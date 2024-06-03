🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 19 отзывов Экскурсия Мотовилиха: Секреты «города в городе» Перми Погрузитесь в уникальную атмосферу района Мотовилиха, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: На площади Дружбы 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 55 отзывов Пермь гостеприимная и благодарная: путешествие по страницам истории Погрузитесь в атмосферу Перми: от эпохи Менделеева до современности, открытия и удивительные истории ждут вас 2 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 119 отзывов Знакомьтесь, Пермь: путешествие по страницам истории Погрузитесь в атмосферу Перми, открывая исторические тайны и архитектурные шедевры на уникальной экскурсии Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши» 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 31 отзыв Экскурсия в Перми: Вокруг Театрального сквера Прогулка вокруг Театрального сквера в Перми подарит вам уникальную возможность узнать о жизни известных людей и увидеть старинные здания Начало: На углу улиц Ленина и Сибирская 2 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 90 отзывов Пермь: историческое путешествие и культурное наследие Исследуйте уникальное сочетание истории и культуры Перми, встречая на каждом шагу удивительные истории и символы города Начало: Комсомольский проспект, д. 27, у памятника «Пермяк... 3 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 47 отзывов Историческое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1.5 часа 4 отзыва Иммерсивная прогулка по Перми: аудиоэкскурсия с 3D звуком Погрузитесь в атмосферу Перми с аудиогидом! Узнайте истории улиц и домов, познакомьтесь с местными легендами и байками Начало: У ТЦ Разгуляй 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 52 отзыва Популярное предложение Гуляем по Перми: путешествие через историю и культуру Вместе с опытным гидом откроем страницы истории Перми, встретимся с её символами и традициями Начало: Г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 27 Расписание: По расписанию или по согласованию с экскурсантами 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 20 отзывов Роботы: Пермский период Начало: Г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 111А, подъезд 6 Расписание: Ждем Вас на экскурсии в четверг в 19:00 и в воскресенье в 11:00 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Увлекательная прогулка по Перми с посещением ключевых достопримечательностей Погрузитесь в историю Перми, пройдя по её уникальным историческим кварталам в компании опытного гида Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время от 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 14 часов 8 отзывов 4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы» Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми Расписание: Ежедневно в 4:30. 20 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 12 часов 1 отзыв 4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми Расписание: Ежедневно в 4:00 22 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 1 отзыв Дорога к храму (Егошихинский некрополь) Начало: Г. Пермь, ул. Парковая, 18 Расписание: По воскресеньям в 13-00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 1 отзыв «Хохловка» - музей под открытым небом Начало: Г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д. 27 Расписание: ежедневно 12 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Обзорная экскурсия: Пермь влюбляет Начало: Ул. Комсомольский проспект, д. 27 Расписание: Ежедневно 4 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 20 часов Пермский Маньпупунер: однодневный тур на Помяненный камень Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми Расписание: Ежедневно в 4:00 23 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Старая Пермь: улицы Сибирская и Монастырская Начало: Сад им. Горького, ул. Сибирская, 49 3 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Прогулка с Татищевым: обзорная экскурсия по историческому центру Перми Увидеть город во всём многообразии и стать настоящим пермяком Начало: Возле Планетария 20 000 ₽ за всё до 10 чел.