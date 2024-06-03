Пешие экскурсии-прогулки в Перми с экскурсоводом

Найдено 19 экскурсий в категории «Пешеходные» в Перми, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мотовилиха - «город в городе»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Экскурсия Мотовилиха: Секреты «города в городе» Перми
Погрузитесь в уникальную атмосферу района Мотовилиха, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: На площади Дружбы
Завтра в 20:00
12 июня в 21:00
3 000 за всё до 10 чел.
Пермь гостеприимная и благодарная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Пермь гостеприимная и благодарная: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми: от эпохи Менделеева до современности, открытия и удивительные истории ждут вас
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
2 600 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Пермь
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
119 отзывов
Знакомьтесь, Пермь: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми, открывая исторические тайны и архитектурные шедевры на уникальной экскурсии
Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши»
Завтра в 20:00
15 июня в 13:00
3 500 за всё до 10 чел.
Вокруг Театрального сквера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Экскурсия в Перми: Вокруг Театрального сквера
Прогулка вокруг Театрального сквера в Перми подарит вам уникальную возможность узнать о жизни известных людей и увидеть старинные здания
Начало: На углу улиц Ленина и Сибирская
Завтра в 20:00
10 июня в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
О Перми - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Пермь: историческое путешествие и культурное наследие
Исследуйте уникальное сочетание истории и культуры Перми, встречая на каждом шагу удивительные истории и символы города
Начало: Комсомольский проспект, д. 27, у памятника «Пермяк...
1 июля в 08:00
8 июля в 15:00
3 000 за всё до 15 чел.
По старинным улицам Перми
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
47 отзывов
Историческое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
Завтра в 20:00
14 июня в 09:30
3 000 за всё до 10 чел.
Иммерсивная прогулка по Перми
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
4 отзыва
Иммерсивная прогулка по Перми: аудиоэкскурсия с 3D звуком
Погрузитесь в атмосферу Перми с аудиогидом! Узнайте истории улиц и домов, познакомьтесь с местными легендами и байками
Начало: У ТЦ Разгуляй
13 июня в 19:00
20 июня в 19:00
850 за человека
Гуляем по Перми
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
52 отзыва
Популярное предложение
Гуляем по Перми: путешествие через историю и культуру
Вместе с опытным гидом откроем страницы истории Перми, встретимся с её символами и традициями
Начало: Г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 27
Расписание: По расписанию или по согласованию с экскурсантами
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
3 500 за всё до 10 чел.
Роботы: Пермский период
🚶 Пешая
Групповая
1 час
20 отзывов
Роботы: Пермский период
Начало: Г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 111А, подъезд 6
Расписание: Ждем Вас на экскурсии в четверг в 19:00 и в воскресенье в 11:00
13 июня в 19:00
16 июня в 11:00
850 за человека
Пешеходная экскурсия по Перми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Увлекательная прогулка по Перми с посещением ключевых достопримечательностей
Погрузитесь в историю Перми, пройдя по её уникальным историческим кварталам в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
14 часов
8 отзывов
4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
Расписание: Ежедневно в 4:30.
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
20 900 за всё до 4 чел.
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
Расписание: Ежедневно в 4:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
22 900 за всё до 4 чел.
Дорога к храму (Егошихинский некрополь)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Дорога к храму (Егошихинский некрополь)
Начало: Г. Пермь, ул. Парковая, 18
Расписание: По воскресеньям в 13-00
16 июня в 13:00
23 июня в 13:00
1 000 за человека
«Хохловка» - музей под открытым небом
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
«Хохловка» - музей под открытым небом
Начало: Г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д. 27
Расписание: ежедневно
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
12 500 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия: Пермь влюбляет
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия: Пермь влюбляет
Начало: Ул. Комсомольский проспект, д. 27
Расписание: Ежедневно
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
4 000 за человека
Пермский Маньпупунер: однодневный тур на Помяненный камень
🚶 Пешая
Индивидуальная
20 часов
Пермский Маньпупунер: однодневный тур на Помяненный камень
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
Расписание: Ежедневно в 4:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
23 900 за всё до 4 чел.
Старая Пермь: улицы Сибирская и Монастырская
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Старая Пермь: улицы Сибирская и Монастырская
Начало: Сад им. Горького, ул. Сибирская, 49
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500 за человека
Прогулка с Татищевым: обзорная экскурсия по историческому центру Перми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка с Татищевым: обзорная экскурсия по историческому центру Перми
Увидеть город во всём многообразии и стать настоящим пермяком
Начало: Возле Планетария
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
20 000 за всё до 10 чел.
Авторская экскурсия «Мотовилиха - горнозаводское поселение»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Авторская экскурсия «Мотовилиха - горнозаводское поселение»
Углубиться в историю одного из самых старых и интересных районов Перми
Начало: На плотине Мотовилихинского пруда
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
2 500 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Знакомьтесь, Пермь
    Андрей отличный рассказчик, знаток города и края. 4 часа экскурсии пройдут незаметно под его интересную историю о городе
  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Знакомьтесь, Пермь
    Большое спасибо Андрею за его интересную экскурсию - это лучшее начало дня в новом городе. При своем загруженном графике Андрей
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    нашел для нас время, и уже в 7 утра мы смотрели с ним город. Понравилась подача информации - легко, не шаблонно, с мини-викторинами))). В общем, два часа пролетели незаметно.

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    По старинным улицам Перми
    Замечательная, очень насыщенная экскурсия, получила много интересных сведений о Перми на разных этапах её истории.
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Пермь гостеприимная и благодарная
    Спасибо за экскурсию. Нас было всего 2 человека и Олег ее провел. Было очень много информации, запомнить что-то оказалось сложно. Т. к. много фактов, имен, достаточно сухо(В целом, неплохая прогулка по городу.
  • Л
    Людмила
    18 мая 2024
    Пермь гостеприимная и благодарная
    Спасибо за интересный рассказ. Информация объемная, конечно, сразу не уложилась в голове, но для общего развития пригодится. Спасибо
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Иммерсивная прогулка по Перми
    Нам понравилось, было интересно и не устали. У нас был первый опыт такой экскурсии
  • О
    Ольга
    16 мая 2024
    Пермь гостеприимная и благодарная
    Отличная экскурсия с потрясающим гидом. Интересно, не скучно и не занудно, много разносторонней информации, современная подача. Два часа прошли незаметно, даже несмотря на периодический дождь со снегом))) Олег, большое Вам спасибо!
  • Р
    Роман
    16 мая 2024
    По старинным улицам Перми
    Ранней весно еще прохладно, чтобы посещать загород. Мы приняли решение об ознакомительной экскурсии по городу Пермь. Андрей со знанием города
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    рассказывает о нем. Благодаря ему мы узнали много любопытных моментов, о которых навряд ли бы нашли в интернете. Да и потом, такая сжатая информация намного лучше и интереснее, чем гуглить и пытаться сопоставить историю, факты и события. За несколько часов мы побывали в разных местах города, узнали о людях, архитектуре, истории становления города и даже кухни. Мы потом еще не раз гуляли самостоятельно по городу и вспоминали, при виде каких-то домов, о рассказах Андрея. Мы благодарны ему за прекрсаную экскурсию.

  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Роботы: Пермский период
    1)Настоящую it компанию и производство 2) Понравился интерактив 3) Подумайте о подарках экскурсантам, цена достаточно завышена за экскурсию.
  • Я
    Яна
    13 мая 2024
    Роботы: Пермский период
    Экскурсия очень понравилась, познавательно, простым языком, дочка 13 лет в восторге, все можно потрогать и сфоткать)))

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
  1. Мотовилиха - «город в городе»
  2. Пермь гостеприимная и благодарная
  3. Знакомьтесь, Пермь
  4. Вокруг Театрального сквера
  5. О Перми - с интересом и любовью
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Каменный Город
  3. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  4. Кунгурская пещера
  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
  9. Помяненный камень
  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
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