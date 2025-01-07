Сердце Пермского края

Что вы знаете о Перми? Возможно, что это промышленный город? Или что это самый восточный мегаполис Европы? И всё это будет верно, вот только всё намного глубже и интереснее.

А что
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же на самом деле представляет собой Пермь и Пермский край? Предлагаем погрузиться в невероятно насыщенный тур, где мы раскроем для вас самые фантастические факты и побываем в таких местах, что встрепенутся сердца даже у самых заядлых путешественников!

4.67
3 отзыва
Сердце Пермского края
Сердце Пермского края
Сердце Пермского края
Ближайшие даты:
14
мар
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Обзорная экскурсия по Перми

09:30 Встреча с гидом в Перми у памятника «Пермяк соленые уши».

09:90-12:00 Обзорная экскурсия по городу «Пермь – столица края» с посещением основных самых запоминающихся достопримечательностей Перми и с самыми интересными историями про наш город.

12:00-13:00 Дом Мешкова – пермский звериный стиль (ПЗС).

ПЗС – это название стиля, объединяющего бронзовую художественную пластику VI–XII в. н. э. созданную средневековой цивилизацией Урала.

В центре Евразии пересекались три дороги в Сибирь из Европы и Средней Азии: византийский, иранский и скандинавский пути.

У ворот Сибири, в месте пересечения дорог в Верхнем Прикамье возникла цивилизация с особой культурой, оставившая нам свой пантеон богов и духов, воплощенный в металле.

13:00-13:30 Дорога до кафе.

13:30-14:30 Обед в кафе национальной кухни «Пермская кухня».

14:30-15:00 Трансфер к отелю.

Приезд. Обзорная экскурсия по ПермиПриезд. Обзорная экскурсия по ПермиПриезд. Обзорная экскурсия по ПермиПриезд. Обзорная экскурсия по ПермиПриезд. Обзорная экскурсия по ПермиПриезд. Обзорная экскурсия по ПермиПриезд. Обзорная экскурсия по ПермиПриезд. Обзорная экскурсия по ПермиПриезд. Обзорная экскурсия по ПермиПриезд. Обзорная экскурсия по ПермиПриезд. Обзорная экскурсия по ПермиПриезд. Обзорная экскурсия по ПермиПриезд. Обзорная экскурсия по Перми
2 день

Белые камни, Усьвинские столбы, Каменный город

До 06:30 завтрак в отеле (либо ланч-боксы с собой).

Освобождение номеров.

06:30-07:00 Забираем гостей из гостиниц.

07:00 Выезд из Перми от Театр-Театр, со стороны ул. Петропавловская (за остановкой ул. Крисанова, 12Г).

07:00-11:00 Дорога до п. Усьвы.

Заезжаем в кафе Ермак (самостоятельный отдых), на территории которого построен макет струги.

Остановка на смотровой площадке «Белые камни».

Поселок Усьва в природном туризме является основной туристической меккой края.

11:00-13:30 Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов под столбовой грот (30 минут).

Экскурсия и прогулка до смотровой площадки Усьвинских столбов с осмотром Чертового пальца и посещением грота Столбовой (1-1,5 часа).

Возвращение на снегоходах в посёлок Усьва (30 минут).

Увидим места, где снимались эпизоды фильмов: «Географ глобус пропил», «Время первых», «Территория», «Сердце Пармы» и «Топор».

13:30-13:45 Дорога до кафе.

13:45-14:30 Обед в кафе в п. Усьва.

14:30-14:45 Дорога до Каменного города.

14:45-17:15 Экскурсия в Каменный город (пешая часть 3 км).

Увидим места, где снимались эпизоды фильмов: «Топор», «Сердце Пармы», «Территория», «Последний богатырь – 2. Корень зла», «Чук и Гек» «По щучьему велению», «Иван Семенов: большой поход», «Операция «Карпаты».

17:15 Выезд в г. Губаху.

В Губахе находится самый известный ГЛЦ Урала – «Губаха».

18:00 Заселение в гостиницу.

Ужин.

Белые камни, Усьвинские столбы, Каменный городБелые камни, Усьвинские столбы, Каменный городБелые камни, Усьвинские столбы, Каменный городБелые камни, Усьвинские столбы, Каменный городБелые камни, Усьвинские столбы, Каменный городБелые камни, Усьвинские столбы, Каменный городБелые камни, Усьвинские столбы, Каменный городБелые камни, Усьвинские столбы, Каменный городБелые камни, Усьвинские столбы, Каменный городБелые камни, Усьвинские столбы, Каменный город
3 день

Отдых на ГЛЦ Губаха или Экскурсия к декорациям фильма «Сердце Пармы». Завершение тура

08:00-09:00 Завтрак.

09:00-09:30 Выселение из номеров.

09:30 Выезд группы из гостиницы.

1 вариант: Отдых на ГЛЦ Губаха (лучший ГЛЦ края).

10:00-15:00 Отдых на горнолыжном курорте Губаха.

Ски-пасс и питание приобретаются самостоятельно.

15:15 Отправление группы в кафе.

2 вариант: Экскурсия.

10:00-12:30 Экскурсия к декорациям фильма «Сердце Пармы».

Осмотр висячего моста через Косьву.

13:00-15:00 Прогулка на хребет Рудянский Спой.

Здесь снимались эпизоды фильма «Последний богатырь – 2. Корень зла».

15:00 Отправление группы в кафе.

15:30-16:00 Обед в кафе города.

20:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.

Отдых на ГЛЦ Губаха или Экскурсия к декорациям фильма «Сердце Пармы». Завершение тураОтдых на ГЛЦ Губаха или Экскурсия к декорациям фильма «Сердце Пармы». Завершение тураОтдых на ГЛЦ Губаха или Экскурсия к декорациям фильма «Сердце Пармы». Завершение тураОтдых на ГЛЦ Губаха или Экскурсия к декорациям фильма «Сердце Пармы». Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-, 3-местных номерах:

  • гостиница 4*, г. Пермь (1 ночь);
  • гостиница, г. Губаха (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека: 38 500 руб.

Сборный тур состоится при наборе группы 9-18 человек.

Стоимость индивидуального тура:

Количество человек в группеСтоимость тура, руб/чел
Группа 16 человек38040
Группа 15 человек38590
Группа 14 человек39210
Группа 13 человек39940
Группа 12 человек42360
Группа 11 человек43360
Группа 10 человек44560
Группа 9 человек46020
Группа 8 человек47860
Группа 7 человек49520
Группа 6 человек52190
Группа 5 человек55940
Группа 4 человека61820
Группа 3 человека69780
Группа 2 человека87690

Варианты проживания

Гостиница 4* г. Пермь

1 ночь

Гостиница, г. Губаха

1 ночь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Путевая экскурсия, экскурсии по программе
  • Входные билеты по программе
  • Услуги снегоходов по программе
  • Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин)
  • Страхование во время автобусной перевозки
  • Размещение в гостинице 4* в г. Перми на 1 ночь, в гостинице г. Губахе на 1 ночь
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Перми и обратно
  • Питание, не включённое в программу тура
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Форма одежды теплая, спортивно-свободная соответствующая погодным условиям. Обязательно хорошая, удобная обувь для треккинга.

С собой нужно взять:

  1. Термос с чаем и небольшой рюкзачок для перекуса.
  2. Обязательно взять налобный фонарик с запасными батарейками.
  3. Туристические бахилы на ноги (защита от попадания снега в обувь).
  4. Треккинговые палки (при наличии). Для людей, у которых есть проблемы с суставами - обязательно.
  5. Запасная сменная обувь и одежда для автобуса. После посещений природных объектов (скорее всего), часть одежды и обувь будут сырые или влажные.
  6. Личные вещи для размещения в гостинице.

Памятка по одежде для заброски на снегоходах (в санях):

  1. В холодную погоду многослойная одежда поможет дольше сохранять тепло тела, предохранит от ветров и предотвратит обморожение. Используйте теплые куртку и штаны (или горнолыжный костюм).
  2. Обязательно надевайте шарф и головной убор (по возможности балаклаву).
  3. Рекомендуем иметь защитные очки - они предохранят глаза от снега, мелкого льда, к тому же, спасут от ветра и слепящего солнца.
  4. Перчатки желательно надевать с подкладом из флиса или шерсти, они должны сохранять руки в тепле, надежно защищать от влаги и ветра.
  5. Для сохранения ног в тепле рекомендуем надевать термоноски (лучше брать с собой в поездку дополнительную пару).
  6. Обувь должна быть тёплая и комфортная для условий, когда Вы не в движении.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура входит страхование только во время передвижения на автобусе. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Г
7 янв 2025
Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте! Единственный самый большой минус-это автобус, так как в нем ты проводишь 10 часов от
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всей экскурсии. Последний ряд настолько тесный, что тяжело дышать, не то что сидеть. А когда ты в зимней одежде и с сумкой становится невыносимо. Я бы посоветовала не сажать по 4 человека на 6 ряд в автобусе.

Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!
И
31 июл 2024
Отличный сплав.
Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина.
В общем, рекомендую.
Е
18 июл 2024
Сплав прошёл отлично, места очень живописные, организаторы молодцы. Всё было на уровне. Питание разнообразное. Спасибо отдельно инструктору Владимиру и повару Веронике.

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