Двухдневные экскурсионные туры Перми

Найдено 8 туров в категории «2-дневные туры» в Перми, цены от 10 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Летний тур на Усьву. Путешествие в Пермский край
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Летний тур на Усьву. Путешествие в Пермский край
Начало: Пермь
28 июня в 10:00
12 июля в 10:00
26 900 за человека
Холодный сплав. Усьва и Каменный город
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Холодный сплав. Усьва и Каменный город
Начало: Пермь
28 окт в 10:00
27 900 за человека
Зимний тур на Усьву. Все включено
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Зимний тур на Усьву. Все включено
Начало: Пермь
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
24 900 за человека
Зимнее очарование Пермского края
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Зимнее очарование Пермского края
Начало: Пермь
3 янв в 10:00
6 янв в 10:00
12 700 за человека
Вершина среднего Урала - Гора Ослянка
Авторский тур
2 дня
Вершина среднего Урала - Гора Ослянка
Начало: Пермь, ул Белинского, д 31, кв 81
Сегодня в 19:00
10 июня в 09:00
22 100 за человека
Треккинг в горах Урала: подъём на Полюд и Ветлан
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Треккинг по зимним горам Урала: восхождение на Полюд и Ветлан
Погрузитесь в зимнее волшебство Урала с индивидуальным туром. Восхождение на Полюд и Ветлан подарит незабываемые впечатления
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 06:00
15 июня в 10:00
24 июля в 10:00
5 450 за человека
На выходные в Пермский край: Усьвинские столбы и другие топовые локации
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
На выходные в Пермский край: Природные чудеса и культурное наследие
Проведите незабываемые выходные в Пермском крае, где природные красоты сочетаются с увлекательными приключениями
Начало: Пермь, любое удобное вам место (аэропорт, вокзал, ...
21 сен в 04:00
27 000 за человека
Сплав по Вишере на катамарах и сап бордах 😊
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
2 дня
Сплав по Вишере на катамарах и сап бордах 😊
15 сен в 10:00
10 окт в 10:00
10 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Оксана
    11 марта 2024
    Зимний тур на Усьву. Все включено
    Восторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованный тур. Была окружена заботой
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    и вниманием. Правда - правда! Тёплая одежда и обувь, вкусные завтраки и обеды, уютный глэмпинг…. А о том, что я видела лучше всяких слов расскажут фото!!!! Я наяву видела то, что другим и не снилось)))) Огромное спасибо Василию, влюблённому в свою работу, в Урал!

    Восторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованныйВосторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованныйВосторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованныйВосторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованныйВосторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованный
  • А
    Андрей
    26 февраля 2024
    Зимний тур на Усьву. Все включено
    Сбалансированный тур.
  • М
    Маргарита
    26 февраля 2024
    Зимний тур на Усьву. Все включено
    Нам очень понравилась красота зимнего Урала. Ездили на Усьвинские столбы и каменный город. Дорога до места была ненапряженной и это
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    удобно, что такая красота находится не очень далеко от города. Тур в 2 дня уместил самые яркие впечатления, что возникло желание приехать сюда еще и осенью.

  • А
    Андрей
    26 февраля 2024
    Холодный сплав. Усьва и Каменный город
    Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
  • М
    Маргарита
    26 февраля 2024
    Холодный сплав. Усьва и Каменный город
    До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных
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    машинах доставили до места. Заселили в домике, где было все необходимое: фен, тапочки, полотенца, чай, кофе, микроволновка, чайник, обогреватель, комнаты теплые, вода теплая всегда в доступе, хорошо и очень вкусно кормили, в первый день был очень вкусный гриль вечером. Входила баня вечером первого дня в стоимость тура. Даже выдавали в туре дополнительные утепленные плащи, поверх своей одежды, чтобы не замерзнуть на снегоходах и пледы. Гиды были энтузиастами, очень интересно рассказывали, всегда были вовлечены в разговор, с ними было очень приятно общаться. Гиды так же производили фото съемку желающих в туре. Буду всем советовать этих организаторов.

  • О
    Ольга
    14 февраля 2024
    Холодный сплав. Усьва и Каменный город
    Все было отлично организовано.
    Все было отлично организованоВсе было отлично организованоВсе было отлично организованоВсе было отлично организовано
  • А
    Андрей
    15 сентября 2023
    Зимнее очарование Пермского края
    Что сказать? Все скверно: все дни нас поливало сверху, мокрая одежда, обувь, мокрый лес, кусты, трава. А реки обмелели, то
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    и дело скребли по камням, приходилось спрыгивать и вытаскивать катамаран. Короче, не обеспечили ни погоду, ни природу. А к организации нареканий нет. Транспорт и туда, и обратно подавался четко, вовремя, вёз хорошо. Отличный гид-инструктор Алексей, вёл уверенно, спокойно, со знанием дела и с веселым расположением духа. И повар-завхоз Александра -молодец! Весело, с улыбочкой, быстро, четко: костёр горит, продукты режутся, котлы шкварчат. Пища отменного качества, достаточного вполне количества. Разнообразие вкусных блюд. Без повторов! Обеспечение инвентарем так же на уровне: всего хватало - палаток, спальников, пенок, посуды, топоров… Короче, принимающая сторона отлично подготовил и провёл наш сплав!

  • Т
    Татьяна
    18 июля 2023
    Зимнее очарование Пермского края
    7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области). Чудесная природа на протяжении всего маршрута, но во второй половине
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    пути количество катамаранов на реке, людей и баз отдыха увеличивается в геометрической прогрессии. Возможно лучше сделать тур с началом в субботу, чтобы крайние дни были не так насыщенны людьми со сплавов выходного дня. Питание восторг - вкусное, разнообразное! (отдельное спасибо за организацию и уют второму инструктору-Екатерине). В связи с жарой обмельчали реки, но даже это не помешало нам его проплыть (местами пройти) по максимуму насладившись красотой вокруг!

    7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)
  • З
    Захарова
    4 июля 2023
    Зимнее очарование Пермского края
    Организаторы молодцы.
    Организаторы молодцыОрганизаторы молодцыОрганизаторы молодцыОрганизаторы молодцы
  • С
    Светлана Вотинова
    21 августа 2022
    Путешествие легенд
    Туры весьма продуманные, опытные сопровождающие!

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «2-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. Летний тур на Усьву. Путешествие в Пермский край
  2. Холодный сплав. Усьва и Каменный город
  3. Зимний тур на Усьву. Все включено
  4. Зимнее очарование Пермского края
  5. Вершина среднего Урала - Гора Ослянка
Какие места ещё посмотреть в Перми
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Каменный Город
  2. Усьвинские столбы
Сколько стоит тур в Перми в июне 2024
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