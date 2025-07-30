В 2015 году в Перми была основана компания «Промобот».
Сегодня Promobot —крупнейший производитель сервисных роботов и других робототехнических решений в России и по всему миру. Роботов Promobot можно встретить в офисах
Описание экскурсииИндивидуальная экскурсия рассчитана на малые группы от 1 до 7 человек включительно. На которой будете присутствовать только вы, ваша компания или семья. Экскурсовод будет проводить только для вас не отвлекаясь на других людей. В рамках индивидуальной экскурсии можно приходить с детьми младше 7 лет. Программа может быть скорректирована под ваш запрос-знакомство с компанией и роботами, развлекательная для детей или ваш ребенок хочет в будущем заниматься разработкой или написанием ПО, то на такой экскурсии мы расскажем о плюсах и минусах работы в ИТ Неспешно прогуливаясь по производству мы сможете задать все интересующие вопросы, узнаем все секреты производства и сделаем необычные фото. Важная информация: Компания Promobot — это робототехническое производство, которое открывает свои двери для всех гостей. Но! Важно понимать — мы не выставка и не музей, зала ожидания и кафе на производстве нет. Просим вас приходить к строго установленному времени, за 5 минут не раньше! Не стоит раньше времени волноваться если гид сразу не взял трубку или дверь закрыта, он уже спешит к вам. Так же важно соблюдать технику безопасности, с ней вы можете ознакомиться пройдя по ссылке с нашего официального сайта6 ссылка Источник: ссылка Мы находимся по адресу шоссе Космонавтов 111А, подъезд 7 на территории технопарка Morion Digital настоятельно просим заранее ознакомиться с адресом и проложить удобный маршрут
Индивидуальную экскурсию можно забронировать в любое удобное для вас время. Просим предварительно согласовать дату и время с менеджером по телефону 83422738012.
Ответы на вопросы
Что не входит в цену
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шоссе Космонавтов 111Д, подъезд 3
Завершение: Шоссе Космонавтов 111А, подъезд 7, второй этаж первая дверь направо
Когда и сколько длится?
Когда: Индивидуальную экскурсию можно забронировать в любое удобное для вас время. Просим предварительно согласовать дату и время с менеджером по телефону 83422738012.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Компания Promobot - это робототехническое производство, которое открывает свои двери для всех гостей. Но! Важно понимать - мы не выставка и не музей, зала ожидания и кафе на производстве нет. Просим вас приходить к строго установленному времени, за 5 минут не раньше! Не стоит раньше времени волноваться если гид сразу не взял трубку или дверь закрыта, он уже спешит к вам. Так же важно соблюдать технику безопасности, с ней вы можете ознакомиться пройдя по ссылке с нашего официального сайта6 ссылка ru/docs/tekhnika-bezopasnosti. pdf@ Источник: ссылка sputnik8. com/ru/perm/activities/61334-roboty-permskiy-period#
- Мы находимся по адресу шоссе Космонавтов 111А, подъезд 7 на территории технопарка Morion Digital настоятельно просим заранее ознакомиться с адресом и проложить удобный маршрут
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
П
Полина
30 июл 2025
