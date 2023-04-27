Пермь влюбляет

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Наша обзорная экскурсия познакомит вас с уникальным городом Приуралья — Пермь.

Вы прогуляетесь по главным улицам, осмотрите разнообразные достопримечательности, среди которых необычные арт-объекты и памятники культуры, увидите старинные храмы. Вы сможете прочувствовать ритм жизни города и по достоинству оценить его красоту!
Пермь влюбляет
Пермь влюбляет
Пермь влюбляет
Пермь влюбляет
Пермь влюбляет
Пермь влюбляет
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
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мая
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Что вас ожидает:

  • Скульптурные композиции
  • Архитектурные объекты
  • Памятники, скверы
  • Храмы на центральных улицам Перми
  • Набережную и реку Каму
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Покоряя ПермьНаше путешествие посвящено истории известных личностей, связанных с городом, событиям общероссийского масштаба, которые нашли отражение в истории Перми, а также легендам губернского города. Мы прогуляемся по центральным улицам Перми: улице Ленина, улице Сибирской и улице Монастырской.
Экскурсия начинается у скульптуры «Пермяк — соленые уши» и закончится на набережной нашего города, что позволит вам продолжить знакомство с городом у берега нашей красавицы — Камы.
Продолжительность экскурсии 2 часа, а пройдем мы почти 2 км.
Во время нашей прогулки мы увидим необычные скульптуры и арт-объекты, например, арт-объект «Счастье не за горами», здания первого на Урале книжного магазина, первой аптеки, дома известных купцов в стиле модерна, наш известный Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, первый каменный храм города и многое другое.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортное обслуживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Скульптурная композиция «Пермяк - соленые уши»
Завершение: ул. Монастырская, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Гид будет ждать вас у скульптурной композиции «Пермяк — соленые уши»
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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