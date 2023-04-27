Покоряя ПермьНаше путешествие посвящено истории известных личностей, связанных с городом, событиям общероссийского масштаба, которые нашли отражение в истории Перми, а также легендам губернского города. Мы прогуляемся по центральным улицам Перми: улице Ленина, улице Сибирской и улице Монастырской.

Экскурсия начинается у скульптуры «Пермяк — соленые уши» и закончится на набережной нашего города, что позволит вам продолжить знакомство с городом у берега нашей красавицы — Камы.

Продолжительность экскурсии 2 часа, а пройдем мы почти 2 км.

Во время нашей прогулки мы увидим необычные скульптуры и арт-объекты, например, арт-объект «Счастье не за горами», здания первого на Урале книжного магазина, первой аптеки, дома известных купцов в стиле модерна, наш известный Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, первый каменный храм города и многое другое.