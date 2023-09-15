Весенний сплав по реке Большой Инзер

Групповой тур в Перми
5
3 отзыва
Большой Инзер протекает по Республике Башкортостан по красивой гористой местности, поросшей лесом.

Условно эту реку делят на две части: первая часть, до впадения реки Малый Инзер – это узкое русло реки, быстрое течение, настоящая горная река и вторая часть, более широкая и спокойная. За 5 дней вы покорите более 100 км по воде.

Этот маршрут отличается от других почти полным отсутствием населённых пунктов, что позволяет сполна насладиться природой и тишиной. Яркая зелень, скалистые горы, остроконечные пихты оставят неизгладимый след в душах туристов.
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Весенний сплав по реке Большой Инзер

Что вас ожидает:

Природа Южного Урала
Природа Южного Урала
Вас ждут контрасты пробуждающейся природы: нежность подснежников и суровость многовековых пихт, скалистые берега и кручи Уральских гор
Пороги Большого Инзера
Пороги Большого Инзера
Резкие повороты, стремительный поток воды и бурные пороги – извилистый Большой Инзер не даст вам скучать
Вдали от суеты
Вдали от суеты
Ночевки в палатке, туристическая баня на речных камнях и вечера у костра – что еще нужно для отличного отдыха!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Пермь. Переезд в район деревни Карталы

7:00 Выезд группы из Перми.

19:00 Ориентировочное время прибытия группы в район д. Карталы.

Разбиваем лагерь и готовим ужин.

Собираем катамараны.

Отдыхаем после долгой дороги.

Прибытие в Пермь. Переезд в район деревни КарталыПрибытие в Пермь. Переезд в район деревни КарталыПрибытие в Пермь. Переезд в район деревни КарталыПрибытие в Пермь. Переезд в район деревни Карталы
2 день

Начало сплава по реке Большой Инзер (35 км)

8:00-9:00 Завтрак.

9:00-10:00 Сбор лагеря, погрузка катамаранов.

10:00-14:00 Сплав по реке Большой Инзер.

Осмотр гор: Багайкина (662 м), Рыбаковы (560 м) и Ерматау (683,1 м).

По возможности и при наличии свободного времени – восхождение на прибрежные горы.

14:00-15:00 Обед.

15:00-19:00 Продолжение сплава по реке Большой Инзер.

С 19:00 Разбивка лагеря.

Ужин.

Классическая туристическая баня (парилка) на речных камнях (по возможности).

Сплав 35 км.

Начало сплава по реке Большой Инзер (35 км)Начало сплава по реке Большой Инзер (35 км)Начало сплава по реке Большой Инзер (35 км)Начало сплава по реке Большой Инзер (35 км)
3 день

Продолжение сплава (45 км). Прохождение порога Сарышта

8:00-9:00 Завтрак.

9:00-10:00 Сбор лагеря, погрузка катамаранов.

10:00 -18:00 Продолжение сплава.

Осмотр и прохождение порога Сарышта 3 к. с.

Осмотр горы Салдыс (616 м).

В течение дня обед.

Осмотр гор Яшуксулук (525 м) и Тылумбуй (450,6 м).

По возможности и при наличии свободного времени – восхождение на прибрежные горы.

С 19:00 разбивка лагеря.

Ужин.

Классическая туристическая баня (парилка) на речных камнях (по возможности).

Сплав 45 км.

Продолжение сплава (45 км). Прохождение порога СарыштаПродолжение сплава (45 км). Прохождение порога СарыштаПродолжение сплава (45 км). Прохождение порога СарыштаПродолжение сплава (45 км). Прохождение порога СарыштаПродолжение сплава (45 км). Прохождение порога Сарышта
4 день

Завершение сплава (30 км)

7:00-8:00 Завтрак.

8:00-10:00 Сбор лагеря и катамаранов.

10:00-16:00 Продолжение сплава до села Инзер.

В течении дня обед.

19:00 Прибытие.

Разбор снаряжения, погрузка вещей в автобус.

Ужин.

21:00 Ориентировочное время отправления группы в Пермь.

Сплав 30 км.

Завершение сплава (30 км)Завершение сплава (30 км)Завершение сплава (30 км)Завершение сплава (30 км)
5 день

Возвращение в Пермь. Отправление домой

9:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках по пути следования.

Стоимость тура на 1 чел. – 13 260 руб.

Аренда отдельной палатки:

  • 2-местная палатка на одного человека – 500 руб. /чел. за сплав;
  • 3-местная палатка на двоих (за 1 место) – 300 руб. /чел. за сплав;
  • 4-местная палатка на троих (за 1 место) – 250 руб/чел. за сплав.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

4 ночи

Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания, сбором\разбором катамаранов и т. д.

Туристы самостоятельно ставят предоставленные палатки, укладывают в них предоставленные коврики и спальники. После ночлега спальники, коврики, палатки аккуратно складываются и сдаются в общий инвентарь. Если Вы не умеете пользоваться данным снаряжением, Вам обязательно помогут инструктора и их помощники.

Палаточный лагерьПалаточный лагерь

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер (комфортабельный автобус)
  • Четырехразовое питание: завтрак, сухой паек на ходовой день, обед, ужин
  • Услуги инструктора по туризму (помощников инструктора и поваров в зависимости от группы)
  • Экскурсии по программе
  • Страхование во время автобусной перевозки
  • Аренда снаряжения общего пользования (катамараны, бензопила, тенты, костровое и т. д.)
  • Аренда личного снаряжения (место в палатке, туристический коврик, cпальник с подголовником t. ext-5°С и доп. спальник на палатку, страховочный жилет, каска)
  • Организация классической туристической бани (парилка) на речных камнях (по возможности)
  • Минимальное освещение на стоянке (один или несколько прожекторов)
  • Походный туалет (один или несколько)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Туристическая страховка (страхование туриста на случай получения травм во время реализации туристического продукта на сумму максимальной выплаты 300 000 рублей) - 650 р/чел
  • 2-местная палатка на одного человека - 500 руб. /чел. за сплав
  • 3-местная палатка на двоих (за 1 место) - 300 руб. /чел. за сплав
  • 4-местная палатка на троих (за 1 место) - 250 руб/чел. за сплав
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Туалетные и банные принадлежности (на сплаве бани походные, туристические).
  2. К,Л,М,Н (кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах)
  3. Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем), обувь для восхождений и легкую быстросохнущую обувь (можно пластиковые шлепанцы).
  4. Штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка ("штормовка") и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой; имеет 6-8 наружных и внутр. карманов с застёжками "молния", чтобы в них не попадал песок или снег (если "молний" нет, желательно их вшить).
  5. Сменку одежды, белья, носков, обуви.
  6. От солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию).
  7. Защита от дождя (как вариант П/Э накидка – китайский дождевик).
  8. Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу рефтамида "Таежный").
  9. Иголку, нитку, 2-3 пуговицы, спички в непромокаемой упаковке.
  10. Рюкзак, гермомешок (в дождливую погоду).
  11. Перчатки с пупырышками 2-3 пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности.
  12. Налобный фонарь с запасными батарейками.
  13. Бутылку 1,5 л с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос.
  14. Хоба (сидушка на резинке), для возможности комфортно сидеть на любой поверхности (в том числе сырой и холодной).
  15. Повербанк для зарядки своих гаджетов.
  16. Для сна в спальниках – нательное белье. Если Вы знаете, что часто мерзнете, то лучше взять с собой комплект термобелья для сна и теплые носки, без тугой резинки.
  17. Личные медикаменты, если у вас есть определенные заболевания или предпочтения по препаратам. Групповая аптечка носит общий характер.

Документы:

  1. Паспорт – тот, на который куплен билет.
  2. Полис ОМС – обязательно!
  3. Герметичная упаковка для документов – можно купить, а можно взять плотный п/э пакет на застёжке, по размеру паспорта.
Какова стоимость аренды палатки?
  • 2-местная палатка на одного человека – 500 руб. /чел. за сплав;
  • 3-местная палатка на двоих (за 1 место) – 300 руб. /чел. за сплав;
  • 4-местная палатка на троих (за 1 место) – 250 руб/чел. за сплав.
Какое питание на маршруте?

Питание сытное и разнообразное: мясо в первые дни (например: свинина, говядина, баранина, курица), тушенка в последние дни, овощи, фрукты, натуральный кофе и т. д.

Один из вариантов меню на день:

  • завтрак – омлет с ветчиной и помидорами, бутерброды с сыром, ветчиной и огурцом;
  • обед – сырный суп, салат из огурцов с помидорами и зеленью;
  • ужин – гречка походная с тушенкой, салат фасолька.

* Меню может незначительно изменяться. Приёмы пищи могут меняться местами в связи с объективными факторами во время прохождения маршрута

Как обеспечивается безопасность на маршруте?
  1. Минимум один сотрудник на маршруте с навыками оказания первой помощи, прошедший обучение в «Пермской краевой школе медицины катастроф» по программе «Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших в ЧС».
  2. Расширенная групповая аптечка первой помощи (в том числе со средствами для СЛР, спас. одеялами и косынками и т. д.).
  3. Наличие раций (у инструкторов).
  4. Регистрация группы в МЧС.
Чем предстоит заниматься в лагере?

Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания, сбором\разбором катамаранов и т. д.

Туристы самостоятельно ставят предоставленные палатки, укладывают в них предоставленные коврики и спальники. После ночлега спальники, коврики, палатки аккуратно складываются и сдаются в общий инвентарь. Если Вы не умеете пользоваться данным снаряжением, Вам обязательно помогут инструктора и их помощники!

Почему выдаются страховочные жилеты, а не спасательные?

Основное отличие жилетов состоит в том, что страховочные жилеты созданы для того, чтобы помочь человеку плыть, если его лодка (или другое маленькое судно) перевернулась, а спасательные жилеты удерживают на плаву без необходимости самостоятельно плыть, с удержанием в том числе человека без сознания.

Спасательные жилеты препятствуют нормальному плаванию и поэтому не подходят для сплавов по местным небольшим рекам. Например, если судно перевернётся во время прохождения порога, или же Вы будете просто плавать в жаркие дни в спасательном жилете, спасательный жилет будет мешать вашему возвращению на судно, а вот страховочный жилет поможет вам плыть, т. к. не будет ограничивать ваши движения.

Какое расстояние мы преодолеем на маршруте?

Длина автобусной части составит 1480 км, а длина водной части – 140 км.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
15 сен 2023
Что сказать? Все скверно: все дни нас поливало сверху, мокрая одежда, обувь, мокрый лес, кусты, трава. А реки обмелели, то и дело скребли по камням, приходилось спрыгивать и вытаскивать катамаран. Короче, не обеспечили ни погоду, ни природу. А к организации нареканий нет. Транспорт и туда, и обратно подавался четко, вовремя, вёз хорошо. Отличный гид-инструктор Алексей, вёл уверенно, спокойно, со знанием дела и с веселым расположением духа. И повар-завхоз Александра -молодец! Весело, с улыбочкой, быстро, четко: костёр горит, продукты режутся, котлы шкварчат. Пища отменного качества, достаточного вполне количества. Разнообразие вкусных блюд. Без повторов!
Обеспечение инвентарем так же на уровне: всего хватало - палаток, спальников, пенок, посуды, топоров…
Короче, принимающая сторона отлично подготовил и провёл наш сплав!
Т
18 июля 2023
7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).
Чудесная природа на протяжении всего маршрута, но во второй половине пути количество катамаранов на реке, людей и баз отдыха увеличивается в геометрической прогрессии. Возможно лучше сделать тур с началом в субботу, чтобы крайние дни были не так насыщенны людьми со сплавов выходного дня.

Питание восторг - вкусное, разнообразное! (отдельное спасибо за организацию и уют второму инструктору-Екатерине).

В связи с жарой обмельчали реки, но даже это не помешало нам его проплыть (местами пройти) по максимуму насладившись красотой вокруг!
7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).
З
4 июля 2023
Организаторы молодцы.
Организаторы молодцы.Организаторы молодцы.Организаторы молодцы.Организаторы молодцы.

Тур входит в следующие категории Перми

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