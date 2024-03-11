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машинах доставили до места. Заселили в домике, где было все необходимое: фен, тапочки, полотенца, чай, кофе, микроволновка, чайник, обогреватель, комнаты теплые, вода теплая всегда в доступе, хорошо и очень вкусно кормили, в первый день был очень вкусный гриль вечером. Входила баня вечером первого дня в стоимость тура. Даже выдавали в туре дополнительные утепленные плащи, поверх своей одежды, чтобы не замерзнуть на снегоходах и пледы. Гиды были энтузиастами, очень интересно рассказывали, всегда были вовлечены в разговор, с ними было очень приятно общаться. Гиды так же производили фото съемку желающих в туре. Буду всем советовать этих организаторов.