть другие еще природные чудеса, которыми богат Пермский край
Соколова
22 июл 2025
Это было великолепно! Всем рекомендую. Усьвинские столбы -непростой подъем и в дождь неприятная дорога, нужно идти очень осторожно, но мы остались очень довольны. Каменный город -вообще сказка, красиво, необычно, ходить там несложно. Спасибо нашему гиду Виктору за интересные истории и внимательное отношение.
