Погрузимся в историю края: побываем в месте ссылки и томления Михаила Никитича Романова, полюбуемся уникальным иконостасом строгановского письма, увидим место стоянки первобытных
Описание тура
Организационные детали
Возможны изменения графика движения по маршруту в зависимости от запроса группы и погодных условий.
Проживание. Будем жить на базах и в гостинице номера 3-4 местные, эконом класса.
Питание. В программу включены завтрак и перекус во 2 день. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет. Скидка на детей до 7 лет — 1500 руб., для детей до 11 лет — 1000 руб.
Программа тура по дням
Экскурсия по Перми
В 07:00 встретимся в Перми, позавтракаем в кафе и начнём знакомство с городом. Вы побываете в Белогорском Николаевском монастыре 19 века и увидите главные достопримечательности Перми, а затем пообедаете в кафе (за доплату).
Дальше отправимся в купеческий Кунгур, который ещё в 19 веке прославился как город продавцов чая. Если позволит погода, побываем на камне Ермак, а затем проведём для вас экскурсию по Кунгуру. Заглянем в Кунгурскую Ледяную пещеру, напоминающую настоящий ледяной дворец Снежной Королевы с хрустальными лабиринтами.
Усьвинские столбы
После завтрака в 08:00 поедем в посёлок Усьва. По прибытии начнём поход: доберёмся до Усьвинских столбов — огромного каменного массива. Прогуляемся до Столбового грота, где во времена палеолита находилась стоянка первобытных людей. Полюбуемся скалой Чёртов Палец высотой 70 метров.
Здешние пейзажи привлекают не только путешественников, но и кинематографистов: мы покажем, где снимали фильмы «Географ глобус пропил» и «Время первых». Пройти предстоит около 5 км в одну сторону.
Перекусим бутербродами и шоколадом на свежем воздухе, а затем поедем в эко-глэмпинг «Территория».
Музей-заповедник «Сользавод» и прогулка по Соликамску
Сегодня отправимся на гору Крестовая, а затем проведём вас на место съёмок фильма «Сердце Пармы». Дальше поедем на север, в Соликамск. По пути пообедаем.
Посетим музей-заповедник «Сользавод» — единственный в мире музей деревянного промышленного зодчества. Здесь вы познакомитесь с технологией солеварения, начиная с 17 века, и увидите старинные механизмы.
Прогуляемся по исторической части города и рассмотрим Людмилинскую скважину. Поужинаем (за доплату) и поедем в гостиницу.
Чердынь, путешествие по старинным сёлам и экскурсия в Ныроб
После завтрака поедем в Чердынь. Посетим Троицкий холм, прогуляемся по старинному городку и пообедаем. Затем отправимся в путешествие по Печорскому тракту. По пути будем останавливаться в старинных сёлах: в Вильгорте полюбуемся Троицкой церковью 18 века, а в Покче — Благовещенской, заедем в Камгорт.
Вскоре прибудем в Ныроб, куда сослали боярина Михаила Никитича, дядю первого царя из династии Романовых Михаила Фёдоровича. Вы увидите церковь Богоявления Господня и часовню Михаила Архангела. Рассмотрим оковы весом в 3 пуда и побываем в часовне Никольской церкви, построенной на яме, где томился в плену узник с 1601 по 1602 год.
Заселимся в гостиницу и поужинаем.
Подъём на Полюдский камень и возвращение в Пермь
Проснёмся пораньше, позавтракаем и поедем к реке Вишера и собрату камня Ветлан. На природе перекусим, переправимся через реку и поднимемся на камень Полюд. Окажемся на высоте 527 метров! Сделаем эффектные фотографии с вершины и поедем назад. Вернёмся в Пермь в 22:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|34 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Страховка при перевозке в транспорте
- Экскурсионное обслуживание на маршруте
- Билеты в музеи, катание на снегоходах (санях) и вход в пещеру
- Проживание на маршруте на базах и в гостинице номера 3-4 местные, эконом класса
- Завтрак 2 день и перекус на столбах
Что не входит в цену
- Питание