Пермь гостеприимная и благодарная

Душевная обзорная экскурсия по исторической части города

Индивидуальная
Расположенная на пересечении транспортных путей, Пермь всегда была неразрывно связана с главными событиями страны.

Я расскажу о ней словно путешественник эпохи Менделеева, Мурчисона и Чайковского.

Проведу вас по самым интересным улицам и переулкам, поделюсь местными сюжетами и шутками.

Одним словом, сделаю всё, чтобы вы полюбили наш прекрасный город на Каме!
Пермь гостеприимная и благодарная
Пермь гостеприимная и благодарная
Пермь гостеприимная и благодарная
Пермь гостеприимная и благодарная
Пермь гостеприимная и благодарная
Пермь гостеприимная и благодарная
Пермь гостеприимная и благодарная
Пермь гостеприимная и благодарная
Пермь гостеприимная и благодарная
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Главные и тайные места Перми

Мы погуляем по живописной набережной Камы, центральной улице Ленина и Комсомольскому проспекту — живому памятнику эпохи социализма. Посетим Сенную площадь, отыщем дом «святого доктора» и проведаем «прадедушку» всех торговых центров. Восхитимся каменной Свято-Троицкой церковью, увидим здания Главпочтамта и бывшего Центрального гастронома. Полюбуемся старинными особняками и поговорим о знаменитых людях, которым они когда-то принадлежали.

Занимательные факты

Пермь известна как крупный промышленный и научный центр страны. Кроме того, это город с самобытными традициями, культурой, историей и кухней. Вы узнаете, как она развивалась, что означает выражение «пермяк соленые уши» и чем шаньги отличаются от посикунчиков. Где в советские времена продавали самодельные пирожные, почему в нашем крае так популярен балет и другие интересные факты.

Организационные детали

Протяженность маршрута — около 3 км.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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