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Авторский тур
2 дня
Летний тур на Усьву. Путешествие в Пермский край
Начало: Пермь
28 июня в 10:00
12 июля в 10:00
26 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Холодный сплав. Усьва и Каменный город
Начало: Пермь
28 окт в 10:00
27 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Зимний тур на Усьву. Все включено
Начало: Пермь
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
24 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Зимнее очарование Пермского края
Начало: Пермь
3 янв в 10:00
6 янв в 10:00
12 700₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Вершина среднего Урала - Гора Ослянка
Начало: Пермь, ул Белинского, д 31, кв 81
Сегодня в 19:00
10 июня в 09:00
22 100₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Треккинг по зимним горам Урала: восхождение на Полюд и Ветлан
Погрузитесь в зимнее волшебство Урала с индивидуальным туром. Восхождение на Полюд и Ветлан подарит незабываемые впечатления
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 06:00
15 июня в 10:00
24 июля в 10:00
5 450₽ за человека
Авторский тур
2 дня
На выходные в Пермский край: Природные чудеса и культурное наследие
Проведите незабываемые выходные в Пермском крае, где природные красоты сочетаются с увлекательными приключениями
Начало: Пермь, любое удобное вам место (аэропорт, вокзал, ...
21 сен в 04:00
27 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
15 сен в 10:00
10 окт в 10:00
10₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана11 марта 2024Восторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованный тур. Была окружена заботой
- ААндрей26 февраля 2024Сбалансированный тур.
- ММаргарита26 февраля 2024Нам очень понравилась красота зимнего Урала. Ездили на Усьвинские столбы и каменный город. Дорога до места была ненапряженной и это
- ААндрей26 февраля 2024Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
- ММаргарита26 февраля 2024До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных
- ООльга14 февраля 2024Все было отлично организовано.
- ААндрей15 сентября 2023Что сказать? Все скверно: все дни нас поливало сверху, мокрая одежда, обувь, мокрый лес, кусты, трава. А реки обмелели, то
- ТТатьяна18 июля 20237 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области). Чудесная природа на протяжении всего маршрута, но во второй половине
- ЗЗахарова4 июля 2023Организаторы молодцы.
- ССветлана Вотинова21 августа 2022Путешествие легендТуры весьма продуманные, опытные сопровождающие!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «2-дневные туры»
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