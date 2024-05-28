1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город
Погрузитесь в атмосферу Урала, посетив Усьвинские столбы и Каменный город. Незабываемые виды и уникальные природные объекты ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
16 900₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
На каяках - вокруг Хохловки: групповая экскурсия по Каме в Перми
Путешествие на каяках вдоль скалистых берегов Камы. Опытные инструкторы помогут освоить навыки и насладиться красотами Пермского края
Начало: Пермский край, с. Хохловка, ул. Береговая, д. 19
Расписание: Суббота и воскресенье, с 11:00 и каждые 2 часа.
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
от 1 900₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
Расписание: Ежедневно в 4:30.
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
20 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
Расписание: Ежедневно в 4:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
22 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Хохловка» - музей под открытым небом
Начало: Г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д. 27
Расписание: ежедневно
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Верхне Чусовские городки. Старинные Храмы и монастыри
Начало: Ул. Комсомольский проспект, д. 27
Расписание: Ежедневно
12 июня в 11:00
13 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
13 часов
Древняя Чердынь - столица Перми Великой
Начало: Отель
11 июня в 13:00
14 июня в 14:00
18 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
В сердце Уральской тайги!: стоп, снято
Начало: Отель
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия: Пермь влюбляет
Начало: Ул. Комсомольский проспект, д. 27
Расписание: Ежедневно
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Джип-тур «Усьвинские столбы»
Начало: Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
Расписание: Понедельник - пятница с 12:00
21 июня в 12:00
24 июня в 12:00
от 29 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
20 часов
Пермский Маньпупунер: однодневный тур на Помяненный камень
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
Расписание: Ежедневно в 4:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
23 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльвира28 мая 2024Нашим гидом была Татьяна Майорова. Великолепный гид с огромным багажом знаний, эрудированна, с чувством юмора, на все наши вопросы о
- ААнастасия30 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Для зимнего периода по насыщенности идеально - есть возможность много ходить, время сделать фотографии да и просто
- ИИгорь20 апреля 2024Впечатления отличные. Хорошая прогулка, красивая природа, потрясающие пейзажи. И гид потрясающий, ни куда не спешил, всё обстоятельно показывал, помог сделать
- ННадежда13 апреля 2024Отличная поездка, максимально под личные пожелания. Были сомнения, что устанем от насыщенности и физической активности, но всё прошло комфортно, в ярких впечатлениях и замечательном настроении.
- ЕЕвгения26 февраля 2024Путешествие очень понравилось. Зимний лес, природа, каменный город и столбы восхитительны. Гид был Сергей, рассказал, показал и даже помог забраться
- ЕЕлена30 сентября 2023Экскурсия прошла отлично, незабываемые яркие и сочные впечатления остались от увиденного в путешествии!!! Спасибо!
- ТТатьяна25 сентября 2023На каяках первый раз. Ребята инструкторы молодцы, все показали, рассказали. Удачно выбрано место проведения. Шикарные виды. Отлично и необычно провели время. Море позитивных и положительных эмоций. Рекомендую!
- ММарина23 июля 2023Были на экскурсии вчетвером: 2 взрослых и 2 подростка 12 и 16 лет. Это наш первый опыт катания на каяках.
- ААаа22 июля 2023Каменный город или «Чёртово городище»Замечательный гид Ольга и водитель Олег. Всё рассказали, показали, всё просто замечательно. Дети в восторге.
- ИИрина13 июля 2023Внимательные инструкторы, постоянно присматривали за всеми участниками заплыва. Один инструктор шел впереди, другой замыкал кавалькаду гребцов, третий перемещался вдоль нашей
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «По уралу»
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