Пешие туры-прогулки в Перми с экскурсоводом

Найдено 9 туров в категории «Пешеходные» в Перми, цены от 11 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
🚶 Пешая
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Начало: Пермь
23 июля в 10:00
149 900 за человека
Летний тур на Усьву. Путешествие в Пермский край
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Летний тур на Усьву. Путешествие в Пермский край
Начало: Пермь
28 июня в 10:00
12 июля в 10:00
26 900 за человека
Вишера и хребет Чувал
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Вишера и хребет Чувал
Начало: г. Пермь
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
20 450 за человека
Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
Начало: Россия, Пермь
2 авг в 10:00
30 200 за человека
Плато Кваркуш и водопады реки Жигалан
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Плато Кваркуш и водопады реки Жигалан
Начало: Пермь
18 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 13 800 за человека
Главный Уральский хребет
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Главный Уральский хребет
Начало: Пермь
18 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 11 500 за человека
Зимнее очарование Пермского края
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Зимнее очарование Пермского края
Начало: Пермь
3 янв в 10:00
6 янв в 10:00
12 700 за человека
Ялангас и гора Малиновая
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Ялангас и гора Малиновая
Начало: Россия, Пермь
4 янв в 10:00
16 300 за человека
Новый год на Главном Уральском хребте
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год на Главном Уральском хребте
Начало: Пермь
30 дек в 10:00
18 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Э
    Эрика
    27 мая 2024
    Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
    Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался показать и рассказать все
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    по максимуму!!!! Спасибо большое команде Большой Страны и в частности, менеджеру Большой Страны Ксении Гришиной,за организацию тура!!! С П А С И Б О!!!!

    Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Новый год на Главном Уральском хребте
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • А
    Андрей
    26 февраля 2024
    Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
    Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
  • М
    Маргарита
    26 февраля 2024
    Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
    До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных
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    машинах доставили до места. Заселили в домике, где было все необходимое: фен, тапочки, полотенца, чай, кофе, микроволновка, чайник, обогреватель, комнаты теплые, вода теплая всегда в доступе, хорошо и очень вкусно кормили, в первый день был очень вкусный гриль вечером. Входила баня вечером первого дня в стоимость тура. Даже выдавали в туре дополнительные утепленные плащи, поверх своей одежды, чтобы не замерзнуть на снегоходах и пледы. Гиды были энтузиастами, очень интересно рассказывали, всегда были вовлечены в разговор, с ними было очень приятно общаться. Гиды так же производили фото съемку желающих в туре. Буду всем советовать этих организаторов.

  • О
    Ольга
    14 февраля 2024
    Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
    Все было отлично организовано.
    Все было отлично организованоВсе было отлично организованоВсе было отлично организованоВсе было отлично организовано
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Новый год на Главном Уральском хребте
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Новый год на Главном Уральском хребте
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
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    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Д
    Дмитрий
    4 декабря 2023
    Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
    С организацией все отлично, проблем нет.
  • Н
    Неля
    15 ноября 2023
    Уютный Новый год в Усть-Койве
    Всё хорошо, спасибо.
  • А
    Алексей
    8 ноября 2023
    Путешествие по снежному Пермскому краю
    Спасибо за организацию такого замечательного тура
    Спасибо за организацию такого замечательного тураСпасибо за организацию такого замечательного тураСпасибо за организацию такого замечательного тураСпасибо за организацию такого замечательного тураСпасибо за организацию такого замечательного тураСпасибо за организацию такого замечательного тураСпасибо за организацию такого замечательного тура

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Пешеходные»

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  4. Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
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