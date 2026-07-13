Если вы встречали человекоподобного робота, то, скорее всего, это было детище нашей компании.
Да, именно мы создаем роботов, которые очень похожи на настоящих людей, они помогают или заменяют людей в различных
Да, именно мы создаем роботов, которые очень похожи на настоящих людей, они помогают или заменяют людей в различных
Описание экскурсии
Знакомство с создателями роботов
Привет, мы в Promobot производим сервисных роботов. Тех, которые могут проконсультировать вас или встретить на ресепшне и не только. Мы создали компанию, будучи студентами Политеха, и решили остаться в Перми и развивать родной регион. Наши роботы представлены в 44 странах мира, от Бразилии до Кувейта, среди наших клиентов — компании «Сбер», АО «РЖД», предприятия госкорпораций «Ростех» и «Росэнергоатом».
Экскурсия туда, где появляются роботы
На производство без экскурсии попасть нельзя, это не музей. Поэтому у вас уникальный шанс увидеть процесс создания роботов изнутри. Вам предстоит узнать:
- каких работников уже сейчас могут полностью или частично заменить роботы
- из каких этапов состоит производство роботов
- какая на ощупь кожа человекоподобных роботов и из чего делают для них зубы
- какой робот стал звездой Тик-Тока и кем он работает
- что умеет делать роботесса Дуняша
- то у робота внутри и из чего он состоит
- обо всех технологических процессах
- и многое другое!
Помимо этого, вы сможете купить необычную сувенирную продукцию, например силиконовые уши и носы-магниты.
Организационные детали
- Дату и время подтверждает администратор Промобот. Если желаемая дата будет занята, с вами свяжутся для подтверждения времени. Если вам не подходит расписание, то можно забронировать в любое удобное для вас время. Экскурсию можно провести в выходной день, но само производство работать не будет!
- Экскурсия интересна как для взрослых, так и для детей. Рекомендованный возраст 8+, но можно и с более маленькими детьми.
- Производство — это живой процесс, каждая экскурсия не похожа на другую. Возможны изменения в маршруте и в интерактивах.
- Мы находимся на территории технопарка Morion Digital, просим заранее ознакомиться с адресом и проложить удобный маршрут.
- График проведения экскурсий при наличии свободных слотов: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00
- С вами будет гид, который знает всё о нашем производстве
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в компанию Промобот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 866 туристов
Компания Promobot — это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России и Европе. Мы ведем разработки в области мехатроники, электроники, искусственного интеллекта и нейросетей, автономной навигации, распознавания речи, создания искусственной кожи и мышц, а также исследуем человеко-машинное взаимодействие. Мы предлагаем первую в России экскурсию на производство человекоподобных роботов!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Мы остались в восторге от экскурсии. Можно даже попробовать свои силы в управлении роботом. На все вопросы получили ответы. Рекомендую однозначно!
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В
Экскурсия интересная насыщенная. Экскурсовод Мария компетентная и доброжелательная. Удачи всему коллективу!
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Щ
Дата посещения: 18 авг 2025
Все очень понравилось! Экскурсовод Варвара - очень приятная девушка, провела по цехам. Увидели роботов в различной стадии готовности, один даже в упаковке перед отправкой. Больше всего поразил зал с силиконовыми копиями людей. Дети в восторге, мне было жутковато.
В целом, очень интересно и познавательно! Большое спасибо!
В целом, очень интересно и познавательно! Большое спасибо!
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Спасибо экскурсоводу Марии. Доступно рассказала о современных роботах, их устройстве, процессе создания. Провела мастер-класс с роботом- манипулятором, показала необходимость научной инженерии. Очень интересны роботы из силикона! Как живые!!! Будет возможность - придем ещё раз!
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Отличная экскурсия! Были с детьми, им очень понравилось, но и взрослым было интересно. За 1 час успели все посмотреть и не устали. Была интерактивная часть: возможность пообщаться с роботами, сделать
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Спасибо организатору Марии за познавательную экскурсию по производству роботов. Очень интересно и увлекательно. У меня и у детей остались положительные эмоции и сувенир Ухо.
+2
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