Вперёд в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot

Если вы встречали человекоподобного робота, скорее всего, это наше творение. Узнайте, как мы создаем роботов, которые заменяют людей, на производстве Promobot
Пермь приглашает вас на уникальную групповую экскурсию по производству Promobot, где рождаются человекоподобные роботы.

На этом увлекательном туре вы увидите весь процесс создания роботов, от сборки до настройки, и узнаете, какие задачи они могут выполнять.

Вас ждет множество интерактивных моментов, включая возможность пообщаться с роботами и даже станцевать с ними
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🤖 Уникальная возможность увидеть процесс создания роботов
  • 👨‍🔧 Знакомство с создателями роботов
  • 🦾 Интерактивное общение с роботами
  • 🕺 Возможность потанцевать с роботами
  • 🌍 Узнайте, где работают роботы Promobot по всему миру
    • Вперёд в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot
    Вперёд в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot
    Вперёд в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:00, 18:00

    Что можно увидеть

  • Производство роботов Promobot
  • Роботесса Дуняша

    • Описание экскурсии

    Знакомство с создателями роботов

    Привет, мы в Promobot производим сервисных роботов. Тех, которые могут проконсультировать вас или встретить на ресепшне и не только. Мы создали компанию, будучи студентами Политеха, и решили остаться в Перми и развивать родной регион. Наши роботы представлены в 43 странах мира, среди наших клиентов — компании «Сбер», АО «РЖД», предприятия госкорпораций «Ростех» и «Росэнергоатом». Наши роботы работают в международном аэропорту Стамбула и крупнейшем ТЦ планеты — Dubai Mall.

    Экскурсия туда, где появляются на свет роботы

    На производство без экскурсии попасть нельзя, это не музей. Поэтому у вас уникальный шанс увидеть процесс создания роботов изнутри. Вам предстоит узнать:

    • каких работников уже сейчас могут полностью или частично заменить роботы;
    • из каких этапов состоит производство роботов;
    • какая на ощупь кожа человекоподобных роботов и из чего делают для них зубы;
    • какой робот стал звездой Тик-Тока и кем он работает;
    • что умеет делать роботесса Дуняша;
    • и многое другое!

    Помимо этого, вы сможете пообщаться с нашими творениями и даже станцевать с ними 🕺

    Организационные детали

    • Экскурсию для вас проведёт гид, который знает всё о нашем производстве
    • Экскурсия интересна как для взрослых, так и для детей. Рекомендованный возраст 8+, но можно и с более маленькими детьми.

    в воскресенье в 11:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет850 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У входа в компанию Промобот
    Когда и сколько длится?
    Когда: в воскресенье в 11:00
    Экскурсия длится около 1 часа
    Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    2
    1
    Светлана
    7 окт 2024
    Очень впечатляет энтузиазм молодых людей, которые придумали эту компанию и создали такое множество милых роботов! Посмотрели весь процесс создания роботов, пообщались с представленными экспонатами! Всем рекомендую посетить данную экскурсию!
    Очень впечатляет энтузиазм молодых людей, которые придумали эту компанию и создали такое множество милых роботов! ПосмотрелиОчень впечатляет энтузиазм молодых людей, которые придумали эту компанию и создали такое множество милых роботов! Посмотрели
    Алексей
    7 сен 2024
    Для детей очень интересно и впечатлительно.

    Входит в следующие категории Перми

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