Наша обзорная экскурсия познакомит вас с уникальным городом Приуралья — Пермь.
Вы прогуляетесь по главным улицам, осмотрите разнообразные достопримечательности, среди которых необычные арт-объекты и памятники культуры, увидите старинные храмы. Вы сможете прочувствовать ритм жизни города и по достоинству оценить его красоту!
Вы прогуляетесь по главным улицам, осмотрите разнообразные достопримечательности, среди которых необычные арт-объекты и памятники культуры, увидите старинные храмы. Вы сможете прочувствовать ритм жизни города и по достоинству оценить его красоту!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Скульптурные композиции
- Архитектурные объекты
- Памятники, скверы
- Храмы на центральных улицам Перми
- Набережную и реку Каму
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Покоряя ПермьНаше путешествие посвящено истории известных личностей, связанных с городом, событиям общероссийского масштаба, которые нашли отражение в истории Перми, а также легендам губернского города. Мы прогуляемся по центральным улицам Перми: улице Ленина, улице Сибирской и улице Монастырской.
Экскурсия начинается у скульптуры «Пермяк — соленые уши» и закончится на набережной нашего города, что позволит вам продолжить знакомство с городом у берега нашей красавицы — Камы.
Продолжительность экскурсии 2 часа, а пройдем мы почти 2 км.
Во время нашей прогулки мы увидим необычные скульптуры и арт-объекты, например, арт-объект «Счастье не за горами», здания первого на Урале книжного магазина, первой аптеки, дома известных купцов в стиле модерна, наш известный Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, первый каменный храм города и многое другое.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспортное обслуживание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Скульптурная композиция «Пермяк - соленые уши»Завершение: ул. Монастырская, 5
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Гид будет ждать вас у скульптурной композиции «Пермяк — соленые уши»
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании