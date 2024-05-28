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хорошие кадры, рассказал об этих местах буквально всё, действительно старался на совесть. И сама программа очень насыщенная. У меня даже осталось впечатление, что я получил две экскурсии по цене одной. Искренне впечатлён, всем рекомендую. Отмечу тот момент, что я ходил с детьми восьми и тринадцати лет и ходил в межсезонье, когда снег уже активно тает, но в лесу ещё сохраняется. Идти было тяжеловато, периодически проваливались, но не взирая на это дети экскурсию выдержали без проблем. Если кто-то сомневается, то можете не сомневаться, проверил на своих. Справились. И тот факт, что ходили мы в будничный день, тоже дал положительный момент. На протяжении всей экскурсии мы были совершенно одни. Периодически даже создавалось впечатление, что мы ходим по совершенно диким, нехоженым местам. Это тоже придало дополнительный шарм всей экскурсии.