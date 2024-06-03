1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Пермь гостеприимная и благодарная: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми: от эпохи Менделеева до современности, открытия и удивительные истории ждут вас
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
По Перми с ветерком: путешествие по символам и истории
Ваш личный гид по самым значимым и красочным местам Перми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Я стану вашим проводником: познакомлю с главными достопримечательностями и покажу самые яркие арт-объекты»
Завтра в 16:00
16 июня в 15:30
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Пермь: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми, открывая исторические тайны и архитектурные шедевры на уникальной экскурсии
Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши»
Завтра в 20:00
15 июня в 13:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Знакомство с роботами Promobot: эксклюзивная экскурсия в Перми
Погрузитесь в мир высоких технологий с экскурсией на производство Promobot, где роботы оживают
Начало: У входа в компанию Промобот
«Знакомство с создателями роботов»
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Пермь: лицом к лицу - индивидуальная экскурсия
Пермь: лицом к лицу - экскурсия от коренного пермяка. Узнайте, как маленькая деревушка стала современным мегаполисом
Начало: На улице Ленина
«Увидим Пермь с двух обзорных точек»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 200₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
Познакомьтесь с Пермью в автопешеходном формате, посетите ключевые места города и получите профессиональные фотографии на память
Начало: У отеля «Прикамье»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
6 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пермь: трансфер с экскурсией и дегустацией традиционных посикунчиков
Встреча в аэропорту, комфортная поездка в центр Перми, обзорная экскурсия и угощение местными деликатесами
«Далее отправимся на обзорную экскурсию по самым популярным достопримечательностям»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
8 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Влюбиться в Пермь за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
На этой экскурсии вы увидите Пермь с разных сторон: театральную, промышленную, купеческую и многоконфессиональную. Узнайте о прошлом и настоящем города
«На душевной обзорной экскурсии вы увидите Пермь театральную и промышленную, послевоенную и купеческую, трудовую и многоконфессиональную, уютную и поэтическую»
11 июня в 08:00
24 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Перми: Памятники, легенды и купеческие особняки
Прогулка по Перми с посещением главных достопримечательностей: Памятник Татищеву, Набережная Камы, Соленые уши и многое другое
Начало: По договоренности
«За 2 часа вы увидите все главные достопримечательности — Памятник основателю города, Набережная Камы, Памятник «Соленые уши» и купеческие особняки»
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Пермь Мистическая»: легенды и привидения
Пермь полна загадок и тайн. Узнайте о мистических легендах и привидениях, которые оживают на улицах города. Погрузитесь в таинственную атмосферу Перми
Начало: По договорённости
«В ходе экскурсии вы познакомитесь с таинственным городом Пермь, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей его трёхсотлетней истории от основания до наших дней»
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
«Наслаждаемся видами и выдвигаемся к главным достопримечательностям нашего путешествия»
Расписание: Ежедневно в 4:30.
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
20 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Перми на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Поэтому мы отправимся на транспорте, чтобы успеть посмотреть все главные достопримечательности города»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Дорога к храму (Егошихинский некрополь)
Начало: Г. Пермь, ул. Парковая, 18
«Что вас ожидает: По дороге к храму при знакомстве с памятниками и надгробиями кладбища у участников прогулки появится возможность понять и осмыслить историю нашего города, на которой отразилась история нашей страны»
Расписание: По воскресеньям в 13-00
16 июня в 13:00
23 июня в 13:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия: Пермь влюбляет
Начало: Ул. Комсомольский проспект, д. 27
«Наша обзорная экскурсия познакомит вас с уникальным городом Приуралья — Пермь»
Расписание: Ежедневно
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка с Татищевым: обзорная экскурсия по историческому центру Перми
Увидеть город во всём многообразии и стать настоящим пермяком
Начало: Возле Планетария
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
20 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь3 июня 2024Андрей отличный рассказчик, знаток города и края. 4 часа экскурсии пройдут незаметно под его интересную историю о городе
- ССветлана2 июня 2024Большое спасибо Андрею за его интересную экскурсию - это лучшее начало дня в новом городе. При своем загруженном графике Андрей
- ЕЕкатерина31 мая 2024Спасибо за экскурсию. Нас было всего 2 человека и Олег ее провел. Было очень много информации, запомнить что-то оказалось сложно. Т. к. много фактов, имен, достаточно сухо(В целом, неплохая прогулка по городу.
- ЕЕкатерина30 мая 2024Большое спасибо за проведённую экскурсию! Хочется отметить отличную подачу материала, комфортное общение.
- ЕЕвгений28 мая 2024Замечательная экскурсия, очень интересная и эмоциональная.
- ГГалина26 мая 2024Огромное спасибо Дине. Моя семья в восторге от экскурсии! Экскурсия максимально продумана Диной от и до! Было очень интересно познакомиться с
- ЕЕкатерина24 мая 2024Одна из самых интересных экскурсий за последнее время! Очень много нового узнали о древней истории края, известных личностях, которые внесли
- ТТатьяна24 мая 2024Очень здорово познавать новый город с человеком, который знает его, развивается вместе с ним, и всей душой любит! Александр такой)
- ИИрина23 мая 2024Экскурсия с Диной очень понравилась! Она очень хорошо знает Истрию своего города, очень внимательна к своим гостям! Рекомендую!
- ССветлана22 мая 2024Прекрасная экскурсия, в живом общении было много исторических фактов. Порадовало,что Любовь ориентировалась на наш ритм, отвечала на вопросы. Все было очень интересно. Очаровательный и позитивный человек. Спасибо большое за информацию!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Обзорные»
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