Привет, мы в Promobot производим сервисных роботов. Тех, которые могут проконсультировать вас или встретить на ресепшне и не только. Мы создали компанию, будучи студентами Политеха, и решили остаться в Перми и развивать родной регион. Наши роботы представлены в 43 странах мира, среди наших клиентов — компании «Сбер», АО «РЖД», предприятия госкорпораций «Ростех» и «Росэнергоатом». Наши роботы работают в международном аэропорту Стамбула и крупнейшем ТЦ планеты — Dubai Mall.
На производство без экскурсии попасть нельзя, это не музей. Поэтому у вас уникальный шанс увидеть процесс создания роботов изнутри. Вам предстоит узнать:
Помимо этого, вы сможете пообщаться с нашими творениями и даже станцевать с ними 🕺