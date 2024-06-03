1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия Мотовилиха: Секреты «города в городе» Перми
Погрузитесь в уникальную атмосферу района Мотовилиха, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: На площади Дружбы
Завтра в 20:00
12 июня в 21:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пермь гостеприимная и благодарная: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми: от эпохи Менделеева до современности, открытия и удивительные истории ждут вас
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Пермь: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми, открывая исторические тайны и архитектурные шедевры на уникальной экскурсии
Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши»
Завтра в 20:00
15 июня в 13:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Перми: Вокруг Театрального сквера
Прогулка вокруг Театрального сквера в Перми подарит вам уникальную возможность узнать о жизни известных людей и увидеть старинные здания
Начало: На углу улиц Ленина и Сибирская
Завтра в 20:00
10 июня в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пермь: историческое путешествие и культурное наследие
Исследуйте уникальное сочетание истории и культуры Перми, встречая на каждом шагу удивительные истории и символы города
Начало: Комсомольский проспект, д. 27, у памятника «Пермяк...
1 июля в 08:00
8 июля в 15:00
3 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Историческое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
Завтра в 20:00
14 июня в 09:30
3 000₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Иммерсивная прогулка по Перми: аудиоэкскурсия с 3D звуком
Погрузитесь в атмосферу Перми с аудиогидом! Узнайте истории улиц и домов, познакомьтесь с местными легендами и байками
Начало: У ТЦ Разгуляй
13 июня в 19:00
20 июня в 19:00
850₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Гуляем по Перми: путешествие через историю и культуру
Вместе с опытным гидом откроем страницы истории Перми, встретимся с её символами и традициями
Начало: Г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 27
Расписание: По расписанию или по согласованию с экскурсантами
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1 час
Роботы: Пермский период
Начало: Г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 111А, подъезд 6
Расписание: Ждем Вас на экскурсии в четверг в 19:00 и в воскресенье в 11:00
13 июня в 19:00
16 июня в 11:00
850₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная прогулка по Перми с посещением ключевых достопримечательностей
Погрузитесь в историю Перми, пройдя по её уникальным историческим кварталам в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
14 часов
4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
Расписание: Ежедневно в 4:30.
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
20 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
Расписание: Ежедневно в 4:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
22 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Дорога к храму (Егошихинский некрополь)
Начало: Г. Пермь, ул. Парковая, 18
Расписание: По воскресеньям в 13-00
16 июня в 13:00
23 июня в 13:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
«Хохловка» - музей под открытым небом
Начало: Г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д. 27
Расписание: ежедневно
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия: Пермь влюбляет
Начало: Ул. Комсомольский проспект, д. 27
Расписание: Ежедневно
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
20 часов
Пермский Маньпупунер: однодневный тур на Помяненный камень
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
Расписание: Ежедневно в 4:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
23 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старая Пермь: улицы Сибирская и Монастырская
Начало: Сад им. Горького, ул. Сибирская, 49
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка с Татищевым: обзорная экскурсия по историческому центру Перми
Увидеть город во всём многообразии и стать настоящим пермяком
Начало: Возле Планетария
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
20 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Авторская экскурсия «Мотовилиха - горнозаводское поселение»
Углубиться в историю одного из самых старых и интересных районов Перми
Начало: На плотине Мотовилихинского пруда
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь3 июня 2024Андрей отличный рассказчик, знаток города и края. 4 часа экскурсии пройдут незаметно под его интересную историю о городе
- ССветлана2 июня 2024Большое спасибо Андрею за его интересную экскурсию - это лучшее начало дня в новом городе. При своем загруженном графике Андрей
- ТТатьяна1 июня 2024Замечательная, очень насыщенная экскурсия, получила много интересных сведений о Перми на разных этапах её истории.
- ЕЕкатерина31 мая 2024Спасибо за экскурсию. Нас было всего 2 человека и Олег ее провел. Было очень много информации, запомнить что-то оказалось сложно. Т. к. много фактов, имен, достаточно сухо(В целом, неплохая прогулка по городу.
- ЛЛюдмила18 мая 2024Спасибо за интересный рассказ. Информация объемная, конечно, сразу не уложилась в голове, но для общего развития пригодится. Спасибо
- ООльга17 мая 2024Нам понравилось, было интересно и не устали. У нас был первый опыт такой экскурсии
- ООльга16 мая 2024Отличная экскурсия с потрясающим гидом. Интересно, не скучно и не занудно, много разносторонней информации, современная подача. Два часа прошли незаметно, даже несмотря на периодический дождь со снегом))) Олег, большое Вам спасибо!
- РРоман16 мая 2024Ранней весно еще прохладно, чтобы посещать загород. Мы приняли решение об ознакомительной экскурсии по городу Пермь. Андрей со знанием города
- ЕЕкатерина13 мая 20241)Настоящую it компанию и производство 2) Понравился интерактив 3) Подумайте о подарках экскурсантам, цена достаточно завышена за экскурсию.
- ЯЯна13 мая 2024Экскурсия очень понравилась, познавательно, простым языком, дочка 13 лет в восторге, все можно потрогать и сфоткать)))
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Пешеходные»
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