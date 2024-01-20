Покорить две вершины, прогуляться по зимнему лесу и надышимся хвойными ароматами
Вас ждёт сразу два восхождения на гору Полюд, на высоту 572 метра, и скалу Ветлан у реки Вишера! По пути будем выслеживать милых зайцев, найдём след богатыря, сделаем множество эффектных фотографий и насладимся морозной свежестью в снежной тайге.
янв
фев
фев
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 450 ₽
Описание
Организационные детали
Возможны изменения графика движения по маршруту в зависимости от запроса группы и погодных условий.
Программа тура по дням
Подъём на камень Ветлан
В 06:00 отправимся из Перми. По пути будем любоваться пейзажами Урала в первых солнечных лучах. Перекусим в кафе (за доплату), в 11:00 прибудем в Красновишерск. Посетим музей природы Вишерского заповедника (за доплату) и взойдём на камень Ветлан. Предстоит подниматься по живописной тропе 3 км в одну сторону. Одевайтесь теплее, в горах может подняться ветер или начаться снег.
Пообедаем на вершине. В меню горячий чай, бутерброды и шоколад. На обратном пути будем делиться впечатлениями и рассматривать фотографии.
Заселимся в гостиницу. Все вместе будем готовить ужин, а затем насладимся долгожданной трапезой. За едой можем поиграть.
По возможности можно захватить из дома свою личную посуду для удобства (по желанию).
Восхождение на гору Полюд
Проснёмся рано, вместе приготовим завтрак, запасёмся термосами с горячим чаем и отправимся в путь на гору Полюд. Подъём займёт 7 км в одну сторону. Идти будем по густому хвойному лесу, где можно встретить зайцев. Рекомендуем взять с собой трекинговые палки, если имеете проблемы с коленями. Согреемся чаем на вершине горы и сделаем эффектные фотографии.
По желанию можем организовать заброску на гору на снегоходе, тогда пройти до вершины останется лишь 1,5 км. Стоимость — 700 рублей с человека.
Пообедаем в кафе за доплату и поедем назад в 15:00. К 21:00 прибудем в Пермь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 06:00Завершение: Пермь, 21:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.