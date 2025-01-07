Посетим места Силы, наполняющие внутренней энергией, и познаем каких усилий стоит завоевание непокорных просторов!
мар
Программа тура по дням
Приезд. Осмотр Кусьинского водопада. Камень «Красный»
08:00 Выезд группы из Перми от памятника «Пермяк соленые уши».
08:00-09:30 Дорога до п. Успенка.
Путевой рассказ о нашем крае, как о «Родине солеварения» и о завоевании Ермаком Сибири.
09:30-10:00 Время на фотографирование на смотровой площадке в историческом месте.
В 1580 году здесь был край Руси. Ермак уходил отсюда завоевывать Сибирь, с обретением которой, Московское царство превратилось в евро-азиатскую державу. Урал, благодаря походу Ермака превратился из окраины, границы державы в ее сердцевину-хребет.
10:00-11:30 Переезд до кафе «Ермак».
11:30-12:00 Отдых на территории кафе.
Фотографирование с примером «струги», на которых Ермак шел покорять Сибирь.
12:00-13:00 Дорога до поселка Кусье-Александровский. Путевой рассказ о «Железных караванах».
13:00-13:30 Осмотр Кусьинского водопада, который впадает в реку Койва и рассказ о механизмах как в период с 1723 по 1903 год выплавляли чугун.
Выше этого места 4 июля 1829 года, на этой реке у поселка Промысла, где производилась разработка золотоносных россыпей был найден первый алмаз России и Европы!
13:30-14:15 Переезд до поселка Усть-Койва к глэмпингу «Филин», находящегося на берегу реки Чусовая, напротив скалы Филин. Поселок находится в далекой уральской тайге.
14:15-15:30 Обед на территории глэмпинга.
Заселение в дома.
Свободное время.
Отдых.
15:30-16:00 Выезд в крытых санях (с теплыми пледами) за снегоходами к вершине камня «Красный» – визитной карточки поселка Усть-Койвы. С него открываются потрясающие виды!
Снегоходы довезут до точки, откуда останется пройти 10 минут до вершины камня.
В 1943 году геологи нашли рядом с Красным камнем 2 алмаза, в результате чего в конце 1954 года по Чусовой пустили малую драгу МДР-1. С ее помощью произвели дражную разведку 23 линии через 800 метров, и везде найдены алмазы – в общей сложности 488 штук.
16:00-16:30 Время на фотографирование.
Горячий чай на местных травах специального фирменного сбора, в термосах на вершине камня.
16:30-17:30 Для всех желающих Усть-Койвинское развлечение «Сноутюбинг с Красного».
Вам будет представлена дикая трасса для сноутюбинга длинной более 200 метров!
Не каждый решится на такой экстрим! Возможен многократный подъем\спуск (пока есть желание).
Поднимать на гору будем на снегоходах!
17:30-18:00 Возвращение на территорию глэмпинга.
18:00 Отдых.
Катание на тюбингах с огромной горки в глэмпинге.
19:30-20:30 Ужин.
Экскурсия «По следам железных караванов». Мельничный ручей
08:00-09:00 Завтрак.
10:00-12:00 Выезд в крытых санях (с теплыми пледами) за снегоходами по маршруту экскурсии «По следам железных караванов».
«Железные караваны» – уникальное явление на Урале в период с 1723 по 1903 годы, приносящее в те годы доход государству, соотносимый с современным суммарным доходом от продажи нефти и газа.
Едем по вершинам гор с заездом на обзорные площадки на камни: Дыроватые рёбра, Башня и Гусельный.
В местах остановок будет проводиться экскурсионное сопровождение.
Далее спускаемся на реку Чусовую и едем вдоль ее берега. Осматриваем камни Кобыльи рёбра, Гусельный, Башня, Гнутый.
У камня Гнутый узнаем историю про Пермский период, который был выделен в 1841 году британским геологом Родериком Мэрчисоном чуть выше по течению на 100 км от этой точки. И Родерик Мэрчисон закончил свое путешествие именно в поселке Усть-Койва, где мы с вами и проживаем.
12:00-12:30 Отдых у костра на оборудованной стоянке с туалетом, на берегу реки Чусовая.
Горячий чай на местных травах специального фирменного сбора, либо натуральный кофе для тех, кто хочет разогнать кровь в этот прекрасный зимний день!
12:30-13:00 Дорога до камня Дыроватые ребра.
По пути осмотр камня Сосун и самый идеальный фотостоп маршрута в нижней части течения реки Чусовая! Камни Башня, Гусельный и Кобыльи ребра – на одной фотографии!
13:00-13:40 Экскурсия на камень Дыроватый (карстовая арка «Царские ворота» и грот «Влюбленных») со стороны реки.
Рассказ о снятых за последнее время фрагментах фильма «Чук и Гек» и сериала «Территория» в этом месте.
13:40-14:00 Дорога до глэмпинга «Филин».
14:00-15:30 Обед на территории глэмпинга.
Отдых.
Катание на тюбингах с огромной горки в глэмпинге.
15:30-15:45 Переезд до начала тропы в комфортабельных крытых санях за снегоходами на Мельничный ручей (Хрустальный водопад).
15:45-16:30 Пешая часть 1,5 км до Мельничного ручья. Рассказ об истории места и о съемках фрагмента фильма «Чук и Гек» в этом месте.
16:30-17:00 Возвращение к снегоходам.
17:00-17:15 Переезд до глэмпинга «Филин».
17:30-19:30 Для всех желающих и имеющих допуски к управлению снегоходом, можно будет в сопровождении инструктора прокатиться на модернизированных буранах 4ТД.
18:00-19:30 Вечерний костер.
Местные байки, разговоры по душам, песни под гитару (если будет очень холодно – песни под гитару в беседке).
19:30-20:30 Ужин.
21:00-23:00 Деревенская баня. Либо так же отдыхаем в панорамной парящей беседке.
Экскурсия в дикую пещеру «Чудесница». Завершение тура
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-10:00 Переезд в крытых санях по глухой уральской тайге до камня Кладовой.
По этой дороге очень много следов диких животных. Вас сопровождают профессионалы!
10:00-12:00 Экскурсия в настоящую дикую пещеру «Чудесница».
Проход в пещеру достаточно простой, с ним справится каждый!
А изучение подземного царства с его зимним убранством однозначно требует много времени!
Все необходимое для посещения пещеры мы выдаем (в том числе костюм маляра, который можно надеть поверх вашей одежды и налобный фонарь).
Пещера относительно чистая!
Горячий чай на местных травах специального фирменного сбора, либо натуральный кофе! Сэндвичи, приготовленные в дорогу по вашим пожеланиям.
Обязательно послушаем подземную тишину и устроим крутую фотосессию!
12:00-13:00 Дорога до глэмпинга.
13:00-14:00 Обед на территории глэмпинга.
14:00-15:00 Выселение из домов.
Отдых.
Катание на тюбингах с огромной горки в глэмпинге.
15:00 Выезд в Пермь.
19:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в глэмпинге «Филин». Первая линия на реке Чусовой. Барн-Хаусы с панорамным остеклением, камином и балконом.
Стоимость тура на 1 человека: 37 000 руб.
Сборный тур состоится при наборе группы 9-18 человек.
Стоимость индивидуального тура:
|Количество человек в группе
|Стоимость тура, руб/чел
|Группа 16 человек
|36850
|Группа 15 человек
|37430
|Группа 14 человек
|38080
|Группа 13 человек
|38840
|Группа 12 человек
|41080
|Группа 11 человек
|42110
|Группа 10 человек
|43350
|Группа 9 человек
|44860
|Группа 8 человек
|46740
|Группа 7 человек
|47880
|Группа 6 человек
|50640
|Группа 5 человек
|54500
|Группа 4 человека
|60290
|Группа 3 человека
|68900
|Группа 2 человека
|86900
Варианты проживания
Глэмпинг «Филин»
Первая линия на реке Чусовая. Барн-Хаусы с панорамным остеклением, камином и балконом.
Номера:
В барн-хаусе один двух и два четырех местные номера. Ярусные хостельные улучшенные кровати. Дополнительные места под запрос.
Удобства:
Кухня, телевизор, музыка, диван, барная стойка, сушильный шкаф для одежды, стол на 10 человек.
Туалет и душевая:
На один дом общая душевая и туалет.
Интернет и связь:
В поселке нет сотовой связи и интернета. В поселке есть бесплатный таксофон.
Экстренная спутниковая связь у администраторов.
Спутниковый WI-FI:
За дополнительную плату можно приобрести трафик спутникового интернета. Договариваться и оплачивать необходимо заранее. Для спутникового интернета на территории базы установлен WI-FI с радиальным покрытием в 200 метров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-экскурсовода
- Путевая экскурсия
- Экскурсии по программе
- Входные билеты по программе
- Услуги снегоходов по программе
- Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)
- Страхование во время автобусной перевозки
- Размещение в глэмпинге «Филин» на 2 ночи
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Питание, не включённое в программу тура
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Форма одежды теплая, спортивно-свободная соответствующая погодным условиям. Обязательно хорошая, удобная обувь для треккинга.
С собой нужно взять:
- Термос с чаем и небольшой рюкзачок для перекуса.
- Обязательно взять налобный фонарик с запасными батарейками.
- Туристические бахилы на ноги (защита от попадания снега в обувь).
- Треккинговые палки (при наличии). Для людей, у которых есть проблемы с суставами - обязательно.
- Запасная сменная обувь и одежда для автобуса. После посещений природных объектов (скорее всего), часть одежды и обувь будут сырые или влажные.
- Личные вещи для размещения в гостинице.
Памятка по одежде для заброски на снегоходах (в санях):
- В холодную погоду многослойная одежда поможет дольше сохранять тепло тела, предохранит от ветров и предотвратит обморожение. Используйте теплые куртку и штаны (или горнолыжный костюм).
- Обязательно надевайте шарф и головной убор (по возможности балаклаву).
- Рекомендуем иметь защитные очки - они предохранят глаза от снега, мелкого льда, к тому же, спасут от ветра и слепящего солнца.
- Перчатки желательно надевать с подкладом из флиса или шерсти, они должны сохранять руки в тепле, надежно защищать от влаги и ветра.
- Для сохранения ног в тепле рекомендуем надевать термоноски (лучше брать с собой в поездку дополнительную пару).
- Обувь должна быть тёплая и комфортная для условий, когда Вы не в движении.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура входит страхование только во время передвижения на автобусе. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина.
В общем, рекомендую.