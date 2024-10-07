🤖 Уникальная возможность увидеть процесс создания роботов 👨‍🔧 Знакомство с создателями роботов 🦾 Интерактивное общение с роботами 🕺 Возможность потанцевать с роботами 🌍 Узнайте, где работают роботы Promobot по всему миру

Пермь приглашает вас на уникальную групповую экскурсию по производству Promobot, где рождаются человекоподобные роботы. На этом увлекательном туре вы увидите весь процесс создания роботов, от сборки до настройки, и узнаете, какие задачи они могут выполнять. Вас ждет множество интерактивных моментов, включая возможность пообщаться с роботами и даже станцевать с ними

Описание экскурсии

Знакомство с создателями роботов

Привет, мы в Promobot производим сервисных роботов. Тех, которые могут проконсультировать вас или встретить на ресепшне и не только. Мы создали компанию, будучи студентами Политеха, и решили остаться в Перми и развивать родной регион. Наши роботы представлены в 43 странах мира, среди наших клиентов — компании «Сбер», АО «РЖД», предприятия госкорпораций «Ростех» и «Росэнергоатом». Наши роботы работают в международном аэропорту Стамбула и крупнейшем ТЦ планеты — Dubai Mall.

Экскурсия туда, где появляются на свет роботы

На производство без экскурсии попасть нельзя, это не музей. Поэтому у вас уникальный шанс увидеть процесс создания роботов изнутри. Вам предстоит узнать:

каких работников уже сейчас могут полностью или частично заменить роботы;

из каких этапов состоит производство роботов;

какая на ощупь кожа человекоподобных роботов и из чего делают для них зубы;

какой робот стал звездой Тик-Тока и кем он работает;

что умеет делать роботесса Дуняша;

и многое другое!

Помимо этого, вы сможете пообщаться с нашими творениями и даже станцевать с ними 🕺

Организационные детали