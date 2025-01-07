А что
мар
Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия по Перми
09:30 Встреча с гидом в Перми у памятника «Пермяк соленые уши».
09:90-12:00 Обзорная экскурсия по городу «Пермь – столица края» с посещением основных самых запоминающихся достопримечательностей Перми и с самыми интересными историями про наш город.
12:00-13:00 Дом Мешкова – пермский звериный стиль (ПЗС).
ПЗС – это название стиля, объединяющего бронзовую художественную пластику VI–XII в. н. э. созданную средневековой цивилизацией Урала.
В центре Евразии пересекались три дороги в Сибирь из Европы и Средней Азии: византийский, иранский и скандинавский пути.
У ворот Сибири, в месте пересечения дорог в Верхнем Прикамье возникла цивилизация с особой культурой, оставившая нам свой пантеон богов и духов, воплощенный в металле.
13:00-13:30 Дорога до кафе.
13:30-14:30 Обед в кафе национальной кухни «Пермская кухня».
14:30-15:00 Трансфер к отелю.
Белые камни, Усьвинские столбы, Каменный город
До 06:30 завтрак в отеле (либо ланч-боксы с собой).
Освобождение номеров.
06:30-07:00 Забираем гостей из гостиниц.
07:00 Выезд из Перми от Театр-Театр, со стороны ул. Петропавловская (за остановкой ул. Крисанова, 12Г).
07:00-11:00 Дорога до п. Усьвы.
Заезжаем в кафе Ермак (самостоятельный отдых), на территории которого построен макет струги.
Остановка на смотровой площадке «Белые камни».
Поселок Усьва в природном туризме является основной туристической меккой края.
11:00-13:30 Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов под столбовой грот (30 минут).
Экскурсия и прогулка до смотровой площадки Усьвинских столбов с осмотром Чертового пальца и посещением грота Столбовой (1-1,5 часа).
Возвращение на снегоходах в посёлок Усьва (30 минут).
Увидим места, где снимались эпизоды фильмов: «Географ глобус пропил», «Время первых», «Территория», «Сердце Пармы» и «Топор».
13:30-13:45 Дорога до кафе.
13:45-14:30 Обед в кафе в п. Усьва.
14:30-14:45 Дорога до Каменного города.
14:45-17:15 Экскурсия в Каменный город (пешая часть 3 км).
Увидим места, где снимались эпизоды фильмов: «Топор», «Сердце Пармы», «Территория», «Последний богатырь – 2. Корень зла», «Чук и Гек» «По щучьему велению», «Иван Семенов: большой поход», «Операция «Карпаты».
17:15 Выезд в г. Губаху.
В Губахе находится самый известный ГЛЦ Урала – «Губаха».
18:00 Заселение в гостиницу.
Ужин.
Отдых на ГЛЦ Губаха или Экскурсия к декорациям фильма «Сердце Пармы». Завершение тура
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-09:30 Выселение из номеров.
09:30 Выезд группы из гостиницы.
1 вариант: Отдых на ГЛЦ Губаха (лучший ГЛЦ края).
10:00-15:00 Отдых на горнолыжном курорте Губаха.
Ски-пасс и питание приобретаются самостоятельно.
15:15 Отправление группы в кафе.
2 вариант: Экскурсия.
10:00-12:30 Экскурсия к декорациям фильма «Сердце Пармы».
Осмотр висячего моста через Косьву.
13:00-15:00 Прогулка на хребет Рудянский Спой.
Здесь снимались эпизоды фильма «Последний богатырь – 2. Корень зла».
15:00 Отправление группы в кафе.
15:30-16:00 Обед в кафе города.
20:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-, 3-местных номерах:
- гостиница 4*, г. Пермь (1 ночь);
- гостиница, г. Губаха (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека: 38 500 руб.
Сборный тур состоится при наборе группы 9-18 человек.
Стоимость индивидуального тура:
|Количество человек в группе
|Стоимость тура, руб/чел
|Группа 16 человек
|38040
|Группа 15 человек
|38590
|Группа 14 человек
|39210
|Группа 13 человек
|39940
|Группа 12 человек
|42360
|Группа 11 человек
|43360
|Группа 10 человек
|44560
|Группа 9 человек
|46020
|Группа 8 человек
|47860
|Группа 7 человек
|49520
|Группа 6 человек
|52190
|Группа 5 человек
|55940
|Группа 4 человека
|61820
|Группа 3 человека
|69780
|Группа 2 человека
|87690
Варианты проживания
Гостиница 4* г. Пермь
Гостиница, г. Губаха
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-экскурсовода
- Путевая экскурсия, экскурсии по программе
- Входные билеты по программе
- Услуги снегоходов по программе
- Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин)
- Страхование во время автобусной перевозки
- Размещение в гостинице 4* в г. Перми на 1 ночь, в гостинице г. Губахе на 1 ночь
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Питание, не включённое в программу тура
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Форма одежды теплая, спортивно-свободная соответствующая погодным условиям. Обязательно хорошая, удобная обувь для треккинга.
С собой нужно взять:
- Термос с чаем и небольшой рюкзачок для перекуса.
- Обязательно взять налобный фонарик с запасными батарейками.
- Туристические бахилы на ноги (защита от попадания снега в обувь).
- Треккинговые палки (при наличии). Для людей, у которых есть проблемы с суставами - обязательно.
- Запасная сменная обувь и одежда для автобуса. После посещений природных объектов (скорее всего), часть одежды и обувь будут сырые или влажные.
- Личные вещи для размещения в гостинице.
Памятка по одежде для заброски на снегоходах (в санях):
- В холодную погоду многослойная одежда поможет дольше сохранять тепло тела, предохранит от ветров и предотвратит обморожение. Используйте теплые куртку и штаны (или горнолыжный костюм).
- Обязательно надевайте шарф и головной убор (по возможности балаклаву).
- Рекомендуем иметь защитные очки - они предохранят глаза от снега, мелкого льда, к тому же, спасут от ветра и слепящего солнца.
- Перчатки желательно надевать с подкладом из флиса или шерсти, они должны сохранять руки в тепле, надежно защищать от влаги и ветра.
- Для сохранения ног в тепле рекомендуем надевать термоноски (лучше брать с собой в поездку дополнительную пару).
- Обувь должна быть тёплая и комфортная для условий, когда Вы не в движении.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура входит страхование только во время передвижения на автобусе. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина.
В общем, рекомендую.