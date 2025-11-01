Путешествие по Уралу предлагает уникальную возможность познакомиться с природными достопримечательностями Пермского края. Прогулка по Каменному городу и Усьвинским столбам позволит вам насладиться великолепными видами и узнать интересные факты о регионе. Этот маршрут подходит для людей с минимальной физической подготовкой и станет отличным выбором для семейного отдыха. Погрузитесь в атмосферу сказки и откройте для себя удивительные уголки России

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

7:30–8:00 — встреча в Перми и начало путешествия. По пути остановимся на завтрак в кафе. А если погода позволит, то сделаем ещё одну остановку — на Белом камне, с которого открывается шикарный вид на Главный Уральский хребет.

11:00–13:30 — поход в Каменный город (треккинг туда и обратно 3 км). Вы познакомитесь со знаменитым памятником природы Пермского края. Другое название этих скал — Чёртово Городище или Черепахи.

14:00–19:00 — поход на Усьвинские столбы (треккинг туда и обратно 11 км). Вы увидите величавый каменный массив на берегу реки Усьва и по желанию зайдёте в Первомайскую пещеру.

22:00 — примерное время возвращения в Пермь.

Организационные детали