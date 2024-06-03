И Игорь Знакомьтесь, Пермь Андрей отличный рассказчик, знаток города и края. 4 часа экскурсии пройдут незаметно под его интересную историю о городе

С Светлана Знакомьтесь, Пермь читать дальше нашел для нас время, и уже в 7 утра мы смотрели с ним город. Понравилась подача информации - легко, не шаблонно, с мини-викторинами))). В общем, два часа пролетели незаметно. Большое спасибо Андрею за его интересную экскурсию - это лучшее начало дня в новом городе. При своем загруженном графике Андрей

Е Екатерина Пермь гостеприимная и благодарная Спасибо за экскурсию. Нас было всего 2 человека и Олег ее провел. Было очень много информации, запомнить что-то оказалось сложно. Т. к. много фактов, имен, достаточно сухо(В целом, неплохая прогулка по городу.

Е Екатерина Пермь: лицом к лицу Большое спасибо за проведённую экскурсию! Хочется отметить отличную подачу материала, комфортное общение.

Е Евгений Обзорная экскурсия по Перми Замечательная экскурсия, очень интересная и эмоциональная.

Г Галина По Перми с ветерком читать дальше городом! Однозначно рекомендую!!! В конце экскурсии было очень приятно получить сувениры. И за вкусный чай с пермскими сладостями на берегу Камы отдельный лайк ❤❤❤ Огромное спасибо Дине. Моя семья в восторге от экскурсии! Экскурсия максимально продумана Диной от и до! Было очень интересно познакомиться с

Е Екатерина По Перми с ветерком читать дальше свой вклад в создание нашего государства. Сама подача материала максимально комфортная, чувствуется, что помимо того, что Дина отличный экскурсовод, еще и педагог - доброжелательная и спокойная. Также приятно удивило в конце экскурсии чаепитие от Дины с очень вкусным чаем на травах и пермскими конфетами! Спасибо большое за познавательное мини путешествие по городу! Одна из самых интересных экскурсий за последнее время! Очень много нового узнали о древней истории края, известных личностях, которые внесли

Т Татьяна Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков читать дальше Он увлекает историей, смешит пикантными историческими ситуациями, дарит город как дорогой подарок! Время незаметно пролетело и было мало. Напитаться духом переселенцев, постичь смысл хитросплетений пережитых междуусобиц и вырулить к новой истории города. Познать коми-пермяцкую кухню и понять почему она такая. Осознать как много исторически значимых личностей отсюда родом! Дягилев, Татищев, Преображенский. Их судьбы тесно связаны с этим городом! Пермь с Александром стала лучше, чем могла бы быть! Очень здорово познавать новый город с человеком, который знает его, развивается вместе с ним, и всей душой любит! Александр такой)

И Ирина По Перми с ветерком Экскурсия с Диной очень понравилась! Она очень хорошо знает Истрию своего города, очень внимательна к своим гостям! Рекомендую!