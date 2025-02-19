Путешествие по главным местам Пермского края: старинные городки, горы и тайга

Побывать на "Сользаводе", погулять по "чайной столице" России и подняться на камень Полюд
За один тур охватим все достопримечательности Перми и окрестностей.

Погрузимся в историю края: побываем в месте ссылки и томления Михаила Никитича Романова, полюбуемся уникальным иконостасом строгановского письма, увидим место стоянки первобытных
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людей и познакомимся с технологией солеварения. Насладимся природными чудесами, будем много гулять, вдыхать морозный воздух и фотографироваться.

А ещё проведём вас по местам съёмок фильмов «Географ глобус пропил», «Время первых» и «Сердце Пармы».

Путешествие по главным местам Пермского края: старинные городки, горы и тайга
Путешествие по главным местам Пермского края: старинные городки, горы и тайга
Путешествие по главным местам Пермского края: старинные городки, горы и тайга
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание тура

Организационные детали

Возможны изменения графика движения по маршруту в зависимости от запроса группы и погодных условий.

Проживание. Будем жить на базах и в гостинице номера 3-4 местные, эконом класса.

Питание. В программу включены завтрак и перекус во 2 день. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет. Скидка на детей до 7 лет — 1500 руб., для детей до 11 лет — 1000 руб.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Перми

В 07:00 встретимся в Перми, позавтракаем в кафе и начнём знакомство с городом. Вы побываете в Белогорском Николаевском монастыре 19 века и увидите главные достопримечательности Перми, а затем пообедаете в кафе (за доплату).

Дальше отправимся в купеческий Кунгур, который ещё в 19 веке прославился как город продавцов чая. Если позволит погода, побываем на камне Ермак, а затем проведём для вас экскурсию по Кунгуру. Заглянем в Кунгурскую Ледяную пещеру, напоминающую настоящий ледяной дворец Снежной Королевы с хрустальными лабиринтами.

Экскурсия по ПермиЭкскурсия по ПермиЭкскурсия по ПермиЭкскурсия по Перми
2 день

Усьвинские столбы

После завтрака в 08:00 поедем в посёлок Усьва. По прибытии начнём поход: доберёмся до Усьвинских столбов — огромного каменного массива. Прогуляемся до Столбового грота, где во времена палеолита находилась стоянка первобытных людей. Полюбуемся скалой Чёртов Палец высотой 70 метров.

Здешние пейзажи привлекают не только путешественников, но и кинематографистов: мы покажем, где снимали фильмы «Географ глобус пропил» и «Время первых». Пройти предстоит около 5 км в одну сторону.

Перекусим бутербродами и шоколадом на свежем воздухе, а затем поедем в эко-глэмпинг «Территория».

Усьвинские столбыУсьвинские столбыУсьвинские столбыУсьвинские столбы
3 день

Музей-заповедник «Сользавод» и прогулка по Соликамску

Сегодня отправимся на гору Крестовая, а затем проведём вас на место съёмок фильма «Сердце Пармы». Дальше поедем на север, в Соликамск. По пути пообедаем.

Посетим музей-заповедник «Сользавод» — единственный в мире музей деревянного промышленного зодчества. Здесь вы познакомитесь с технологией солеварения, начиная с 17 века, и увидите старинные механизмы.

Прогуляемся по исторической части города и рассмотрим Людмилинскую скважину. Поужинаем (за доплату) и поедем в гостиницу.

Музей-заповедник «Сользавод» и прогулка по СоликамскуМузей-заповедник «Сользавод» и прогулка по СоликамскуМузей-заповедник «Сользавод» и прогулка по СоликамскуМузей-заповедник «Сользавод» и прогулка по Соликамску
4 день

Чердынь, путешествие по старинным сёлам и экскурсия в Ныроб

После завтрака поедем в Чердынь. Посетим Троицкий холм, прогуляемся по старинному городку и пообедаем. Затем отправимся в путешествие по Печорскому тракту. По пути будем останавливаться в старинных сёлах: в Вильгорте полюбуемся Троицкой церковью 18 века, а в Покче — Благовещенской, заедем в Камгорт.

Вскоре прибудем в Ныроб, куда сослали боярина Михаила Никитича, дядю первого царя из династии Романовых Михаила Фёдоровича. Вы увидите церковь Богоявления Господня и часовню Михаила Архангела. Рассмотрим оковы весом в 3 пуда и побываем в часовне Никольской церкви, построенной на яме, где томился в плену узник с 1601 по 1602 год.

Заселимся в гостиницу и поужинаем.

Чердынь, путешествие по старинным сёлам и экскурсия в НыробЧердынь, путешествие по старинным сёлам и экскурсия в НыробЧердынь, путешествие по старинным сёлам и экскурсия в НыробЧердынь, путешествие по старинным сёлам и экскурсия в Ныроб
5 день

Подъём на Полюдский камень и возвращение в Пермь

Проснёмся пораньше, позавтракаем и поедем к реке Вишера и собрату камня Ветлан. На природе перекусим, переправимся через реку и поднимемся на камень Полюд. Окажемся на высоте 527 метров! Сделаем эффектные фотографии с вершины и поедем назад. Вернёмся в Пермь в 22:00.

Подъём на Полюдский камень и возвращение в ПермьПодъём на Полюдский камень и возвращение в ПермьПодъём на Полюдский камень и возвращение в ПермьПодъём на Полюдский камень и возвращение в Пермь

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет34 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Страховка при перевозке в транспорте
  • Экскурсионное обслуживание на маршруте
  • Билеты в музеи, катание на снегоходах (санях) и вход в пещеру
  • Проживание на маршруте на базах и в гостинице номера 3-4 местные, эконом класса
  • Завтрак 2 день и перекус на столбах
Что не входит в цену
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 07:00
Завершение: Пермь, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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