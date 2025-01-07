1 день

Приезд. Обзорная экскурсия по Перми

09:30 Встреча с гидом в Перми у памятника «Пермяк соленые уши».

09:90-12:00 Обзорная экскурсия по городу «Пермь – столица края» с посещением основных самых запоминающихся достопримечательностей Перми и с самыми интересными историями про наш город.

12:00-13:00 Дом Мешкова – пермский звериный стиль (ПЗС).

ПЗС – это название стиля, объединяющего бронзовую художественную пластику VI–XII в. н. э. созданную средневековой цивилизацией Урала.

В центре Евразии пересекались три дороги в Сибирь из Европы и Средней Азии: византийский, иранский и скандинавский пути.

У ворот Сибири, в месте пересечения дорог в Верхнем Прикамье возникла цивилизация с особой культурой, оставившая нам свой пантеон богов и духов, воплощенный в металле.

13:00-13:30 Дорога до кафе.

13:30-14:30 Обед в кафе национальной кухни «Пермская кухня».

14:30-15:00 Трансфер к отелю.