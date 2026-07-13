Если вы встречали человекоподобного робота, то, скорее всего, это было детище нашей компании.Да, именно мы создаем роботов, которые очень похожи на настоящих людей, они помогают или заменяют людей в различных

сферах жизни. Приглашаем вас на производство, где вы увидите все этапы рождения роботов — от сборки до настройки. Будет много интерактива: вы потрогаете кожу робота, «вживите» волосы, поговорите с ним и даже станцуете!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знакомство с создателями роботов

Привет, мы в Promobot производим сервисных роботов. Тех, которые могут проконсультировать вас или встретить на ресепшне и не только. Мы создали компанию, будучи студентами Политеха, и решили остаться в Перми и развивать родной регион. Наши роботы представлены в 44 странах мира, от Бразилии до Кувейта, среди наших клиентов — компании «Сбер», АО «РЖД», предприятия госкорпораций «Ростех» и «Росэнергоатом».

Экскурсия туда, где появляются роботы

На производство без экскурсии попасть нельзя, это не музей. Поэтому у вас уникальный шанс увидеть процесс создания роботов изнутри. Вам предстоит узнать:

каких работников уже сейчас могут полностью или частично заменить роботы

из каких этапов состоит производство роботов

какая на ощупь кожа человекоподобных роботов и из чего делают для них зубы

какой робот стал звездой Тик-Тока и кем он работает

что умеет делать роботесса Дуняша

то у робота внутри и из чего он состоит

обо всех технологических процессах

и многое другое!

Помимо этого, вы сможете купить необычную сувенирную продукцию, например силиконовые уши и носы-магниты.

Организационные детали