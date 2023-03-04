Вперед в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot

Увидеть, как рождаются роботы на уникальном предприятии

Если вы встречали человекоподобного робота, то скорее всего это было детище нашей компании. Да, именно мы создаем роботов, которые не только выглядят, как человек, но и заменяют людей. Приглашаем вас на производство, где вы увидите все этапы рождения роботов — от сборки до настройки. Будет много интерактива: вы потрогаете кожу робота, поговорите с ним и даже станцуете!
Вперед в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot
Вперед в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot
Вперед в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot
Вперед в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot
Вперед в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot
Вперед в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot
Вперед в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot
Вперед в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot
Вперед в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot
Вперед в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с создателями роботов

Привет, мы в Promobot производим сервисных роботов. Тех, которые могут проконсультировать вас или встретить на ресепшне и не только. Мы создали компанию, будучи студентами Политеха, и решили остаться в Перми и развивать родной регион. Наши роботы представлены в 43 странах мира, среди наших клиентов — компании «Сбер», АО «РЖД», предприятия госкорпораций «Ростех» и «Росэнергоатом». Наши роботы работают в международном аэропорту Стамбула и крупнейшем ТЦ планеты — Dubai Mall.

Экскурсия туда, где появляются на свет роботы

На производство без экскурсии попасть нельзя, это не музей. Поэтому у вас уникальный шанс увидеть процесс создания роботов изнутри. Вам предстоит узнать:

  • каких работников уже сейчас могут полностью или частично заменить роботы;
  • из каких этапов состоит производство роботов;
  • какая на ощупь кожа человекоподобных роботов и из чего делают для них зубы;
  • какой робот стал звездой Тик-Тока и кем он работает;
  • что умеет делать роботесса Дуняша;
  • и многое другое!

Помимо этого, вы сможете пообщаться с нашими творениями и даже станцевать с ними 🕺

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет гид, который знает всё о нашем производстве
  • Экскурсия интересна как для взрослых, так и для детей. Рекомендованный возраст 8+, но можно и с более маленькими детьми.
  • По запросу экскурсия может быть проведена для школьного класса, стоимость — 700 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в компанию Промобот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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