Если вы встречали человекоподобного робота, то скорее всего это было детище нашей компании. Да, именно мы создаем роботов, которые не только выглядят, как человек, но и заменяют людей. Приглашаем вас на производство, где вы увидите все этапы рождения роботов — от сборки до настройки. Будет много интерактива: вы потрогаете кожу робота, поговорите с ним и даже станцуете!

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с создателями роботов

Привет, мы в Promobot производим сервисных роботов. Тех, которые могут проконсультировать вас или встретить на ресепшне и не только. Мы создали компанию, будучи студентами Политеха, и решили остаться в Перми и развивать родной регион. Наши роботы представлены в 43 странах мира, среди наших клиентов — компании «Сбер», АО «РЖД», предприятия госкорпораций «Ростех» и «Росэнергоатом». Наши роботы работают в международном аэропорту Стамбула и крупнейшем ТЦ планеты — Dubai Mall.

Экскурсия туда, где появляются на свет роботы

На производство без экскурсии попасть нельзя, это не музей. Поэтому у вас уникальный шанс увидеть процесс создания роботов изнутри. Вам предстоит узнать:

каких работников уже сейчас могут полностью или частично заменить роботы;

из каких этапов состоит производство роботов;

какая на ощупь кожа человекоподобных роботов и из чего делают для них зубы;

какой робот стал звездой Тик-Тока и кем он работает;

что умеет делать роботесса Дуняша;

и многое другое!

Помимо этого, вы сможете пообщаться с нашими творениями и даже станцевать с ними 🕺

Организационные детали