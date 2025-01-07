Уральское величие. Тур по Пермскому краю

Отправляйтесь в путешествие по Пермскому краю! Вам открывается возможность пройти путь покорения новых земель! Мы начнем дорогу из Перми – столицы западного Урала и отправимся в те времена, когда в лесах жили племена, охотившиеся на диких зверей и поклонявшиеся духам.

Посетим места Силы, наполняющие внутренней энергией, и познаем каких усилий стоит завоевание непокорных просторов!
4.67
3 отзыва
Уральское величие. Тур по Пермскому краю
Уральское величие. Тур по Пермскому краю
Уральское величие. Тур по Пермскому краю
Ближайшие даты:
14
мар
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Осмотр Кусьинского водопада. Камень «Красный»

08:00 Выезд группы из Перми от памятника «Пермяк соленые уши».

08:00-09:30 Дорога до п. Успенка.

Путевой рассказ о нашем крае, как о «Родине солеварения» и о завоевании Ермаком Сибири.

09:30-10:00 Время на фотографирование на смотровой площадке в историческом месте.

В 1580 году здесь был край Руси. Ермак уходил отсюда завоевывать Сибирь, с обретением которой, Московское царство превратилось в евро-азиатскую державу. Урал, благодаря походу Ермака превратился из окраины, границы державы в ее сердцевину-хребет.

10:00-11:30 Переезд до кафе «Ермак».

11:30-12:00 Отдых на территории кафе.

Фотографирование с примером «струги», на которых Ермак шел покорять Сибирь.

12:00-13:00 Дорога до поселка Кусье-Александровский. Путевой рассказ о «Железных караванах».

13:00-13:30 Осмотр Кусьинского водопада, который впадает в реку Койва и рассказ о механизмах как в период с 1723 по 1903 год выплавляли чугун.

Выше этого места 4 июля 1829 года, на этой реке у поселка Промысла, где производилась разработка золотоносных россыпей был найден первый алмаз России и Европы!

13:30-14:15 Переезд до поселка Усть-Койва к глэмпингу «Филин», находящегося на берегу реки Чусовая, напротив скалы Филин. Поселок находится в далекой уральской тайге.

14:15-15:30 Обед на территории глэмпинга.

Заселение в дома.

Свободное время.

Отдых.

15:30-16:00 Выезд в крытых санях (с теплыми пледами) за снегоходами к вершине камня «Красный» – визитной карточки поселка Усть-Койвы. С него открываются потрясающие виды!

Снегоходы довезут до точки, откуда останется пройти 10 минут до вершины камня.

В 1943 году геологи нашли рядом с Красным камнем 2 алмаза, в результате чего в конце 1954 года по Чусовой пустили малую драгу МДР-1. С ее помощью произвели дражную разведку 23 линии через 800 метров, и везде найдены алмазы – в общей сложности 488 штук.

16:00-16:30 Время на фотографирование.

Горячий чай на местных травах специального фирменного сбора, в термосах на вершине камня.

16:30-17:30 Для всех желающих Усть-Койвинское развлечение «Сноутюбинг с Красного».

Вам будет представлена дикая трасса для сноутюбинга длинной более 200 метров!

Не каждый решится на такой экстрим! Возможен многократный подъем\спуск (пока есть желание).

Поднимать на гору будем на снегоходах!

17:30-18:00 Возвращение на территорию глэмпинга.

18:00 Отдых.

Катание на тюбингах с огромной горки в глэмпинге.

19:30-20:30 Ужин.

Приезд. Осмотр Кусьинского водопада. Камень «Красный»Приезд. Осмотр Кусьинского водопада. Камень «Красный»Приезд. Осмотр Кусьинского водопада. Камень «Красный»Приезд. Осмотр Кусьинского водопада. Камень «Красный»Приезд. Осмотр Кусьинского водопада. Камень «Красный»
2 день

Экскурсия «По следам железных караванов». Мельничный ручей

08:00-09:00 Завтрак.

10:00-12:00 Выезд в крытых санях (с теплыми пледами) за снегоходами по маршруту экскурсии «По следам железных караванов».

«Железные караваны» – уникальное явление на Урале в период с 1723 по 1903 годы, приносящее в те годы доход государству, соотносимый с современным суммарным доходом от продажи нефти и газа.

Едем по вершинам гор с заездом на обзорные площадки на камни: Дыроватые рёбра, Башня и Гусельный.

В местах остановок будет проводиться экскурсионное сопровождение.

Далее спускаемся на реку Чусовую и едем вдоль ее берега. Осматриваем камни Кобыльи рёбра, Гусельный, Башня, Гнутый.

У камня Гнутый узнаем историю про Пермский период, который был выделен в 1841 году британским геологом Родериком Мэрчисоном чуть выше по течению на 100 км от этой точки. И Родерик Мэрчисон закончил свое путешествие именно в поселке Усть-Койва, где мы с вами и проживаем.

12:00-12:30 Отдых у костра на оборудованной стоянке с туалетом, на берегу реки Чусовая.

Горячий чай на местных травах специального фирменного сбора, либо натуральный кофе для тех, кто хочет разогнать кровь в этот прекрасный зимний день!

12:30-13:00 Дорога до камня Дыроватые ребра.

По пути осмотр камня Сосун и самый идеальный фотостоп маршрута в нижней части течения реки Чусовая! Камни Башня, Гусельный и Кобыльи ребра – на одной фотографии!

13:00-13:40 Экскурсия на камень Дыроватый (карстовая арка «Царские ворота» и грот «Влюбленных») со стороны реки.

Рассказ о снятых за последнее время фрагментах фильма «Чук и Гек» и сериала «Территория» в этом месте.

13:40-14:00 Дорога до глэмпинга «Филин».

14:00-15:30 Обед на территории глэмпинга.

Отдых.

Катание на тюбингах с огромной горки в глэмпинге.

15:30-15:45 Переезд до начала тропы в комфортабельных крытых санях за снегоходами на Мельничный ручей (Хрустальный водопад).

15:45-16:30 Пешая часть 1,5 км до Мельничного ручья. Рассказ об истории места и о съемках фрагмента фильма «Чук и Гек» в этом месте.

16:30-17:00 Возвращение к снегоходам.

17:00-17:15 Переезд до глэмпинга «Филин».

17:30-19:30 Для всех желающих и имеющих допуски к управлению снегоходом, можно будет в сопровождении инструктора прокатиться на модернизированных буранах 4ТД.

18:00-19:30 Вечерний костер.

Местные байки, разговоры по душам, песни под гитару (если будет очень холодно – песни под гитару в беседке).

19:30-20:30 Ужин.

21:00-23:00 Деревенская баня. Либо так же отдыхаем в панорамной парящей беседке.

Экскурсия «По следам железных караванов». Мельничный ручейЭкскурсия «По следам железных караванов». Мельничный ручейЭкскурсия «По следам железных караванов». Мельничный ручейЭкскурсия «По следам железных караванов». Мельничный ручей
3 день

Экскурсия в дикую пещеру «Чудесница». Завершение тура

08:00-09:00 Завтрак.

09:00-10:00 Переезд в крытых санях по глухой уральской тайге до камня Кладовой.

По этой дороге очень много следов диких животных. Вас сопровождают профессионалы!

10:00-12:00 Экскурсия в настоящую дикую пещеру «Чудесница».

Проход в пещеру достаточно простой, с ним справится каждый!

А изучение подземного царства с его зимним убранством однозначно требует много времени!

Все необходимое для посещения пещеры мы выдаем (в том числе костюм маляра, который можно надеть поверх вашей одежды и налобный фонарь).

Пещера относительно чистая!

Горячий чай на местных травах специального фирменного сбора, либо натуральный кофе! Сэндвичи, приготовленные в дорогу по вашим пожеланиям.

Обязательно послушаем подземную тишину и устроим крутую фотосессию!

12:00-13:00 Дорога до глэмпинга.

13:00-14:00 Обед на территории глэмпинга.

14:00-15:00 Выселение из домов.

Отдых.

Катание на тюбингах с огромной горки в глэмпинге.

15:00 Выезд в Пермь.

19:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.

Экскурсия в дикую пещеру «Чудесница». Завершение тураЭкскурсия в дикую пещеру «Чудесница». Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинге «Филин». Первая линия на реке Чусовой. Барн-Хаусы с панорамным остеклением, камином и балконом.

Стоимость тура на 1 человека: 37 000 руб.

Сборный тур состоится при наборе группы 9-18 человек.

Стоимость индивидуального тура:

Количество человек в группеСтоимость тура, руб/чел
Группа 16 человек36850
Группа 15 человек37430
Группа 14 человек38080
Группа 13 человек38840
Группа 12 человек41080
Группа 11 человек42110
Группа 10 человек43350
Группа 9 человек44860
Группа 8 человек46740
Группа 7 человек47880
Группа 6 человек50640
Группа 5 человек54500
Группа 4 человека60290
Группа 3 человека68900
Группа 2 человека86900

Варианты проживания

Глэмпинг «Филин»

2 ночи

Первая линия на реке Чусовая. Барн-Хаусы с панорамным остеклением, камином и балконом.

Номера:

В барн-хаусе один двух и два четырех местные номера. Ярусные хостельные улучшенные кровати. Дополнительные места под запрос.

Удобства:

Кухня, телевизор, музыка, диван, барная стойка, сушильный шкаф для одежды, стол на 10 человек.

Туалет и душевая:

На один дом общая душевая и туалет.

Интернет и связь:

В поселке нет сотовой связи и интернета. В поселке есть бесплатный таксофон.

Экстренная спутниковая связь у администраторов.

Спутниковый WI-FI:
За дополнительную плату можно приобрести трафик спутникового интернета. Договариваться и оплачивать необходимо заранее. Для спутникового интернета на территории базы установлен WI-FI с радиальным покрытием в 200 метров.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Путевая экскурсия
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты по программе
  • Услуги снегоходов по программе
  • Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)
  • Страхование во время автобусной перевозки
  • Размещение в глэмпинге «Филин» на 2 ночи
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Перми и обратно
  • Питание, не включённое в программу тура
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Форма одежды теплая, спортивно-свободная соответствующая погодным условиям. Обязательно хорошая, удобная обувь для треккинга.

С собой нужно взять:

  1. Термос с чаем и небольшой рюкзачок для перекуса.
  2. Обязательно взять налобный фонарик с запасными батарейками.
  3. Туристические бахилы на ноги (защита от попадания снега в обувь).
  4. Треккинговые палки (при наличии). Для людей, у которых есть проблемы с суставами - обязательно.
  5. Запасная сменная обувь и одежда для автобуса. После посещений природных объектов (скорее всего), часть одежды и обувь будут сырые или влажные.
  6. Личные вещи для размещения в гостинице.

Памятка по одежде для заброски на снегоходах (в санях):

  1. В холодную погоду многослойная одежда поможет дольше сохранять тепло тела, предохранит от ветров и предотвратит обморожение. Используйте теплые куртку и штаны (или горнолыжный костюм).
  2. Обязательно надевайте шарф и головной убор (по возможности балаклаву).
  3. Рекомендуем иметь защитные очки - они предохранят глаза от снега, мелкого льда, к тому же, спасут от ветра и слепящего солнца.
  4. Перчатки желательно надевать с подкладом из флиса или шерсти, они должны сохранять руки в тепле, надежно защищать от влаги и ветра.
  5. Для сохранения ног в тепле рекомендуем надевать термоноски (лучше брать с собой в поездку дополнительную пару).
  6. Обувь должна быть тёплая и комфортная для условий, когда Вы не в движении.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура входит страхование только во время передвижения на автобусе. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Г
7 янв 2025
Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте! Единственный самый большой минус-это автобус, так как в нем ты проводишь 10 часов от
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всей экскурсии. Последний ряд настолько тесный, что тяжело дышать, не то что сидеть. А когда ты в зимней одежде и с сумкой становится невыносимо. Я бы посоветовала не сажать по 4 человека на 6 ряд в автобусе.

Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!
И
31 июл 2024
Отличный сплав.
Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина.
В общем, рекомендую.
Е
18 июл 2024
Сплав прошёл отлично, места очень живописные, организаторы молодцы. Всё было на уровне. Питание разнообразное. Спасибо отдельно инструктору Владимиру и повару Веронике.

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