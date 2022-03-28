Что вас ожидает

Главные и тайные места Перми

Мы погуляем по живописной набережной Камы, центральной улице Ленина и Комсомольскому проспекту — живому памятнику эпохи социализма. Посетим Сенную площадь, отыщем дом «святого доктора» и проведаем «прадедушку» всех торговых центров. Восхитимся каменной Свято-Троицкой церковью, увидим здания Главпочтамта и бывшего Центрального гастронома. Полюбуемся старинными особняками и поговорим о знаменитых людях, которым они когда-то принадлежали.

Занимательные факты

Пермь известна как крупный промышленный и научный центр страны. Кроме того, это город с самобытными традициями, культурой, историей и кухней. Вы узнаете, как она развивалась, что означает выражение «пермяк соленые уши» и чем шаньги отличаются от посикунчиков. Где в советские времена продавали самодельные пирожные, почему в нашем крае так популярен балет и другие интересные факты.

Организационные детали

Протяженность маршрута — около 3 км.