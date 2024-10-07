Пермь приглашает вас на уникальную групповую экскурсию по производству Promobot, где рождаются человекоподобные роботы.
На этом увлекательном туре вы увидите весь процесс создания роботов, от сборки до настройки, и узнаете, какие задачи они могут выполнять.
Вас ждет множество интерактивных моментов, включая возможность пообщаться с роботами и даже станцевать с ними
На этом увлекательном туре вы увидите весь процесс создания роботов, от сборки до настройки, и узнаете, какие задачи они могут выполнять.
Вас ждет множество интерактивных моментов, включая возможность пообщаться с роботами и даже станцевать с ними
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 18:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Знакомство с создателями роботов
Привет, мы в Promobot производим сервисных роботов. Тех, которые могут проконсультировать вас или встретить на ресепшне и не только. Мы создали компанию, будучи студентами Политеха, и решили остаться в Перми и развивать родной регион. Наши роботы представлены в 43 странах мира, среди наших клиентов — компании «Сбер», АО «РЖД», предприятия госкорпораций «Ростех» и «Росэнергоатом». Наши роботы работают в международном аэропорту Стамбула и крупнейшем ТЦ планеты — Dubai Mall.
Экскурсия туда, где появляются на свет роботы
На производство без экскурсии попасть нельзя, это не музей. Поэтому у вас уникальный шанс увидеть процесс создания роботов изнутри. Вам предстоит узнать:
- каких работников уже сейчас могут полностью или частично заменить роботы;
- из каких этапов состоит производство роботов;
- какая на ощупь кожа человекоподобных роботов и из чего делают для них зубы;
- какой робот стал звездой Тик-Тока и кем он работает;
- что умеет делать роботесса Дуняша;
- и многое другое!
Помимо этого, вы сможете пообщаться с нашими творениями и даже станцевать с ними 🕺
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт гид, который знает всё о нашем производстве
- Экскурсия интересна как для взрослых, так и для детей. Рекомендованный возраст 8+, но можно и с более маленькими детьми.
в воскресенье в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в компанию Промобот
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 210 туристов
Компания Promobot — это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России и Европе. Мы ведем разработки в области мехатроники, электроники, искусственного интеллекта и нейросетей, автономной навигации, распознавания речи, создания искусственной кожи и мышц, а также исследуем человеко-машинное взаимодействие. Мы предлагаем первую в России экскурсию на производство человекоподобных роботов!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
7 окт 2024
Очень впечатляет энтузиазм молодых людей, которые придумали эту компанию и создали такое множество милых роботов! Посмотрели весь процесс создания роботов, пообщались с представленными экспонатами! Всем рекомендую посетить данную экскурсию!
Алексей
7 сен 2024
Для детей очень интересно и впечатлительно.
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