1 день

Приезд. Осмотр Кусьинского водопада. Камень «Красный»

08:00 Выезд группы из Перми от памятника «Пермяк соленые уши».

08:00-09:30 Дорога до п. Успенка.

Путевой рассказ о нашем крае, как о «Родине солеварения» и о завоевании Ермаком Сибири.

09:30-10:00 Время на фотографирование на смотровой площадке в историческом месте.

В 1580 году здесь был край Руси. Ермак уходил отсюда завоевывать Сибирь, с обретением которой, Московское царство превратилось в евро-азиатскую державу. Урал, благодаря походу Ермака превратился из окраины, границы державы в ее сердцевину-хребет.

10:00-11:30 Переезд до кафе «Ермак».

11:30-12:00 Отдых на территории кафе.

Фотографирование с примером «струги», на которых Ермак шел покорять Сибирь.

12:00-13:00 Дорога до поселка Кусье-Александровский. Путевой рассказ о «Железных караванах».

13:00-13:30 Осмотр Кусьинского водопада, который впадает в реку Койва и рассказ о механизмах как в период с 1723 по 1903 год выплавляли чугун.

Выше этого места 4 июля 1829 года, на этой реке у поселка Промысла, где производилась разработка золотоносных россыпей был найден первый алмаз России и Европы!

13:30-14:15 Переезд до поселка Усть-Койва к глэмпингу «Филин», находящегося на берегу реки Чусовая, напротив скалы Филин. Поселок находится в далекой уральской тайге.

14:15-15:30 Обед на территории глэмпинга.

Заселение в дома.

Свободное время.

Отдых.

15:30-16:00 Выезд в крытых санях (с теплыми пледами) за снегоходами к вершине камня «Красный» – визитной карточки поселка Усть-Койвы. С него открываются потрясающие виды!

Снегоходы довезут до точки, откуда останется пройти 10 минут до вершины камня.

В 1943 году геологи нашли рядом с Красным камнем 2 алмаза, в результате чего в конце 1954 года по Чусовой пустили малую драгу МДР-1. С ее помощью произвели дражную разведку 23 линии через 800 метров, и везде найдены алмазы – в общей сложности 488 штук.

16:00-16:30 Время на фотографирование.

Горячий чай на местных травах специального фирменного сбора, в термосах на вершине камня.

16:30-17:30 Для всех желающих Усть-Койвинское развлечение «Сноутюбинг с Красного».

Вам будет представлена дикая трасса для сноутюбинга длинной более 200 метров!

Не каждый решится на такой экстрим! Возможен многократный подъем\спуск (пока есть желание).

Поднимать на гору будем на снегоходах!

17:30-18:00 Возвращение на территорию глэмпинга.

18:00 Отдых.

Катание на тюбингах с огромной горки в глэмпинге.

19:30-20:30 Ужин.