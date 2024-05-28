По уралу – экскурсии в Перми

Найдено 11 экскурсий в категории «По уралу» в Перми, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город
Погрузитесь в атмосферу Урала, посетив Усьвинские столбы и Каменный город. Незабываемые виды и уникальные природные объекты ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
16 900 за всё до 4 чел.
На каяках - вокруг Хохловки
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
1.5 часа
68 отзывов
На каяках - вокруг Хохловки: групповая экскурсия по Каме в Перми
Путешествие на каяках вдоль скалистых берегов Камы. Опытные инструкторы помогут освоить навыки и насладиться красотами Пермского края
Начало: Пермский край, с. Хохловка, ул. Береговая, д. 19
Расписание: Суббота и воскресенье, с 11:00 и каждые 2 часа.
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
от 1 900 за человека
4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
14 часов
8 отзывов
4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
Расписание: Ежедневно в 4:30.
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
20 900 за всё до 4 чел.
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
Расписание: Ежедневно в 4:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
22 900 за всё до 4 чел.
«Хохловка» - музей под открытым небом
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
«Хохловка» - музей под открытым небом
Начало: Г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д. 27
Расписание: ежедневно
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
12 500 за всё до 3 чел.
Верхне Чусовские городки. Старинные Храмы и монастыри
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Верхне Чусовские городки. Старинные Храмы и монастыри
Начало: Ул. Комсомольский проспект, д. 27
Расписание: Ежедневно
12 июня в 11:00
13 июня в 09:00
14 000 за всё до 30 чел.
Древняя Чердынь - столица Перми Великой
Индивидуальная
13 часов
Древняя Чердынь - столица Перми Великой
Начало: Отель
11 июня в 13:00
14 июня в 14:00
18 900 за всё до 3 чел.
В сердце Уральской тайги!: стоп, снято
Индивидуальная
13 часов
В сердце Уральской тайги!: стоп, снято
Начало: Отель
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 500 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия: Пермь влюбляет
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия: Пермь влюбляет
Начало: Ул. Комсомольский проспект, д. 27
Расписание: Ежедневно
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
4 000 за человека
Джип-тур «Усьвинские столбы»
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
5 часов
Джип-тур «Усьвинские столбы»
Начало: Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
Расписание: Понедельник - пятница с 12:00
21 июня в 12:00
24 июня в 12:00
от 29 900 за всё до 4 чел.
Пермский Маньпупунер: однодневный тур на Помяненный камень
🚶 Пешая
Индивидуальная
20 часов
Пермский Маньпупунер: однодневный тур на Помяненный камень
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
Расписание: Ежедневно в 4:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
23 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльвира
    28 мая 2024
    К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город
    Нашим гидом была Татьяна Майорова. Великолепный гид с огромным багажом знаний, эрудированна, с чувством юмора, на все наши вопросы о
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    Пермском крае с удовольствием отвечала, очень внимательна и к каждому нашла индивидуальный подход. Экскурсия была организована по высшему разряду, Татьяна показала нам интересные локации куда не все экскурсоводы водят группы, организовала лодку для большего впечатления и облегчения прохождения пути, подарила по завершению экскурсии каждому подарки! Мы были в восторге от экскурсии и нашего гида. Остались самые лучшие впечатления. Решили, что непременно еще вернемся и посетим другие экскурсии с нашим гидом Татьяной.

  • А
    Анастасия
    30 апреля 2024
    4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
    Экскурсия очень понравилась. Для зимнего периода по насыщенности идеально - есть возможность много ходить, время сделать фотографии да и просто
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    наслаждаться потрясающими видами без спешки и толп туристов. Совет - брать с собой палки, очень помогают карабкаться по липкому проваливающемуся снегу. Гид Константин рассказал об истории, легендах и кино, связанных с этими местами, не утомляя лишней болтовнёй лишь бы что-то говорить; помогал забираться на сложные вершины. Не пожалела, что решилась! Рекомендую!

  • И
    Игорь
    20 апреля 2024
    4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
    Впечатления отличные. Хорошая прогулка, красивая природа, потрясающие пейзажи. И гид потрясающий, ни куда не спешил, всё обстоятельно показывал, помог сделать
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    хорошие кадры, рассказал об этих местах буквально всё, действительно старался на совесть. И сама программа очень насыщенная. У меня даже осталось впечатление, что я получил две экскурсии по цене одной. Искренне впечатлён, всем рекомендую. Отмечу тот момент, что я ходил с детьми восьми и тринадцати лет и ходил в межсезонье, когда снег уже активно тает, но в лесу ещё сохраняется. Идти было тяжеловато, периодически проваливались, но не взирая на это дети экскурсию выдержали без проблем. Если кто-то сомневается, то можете не сомневаться, проверил на своих. Справились. И тот факт, что ходили мы в будничный день, тоже дал положительный момент. На протяжении всей экскурсии мы были совершенно одни. Периодически даже создавалось впечатление, что мы ходим по совершенно диким, нехоженым местам. Это тоже придало дополнительный шарм всей экскурсии.

  • Н
    Надежда
    13 апреля 2024
    4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
    Отличная поездка, максимально под личные пожелания. Были сомнения, что устанем от насыщенности и физической активности, но всё прошло комфортно, в ярких впечатлениях и замечательном настроении.
  • Е
    Евгения
    26 февраля 2024
    К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город
    Путешествие очень понравилось. Зимний лес, природа, каменный город и столбы восхитительны. Гид был Сергей, рассказал, показал и даже помог забраться
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    в труднодоступные места. Всё было отлично. Увидели зимнюю красоту этих мест. Огромное спасибо за эту любовь к Пермскому краю! Обязательно вернемся и посетим другие маршруты.

  • Е
    Елена
    30 сентября 2023
    4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Экскурсия прошла отлично, незабываемые яркие и сочные впечатления остались от увиденного в путешествии!!! Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    25 сентября 2023
    На каяках - вокруг Хохловки
    На каяках первый раз. Ребята инструкторы молодцы, все показали, рассказали. Удачно выбрано место проведения. Шикарные виды. Отлично и необычно провели время. Море позитивных и положительных эмоций. Рекомендую!
  • М
    Марина
    23 июля 2023
    На каяках - вокруг Хохловки
    Были на экскурсии вчетвером: 2 взрослых и 2 подростка 12 и 16 лет. Это наш первый опыт катания на каяках.
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    Всем очень понравилось. Организаторы были внимательны, приветливы. Они четко следили за всей группой и никого не оставляли вниманием. Конечно, для новичков было тяжеловато. Но все справились. При возможности, с удовольствием повторим

  • А
    Ааа
    22 июля 2023
    Каменный город или «Чёртово городище»
    Замечательный гид Ольга и водитель Олег. Всё рассказали, показали, всё просто замечательно. Дети в восторге.
  • И
    Ирина
    13 июля 2023
    На каяках - вокруг Хохловки
    Внимательные инструкторы, постоянно присматривали за всеми участниками заплыва. Один инструктор шел впереди, другой замыкал кавалькаду гребцов, третий перемещался вдоль нашей
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    группы, которая красиво смотрелась на фоне живописной природы. Что же касается самих впечатлений, то просто щенячий восторг. Оно того стоило. Если будет возможность, то обязательно повторим поездку.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «По уралу»

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  3. 4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
  4. 4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
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  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
  9. Помяненный камень
  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "По уралу" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 900 до 29 900. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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