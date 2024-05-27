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Авторский тур
5 дней
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Начало: Пермь
23 июля в 10:00
149 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Летний тур на Усьву. Путешествие в Пермский край
Начало: Пермь
28 июня в 10:00
12 июля в 10:00
26 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Вишера и хребет Чувал
Начало: г. Пермь
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
20 450₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
Начало: Россия, Пермь
2 авг в 10:00
30 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Плато Кваркуш и водопады реки Жигалан
Начало: Пермь
18 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 13 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Главный Уральский хребет
Начало: Пермь
18 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 11 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Зимнее очарование Пермского края
Начало: Пермь
3 янв в 10:00
6 янв в 10:00
12 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Ялангас и гора Малиновая
Начало: Россия, Пермь
4 янв в 10:00
16 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год на Главном Уральском хребте
Начало: Пермь
30 дек в 10:00
18 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЭЭрика27 мая 2024Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался показать и рассказать все
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ААндрей26 февраля 2024Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
- ММаргарита26 февраля 2024До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных
- ООльга14 февраля 2024Все было отлично организовано.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ДДмитрий4 декабря 2023С организацией все отлично, проблем нет.
- ННеля15 ноября 2023Уютный Новый год в Усть-КойвеВсё хорошо, спасибо.
- ААлексей8 ноября 2023Путешествие по снежному Пермскому краюСпасибо за организацию такого замечательного тура
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Пешеходные»
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