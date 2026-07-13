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Роботы рядом: как человек и машина сосуществуют

Узнать, как рождаются роботы на уникальном предприятии
Если вы встречали человекоподобного робота, то, скорее всего, это было детище нашей компании.

Да, именно мы создаем роботов, которые очень похожи на настоящих людей, они помогают или заменяют людей в различных
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сферах жизни. Приглашаем вас на производство, где вы увидите все этапы рождения роботов — от сборки до настройки.

Будет много интерактива: вы потрогаете кожу робота, «вживите» волосы, поговорите с ним и даже станцуете!

4.8
35 отзывов
Роботы рядом: как человек и машина сосуществуют
Роботы рядом: как человек и машина сосуществуют
Роботы рядом: как человек и машина сосуществуют

Описание экскурсии

Знакомство с создателями роботов

Привет, мы в Promobot производим сервисных роботов. Тех, которые могут проконсультировать вас или встретить на ресепшне и не только. Мы создали компанию, будучи студентами Политеха, и решили остаться в Перми и развивать родной регион. Наши роботы представлены в 44 странах мира, от Бразилии до Кувейта, среди наших клиентов — компании «Сбер», АО «РЖД», предприятия госкорпораций «Ростех» и «Росэнергоатом».

Экскурсия туда, где появляются роботы

На производство без экскурсии попасть нельзя, это не музей. Поэтому у вас уникальный шанс увидеть процесс создания роботов изнутри. Вам предстоит узнать:

  • каких работников уже сейчас могут полностью или частично заменить роботы
  • из каких этапов состоит производство роботов
  • какая на ощупь кожа человекоподобных роботов и из чего делают для них зубы
  • какой робот стал звездой Тик-Тока и кем он работает
  • что умеет делать роботесса Дуняша
  • то у робота внутри и из чего он состоит
  • обо всех технологических процессах
  • и многое другое!

Помимо этого, вы сможете купить необычную сувенирную продукцию, например силиконовые уши и носы-магниты.

Организационные детали

  • Дату и время подтверждает администратор Промобот. Если желаемая дата будет занята, с вами свяжутся для подтверждения времени. Если вам не подходит расписание, то можно забронировать в любое удобное для вас время. Экскурсию можно провести в выходной день, но само производство работать не будет!
  • Экскурсия интересна как для взрослых, так и для детей. Рекомендованный возраст 8+, но можно и с более маленькими детьми.
  • Производство — это живой процесс, каждая экскурсия не похожа на другую. Возможны изменения в маршруте и в интерактивах.
  • Мы находимся на территории технопарка Morion Digital, просим заранее ознакомиться с адресом и проложить удобный маршрут.
  • График проведения экскурсий при наличии свободных слотов: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00
  • С вами будет гид, который знает всё о нашем производстве

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в компанию Промобот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 866 туристов
Компания Promobot — это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России и Европе. Мы ведем разработки в области мехатроники, электроники, искусственного интеллекта и нейросетей, автономной навигации, распознавания речи, создания искусственной кожи и мышц, а также исследуем человеко-машинное взаимодействие. Мы предлагаем первую в России экскурсию на производство человекоподобных роботов!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
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Е
Мы остались в восторге от экскурсии. Можно даже попробовать свои силы в управлении роботом. На все вопросы получили ответы. Рекомендую однозначно!
Мы остались в восторге от экскурсии. Можно даже попробовать свои силы в управлении роботом. На все вопросы получили ответы. Рекомендую однозначно!
Мы остались в восторге от экскурсии. Можно даже попробовать свои силы в управлении роботом. На все вопросы получили ответы. Рекомендую однозначно!
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В
Экскурсия интересная насыщенная. Экскурсовод Мария компетентная и доброжелательная. Удачи всему коллективу!
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Щ
Дата посещения: 18 авг 2025
Все очень понравилось! Экскурсовод Варвара - очень приятная девушка, провела по цехам. Увидели роботов в различной стадии готовности, один даже в упаковке перед отправкой. Больше всего поразил зал с силиконовыми копиями людей. Дети в восторге, мне было жутковато.
В целом, очень интересно и познавательно! Большое спасибо!
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Марина
Спасибо экскурсоводу Марии. Доступно рассказала о современных роботах, их устройстве, процессе создания. Провела мастер-класс с роботом- манипулятором, показала необходимость научной инженерии. Очень интересны роботы из силикона! Как живые!!! Будет возможность - придем ещё раз!
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Александра
Отличная экскурсия! Были с детьми, им очень понравилось, но и взрослым было интересно. За 1 час успели все посмотреть и не устали. Была интерактивная часть: возможность пообщаться с роботами, сделать
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фото, купить сувениры. Мы были в 18-00 поэтому на производстве уже не было людей, кто хочет увидеть процесс выбирайте время раньше, но с другой стороны не было шума от работающих станков, спокойно везде подошли все посмотрели. Девушка экскурсовод молодая, работает недавно, но владеет информацией отлично, ответила на все наши вопросы, очень доброжелательная. Остались очень довольны!
На производстве побывали Регина Тодоренко, Настасья Самбурская, Тимур Родригез, другие известные люди, а теперь и мы!

Отличная экскурсия! Были с детьми, им очень понравилось, но и взрослым было интересно. За 1 час
Отличная экскурсия! Были с детьми, им очень понравилось, но и взрослым было интересно. За 1 час
Отличная экскурсия! Были с детьми, им очень понравилось, но и взрослым было интересно. За 1 час
Отличная экскурсия! Были с детьми, им очень понравилось, но и взрослым было интересно. За 1 час
Отличная экскурсия! Были с детьми, им очень понравилось, но и взрослым было интересно. За 1 час
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Юлия
Спасибо организатору Марии за познавательную экскурсию по производству роботов. Очень интересно и увлекательно. У меня и у детей остались положительные эмоции и сувенир Ухо.
Спасибо организатору Марии за познавательную экскурсию по производству роботов. Очень интересно и увлекательно. У меня и
Спасибо организатору Марии за познавательную экскурсию по производству роботов. Очень интересно и увлекательно. У меня и
Спасибо организатору Марии за познавательную экскурсию по производству роботов. Очень интересно и увлекательно. У меня и
Спасибо организатору Марии за познавательную экскурсию по производству роботов. Очень интересно и увлекательно. У меня и
Спасибо организатору Марии за познавательную экскурсию по производству роботов. Очень интересно и увлекательно. У меня и
Спасибо организатору Марии за познавательную экскурсию по производству роботов. Очень интересно и увлекательно. У меня и
Спасибо организатору Марии за познавательную экскурсию по производству роботов. Очень интересно и увлекательно. У меня и
Спасибо организатору Марии за познавательную экскурсию по производству роботов. Очень интересно и увлекательно. У меня и+2
Спасибо организатору Марии за познавательную экскурсию по производству роботов. Очень интересно и увлекательно. У меня и
Спасибо организатору Марии за познавательную экскурсию по производству роботов. Очень интересно и увлекательно. У меня и
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Входит в следующие категории Перми

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